Альтернативная реальность с Юрой Борисовым и Ириной Старшенбаум: репортаж со съемок «Девятой планеты»

В центре сюжета — необычная история обычного автомеханика. После несчастного случая с главным героем происходят странные вещи. Дима Хруст (Юра Борисов) начинает вспоминать прошлую жизнь, которая не очень похожа на реальную: служба на далекой планете, битвы с чудовищами и любимая девушка Полина (Ирина Старшенбаум). Сослуживцы Диме не верят, однако встреча героя с полузабытой возлюбленной расставляет все на свои места. Обрывки воспоминаний оказываются реальными, значит, кто-то намеренно стер память остальным. Осталось лишь выяснить, почему это произошло, и главное — как узнать всю правду о Девятой планете.
Первые съемочные дни проходили в Москве. За два с половиной месяца одна из площадок Кинопарка Москино стала инопланетной базой землян, носящей название «Надым-9». Съемочное пространство условно разделено на две части: одну занимают военные, другую — ученые. Каким бы фантастическим сюжет ни был, военный мир одинаков. В фильме зритель увидит полигоны, ряды палаток, зелено-коричневый камуфляж и автоматы Калашникова. Художник-постановщик Сергей Тырин отмечает, что приближенность к реальности в фантастическом фильме сделана намеренно: «Это не будущее, а альтернативный вариант сегодняшнего дня. В результате творческих поисков мы всё-таки решили сделать военную базу максимально натуралистичной. Все будет выглядеть знакомым, кроме специальных распылителей, которыми будут уничтожать враждебную флору и фауну, и пары огнеметов». Массовка на задних планах передвигается понятным образом: на съемочной площадке ездят обычные машины. Редко встретишь измененные каркасы, напоминающие авто из «Безумного Макса». По словам художника-постановщика, космических шаттлов зрителям также не стоит ждать: «Если герои летают, то на российских вертолётах. Если ездят, то на наших Нивах».
фото: PR-служба фильма «Девятая планета»
Больше фантастического зритель увидит в лагере ученых. Пока виднеются лишь коробки домов. Внутри интерьеры ещё не проработаны, но около футуристических декораций жизнь кипит. Художник по костюмам Евгения Рублина говорит, что для съемок уже сшили около четырехсот костюмов: «Девочки-ученые у нас ходят в платьях, мужчины в кителях, а санитары, грубо говоря, в пижамах. В фильме будут специальные ярко-красные комбинезоны, которые надевают «на выезд»: когда покидают базу на Девятой планете». Героиня Ирины Старшенбаум также работает в лаборатории. Актриса отмечает, что в гардеробе её персонажа часто сочетаются фактуры, показывающие характер девушки: «Полина строгая и сильная, но при этом нам хотелось оставить ей немного воздуха и легкости. Например, медицинский халат она носит как приталенное платье».
Героиня, являясь научным сотрудником, занимается исследованием специальной исцеляющей панацеи, разработанной на Девятой планете. Исследование предполагает частые вылазки за пределы базы, так что инопланетного будет много. За ландшафт неизведанного мира будут отвечать удивительные места нашей планеты. Режиссёр Николай Рыбников уже предвкушает съемочные дни в Марокко и на острове Сокотра: «Место, где происходит действие фильма, будет удивительным, начиная от неба, полного лун и созвездий, и заканчивая космическими пейзажами. Чего стоят древние горы в Марокко и удивительные растения на Сокотре. Из-за них в том числе мы и едем туда». Конечно, не только красота будет ожидать героев. Девятая планета полна опасностей: там живут разные монстры и чудища. Однако пока на съемочной площадке их никто, включая Юру Борисова, не видел.
фото: PR-служба фильма «Девятая планета»
Сейчас съемки происходят в военном ангаре. На зеленых стенах краткие справки, плакаты «меры безопасности при столкновении с агрессивной средой П-9» и, конечно, эмблема самой базы, которая, кстати, вытатуирована на плече каждого солдата. Сергей Тырин объясняет, как получился этот рисунок: «В сюжете очень важны два спутника — две луны. Когда они встают в определенную фазу, то портал на планету открывается. Два автомата — это отсылка к военной части. А две скалы появились после того, как мы покатались по Марокко и Сокотре».
Прямо посередине ангара, под арочной крышей, стоит большой боксерский ринг. Камеры летают вокруг героев, запечатлевая, как четко Семен Литвинов ловит удары Юры Борисова. Сами ребята, играющие сослуживцев, уже успели сплотиться. До съемочных дней Юра Борисов предложил другим актерам вместе поучаствовать в Гонке Героев в Санкт-Петербурге. Максим Емельянов рассказывает: «Раз мы играем людей, которые готовы умирать друг за друга, то нужно было побегать, попрыгать, что-то пережить вместе». Юра Борисов подтверждает: «Нам этот опыт сильно помог, потому что мы начинаем работу не с чистого листа, а с нашей личной истории. Мы смогли узнать слабости друг друга».
фото: PR-служба фильма «Девятая планета»
Спортивная тренировка помогла и при постановке боевых сцен. Виктор Мищенчук, постановщик трюков, отмечает, что, несмотря на использование компьютерной графики, хочется, чтобы большинство элементов актеры исполнили сами: «Это подарит доверие к истории в целом». Сегодня ребятам предстоит прыгнуть с десятиметровой стены. Виктор, шутя, успокаивает: «Им нужно только сделать шаг. А потом мы уже обеспечим левитацию и обманем физику».
После тренировки у Димы Хруста (Юрия Борисова) случается боксерский поединок с персонажем Алексея Серебрякова. Актер играет Андрея Волкова — главного антагониста истории. О его характере рассказывает сам Алексей Серебряков: «Мой герой — это ученый, он к тому же администратор, потому что руководит проектом на Девятой планете. Он также специалист по промывке мозгов, бывший нейропсихолог, так что может задавить другого не только административными методами». Соперничество героев вызвано конкуренцией за внимание Полины. Героиня, по словам Ирины Старшенбаум, стоит того, чтобы за неё боролись: «Полина — это девушка с очень бойким, стойким характером. Она примечательна тем, что у неё есть внутренние силы сопротивляться. Она сильная героиня. Ну и, конечно, романтическая».
фото: PR-служба фильма «Девятая планета»
Режиссёр Николай Рыбников также говорит, что в фантастическом блокбастере очень важна романтическая часть. Фильм вдохновит на разговор не о новых цивилизациях, а о чувствах: «Здесь мы рассуждаем о разных аспектах любви: любовь парня и девушки, любовь к профессии и науке, настоящая мужская дружба, чувство долга, стремление к самопожертвованию. На каждом пласте этой драматургии мне хотелось поговорить о любви и исходить из этого священного понятия, которого нам, наверное, сейчас не хватает». Эту мысль развивает и Юра Борисов, кратко описывая путь главного героя: «Диме Хрусту предстоит пройти несколько глав, начиная с того, чтобы всё вспомнить, найти любовь и этой любовью помирить весь мир».
«Девятая планета» отличается своим подходом к фантастике. Режиссер осознает, что сделать нечто оригинальное в этом жанре сложно и не ставит такой цели: «В первую очередь, хочется рассказать про настоящие эмоции, про людей, которые рядом с нами. Герои — это такие ребята с нашего двора, которые оказались на другой планете. В каждом кадре мы ищем что-то живое. На подобных деталях хочется построить настоящую пацанскую историю про инопланетное путешествие».
Съемки «Девятой планеты» ещё идут, а премьера фильма запланирована на 2026 год.
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