Альтернативная реальность с Юрой Борисовым и Ириной Старшенбаум: репортаж со съемок «Девятой планеты»

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Режиссер «Лгуньи» – о том, что в фильме нет ни одного честного героя, категоричности толпы и сатире, которая возможна в сказках