«Волшебник Изумрудного города», «Мегалополис» Копполы, «Плохая девочка» с Кидман и еще 10 фильмов января

Первая часть семейного фэнтези Игоря Волошина по мотивам одноименной сказки Александра Волкова рассказывает историю девочки Элли и ее пса Тотошки, которых ураган переносит в волшебную страну Жевунов. Чтобы вернуться домой, героям предстоит вместе с новыми друзьями — Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом — отправиться на поиски Волшебника в Изумрудный город. В образе главной героини предстанет Екатерина Червова, Юрию Колокольникову досталась роль Железного Дровосека, Евгений Чумак превратится в Страшилу, Артур Ваха перевоплотится в Трусливого Льва, а Светлана Ходченкова заявлена в качестве Бастинды, пишет Екатерина Визгалова. Выход второй части с подзаголовком «Злая ведьма» запланирован на 2026 год.
Сказочный блокбастер Дмитрия Дьяченко, расширяющий киновселенную «Последнего богатыря». На этот раз в центре сюжета — Финист Ясный Сокол (Кирилл Зайцев), самый удалой богатырь Белогорья, самый сильный, самый ловкий и самый красивый. Все остальные богатыри на него равняются, дети хотят быть на него похожими, а девушки — просто заглядываются. Он горделив и самоуверен, и порой даже отказывается от подвигов, если считает их скучными и неинтересными. Но ему просто необходимо оставаться лучшим, чтобы люди продолжали им восхищаться. Чтобы всех удивить, Финист отправится за новыми свершениями в непростое путешествие, которое приведет его в восточные земли, где богатырь поймет простую истину — один в поле не воин.
В мае 2024-го Коппола привез на 77-й Каннский кинофестиваль свой размашистый фильм-долгострой, на чью разработку ушло без малого 40 лет. По словам Дарьи Тарасовой, в эстетике то ли рекламы духов, то ли видеовставок Civilization Сида Мейера на экране разворачивается битва вселенского масштаба между архитектором-утопистом Цезарем Катилиной (Адам Драйвер) и мэром Нью-Рима Франклином Цицероном (Джанкарло Эспозито). На фоне маячат Обри Плаза в образе охочей до сенсаций телерепортерки, Шайа ЛаБаф в амплуа придурковатого завистливого мэрского кузена Клодио, а также Дастин Хоффман, Джейсон Шварцман и Лоуренс Фишберн. Камня преткновения целых два: придуманный Катилиной неубиваемый чудо-материал мегалон, мимикрирующий под что угодно, и мэрская дочь Джулия (Натали Эммануэль), влюбляющаяся в архитектора-визионера.
Третья часть семейного приключения, стартовавшего в 2019-м, расскажет про то, как волшебный портал в страну динозавров забрасывает в наш мир динозаврика Спайка, чем спешат воспользоваться корыстные киношники. Они планируют использовать Спайка в своих целях, стремясь получить славу и богатство. Но, к счастью, об этом узнают юные Итан и Мэдисон. Брату с сестрой предстоит вернуть Спайка домой и защитить тайный портал от посягательств злодеев. Ленту поставил создатель серии Райан Беллгардт совместно с Крисом Хойтом, написавшим сценарии для всех частей «Питомца Юрского периода».
Роми (Николь Кидман) — влиятельная руководительница крупной компании, которая никак не может высказать мужу (Антонио Бандерас) недовольство сексуальной жизнью. Когда в офис приходит борзоватый стажер Сэмьюэл (Харрис Дикинсон), женщина пересматривает отношение к сексу и строит с молодым человеком отношения, переворачивающие динамику корпоративной власти. За роль в новой картине Халины Рейн Кидман, не чуждая экранной эротики, удостоилась кубка Вольпи за женскую роль, уточняет Дарья Тарасова.
Новая режиссерская работа киноведа Евгении Тирдатовой, основанная на романе Александра Юка «Четыре четверти. Взрослая хроника школьной любви», представляет собой «Ромео и Джульетту» эпохи начала нулевых. По сюжету переехавшая в столицу из Петербурга Маша (Анастасия Ермошина) рассчитывает тихо и без приключений прожить последний учебный год в физмат школе и выйти на золотую медаль. Но любовь, обуздать которую ей не под силу, ломает ее планы. Он — ее одноклассник Женька (Петр Безменов), юный талантливый скульптор. А еще — новые друзья и новые враги, школа и такие разные семьи. Маша, полностью доверившись своему удивительному избраннику, идеалисту и максималисту, идет за ним, чтобы попытаться вместе выстроить совсем недетскую новую жизнь, не дожидаясь окончания школы. Участник фестиваля «Евразийский мост».
Российско-мексиканская комедия Александра Андрющенко с Александром Петровым в ролях двух братьев-близнецов, которых разлучили в детстве. Один из них — обыкновенный скромный работяга, который живет в провинциальном городке и преподает школьникам ОБЖ. Второй — житель солнечной Мексики, зарабатывающий деньги на продаже запрещенных веществ. Однажды им предстоит встретиться.
Новая работа Стивена Содерберга представляет собой мистический хоррор-триллер о семье, переехавшей в загородный дом и убедившейся, что они не одни. В доме обитает загадочное существо. В актерском ансамбле — Люси Лью, Крис Салливан и Каллина Лян, за сценарий отвечает мастер своего дела Дэвид Кепп. Как минимиум любопытно, как выдающийся режиссер обыграет классические штампы жанра.
Керем Бюрсин, Мелис Сезен, Мелиса Денгель, Эркан Колчак Кестендиль и Ахмет Мюмтаз Тайлан в турецкой адатации «Холопа». Это история избалованного стамбульского мажора Мете, чья жизнь состоит из бесконечных вечеринок, траты папиных денег и абсолютно безответственного поведения. После очередной выходки терпение отца иссякает, и он обращается к психологу, практикующему шоковые методы воздействия на пациентов. Вместо русской деревни 19-го столетия главный герой попадет в османский XVI век и очнется конюхом в замке вельможи времен султана Сулеймана.
Франсуа Озон снял драму про старушку Мишель (Элен Венсан), наслаждающуюся тихой жизнью в своей маленькой деревушке в Бургундии. Однажды вместе с лучшей подругой Мари-Клод они отправляются в лес, где Мишель собирает шампиньоны для ужина — в гости должны приехать ее дочь Валери и внук Лукас. Но приятные планы нарушаются из-за несчастного случая — Валери попадает в больницу, отравившись грибами. Мишель не понимает, как это могло произойти, и корит себя за случившееся. А вскоре домой из тюрьмы возвращается сын Мари-Клод, благодаря которому Мишель начинает чувствовать себя чуть менее одинокой. В картине французского мастера, отмеченной наградами 72-го кинофестиваля в Сан-Себастьяне за сценарий и роль второго плана (Пьер Лоттен), также заняты Жозиан Баласко и Людивин Санье, а музыку сочинили Евгений и Саша Гальперины.
Лента Павлы Стратулат, получившей приз «Маяка» за лучший сценарий, с Евгенией Громовой, названной лучшей актрисой данного фестиваля, рассказывает про печника Агнию. Она живет в аварийном доме, любит рыбалку и в одиночку растит сына (Нил Бугаев), который однажды падает из окна, что, впрочем, становится только началом стремительно развивающихся событий. И рыбалка приводит к золотой рыбке в виде баллотирующегося на пост главы администрации Бориса (Сергей Гилев). Как пишет Мария Токмашева, режиссер насыщает свое первое полнометражное кино большим количеством отсылок – в кучу смешиваются и «Паразиты» с «Убийством священного оленя», и «Антихрист» с «Леоном», не говоря уже про наш локальный сказочный тренд, где экранизированы еще далеко не все известные произведения.
«Моди: Три дня на крыльях безумия». Трейлер на английском языке
Вторая полнометражная режиссерская работа Джонни Деппа, появившаяся спустя 28 лет после его дебюта «Храбрец». События фильма разворачиваются в Париже 1916 года. Обаятельный хулиган Модильяни (Риккардо Скамарчо), завсегдатай модных ресторанов и любимец женщин, окунается в пучину богемной жизни в попытках понравиться критикам и продать свои работы, но из раза в раз терпит неудачу. Почти отчаявшись, он собирается бросить все, как вдруг приходит весть о прибытии в город видного коллекционера. Моди получает шанс изменить свою жизнь и превратиться из неизвестного художника в звезду мировой величины. Из звезд в актерском составе заявлены Аль Пачино и Стивен Грэм. Премьера картины состоялась на смотре в сан-Себастьяне.
Создатель «Артиста» Мишель Хазанавичус под присмотром братьев Жан-Пьера и Люка Дарденн поставил мультфильм по мотивам романа Жан-Клода Грумберга «Самый ценный товар». Под музыку Александра Деспла во время сбора хвороста жена лесника находит в сугробе младенца — маленькую девочку выбросили из окна «поезда смерти», идущего в Аушвиц. Женщина решает спасти дитя, но суровый муж категорически против. Он позволяет оставить ребенка ненадолго, но чем больше проходит времени, тем сильнее привязывается к нему. Между тем, жители деревни узнают о необъяснимом появлении дочери в семье лесника и, уверенные, что ребенок навлечет на них беду, ставят ультиматум избавиться от него. В оригинале рассказчиком выступил ныне покойный Жан-Луи Трентиньян, а в локализованной версии — Александр Петров. Анимационная лента принимала участие в программе Каннского биеннале
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