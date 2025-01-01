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«Волшебник Изумрудного города», «Мегалополис» Копполы, «Плохая девочка» с Кидман и еще 10 фильмов января

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1 января 2025
Выбор редакции Кино-Театр.Ру

«Волшебник Изумрудного города», «Мегалополис» Копполы, «Плохая девочка» с Кидман и еще 10 фильмов января
фото: кадр из фильма «Мегалополис»

В начале Нового Года зрители смогут посмотреть на большом экране спин-офф «Последнего богатыря» про Финиста Ясного Сокола, первую часть игровой экранизации «Волшебника Изумрудного города», турецкого «Холопа», свежие работы Фрэнсиса Форда Копполы, Стивена Содерберга, Франсуа Озона, Джонни Деппа и Мишеля Хазанавичуса, несколько отечественных кинокартин и новые фильмы с Николь Кидман, Адамом Драйвером, Александром Петровым и Люси Лью.


«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»

«Волшебник Изумрудного города». Трейлер №2

Первая часть семейного фэнтези Игоря Волошина по мотивам одноименной сказки Александра Волкова рассказывает историю девочки Элли и ее пса Тотошки, которых ураган переносит в волшебную страну Жевунов. Чтобы вернуться домой, героям предстоит вместе с новыми друзьями — Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом — отправиться на поиски Волшебника в Изумрудный город. В образе главной героини предстанет Екатерина Червова, Юрию Колокольникову досталась роль Железного Дровосека, Евгений Чумак превратится в Страшилу, Артур Ваха перевоплотится в Трусливого Льва, а Светлана Ходченкова заявлена в качестве Бастинды, пишет Екатерина Визгалова. Выход второй части с подзаголовком «Злая ведьма» запланирован на 2026 год.

Выход в прокат: 1 января

Читать рецензию «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»: как мы не пришли к «Злой»
«Финист. Первый богатырь»

«Финист. Первый богатырь»

Сказочный блокбастер Дмитрия Дьяченко, расширяющий киновселенную «Последнего богатыря». На этот раз в центре сюжета — Финист Ясный Сокол (Кирилл Зайцев), самый удалой богатырь Белогорья, самый сильный, самый ловкий и самый красивый. Все остальные богатыри на него равняются, дети хотят быть на него похожими, а девушки — просто заглядываются. Он горделив и самоуверен, и порой даже отказывается от подвигов, если считает их скучными и неинтересными. Но ему просто необходимо оставаться лучшим, чтобы люди продолжали им восхищаться. Чтобы всех удивить, Финист отправится за новыми свершениями в непростое путешествие, которое приведет его в восточные земли, где богатырь поймет простую истину — один в поле не воин.

Выход в прокат: 1 января

Читать рецензию «Последний богатырь»: Куда завели Disney неведомые дорожки?
«Мегалополис» / Megalopolis

«Мегалополис»

В мае 2024-го Коппола привез на 77-й Каннский кинофестиваль свой размашистый фильм-долгострой, на чью разработку ушло без малого 40 лет. По словам Дарьи Тарасовой, в эстетике то ли рекламы духов, то ли видеовставок Civilization Сида Мейера на экране разворачивается битва вселенского масштаба между архитектором-утопистом Цезарем Катилиной (Адам Драйвер) и мэром Нью-Рима Франклином Цицероном (Джанкарло Эспозито). На фоне маячат Обри Плаза в образе охочей до сенсаций телерепортерки, Шайа ЛаБаф в амплуа придурковатого завистливого мэрского кузена Клодио, а также Дастин Хоффман, Джейсон Шварцман и Лоуренс Фишберн. Камня преткновения целых два: придуманный Катилиной неубиваемый чудо-материал мегалон, мимикрирующий под что угодно, и мэрская дочь Джулия (Натали Эммануэль), влюбляющаяся в архитектора-визионера.

Выход в прокат: 9 января

Читать рецензию Город-сказка, город-мечта: «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы — откровение или катастрофа?
«Питомец Юрского периода. Возвращение домой» / Jurassic Pet 3: Return to the Wild

«Питомец Юрского периода. Возвращение домой»

Третья часть семейного приключения, стартовавшего в 2019-м, расскажет про то, как волшебный портал в страну динозавров забрасывает в наш мир динозаврика Спайка, чем спешат воспользоваться корыстные киношники. Они планируют использовать Спайка в своих целях, стремясь получить славу и богатство. Но, к счастью, об этом узнают юные Итан и Мэдисон. Брату с сестрой предстоит вернуть Спайка домой и защитить тайный портал от посягательств злодеев. Ленту поставил создатель серии Райан Беллгардт совместно с Крисом Хойтом, написавшим сценарии для всех частей «Питомца Юрского периода».

Выход в прокат: 16 января

Читать Третий «Дэдпул», сиквел «Дюны» и «Фуриоса» с Аней Тейлор-Джой: 20 примечательных фантастических фильмов 2024 года
«Плохая девочка» / Babygirl

«Плохая девочка»

Роми (Николь Кидман) — влиятельная руководительница крупной компании, которая никак не может высказать мужу (Антонио Бандерас) недовольство сексуальной жизнью. Когда в офис приходит борзоватый стажер Сэмьюэл (Харрис Дикинсон), женщина пересматривает отношение к сексу и строит с молодым человеком отношения, переворачивающие динамику корпоративной власти. За роль в новой картине Халины Рейн Кидман, не чуждая экранной эротики, удостоилась кубка Вольпи за женскую роль, уточняет Дарья Тарасова.

Выход в прокат: 16 января

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«Четыре четверти»

«Четыре четверти». Трейлер №2

Новая режиссерская работа киноведа Евгении Тирдатовой, основанная на романе Александра Юка «Четыре четверти. Взрослая хроника школьной любви», представляет собой «Ромео и Джульетту» эпохи начала нулевых. По сюжету переехавшая в столицу из Петербурга Маша (Анастасия Ермошина) рассчитывает тихо и без приключений прожить последний учебный год в физмат школе и выйти на золотую медаль. Но любовь, обуздать которую ей не под силу, ломает ее планы. Он — ее одноклассник Женька (Петр Безменов), юный талантливый скульптор. А еще — новые друзья и новые враги, школа и такие разные семьи. Маша, полностью доверившись своему удивительному избраннику, идеалисту и максималисту, идет за ним, чтобы попытаться вместе выстроить совсем недетскую новую жизнь, не дожидаясь окончания школы. Участник фестиваля «Евразийский мост».

Выход в прокат: 16 января

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«Василий»

«Василий». Трейлер №2

Российско-мексиканская комедия Александра Андрющенко с Александром Петровым в ролях двух братьев-близнецов, которых разлучили в детстве. Один из них — обыкновенный скромный работяга, который живет в провинциальном городке и преподает школьникам ОБЖ. Второй — житель солнечной Мексики, зарабатывающий деньги на продаже запрещенных веществ. Однажды им предстоит встретиться.

Выход в прокат: 23 января

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«Присутствие» / Presence

«Присутствие». Тизер-трейлер

Новая работа Стивена Содерберга представляет собой мистический хоррор-триллер о семье, переехавшей в загородный дом и убедившейся, что они не одни. В доме обитает загадочное существо. В актерском ансамбле — Люси Лью, Крис Салливан и Каллина Лян, за сценарий отвечает мастер своего дела Дэвид Кепп. Как минимиум любопытно, как выдающийся режиссер обыграет классические штампы жанра.

Выход в прокат: 23 января

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«Холоп. Великолепный век» / Şımarık

«Холоп. Великолепный век»

Керем Бюрсин, Мелис Сезен, Мелиса Денгель, Эркан Колчак Кестендиль и Ахмет Мюмтаз Тайлан в турецкой адатации «Холопа». Это история избалованного стамбульского мажора Мете, чья жизнь состоит из бесконечных вечеринок, траты папиных денег и абсолютно безответственного поведения. После очередной выходки терпение отца иссякает, и он обращается к психологу, практикующему шоковые методы воздействия на пациентов. Вместо русской деревни 19-го столетия главный герой попадет в османский XVI век и очнется конюхом в замке вельможи времен султана Сулеймана.

Выход в прокат: 23 января

Читать рецензию «Холоп»: перевоспитание строптивого
«Что случилось осенью» / Quand vient l'automne


Франсуа Озон снял драму про старушку Мишель (Элен Венсан), наслаждающуюся тихой жизнью в своей маленькой деревушке в Бургундии. Однажды вместе с лучшей подругой Мари-Клод они отправляются в лес, где Мишель собирает шампиньоны для ужина — в гости должны приехать ее дочь Валери и внук Лукас. Но приятные планы нарушаются из-за несчастного случая — Валери попадает в больницу, отравившись грибами. Мишель не понимает, как это могло произойти, и корит себя за случившееся. А вскоре домой из тюрьмы возвращается сын Мари-Клод, благодаря которому Мишель начинает чувствовать себя чуть менее одинокой. В картине французского мастера, отмеченной наградами 72-го кинофестиваля в Сан-Себастьяне за сценарий и роль второго плана (Пьер Лоттен), также заняты Жозиан Баласко и Людивин Санье, а музыку сочинили Евгений и Саша Гальперины.

Выход в прокат: 23 января


«Агния»

«Агния»

Лента Павлы Стратулат, получившей приз «Маяка» за лучший сценарий, с Евгенией Громовой, названной лучшей актрисой данного фестиваля, рассказывает про печника Агнию. Она живет в аварийном доме, любит рыбалку и в одиночку растит сына (Нил Бугаев), который однажды падает из окна, что, впрочем, становится только началом стремительно развивающихся событий. И рыбалка приводит к золотой рыбке в виде баллотирующегося на пост главы администрации Бориса (Сергей Гилев). Как пишет Мария Токмашева, режиссер насыщает свое первое полнометражное кино большим количеством отсылок – в кучу смешиваются и «Паразиты» с «Убийством священного оленя», и «Антихрист» с «Леоном», не говоря уже про наш локальный сказочный тренд, где экранизированы еще далеко не все известные произведения.

Выход в прокат: 30 января

Читать «Маяк»-2024: Вот и лето прошло, только этого мало
«Моди: Три дня на крыльях безумия» / Modi — Three days on the Wing of Madness

«Моди: Три дня на крыльях безумия». Трейлер на английском языке

Вторая полнометражная режиссерская работа Джонни Деппа, появившаяся спустя 28 лет после его дебюта «Храбрец». События фильма разворачиваются в Париже 1916 года. Обаятельный хулиган Модильяни (Риккардо Скамарчо), завсегдатай модных ресторанов и любимец женщин, окунается в пучину богемной жизни в попытках понравиться критикам и продать свои работы, но из раза в раз терпит неудачу. Почти отчаявшись, он собирается бросить все, как вдруг приходит весть о прибытии в город видного коллекционера. Моди получает шанс изменить свою жизнь и превратиться из неизвестного художника в звезду мировой величины. Из звезд в актерском составе заявлены Аль Пачино и Стивен Грэм. Премьера картины состоялась на смотре в сан-Себастьяне.

Выход в прокат: 30 января

Читать Знаменитые актеры, которые сыграли великих художников
«Самый ценный груз» / La plus précieuse des marchandises

«Самый ценный груз»

Создатель «Артиста» Мишель Хазанавичус под присмотром братьев Жан-Пьера и Люка Дарденн поставил мультфильм по мотивам романа Жан-Клода Грумберга «Самый ценный товар». Под музыку Александра Деспла во время сбора хвороста жена лесника находит в сугробе младенца — маленькую девочку выбросили из окна «поезда смерти», идущего в Аушвиц. Женщина решает спасти дитя, но суровый муж категорически против. Он позволяет оставить ребенка ненадолго, но чем больше проходит времени, тем сильнее привязывается к нему. Между тем, жители деревни узнают о необъяснимом появлении дочери в семье лесника и, уверенные, что ребенок навлечет на них беду, ставят ультиматум избавиться от него. В оригинале рассказчиком выступил ныне покойный Жан-Луи Трентиньян, а в локализованной версии — Александр Петров. Анимационная лента принимала участие в программе Каннского биеннале

Выход в прокат: 30 января

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