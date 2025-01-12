Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Конфуций»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Сохранить как...» — 2024: фильмы, которые вы могли пропустить (а зря!)

12 января
2025 год
январь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Все рубрики

Мнение >>
12 января 2025
В информационной картине мира продолжаются разброд и шатания: наряду с кинотеатральным и цифровым прокатом существуют и фестивали, и параллельный импорт, и другие формы смотрения. Свести их в одну таблицу не представляется возможным, но будет справедливо ориентироваться на то, о чем мы писали в ушедшем году, а что незаслуженно (или невольно) упустили. В традиционной подборке Алексея Филиппова ищите фильмы, на которые не выходило рецензий, хотя они заслуживают если не обзора, то уж точно — просмотра. Возможно, среди них обнаружится то, чего вам не хватило в ушедшем году: в плане сюжетов, тем, экспериментов или интонаций.


10. Контакты

▶︎ Смотреть онлайн

«Сохранить как...» — 2024: фильмы, которые вы могли пропустить (а зря!)

Вдохновившись сюжетом о кыштымском карлике, в полнометражном дебюте Дмитрий Моисеев изображает невеселые будни пришельцев в России. Дрожащая камера и реалистичные диалоги, разруха НИИЦ и хтонь небольших городков, псевдо-документальные вставки из телерепортажей и фильмов Свердловской киностудии, а также образ пришельца в архитектуре и, например, детских утренниках. Сквозной сюжет — о медсестре Нине (Ирина Саликова), мечтающей добыть якобы целебное инопланетное вещество (прак), чтобы излечить смертельно больного отца-поэта (Алексей Ярмилко), — высвечивает высокую концентрацию безнадеги и нелюбви, скопившихся на пограничье неслучившегося прорыва. Человеку — нужен человек, но иногда — пришелец, чья неустроенность и инаковость подчеркивают, насколько поломаны общественные институты и гуманистические установки в тени космической мечты.

Читать Лучше вы к нам: инопланетяне в новом российском кино

9. Я видел свечение телевизора


«Сохранить как...» — 2024: фильмы, которые вы могли пропустить (а зря!)

Сновидческий фильм транспостановщицы Джейн Шёнбрун — восходящей звезды инди-кино, чей дебют «Мы все идем на всемирную выставку» заворожил Эмму Стоун (она спродюсировала второй фильм). 1996 год, одинокий семиклассник Оуэн (Иэн Форман) знакомится с Мэдди (Бриджетт Ланди-Пейн), которая обожает подростковый сериал The Pink Opaque — историю о девочках-телепатках Изабель (Хелена Ховард из «Мадлен Мадлен») и Таре (Линдси Джордан), которые борются с потусторонними силами Мистера Меланхолии, живя в разных уголках страны. Стоит Оуэну увидеть один эпизод, и в нем поселится ощущение, что он (через два года уже Джастис Смит) живет не свою жизнь. Образ любимого шоу детства — похожего на «Баффи» или городское фэнтези попроще — нужен не ради заигрывания с поп-культурными кодами вновь модных 90-х, но в качестве триггера. Подростки, которым некомфортно в пубертатной неопределенности, ментальном состоянии, социальных телах или ролях, откликаются как на типажи героинь, так и на ощущение, что они наблюдают (свою) жизнь со стороны. Так (не)реальность происходящего окрашивается еще и в сине-розово-голубые цвета (гендерной) дисфории.

Читать Свет далеких кассет: фильмы-переживания, вдохновленные VHS-эпохой

8. Поток


«Сохранить как...» — 2024: фильмы, которые вы могли пропустить (а зря!)

Всемирный потоп глазами кошки, лемура, капибары, лабрадора и птицы-секретаря, застигнутых стихией предположительно в XXI веке. Анимационный немой инди-хит латвийского режиссера Гинтса Зилбалодиса пронесся по многим фестивалям и премиям: от Канн и Анси (приз жюри) до «Золотого глобуса», где обошел «Головоломку 2» и «Дикого робота». Созданный небольшой командой при помощи бесплатной программы Blender «Поток» воплощает истинную мощь независимого производства, где даже в полном метре возможны если не радикальные эксперименты, то смелые решения. Фильм Зилбалодиса хвалят за реалистичные повадки животных, многозначительную немоту притчи и сновидческий эффект, который достигается вопреки внешнему жизнеподобию. В то же время это абсолютно человеческий кошмар, где о homo sapiens напоминают архитектурные остовы (в том числе исполинские статуи кошек) и характеры животных, которые продолжают соответствовать людским стереотипам (лабрадор — глуповат, лемур — одержим собирательством). Зачем этот мир, если в нем нет нас?

Читать Шторм в голове, персебес в ребро: лучшая анимация 2024 года

7. Сотни бобров


«Сохранить как...» — 2024: фильмы, которые вы могли пропустить (а зря!)

Абсурдистская комедия в стилистике 1920-х, потрошащая наследие Великого немого совсем в ином ключе, нежели канадцы Гай МэддинЗапретная комната») или Мэттью РанкинДвадцатый век»). XIX столетие, успешный производитель эпплджека Жан Каяк (Райланд Бриксон Коул Тьюз) крепко напивается в честь нового урожая, а глуповатые бобры, прорежая его яблоневый сад, уничтожают заодно и балку для огромного бочонка, а с ним и всё производство. Каяк начинает охоту на злосчастных грызунов, а параллельно влюбляется в дочь скорняка (Оливия Грейвз), чье сердце обойдется ему в сотню бобриных туш. Полнометражный режиссерский дебют Майка Чеслика, крепко сбитый из (нередко повторяющихся) скетчей. Избыточный по хронометражу, фильм интересен не столько связью с ранним кино, сколько остроумным воплощением логики и (саунд-)дизайна восьмибитных видеоигр, где репетативность звуков и действий вели к грандиозному финалу. Космические планы бобров лучше вписываются в эту традицию, чем в наследники «Путешествия на Луну».

Читать «Белоснежка» — испанский фильм, тоже стилизованный под немое кино

6. Мертвые-мертвые демоны


«Сохранить как...» — 2024: фильмы, которые вы могли пропустить (а зря!)

Инопланетное вторжение как повод оценить мир на ноль — закономерная реакция подросткового организма на глобальное потрясение, с которым не справляются взрослые. 31 августа стало для Японии траурной датой: над Токио зависло НЛО, а ВВС США нанесли по нему удар, превратив Сибую и близлежащие районы в зону отчуждения. Летающая тарелка так и осталась над мегаполисом, инопланетяне не торопятся выходить на контакт, а беженцы, получающие государственные пособия, — искать постоянный дом. В этой замершей — или замерзшей — (не)нормальности медленно взрослеет шайка подруг-старшеклассниц во главе с бунтаркой Онтан и тихоней Кадодэ. Интерес к учителям и ненависть к обществу сочетаются с недоверием правительству и близкими контактами третьей степени. Режиссер Томоюки КурокаваНаш рассвет») и студия Production +h.Внеземные мальчики и девочки») взялись за адаптацию провокативной и сложной манги Инио Асано — автора депрессивного шедевра «Спокойной ночи, Пунпун». Получилось не столь впечатляюще с точки зрения анимации — хотя «Мертвых демонов» показывали в кинотеатрах как дилогию, — но оригинальная во всех смыслах история легко компенсирует этот недостаток.

Читать Спираль воспоминаний и вкусностей: 10 аниме, по которым мы запомним 2024 год

5. Эвакуация из XXI века


«Сохранить как...» — 2024: фильмы, которые вы могли пропустить (а зря!)

Куда уходит детство — философский вопрос, с которым не разобраться без путешествий во времени, теорий заговора и визуальных мышц культовой игры Street Fighter II. 1999 год, планета К, похожая на Землю, но расположенная в 3000 световых лет от нее. Три старшеклассника после драки оказываются в морском пятне химикатов и получают суперспособность: обычный чих переносит каждого на 20 лет вперед — во взрослое тело. Будущее однако неприглядно: Чжа Ван (Чжан Жоюнь) становится журналистом, который расследует происки корпорации зла, где наемным убийцей трудится Ван Чэнъён (Ян Сун), чья любовь всей жизни Ян И (Чжу Яньманьцзы) оказывается возлюбленной раскачавшегося Паопао (Леон Ли). Сольный режиссерский дебют Ли Яна, который десять лет назад снял «Приключения Ли» в паре с Франтом Гво — теперь постановщиком трилогии «Блуждающая Земля». Фильм по-хорошему безбашенный, стремящийся удивить в каждой сцене: так мог бы выглядеть микс «Скотта Пилигрима» и «Всё, везде и сразу», если бы у обоих отказали тормоза.

Читать Из чего состоит «Блуждающая Земля» – китайский сай-фай о переселении человечества

4. Последние женщины моря


«Сохранить как...» — 2024: фильмы, которые вы могли пропустить (а зря!)

Есть (в Корее) такая профессия — добывать в прибрежных водах моллюсков, не прибегая к помощи специального снаряжения. Ныряльщицы-хэнё с 2014 года находятся в списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, а когда-то это была прибыльная, но стыдная работа, от которой в свое время отказались мужчины. Несмотря на исторические и экологические сложности, промысел всё еще востребован на красивейшем острове Чеджудо, куда и отправилась документалистка Сью Ким, чтобы познакомиться с заслуженными хэнё, большинство из которых уже старше 60. «Последние женщины моря» — духоподъемная история силы духа, в которой есть и эмансипаторные сюжеты, и примеры локального патриотизма, и примеры социальной борьбы — за будущее рифов и поколений: наряду с обычным мусором улову грозит выброс радиоактивной воды японской АЭС «Фукусима-1». Впрочем, фильм Ким ныряет не слишком глубоко, например, обходя роль корейского правительства в бедственном положении хёнэ и прибрежных зон.

Читать «Живой» — документальный фильм о другой необычной профессии

3. Степной волк


«Сохранить как...» — 2024: фильмы, которые вы могли пропустить (а зря!)

Отчаянный бешбармак-вестерн Адильхана Ержанова, чей сюжет будто бы утопает в тени Кантара — кровавых событий начала 2022-го. Блаженная Тамара (Анна Старченко) отправляется на поиски (видимо) сына Тимки, пропавшего в разгар неназванных волнений. Нелегкая заносит её — под аккомпанемент пуль и стонов — в полицейский участок, где кого-то допрашивает ас садизма Брайюк (Берик Айтжанов из «Голиафа»). Стремясь выбраться из осажденной «крепости», он соглашается помочь женщине, чье несчастье, скорее всего, связано с деятельностью местного криминалитета. Безжалостное кино Ержанова открывается эпиграфом из Германа Гессе — из него же, вероятно, на степные просторы вырываются юнгианские Тень (Брайюк) и Анима (Тамара). Первый скалится, в улыбке и злобе, не щадит никого на пути и нервно пританцовывает, загоняя поглубже собственные травму и человечность. Вторая бормочет что-то себе под нос, терпит побои даже от «помощника» и терпеливо идет к цели, которая, разумеется, изменит обоих. Тьма, дремавшая в самом, казалось бы, беззлобном человеке, оскалится, напитавшись кастинами непрекращающегося насилия.

Читать «Абсолютная свобода – вот что меня привлекает в кино»: интервью Адильхана Ержанова

2. Эпоха безумия


«Сохранить как...» — 2024: фильмы, которые вы могли пропустить (а зря!)

Остросюжетный монохромный фолк-хоррор из Индии, где неспешно выстраивается эпос о токсичности власти. Нелегкие испытания сваливаются на долю придворного певца Тевана (Арджун Ашокан), который решает вернуться домой после смерти господина. XVII век, в джунглях южной области Малабар его ждет встреча с демоницей-якши (Амальда Лиз), коварным гоблином и властным брахманом Кодумоном Потти (Маммутти), который заставит беглеца себе прислуживать. Неспешный и тактильный фильм не столько пугает, сколько завораживает и обволакивает: так дурманит и лишает воли нечистая сила пополам с кастовой системой, которой здесь подчиняются и люди, и дома, и духи. В финале, напоминающем одновременно «Властелина колец» и «Апокалипсис», появляется еще и португальская армия, готовая покорить Индию, пока её жители борются с (внутренними) демонами.

Читать Хорроры 2024 года, которые могут вас впечатлить

1. Только течет река


«Сохранить как...» — 2024: фильмы, которые вы могли пропустить (а зря!)

Китай середины 90-х. В стране намечаются исторические перемены, нацеленные на «экономическое чудо», а старомодный детектив Ма (Чжу Илун) узнает от супруги (Цзэн Мэйхуэйцзы), что она ждет ребенка. Полный смутной тревоги, он всё больше отрывается от реальности, погружаясь в дело о таинственном убийстве у реки. В фильме Вэй Шуцзюня ход следствия иллюстрирует внутренний раздрай человека в эпоху перемен — глобальных и семейных, — а ставший штабом полиции кинотеатр аккумулирует иллюзии (великие и не очень). Духовная одиссея Ма вызывает ассоциации с «Любовным настроением», «Моим другом Иваном Лапшиным» и отчасти «Воспоминанием об убийстве».

Алексей Филиппов
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
Production +hАлексей ФилипповАмериканское киноАнимацияанимеИндийское киноКазахское кинокитайское кинокорейское кинолатвийское киноНеигровое/Документальное киноРоссийские фильмы
персоны
Берик АйтжановАрджун АшоканФрант ГвоЛиндси Джордан (II)Адильхан ЕржановГинтс ЗилбалодисЧжу ИлунБриджет Ланди-ПейнАмальда ЛизМаммуттиДмитрий Моисеев (III)Гай МэддинМэттью РанкинИрина СаликоваДжастис СмитАнна СтарченкоЭмма СтоунИэн ФорманХелена ХовардМэйхуэйцзы ЦзэнДжейн ШёнбрунСун ЯнЧжу ЯньманьцзыАлексей Ярмилко
фильмы
АпокалипсисБаффи – истребительница вампировБлуждающая ЗемляВластелин колец: Братство КольцаВоспоминания об убийствеВсё везде и сразуГолиафГоловоломка 2Двадцатый векДети на орбитеДикий роботКонтактыЛюбовное настроениеМадлен МадленМёртвые-мёртвые демоныМой друг Иван ЛапшинМы все идём на всемирную выставкуНаш рассветПотокПутешествие на ЛунуСкотт Пилигрим против всехСотни бобровТолько течёт рекаЭпоха безумияЯ видел свечение телевизора

фотографии >>
«Сохранить как...» — 2024: фильмы, которые вы могли пропустить (а зря!) фотографии
«Сохранить как...» — 2024: фильмы, которые вы могли пропустить (а зря!) фотографии
«Сохранить как...» — 2024: фильмы, которые вы могли пропустить (а зря!) фотографии
«Сохранить как...» — 2024: фильмы, которые вы могли пропустить (а зря!) фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Конфуций»

Скорбим

Хожбадий Исраилов
11 января ушёл из жизни актёр Хожбадий Исраилов.
Евгения Добровольская
10 января ушла из жизни актриса Евгения Добровольская.
Михаил Левченко
10 января ушёл из жизни актёр Михаил Левченко.
Константин Вощиков
10 января ушёл из жизни актёр Константин Вощиков.
Валерий Демин
10 января ушёл из жизни оперный певец Валерий Демин.

День рождения >>

Станислав Боклан
Наталия Вдовина
Рената Литвинова
Мария Пирогова
Андрей Подубинский
Наталья Сайко
Борис Химичев
Алёна Хмельницкая
Валерий Хромушкин
Джемма Артертон
Мари Дюбуа
Оливье Мартинес
Оливер Платт
Луиза Райнер
Кирсти Элли
Энтони Эндрюс
все родившиеся 12 января >>

Афиша кино >>

Ветер крепчает
биография, драма, исторический фильм
Япония, 2013
Четыре четверти
мелодрама, молодежный фильм
Россия, 2024
Клаустрофобы: Хижина в лесу
боевик, мистика, фильм ужасов, фэнтези
Индонезия, 2023
Лучше всех
комедия
Франция, 2024
Плохая девочка
триллер, эротика
Нидерланды, США, 2024
Большой пернатый побег
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Таиланд, Китай, 2024
Мой друг панда
фильм о животных
Южная Корея, 2024
Питомец Юрского периода. Возвращение домой
научная фантастика, приключения, семейное кино
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?