Шаман и шут, или Нет Пророка в своем отечестве: 100 российских фильмов 2025 года

Встречайте новую подборку из 100 российских полнометражных игровых фильмов наступившего года. В список попали картины, авторы которых заявляли о готовности в 2025-м, а также ожидающие проката, показанные в прошлом году на крупных фестивалях. Те работы, информацией о которых мы не располагаем, мы включать не стали. Конечно, выход в прокат всех 100 гарантировать нельзя, ведь в последний момент даже готовому фильму могут не дать прокатное удостоверение (или дать, а потом отобрать). Так, при составлении этого перечня было зафиксировано, что на полку к прошлогодним «Капитану Волконогову» и «Мы» легли «Мальвина», «Декабрь» и «Крысолов», а еще две работы (не будем называть, какие именно) сильно рискуют там оказаться. Такова наша новая реальность, в которой зрителя ждет еще больше сказок и семейных комедий, Пушкин, Лермонтов, собаки, искусственный интеллект, продолжающийся тренд на космос и новые прочтения советских культовых лент.
35-Я СТРАНИЦА
, реж. Филипп Ларс
, дебют
Драмеди с Аней Чиповской
, Давидом Сократяном
) и Егором Корешковым
в главных ролях. О писателе Ангелевском, которого обчистил карманник Алдар, а потом усовестился, когда узнал, кого обокрал. Так вышло, что вор стал учеником писателя, и тут увидел в юноше гениального рассказчика. Два абсолютно разных человека вывели друг друга на новый путь. Картина состоялась благодаря куратору «Лаборатории саспенса» Ивану Кудрявцеву и продюсеру Катерине Михайловой
.
Дата релиза
: 2025
ON И ОНА
, реж. Евгений Корчагин
Необычный фильм об абьюзивных отношениях с Юлией Пересильд
в роли Ксении, поселяющейся в загородном доме, оснащенном умным помощником – искусственным интеллектом Маркусом. Поначалу женщине все очень нравится, но как только она собирается наконец выйти из идеального дома, оказывается, что она в нем заперта, словно в высокотехнологичной тюрьме, где некогда милый и все понимающий Маркус превратился в настоящего тирана. Премьера фильма прошла в декабре на фестивале «Зимний».
Дата релиза
: 13 февраля 2025
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Рецензия на фильм ОN и ОНА
АВИАТОР
, реж. Егор Кончаловский
Мистический триллер, экранизация одноименного романа-бестселлера Евгения Водолазкина
. Герой истории, авиатор Иннокентий Платонов, несправедливо осужденный за преднамеренное убийство доносчика, почти сто лет пролежал в состоянии сна: он был заморожен в 1929 году в лагере на Соловках и разморожен в 2023-м. Теперь же ему предстоит раскрыть убийство, в котором его обвинили, но для этого необходимо полностью восстановить память. Роли в картине исполняют Александр Горбатов
, Константин Хабенский
, Дарья Кукарских
, Евгений Стычкин
и Софья Эрнст
.
Дата релиза
: 2025
АГНИЯ
, реж. Павла Стратулат
, дебют
Лента получившей приз «Маяка» за лучший сценарий, с Евгенией Громовой
, названной лучшей актрисой данного фестиваля, рассказывает про печника Агнию. Она живет в аварийном доме, любит рыбалку и в одиночку растит сына (Нил Бугаев
), который однажды падает из окна, что, впрочем, становится только началом стремительно развивающихся событий. И рыбалка приводит к золотой рыбке в виде баллотирующегося на пост главы администрации Бориса (Сергей Гилев
). Как пишет
Мария Токмашева, режиссер насыщает свое первое полнометражное кино большим количеством отсылок – в кучу смешиваются и «Паразиты
» с «Убийством священного оленя
», и «Антихрист
» с «Леоном
», не говоря уже про наш локальный сказочный тренд, где экранизированы еще далеко не все известные произведения.
Дата релиза
: 30 января 2025
АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ: 1812
, реж. Армен Ананикян
и Карен Захаров
Сиквел «Артека. Большого путешествия
», семейная приключенческая лента, приуроченная к празднованию 100-летия знаменитого детского лагеря. К зрителям вернется Митя Неверовский (Тимофей Попович
), мечтающий стать известным рэпером и не слишком уважительно относящийся к истории своей семьи. По приезду в Артек мальчик попадает в 1812-й год, где случайно может нарушить ход времени. В ролях Михаил Галустян
, Виталий Гогунский
, Ольга Красько
, Дмитрий Миллер
, Илья Носков
, Сергей Степанченко
и другие.
Дата релиза
: 12 июня 2025
БАТЯ 2. ДЕД
, реж. Илья Учитель
Сиквел народной комедии «Батя
» о суровых методах отцовского воспитания в 90-е годы. Евгений Цыганов
сыграет в нем две роли: 76-летнего отца Бати и еще молодого «деда» времен Великой Отечественной Войны, поскольку новый фильм охватит сразу две эпохи. В перевоплощении актеру помогает специальный пластический грим. Помимо нового главного героя — Деда, зрителей ждут еще несколько новых персонажей. В частности Влад — новый ухажер Ирины и соперник Макса, которого сыграет Степан Девонин
. К своим ролям вернулись также Стас Старовойтов
, Владимир Вдовиченков
, Надежда Михалкова
, Андрей Андреев
.
Дата релиза
: 3 апреля 2025
БЕГИ
, реж. Роман Артемьев
Никита Кологривый
и Михаил Пореченков
в авантюрной комедии про вора-домушника, который собирается выкрасть из сейфа секретные документы, но становится очевицем того, как хозяин дома убивает свою жену. Душегуб быстро вычисляет взломщика и начинает идти по его следу, не желая оставлять в живых свидетеля. Теперь медвежатнику надо скрыться от своего преследователя, а заодно успеть на утренник к сыну, ведь от этого зависит будущее его брака. В ролях также Даниил Спиваковский
, Валентина Мазунина
и Максим Костромыкин
.
Дата релиза
: 2025
БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ
, реж. Юлия Трофимова
Драма о травме прошлого, которая разрушает жизнь человека. Марфа (Анастасия Куимова
) с сыном приезжают на остров в Тихом океане, где она выросла и где ее отец работал смотрителем маяка. Одновременно с этим на острове появляется ее сводный брат Илья (Артем Быстров
), которого героиня не видела много лет. Марфу и Илью связывает темная тайна. Но сколько бы они ни пытались убежать от прошлого, оно настигает их в виде таинственного кита, курсирующего у берегов острова и будто пытающегося что-то донести до Марфы. В ролях Владислав Ветров
, Евгения Дмитриева
, Павел Майков
, Рузиль Минекаев
, Евгений Харитонов
и другие.
Дата релиза
: 2025
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Интервью с Юлией Трофимовой
БУРАТИНО
, реж. Игорь Волошин
Музыкальная сказка, история всеми любимого героя Буратино, его папы Карло и их друзей, рассказанная с помощью современных технологий в жанре семейного приключенческого кино. В фильме звездный каст: в роли Папы Карло Александр Яценко
. Артемона играет Марк Эйдельштейн
, Мальвину – Анастасия Талызина
, Пьеро – Степан Белозеров
, а Арлекина – Рузиль Минекаев
. Карабасом Барабасом в новом «Буратино» стал Федор Бондарчук
. Кота Базилио сыграл Александр Петров
, Лису Алису — Виктория Исакова
. Сам Буратино будет куклой, сделанной при помощи компьютерной графики, этот образ создается с помощью актрисы Виталии Корниенко
. В фильме прозвучит легендарная музыка Алексея Рыбникова
, а за костюмы на проекте отвечает Надежда Васильева
.
Дата релиза
: 1 января 2026
В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ
, реж. Сергей Коротаев
Военная драма по одноименной повести знаменитого русского писателя Бориса Васильева
. В фильме приняли участие молодые актеры Московского театра Олега Табакова, прошедшие специальную 10-дневную подготовку на базе киностудии «Военфильм» в Калужской области, а одну из ролей в картине играет Владимир Машков
, ставший также и сопродюсером фильма. Главного героя, лейтенанта Плужникова, приехавшего 21 июня 1941 года на службу в Брест и принявшего бой, продолжительностью 9 месяцев, исполнил Владислав Миллер
. Проект создан «Газпром-Медиа Холдингом», телеканалом НТВ, Кинокомпаниями ТЕМП, 1-2-3 Production и «ТРОМЕДИА» при поддержке Фонда Кино и Правительства Москвы.
Дата релиза
: 1 мая 2025
ВАСИЛИЙ
, реж. Дмитрий Литвиненко
Российско-мексиканская комедия от создателей «Льда
» и сериала «Дайте шоу» с Александром Петровым
в ролях двух братьев-близнецов, которых разлучили в детстве. Один из них — обыкновенный скромный работяга, который живет в провинциальном городке и преподает школьникам ОБЖ. Второй — житель солнечной Мексики, зарабатывающий деньги на продаже запрещенных веществ. Однажды им предстоит встретиться.
Дата релиза
: 23 января 2025
ВИТРИННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
, реж. Андрей Григорьев
Биографическая драма, посвященная величайшему математику нашего времени — Григорию Перельману, доказавшему гипотезу Пуанкаре. Проигнорировав математическую конференцию в Париже в 2010 году, на которой предполагалось вручение «Премии тысячелетия» за доказательство гипотезы, Перельман публично заявил о своем отказе от вознаграждения в миллион долларов и ушел в добровольное затворничество. Главную роль в картине исполняет Марк Эйдельштейн
.
Дата релиза
: 2025
ВНИЗ
, реж. Марюс Вайсберг
Психологический триллер, действие которого происходит в лифте. Егор Крид
играет роль подозрительного незнакомца, с которым застревает в лифте столичного небоскреба одна пара. Тот знает про них все. В фильме также играют Анфиса Черных
, Игорь Миркурбанов
и Юлия Мельникова
.
Дата релиза
: 2025
ВОЙНА И МУЗЫКА
, реж. Сарик Андреасян
Военная драма о трех друзьях, судьба которых навсегда изменилась. Каждый из них пошел на фронт, оставив дома самое ценное, чтобы за это самое ценное и сражаться. Удивительным образом выжить в этом огненном аду сражений с фашизмом им помогает… музыка! Захватив с собой музыкальные инструменты, молодые люди играют — не только чтобы поддержать моральный дух однополчан, но и чтобы сочинить так желанный всеми лейтмотив Победы. В ролях Давид Мхитарель
, Сергей Мелконян
, Давид Котов-Оганесян
, Павел Прилучный
, Алексей Кирсанов
, Ольга Волкова
, Елизавета Моряк
, Зепюр Прилучная-Брутян
, Олег Каменщиков
, Михаил Тарабукин
.
Дата релиза
: 6 февраля 2025
ВОЗВРАЩЕНИЕ РОБИНЗОНА
, Григорий Константинопольский
Трагикомедия о балалаечнике Максиме (Петр Скворцов
), который оказался на необитаемом острове после крушения океанического лайнера, где работал. Его выносит на берег на барной стойке, забитой алкоголем, и на протяжении многих месяцев алкоголь заменяет Максиму воду и еду. Неудивительно, что он начинает разговаривать с черепом, а спустя некоторое время, к этой компании присоединяется говорящая акула Белка. В фильме снялись также Стася Венкова
, Никита Павленко
, Александра Ревенко
, Андрей Григорьев-Аполлонов
, Анастасия Уколова
и Михаил Горевой
.
Дата релиза
: 2025
ВОРОЖЕЯ
, реж. Каролина Кубринская
Сказка, основанная на славянском фольклоре, возможно, – начало большой фэнтезийной франшизы. Главная героиня – юная Василиса – ради спасения родителей отправляется в самое сердце дремучего леса, где властвуют темные силы. Ей предстоит узнать правду о своем происхождении, ведь чем дальше она заходит на территорию нечисти, тем яснее понимает, что у нее с ними слишком много общего. В картине снялись Николай Наумов
, Анна Ковальчук
, Екатерина Суворова, Константин Раскатов
, Александр Дьяченко
, Алексей Воробьев
, Анастасия Мельникова
, Анвар Либабов
, Игорь Жижикин
и другие.
Дата релиза
: 2025
ВСЁ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ
, реж. Александр Войтинский
16-летняя Маша никогда не видела своего отца, но знает, что ее родители познакомились на концерте «Зверей». Она решает отыскать папу, и все, что у нее есть — это грядущий концерт группы в «Лужниках» и надежда на встречу. Главные роли в проекте исполнят Маша Кошина
, Виктор Хориняк
, Зоя Бербер
, Олег Чугунов
, Лянка Грыу
и другие. Группа «Звери» также приняла участие в съемках картины, а ее солист Рома Зверь
выступил продюсером и композитором.
Дата релиза
: 10 апреля 2025
ГАНДИ МОЛЧАЛ ПО СУББОТАМ
, реж. Юрий Зайцев
, дебют
Драма с элементами комедии по одноименной пьесе Анастасии Букреевой. В жизни 16-летнего Мота (Марк Эдельштейн
) наступает апокалипсис, когда его отец уходит из семьи. В знак протеста Мот приводит домой бездомную Лизу (Дарья Екамасова
) и заявляет, что будет жить с ней. В фильме также снимаются Анастасия Красовская
, Виктория Толстоганова
, Евгений Коряковский
, Александр Пашутин
, Ольга Балацкая
, Олег Гаркуша
и другие актеры.
Дата релиза
: 2025
ГОРЫНЫЧ
, реж. Дмитрий Хонин
Сказочный блокбастер от создателей «Конька-Горбунка
», «По щучьему велению
», и «Огнива
» с Александром Петровым
в главной роли. В центре сюжета – старший лейтенант ВМФ Алексей Алехин, который, однажды опустившись в батискафе на дно морское, оказывается в странной подводной пещере, служащей порталом в сказочный мир. В этом новом незнакомом для Лехи месте он встречается с маленьким драконом, оставшимся без мамы. В фильме также играют Виктория Агалакова
, Сергей Маковецкий
, Алексей Филимонов
, Роман Курцын
, Александр Робак
, Сергей Епишев
, Евгений Серзин
, Дмитрий Куличков
, Нина Усатова
и другие.
Дата релиза
: 23 октября 2025
ГУАНТАНАМЕРА
, реж. Сергей Мокрицкий
Приключенческий экшен, в котором экстрим-блогерша летит на Кубу и отправляется навстречу приключениям вместе с подругой, которая внезапно исчезает. Девушка обращается за помощью в местную полицию и оказывается замешанной в загадочной истории с участием спецслужб нескольких стран. В фильме заняты как российские, так и латиноамериканские актеры: Сергей Шакуров
, Александра Тулинова
, Илья Шляга
, Эслинда Нуньес
, Карлос Энрике Альмиранте
и другие.
Дата релиза
: 2025
ДЖЕКПОТ
, реж. Александр Хант
Максим Стоянов
, получивший за эту роль приз фестиваля «Маяк», играет бедолагу из Приморского края с заплатой 10 тысяч рублей. Однажды, снимая деньги в банкомате, он получает вместо 10 тысяч 3 миллиона. Неожиданная удача сводит героя с ума. В фильме снимались Ирина Пегова
, Федор Лавров
, Ольга Озоллапиня
, Кирилл Полухин
и Ольга Богомазова
.
Дата релиза
: 2025
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Рецензия на фильм «Джекпот»
ДОГГИ
, реж. Вячеслав Росс
Драма о человеческом одиночестве. По сюжету одинокий архитектор Андрей потерял собаку и вместе с ней смысл жизни. Он ходит по городу, расклеивая объявления, и однажды на пороге его квартиры появляется странная девушка Дина, которая говорит, что может сыграть роль собаки – такая психологическая помощь за деньги. Со временем эти два одиноких человека начинают общаться, и между ними возникают очень сильные чувства. В главных ролях Александр Устюгов
и Маша Мацель
.
Дата релиза
: 2025
ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ
, реж. Александр Фомин
Фантастическая комедия с Никитой Ефремовым
в роли столичного рекламщика Дани, который много работает, пытается успеть все – и счастья ему это не приносит. Даню греют только мечты о выдуманном будущем, когда он наконец достаточно заработает, чтобы жить в особняке у моря с красоткой из соцсетей. Внезапно Даня впадает в кому и оказывается в прихожей загробного мира, которая подозрительно напоминает аэропорт из его последней рекламы. Рейсов всего два – или в ад, или в рай, но Даня не теряет надежду найти другую дверь – обратно в мир живых, а пока что коротает время в местном баре под названием «Дорогая, я больше не перезвоню». В картине также играют Ян Цапник
, Агата Муцениеце
, Евгения Добровольская
, Дмитрий Чеботарев
, Валентина Ляпина
, Мила Ершова
и Ангелина Пахомова
. В производстве приняли участие онлайн-кинотеатр Okko, телеканал «Россия» и Национальная Медиа Группа.
Дата релиза
: 6 марта 2025
ЕВГЕНИЙ ТЕЛЕГИН
, реж. Виктор Тихомиров
Экранизация книги Виктора Тихомирова «Евгений Телегин и другие. Поэма в прозе», построенной на воспоминаниях автора о встречах, событиях и моментах из его жизни. Впечатления детства сливаются с воспоминаниями о прогулках в Летнем саду, сопровождаемых мыслями о Пушкине, репетициях группы «Аквариум», разговорах с Сергеем Курехиным
и Виктором Цоем
. В ролях Евгений Ткачук
, Юрий Гальцев
, Татьяна Колганова
, Сергей Мигицко
, Юрий Кузнецов
, Сергей Паршин
, Вячеслав Карпов
. Премьера состоялась в рамках конкурса «Русские премьеры» на ММКФ.
Дата релиза
: 27 марта 2025
ЖДУН
, реж. Дмитрий Суворов
Семейная фантастическая комедия про доброго инопланетянина Ждуна, корабль которого упал в лесу недалеко от Абрау-Дюрсо. Ждун посылает сигнал бедствия в космос и начинает ждать сородичей, а пока на помощь ему приходит любознательный мальчик Никита Семенов и вся его семья. Главные роли исполняют Виктор Хориняк
, Юля Александрова
, Владислав Ветров
, Никита Тарасов
, а также юные актеры Андрей Андреев
и Маргарита Силаева
. Известно также, что впрок уже снят «Ждун-2
».
Дата релиза
: 20 марта 2025
ЖЕМЧУГ
, реж. Тинатин Баркалая
Первый российско-индийский проект, экранизация пьесы Юлии Лукшиной, написавшей «Человека из Подольска», в постановке режиссера дебютных, но успешных на международном рынке «Сказок Гофмана
». Семья Комаровых из Ханты-Мансийска принимает решение взять ребенка из детского дома. Так Елена пытается сохранить брак, а ее муж хочет получить повышение. Вскоре семья едет в Индию, где происходят события, переворачивающие их жизнь. Жанр фильма – социальная драма с элементами магического реализма и комедии. Главные роли в фильме исполняют Светлана Ходченкова
, Евгений Цыганов
, Сергей Гилев
, Ирина Пегова
, Эра Зиганшина
, Юлия Волкова
и Дарья Полунеева.
Дата релиза
: осень 2025
ЖИГА
, реж. Наталия Ахметова-Каленова
Скоростной экшен о дрифтерах. В центре сюжета – девятнадцатилетний Леша. Чтобы заработать денег, он должен в прямом эфире проиграть гонки на жигулях блогеру Шкурному. Но даже младший брат не знает, что по договору в финале Леша должен поджечь дедову «жигу». Леша встает перед выбором: поддаться блогеру и уничтожить машину или отстоять честь своей семьи? Главные роли исполняют Валентин Анциферов
и Ярослав Могильников
. Также в основном актерском составе – Сергей Шакуров
, Софья Аржаных
, Андрей Соколов
и Павел Чинарев
.
Дата релиза
: март 2025
ЗАВЕРБОВАННЫЙ
, реж. Андрей Пантелеев
, Иван Архипов
Шпионский боевик c Александром Метелкиным
в роли Андрея Романова, оказывающегося в эпицентре столкновения российской и западной разведок. Вместе со своей командой лучших российских спецагентов он завербован сотрудником ГРУ Максимом Колосовым (Иван Охлобыстин
) для особой миссии на территории врага. Цель группы — выяснить, что происходит в засекреченной лаборатории у границы страны, где идет работа над новым биологическим оружием. У Андрея есть и личная цель — месть. Во главе команды врага — убийца его отца. В ролях Данила Якушев
, Иван Кокорин
, Алексей Кравченко
, Игорь Жижикин
, Олег Тактаров
, Вадим Андреев
, Ника Здорик
и Анастасия Черникова
.
Дата релиза
: лето 2025
ЗЛОЙ ГОРОД
, реж. Константин Буслов
Масштабное историческое кино о нашествии на Русь Хана Батыя в 1238 году. Два месяца Хан потратил на взятие Козельска, потеряв при этом тысячи воинов и осадные орудия. А когда, перебив всех защитников, среди которых были и женщины с детьми, наконец-то взял его, то повелел навеки забыть его имя и отныне именовать «злым городом». Но Козельск остался в веках образцом стойкости и мужества. Главные роли исполнили Алексей Гуськов
, Александр Метелкин
, Леонела Мантурова
, Алексей Шевченков
, Алексей Розин
, Максим Белбородов
, Артем Волобуев
, Полина Чернышова
, Владимир Любимцев
, Дмитрий Куличков
, Сергей Баталов
и Аглая Шиловская
.
Дата релиза
: 30 января 2025
ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ
, реж. Иван Капитонов
Лирическая комедия про бывшего воспитанника интерната, а теперь успешного молодого предпринимателя, который влюбляется в девушку, чьи родители не в восторге от избранника дочери. Они ставят перед героем невыполнимое условие: свадьба состоится только в том случае, если на ней будут присутствовать настоящие родители Феди. В фильме три лавстори: героев, родителей невесты и родителей жениха. В касте – Тарас Шевченко
, Анастасия Талызина
, Елена Николаева
с Александром Ильиным-мл
в качестве непутевых родителей жениха и Константин Хабенский
с Викторией Толстогановой
в ролях родителей невесты. В эпизодах Константин Мурзенко
, Роман Васильев
, Валери Зоидова
и даже Юрий Лоза
.
Дата релиза
: 6 февраля 2025
ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ
, реж. Мгер Мкртчян
Спортивная драма о легенде «Спартака» Никите Симоняне – лучшем бомбардире советского футбола, который стал тренером ереванского «Арарата» и поставил перед собой невыполнимую задачу: выиграть золотые медали чемпионата и Кубок СССР. Правда, команда не принимает нового тренера с чемпионским опытом, а вот соперники из киевского «Динамо» и их партийные функционеры настроены только побеждать: уже напечатаны грамоты и выпущены их чемпионские значки. Фильм про про удивительное событие эпохи, культового футболиста, команду, веру в себя, великую страну и о том, как весь Союз полюбил команду из Армении. Главную роль легенды советского футбола сыграл Егор Бероев
. В фильме также снимались Ксения Алферова
, Софья Донианц
, Сергей Шакуров
, Сергей Газаров
, Анаит Киракосян
, Андраник Хачатрян
.
Дата релиза
: 2025
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ
, реж. Миша Маралес
Семейная комедия про детский дом, территорией которого пытается завладеть крупная строительная компания, чтобы создать там парк развлечений. Директор детского дома — Дядя Саша (Антон Батырев
) — при поддержке своих подопечных борется за его сохранение. В ролях Александр Самойленко
, Дмитрий Хрусталев
, Игорь Жижикин
, Елена Север
и Михаил Евланов
. В ленте также задействована олимпийская чемпионка Татьяна Навка
вместе с дочерью Надеждой Песковой
.
Дата релиза
: 2025
ИСЧЕЗНУВШИЙ ВЕЛОСИПЕДИСТ
, реж. Юрий Муравицкий
, дебют
Дебют театрального режиссера по пьесе, ставившейся в нескольких театрах страны. Действие разворачивается в учебнике по математике за пятый класс. По условиям задачи каждый день из пункта А в пункт Б выходит Пешеход, по пути он встречает Велосипедиста. Потом возвращается домой, где его ждет верная жена. На следующий день все повторяется. Но однажды Пешехода останавливает Следователь и сообщает, что Велосипедист исчез. В ролях Тимофей Трибунцев
, Антон Лапенко
, Сергей Епишев
, Николай Коляда
, Светлана Колесова
, Олег Ягодин
и другие.
Дата релиза
: 2025
КАПИТАН КРЮК
, реж. Максим Максимов
Семейное драмеди от создателей сериала «Крюк
» – теперь с Романом Курцыным
в роли Никиты Крюкова (вместо Юрия Колокольникова, исполняющего эту роль в сериале (авторы утверждают, что они просто однофамильцы). Герой, в прошлом успешный хоккеист, закончивший спортивную карьеру, получает сообщение о смерти мамы (Ольга Тумайкина
). Он срывается в родной город, но оказывается, что тревога ложная. К счастью, мама жива, и герою выпадает шанс наладить с ней отношения, оборвавшиеся много лет назад, а заодно подружиться со сводной сестрой, которая тоже хоккеистка и фанатка Крюкова. Компанию вышеназванным актерам составят Ева Смирнова
, Сергей Степин
, Степан Девонин
, Марк-Малик Мурашкин, Станислав Соломатин
и Ян Цапник
. В создании фильма участвует постановщик хоккейных сцен Евгений Алхименков, который ставил игру для «Легенды №17
» и сериала «Крюк».
Дата релиза
: 20 февраля 2025
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«Крюк»: Обратная сторона хоккея
КАРУЗО
, реж. Иван Харатьян
, дебют
Семейная экшн-драма, поставленная 26-летним сыном Дмитрия Харатьяна
, основаная на реальных событиях и приуроченая к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главный герой мальчик Митя (Марк-Малик Мурашкин
) и его пес по кличке Карузо живут в оцепленном Ленинграде и голодают, как и весь город. Видя страдания своих родных, мальчик и собака отправляются за добычей через минное поле. Роли исполняют Светлана Иванова
, Александр Балуев
, Иван Колесников
и другие. Автором специальной песни к фильму выступит Александр Розенбаум
.
Дата релиза
: май 2025
КОЛОТУН
, реж. Олег Гусев
Приключенческое фэнтези с Иваном Колесниковым
, Агатой Муцениеце
и Дмитрием Калиховым
в главных ролях. Ромка ничего не подозревает о грядущем разводе родителей. Мама с папой, не желая портить ребенку Новый год, решают рассказать ему все уже после праздника. Но семейству не суждено оказаться за новогодним столом с мандаринами и оливье – 31 декабря Снегиревы вместе с машиной в буквальном смысле провалятся в параллельный мир. Там они встретят доброго волшебника Поляриуса (Ваха), увлеченного своими изобретениями, его внучку Эмилию (Бабаскина), Ядвигу (Ильяшенко) — колдунью по профессии и ведьму по призванию, – и даже опасного Колотуна (Горбатов), повелителя холода и льда, мечтающего о мировом господстве.
Дата релиза
: 13 ноября 2025
КОНЧИТСЯ ЛЕТО
, реж. Владимир Мункуев
и Максим Арбугаев
Остросюжетная драма режиссеров из Якутии с Борисом Хлебниковым
в качестве художественного руководителя. В поселок после долгого отсутствия возвращается молодой парень Кеша (Юра Борисов
). Его ждут отец (Дмитрий Поднозов
) и младший брат Тима (Макар Хлебников
). У Кеши за плечами — срок, который он получил, взяв вину младшего брата на себя. Он устраивается в золотодобывающую артель, хочет подкопить денег, но случается так, что ему приходится пуститься в бега. Прихватив младшего брата. Картина получила Гран-При фестиваля «Маяк» в 2024 году.
Дата релиза
: 27 февраля 2025
КОРОЛЬ И ШУТ. НАВСЕГДА
, реж. Рустам Мосафир
Команда сериала «Король и Шут
» снимает музыкальное приключенческое фэнтези, не являющееся продолжением сериала, но пополняющее его вселенную. Это отдельное произведение, основанное на песнях группы, где главными героями являются полюбившиеся всем персонажи — Горшок, Князь, Принцесса, Вдова, Кочерыжка. Константин Плотников
, Влад Коноплев
, Дарья Мельникова
, Вера Вольт
и Илья Хвостиков
вернутся к своим ролям. Действие разворачивается в сказочном мире легендарной рок-группы, которая уничтожается из-за мертвецов, воскрешенных злодеем Некромантом. Чтобы спасти родных и друзей, Горшок похищает Андрея Князева из реальности в сказку, и они встают бок о бок на защиту созданного ими мира.
Дата релиза
: 2025
КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА
, реж. Евгений Сангаджиев
, дебют
Фантастическая комедия кинокомпании СТВ, в которой Евгений Ткачук
воплотит сразу пять образов. События фильма разворачиваются в 2000 году. Побывавшая в космосе собака Лида вытаскивает из обычного подростка Игорька (Данила Харенко
) его же Взрослого (Ткачук), который сообщает, что через три дня его отец-космонавт взорвется в ракете на старте. Трио отправляются на Байконур, чтобы остановить полет, спасти отца и изменить будущее Игорька. В картине также играют Александра Бортич
, Юлия Пересильд
, Евгений Стычкин
, Ольга Науменко
и другие.
Дата релиза
: 2025
КОСМОС ЗАСЫПАЕТ
, реж. Антон Мамыкин
, дебют
Главный герой — студент Паша, родившийся в маленьком поселке Шойна на берегу моря пытается выбиться в люди и следует за мечтой — учится конструировать космические ракеты в Санкт-Петербурге. Дома у него осталась семья — мама, отец и младший брат Илюша, который тоже мечтает однажды построить свою ракету. Все идет хорошо: Паше предлагают поучаствовать в конкурсе на получение гранта на заграничную стажировку. Однако он вынужден вернуться в родной поселок, чтобы спасти мать, чей дом утопает в песках. В ролях Марк Эйдельштейн
, Дарья Екамасова
, Тихон Котрелев
, Никита Конкин
.
Дата релиза
: 2025
КРАКЕН
, реж. Николай Лебедев
Фантастический экшен, по сюжету которого российский ракетный подводный крейсер пропадает в Гренландском море во время выполнения секретной задачи. На поиски отправляется самый молодой командир Северного флота Виктор Воронин (Александр Петров
), чей старший брат (Виктор Добронравов
) как раз и командовал пропавшим крейсером. В это же время из-за разрушения полярной станции в северных водах появляется чудовище Кракен. Продюсер проекта – Леонид Верещагин
Дата релиза
: 17 апреля 2025
КРАСНЫЙ ШЕЛК
, реж. Андрей Волгин
Детективный экшен, педставляющий собой смешение русской и китайской культур. События разворачиваются в 1927 году. Бывший царский секретный агент (Милош Бикович
) застревает в Китае после падения Российской империи. Единственным шансом вернуться домой для него становится сопровождение китайских курьеров, которые везут в Москву секретные документы. Они садятся в Транссибирский экспресс, не зная, что именно там их ожидает главная опасность. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы, готовые на все ради документов. Бывшему царскому агенту приходится объединиться с сотрудниками советских спецслужб (Глеб Калюжный
, Елена Подкаминская
), чтобы найти общего врага. В фильме также снялись Ярослав Могильников
, Гоша Куценко
, Дмитрий Куличков
, Ирина Алферова
и Светлана Чуйкина
. Китайскую сторону представят Чжэн Ханьи, Ян Цзыхуа, Хуан Хаонань и Чжэн Лун.
Дата релиза
: 20 февраля 2025
КТО-ТО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ
, реж. Евгений Григорьев
Камерный триллер, герои которого – две семейные пары – находятся в загородном доме. Представителей первой ячейки общества воплощают Юлия Снигирь
и Павел Деревянко
, а второй — Аглая Тарасова
и Денис Прытков
. По сюжету всегда спокойная и рассудительная Юля (Снигирь) решает сыграть с неверным мужем (Деревянко) и его любовницей (Тарасова) в игру, в которой изменщики должны доказать, что по-настоящему любят друг друга. А иначе — они умрут. От актеров скрывали финал истории почти до самого конца съемок.
Дата релиза
: 2025
КУЛАЧНЫЙ
, реж. Константин Смирнов
Приключенческая комедия, действие которой происходит в Российской империи на рубеже XIX и XX веков. 13-летний дворянин и сирота Ваня Огарев (Марк-Малик Мурашкин
) бежит из Москвы в Нижний Новгород, спасаясь от убийц, подосланных его собственным дядей, решившим завладеть наследством мальчика. Для своей защиты Ваня нанимает случайно подвернувшегося ему кулачного бойца Волчка (Евгений Ткачук
). Он должен помочь Ване добраться в целости и сохранности до Нижнего Новгорода, но в пути их ждет опасное и увлекательное путешествие, которое полностью изменит жизни героев. В проекте также снимаются Юлия Хлынина
, Андрей Смоляков
, Сергей Маковецкий
, Даниил Воробьев
и другие.
Дата релиза
: 13 ноября 2025
ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ
, реж. Иван Соснин
Приключенческое фэнтези поведает зрителям о репортере из Екатеринбурга, который по заданию редакции оказался в затерянном в тайге селении, где услышал старинное предание о владыке леса. Вернувшись домой, он внезапно начинает видеть и слышать этого древнего духа, который просит спасти исчезающих фантастических созданий. Вместе с 12-летней дочерью, приехавшей к нему на каникулы из Москвы, он отправляется в края, почти нетронутые цивилизацией. В главной роли Александр Яценко
, с ним снимались Антон Кузнецов
, Александра Бабаскина
, Наталья Павленкова
, Марьяна Спивак
и Юрий Колокольников
.
Дата релиза
: 1 мая 2025
ЛЕРМОНТОВ
, реж. Бакур Бакурадзе
Главную роль в исторической драме играет стендап-комик Илья Озолин
. Действие разворачивается у подножия горы Машук утром 15-го июля 1841 года. До дуэли Лермонтова и его друга Мартынова, которого играет Евгений Романцов
, остается несколько часов. Родственники, друзья, знакомые дуэлянтов пытаются предотвратить поединок. Андрей Максимов
исполняет роль Бенкендорфа, а Дмитрий Соломыкин
— Пушкина. Компанию им составляют Вера Енгалычева
и Уршула Малка
.
Дата релиза
: 2025
ЛИТВЯК
, реж. Андрей Шальопа
, Ким Дружинин
Фильм о легендарной советской летчице Лидии Литвяк и истории военной авиации. В центре сюжета – реальные личности, среди которых, помимо Литвяк, ее подруга Екатерина Бутанова, командир эскадрильи Алексей Соломатин и командир полка Николай Баранов. В главной роли – Полина Чернышова
. В других ролях Петр Рыков
, Евгений Ткачук
, Виктория Соловьева
.
Дата релиза
: 2025
ЛОТЕРЕЯ
, реж. Софья Карпунина
Авантюрная комедия с Алексеем Серебряковым
и Евгением Куликом
про двух мужчин: Сергея, обладателя выигрышного лотерейного билета, и Алексея, его новоиспеченного партнера. В погоне за богатством мужчины понимают, что есть вещи, которые невозможно купить за деньги. Над сценарием работали Евгений Кулик и Дмитрий Балуев
. Авторы обещают зрелищное зрительское кино.
Дата релиза
: 30 января 2025
ЛЮБОВЬ ПО ФРЕЙДУ
, реж. Владимир Янковский
Семейная комедия с Романом Курцыным
, Владимиром Сычевым
, Ириной Темичевой
и Ириной Розановой
в главных ролях. Успешный адвокат по бракоразводным делам Егор Соколов (Курцын), спасаясь от разгневанных мужей своих клиенток, решает выдать себя за семейного психолога. В этой роли Егор оказывается в доме брутального бизнесмена Федора Кормильцева ( Сычев) и его жены Анжелы (Темичева), где вынужден притворяться специалистом, налаживающим семейные отношения. Однако его планам мешает подозрительная и настойчивая мама Федора Роза Ниловна (Розанова), которая готова разоблачить обман любой ценой, даже если это разрушит семью. Небольшие роли в картине сыграли Анфиса Чехова
, Юрий Кузнецов
, Анастасия Черникова
, Роман Попов
, Анна Уколова
, Игорь Жижикин
.
Дата релиза
: 2025
МАЖОР В ДУБАЕ
, реж. Егор Чичканов
Продолжение популярной франшизы, в котором герой Павла Прилучного
переместится в регион Ближнего Востока и будет спасать приятеля, отправившегося в Дубай, чтобы быстро разбогатеть. Там он поневоле втягивается в международную аферу. После кинопроката фильм будет доступен на Кинопоиске.
Дата релиза
: 30 сентября 2025
МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА
, реж. Арман Марутян
Новая лирическая комедия для всей семьи по сценарию Наринэ Абгарян
. Приближается грандиозное торжество — юбилей Ба, на который собираются родные и близкие, даже наконец-то приедет ее сестра Фая. Родители Манюни, Каринки и Наринэ прикладывают массу усилий, чтобы праздник прошел идеально. Но, как назло, все идет не по плану: сбегает баран, испорчен именинный торт, да еще оказывается, что Манюню взяли в престижную школу, и теперь она переезжает в другой город. Смогут ли девочки спасти праздник и сохранить свою дружбу?
Дата релиза
: 13 февраля 2025
МАША И МЕДВЕДИ
, реж. Антонина Руже
Виталия Корниенко
исполнит главную роль в полнометражной комедийной сказке для всей семьи по мотивам рассказа Льва Николаевича Толстого. По сюжету, девочке Маше предстоит спасти своего брата, который оказался под чарами лесной нечисти и превратился в козленка. Чтобы разрушить страшное проклятие, девочке предстоит объединить силы с известными с детства сказочными героями — тремя медведями. Все сказочные персонажи будут выполнены с помощью компьютерной графики.
Дата релиза
: 28 августа 2025
МОЙ ПАПА — МЕДВЕДЬ
, реж. Максим Максимов
Семейная комедия с Романом Курцыным
, Борисом Дергачевым
и Евой Смирновой
в главных ролях расскажет о приключениях девочки Маши, которая пытается расколдовать своего отца, превратившегося в лесного зверя, а также спасти его от жадного браконьера. Главной звездой съемочной группы стал настоящий пятилетний медведь Том, который ловко справился со своей ролью и за время съемок стал полноценным членом команды. Медведя зовут Том, и ему пять лет. В комедии также играют Зоя Бербер
, Андрей Пынзару
и Александр Головин
.
Дата релиза
: 2025
МОЯ АФРИКА
, реж. Ольга Акатьева
Компания, выпустившая фильмы «Мой папа – вождь
» и «Соври мне правду
», снимает приключенческую историю взросления и первой любви. Из-за работы отца 12-летний Коля переезжает в Африку. Для него новая страна ограничивается посольством и виллой за высоким забором, за который нельзя выходить даже в магазин. Однажды он знакомится с 14-летней Лоли – ловкой дочерью садовника. Девочка не похожа на тех, кого он знал ранее. Родители обоих детей не в восторге от этой дружбы, и однажды Лоли исчезает навсегда. Но настоящая любовь не имеет временных границ, так что Коля и Лоли обязательно встретятся. В ролях Денис Шведов
, Ирина Розанова
, Лина Миримская
. Одной из особенностей проекта является привлечение специалистов из киноиндустрии ЮАР и международный актерский состав. Детские роли исполняют Макар Фомин
, Пабайо Ланду
, Никита Родионов
, Алиса Конашенкова
, Атуле Мазана
и Тандо Масеко
.
Дата релиза
: 2025
МОЯ СОБАКА — КОСМОНАВТ
, реж. Михаил Морсков
Семейный приключенческий фильм, сюжет которого развернется в 1960 году в городке у космодрома Байконур, где живет десятилетний Миша. В свой день рождения Миша находит собаку Белку, которая предопределит не только его судьбу, но и напишет новую страницу в истории освоения космоса. В ролях заняты Дмитрий Калихов
, Антонина Бойко
, Кирилл Зайцев
, Ольга Лерман
, Павел Ворожцов
, Даниил Воробьев
, Соня Присс
и Степан Девонин
, а также четвероногие артисты по кличкам Нэк и Муся, которые предстанут в качестве Белки. Съемки проходят при поддержке госкорпорации «Роскосмос».
Дата релиза
: 2025
МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА
, реж. Павел Воронин
Семейная приключенческая комедия о теплом и эмоциональном чувстве между дедом и внуком. По сюжету дед советской закалки не понимает и не разделяет современных «тепличных» методов воспитания детей. Он решает воспитать своего внука Лешу настоящим мужчиной и достойным продолжателем рода Богдановых. Дед не находит более простого решения, чем выкрасть собственного внука и отправиться с ним в незабываемое путешествие. В главной роли успел сняться Роман Мадянов
, это его последняя работа в кино. Переозвучку сделать, к сожалению, не успели, поэтому восстановить голос Романа Сергеевича планируется с помощью ИИ. В фильме также сыграли Макисм Матузный
(в роли внука), Агата Муциниеце
, Глеб Бочков
, Иван Макаревич
и другие. Продюсеры проекта Станислав Шаповалов
, Макар Кожухов
.
Дата релиза
: 2025
МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА
, реж. Владимир Котт
Альманах, показывающий ситуации из жизни московских мужчин и женщин. Одинокая женщина (Ольга Медынич
) из аккуратного новостроя вызывает сантехника (Дмитрий Куличков
) и спускает на него всех собак за опоздание. Выросший в детском доме и после армии работавший в закрывшемся из-за ковида ночном клубе мужчина (Кирилл Кяро), везет посылку от неверного мужа к жене (Светлана Первушина
), оставшейся с дочкой, и сокрушается, что не нашел единственную среди многочисленных возлюбленных. Другой герой (Павел Деревянко
), вернувшийся в родную деревню, чтобы продать дом покойной бабушки, встречает за прилавком магазина школьную любовь (Ирина Пегова
). Новеллы, снятые в течение двух лет, опираются на собственные рассказы Котта. Премьера прошла в рамках ММКФ.
Дата релиза
: 13 марта 2025
МЫ РОЖАЕМ!
, реж. Дмитрий Суворов
Комедия с Кузьмой Сапрыкиным
и Алиной Алексеевой
в ролях молодых соседей по подъезду Ани и Димы, у которых не было ничего общего, пока девушка не сбежала от властных родителей (Ян Цапник
и Анастасия Панина
). Дима же, напротив, застрял на попечении у мамы (Анна Уколова
) и папы (Сергей Степин
) без шансов наладить личную жизнь. После проката лента появится эксклюзивно на платформе Okko.
Дата релиза
: 6 февраля 2025
НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ
, реж. Рената Джало
, дебют
События фильма, снятого выпускницей ВГИКа, разворачиваются в конце XVIII века. Беглый крестьянин заслуживает славу «русского Икара», когда проверяет самодельные крылья отчаянным прыжком с крыши. Взбудораженные жители деревни начинают пристальнее вглядываться в окружающие их аномалии: под немилость старух, бормочущих чудные сказки и науськивающих простой люд, попадают разные юродивые, балаганные артисты и их диковинные трюки, переносчики странных хворей. Продюсером и художественным руководителем ленты выступил Алексей Учитель
. Главные роли сыграли Виктория Сняткова, Марина Сняткова и Александр Александров. На фестивале «Маяк» в Геленджике картина получила приз за операторскую работу Екатерины Смолиной
, а Джало была удостоена особого упоминания жюри. Международная премьера фильма пройдет на Роттердамском кинофестивале в начале февраля 2025 года.
Дата релиза
: 2025
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Рецензия на фильм «На этой земле»
НАШ ПАПА — ДЕД МОРОЗ!
, реж. Ирина Гурьянова
Драмеди для всей семьи с Натальей Подольской
и Дмитрием Чеботаревым
в главных ролях. Главный герой Федор — несостоявшийся актер, который пытается помочь своему младшему брату Никите снова научиться ходить. В костюме Деда Мороза Федор выезжает на заказы, надеясь собрать за праздники деньги на операцию. Он самый грустный Дед Мороз на свете, потому что, ко всем прочим неприятностям, как раз перед Новым Годом его бросила любимая девушка. 31 декабря он звонит в дверь очередной квартиры, чтобы подарить подарки от родителей очередной паре детишек, и тут начинается самое настоящее новогоднее волшебство. Девочка Маша, увидев Деда Мороза, сразу решает, что именно этот Дед Мороз должен влюбиться в ее маму и стать папой для нее и для ее брата Толи. Продюсер Оксана Барковская
. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Дата релиза
: 2025
НЕ ОДНА ДОМА 2
, реж. Митрий Семенов-Алейников
Сиквел семейной комедии, в которой к своим ролям вернулись Милана Хаметова
, Дава
, Алексей Маклаков
, Юлианна Михневич
и Александр Головин
. Во второй части появятся и новые герои, которых исполнят Ева Смирнова
, Марк-Малик Мурашкин
, Дмитрий Колчин
, Андрей Пынзару
и другие актеры. В первом фильме
главная героиня Маша боролась со злоумышленниками, которые проникли в ее дом в поисках наживы. Действие второй части развернется в летнем лагере.
Дата релиза
: 3 июля 2025
(НЕ) ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
, реж. Алексей Чадов
Леон Кемстач
исполнил главную роль в приключенческой комедии о первокурснике, который попадает в испытательный образец новой модели робота «Апостол» (A.P.O100L), обладающего собственной волей и разумом. Получив случайного пилота, машина берет управление на себе и принимает решение сбежать из лаборатории. Теперь, чтобы вернуться домой Жене придется найти с искусственным интеллектом общий язык. В фильме также играют Александр Самойленко
, Игорь Жижикин
, Александра Тихонова
, Игорь Хрипунов
, Борис Каморзин
, Алексей Чадов, Сергей Чирков
, Татьяна Бабенкова
, Владимир Гарцунов
и другие.
Дата релиза
: 2025
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Репортаж со съемок фильма «(Не)искусственный интеллект»
НЕЙРОБАТЯ
, реж. Виталий Дудка
Денис Власенко
играет в авантюрной комедии айтишника Гришу, мечтающего принять участие во всероссийском чемпионате по битве роботов. У него есть уникальный боевой петух-робот, которым он управляет с помощью сознания. Препятствием становится внезапная информация об отсутствующем в жизни Гриши отце, который оказывается крупным мафиози (Виталий Хаев
). Парень придумывает разные способы выкрутиться, в числе которых переселение сознания бати в умный гаджет. В фильме также играют Валентина Ляпина
, Настасья Самбурская
и Аскар Нигамедзянов
, Александр Обласов
, Сергей Чихачев
и другие
Дата релиза
: 12 июня 2025
ОГНЕННЫЙ МАЛЬЧИК
, реж. Надежда Михалкова
Юлия Высоцкая
, Оксана Акиньшина
, Анна Михалкова
, Александр Устюгов
, Лиза Ищенко
, Денис Косиков
в истории о непростых отношениях матери и сына-подростка. Обеспеченный и упрямый Макс одинок – и внутренне, и внешне, и мучительно переживает это состояние. Его властная мать – председатель комитета по вопросам семьи и детей в Госдуме готовится к очередному переизбранию. Однажды ночью, в клубе, Макс оказывается втянутым в трагедию, которая может вынудить мать снять свою кандидатуру с выборов. Партнером проекта выступил онлайн-кинотеатр PREMIER.
Дата релиза
: 2025
ОЛЕНЬ
, реж. Михаил Соловьев
Романтическая комедия о дамском угоднике, чья жизнь неожиданно меняется после встречи с неординарной девушкой, с которой он проводит случайную ночь. Она оказывается внучкой настоящей ведьмы. Бабушка девушки решает проучить негодяя, который, по ее мнению, обидел внучку и награждает ловеласа рогами. Единственный способ для Андрея избавиться от этого ветвистого украшения – настоящая, взаимная любовь. В главных ролях Кузьма Сапрыкин
и Ольга Веникова
. В фильме также сыграли Даниил Вахрушев
, Виктор Васильев
, Екатерина Волкова
, Михаил Горевой
, Эра Зиганшина
.
Дата релиза
: 2025
ОНА ТЕБЯ ЛЮБИТ
, реж. Владимир Головнев
, дебют
Мистический триллер с Никитой Ефремовым
и Евгенией Манджиевой
в главных ролях. По сюжету, послушник Федор (Ефремов) сопровождает отца Петра в официальной миссии на Полярный Урал. Впереди у миссионеров самое дальнее северное стойбище, которое местные с опаской называют «край земли». И путникам здесь совсем не рады. Жителей стойбища воплотят якутские актеры.
Дата релиза
: 2025
ПАЛЬМА-2
, реж. Александр Домогаров-младший
и Владимир Кондауров
Продолжения истории овчарки Пальмы расскажет о ее дружбе с медвежонком Мансуром и приключениях героев в тайге. Когда браконьеры похищают косолапого у семьи Лазаревых, на помощь приходит верная Пальма. Двум животным нужно найти дорогу домой через лес, полный диких зверей, охотников и прочих опасностей. К Виктору Добронравову
, Леониду Басову
, Владимиру Ильину
, Валерии Федорович
и Игорю Хрипунову
, которые снимались в первой части, присоединились Сергей Гилев
и Таисья Калинина
.
Дата релиза
: 20 марта 2025
ПАПА УМЕР В СУББОТУ
, реж. Зака Абдрахманова
, дебют
Москвичка едет в Казахстан на похороны папы, где впервые видит его семью: сестра – невыносима, братишка – не от мира сего, мачеха – почти ровесница самой Айко. А самое странное, что для них папа – совсем не монстр. Режиссер документального кино Зака Абдрахманова работала над сериалом «Пингвины моей мамы
», выступив автором идеи, соавтором сценария и музыкальным редактором. Продюсерами ее игрового дебюта выступают Наталия Смирнова
, Сергей Сельянов
и Наталья Дрозд
. Фильм получил награду за лучший дебют фестиваля «Маяк» и награду критиков.
Дата релиза
: 2025
ПАРА НА ПАРУ
, реж. Владимир Котт
Ромком о преподавателях ВУЗа на отдыхе в санатории. Оля и Костя – муж и жена, но она вдруг нашла себе более респектабельного кавалера Сергея, состоятельного и повернутого на здоровом образе жизни. У Сергея есть взрослая дочь, которая, чтобы позлить отца, решает закрутить роман с Костей. В ролях Дмитрий Чеботарев
, Ирина Горбачева
и Александр Робак
.
Дата релиза
: 10 апреля 2025
ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ
, реж. Артем Михалков
Глеб Калюжный
сыграл двухкратного чемпиона по академической гребле Юрия Тюкалова в спортивной ретродраме. Зрителей ожидает рассказ о десяти годах жизни Тюкалова, который в 1952 году на Олимпиаде в Хельсинки завоевал золото по академической гребле. Образ юного главного героя воплотил Марк-Малик Мурашкин
. Компанию вышеназванным актерам составляют Елена Лядова
, Артем Быстров
, Владимир Ильин
и Андрей Смоляков
.
Дата релиза
: 9 октября 2025
ПЛАГИАТОР
, реж. Антон Мегердичев
Музыкальная романтическая комедия с Романом Евдокимовым
в главной роли рассказывает о музыканте Егоре, который работает в караоке и подпевает гостям. Его мечта — исполнять собственные песни (но с этим ничего не получается) и жениться на любимой девушке Юле (но против этого выступает ее отец-миллионер). Все в жизни Егора меняется, когда в собственном шкафу он находит портал, ведущий в 1991 год — время, когда его еще и на свете не было. И у него рождается гениальный план, который обеспечит парню идеальное будущее. Именно поэтому в найденном прошлом он начинает исполнять хиты, которые в 1991 году еще не были написаны. Также в ролях Стася Милославская
, Аглая Шиловская
, Максим Лагашкин
, Марат Башаров
, Ирина Пегова
, Виталий Кищенко
, Елена Панова
. Специально для фильма созданы версии суперхитов прошлых лет в новых аранжировках. Продюсер Рубен Дишдишян
Дата релиза
: 10 июля 2025
ПЛАНЕТА
, реж. Михаил Архипов
, дебют
Прототипом главного героя этой производственной драмы стал советский режиссер Павел Клушанцев
, снявший фантастический фильм «Планета бурь
». Его премьера состоялась в 1961 году, через два дня после полета Гагарина в космос. Специально для съемок этого фильма Клушанцев разработал беспрецедентные для того времени спецэффекты и киноаттракционы: инопланетных чудовищ, робота-андроида, летающий вездеход. Он много экспериментировал с замедленной и ускоренной съемкой, с комбинированными и подводными съемками, играл с размерами объектов в кадре, чтобы визуализировать космическое пространство. Главную роль исполняет Сергей Гилев
. Компанию ему составили Дарья Мельникова
, Денис Ясик
, Александр Кудренко
, Михаил Бочаров
, Виктория Соболь
, Павел Сергиенко
, Геннадий Смирнов
и Андрей Гульнев
.
Дата релиза
: 2025
ПО ЛЮБВИ
, реж. Борис Милованов
Романтическая комедия про соседей по подъезду, которые к тому же родились в один день. Арсений и Валя не знакомы друг с другом, но однажды они оба теряют работу и застревают в одном лифте. Чтобы отвлечься и узнать друг друга лучше, Арсений предлагает Вале проверить теорию, согласно которой, если два собеседника зададут друг другу 36 определенных вопросов, они неизбежно влюбятся. Главные роли исполнили Павел Табаков
и Ангелина Стречина
, в других ролях Дмитрий Ендальцев
, Анастасия Уколова
, Ольга Прокофьева
и Камиль Ларин
.
Дата релиза
: 13 февраля 2025
ПОБУДЬ СО МНОЙ
, реж. Илья Аксенов
Триллер с Верой Строковой
, Романом Маякиным
и Петром Федоровым
в главных ролях. Знакомство в клубе с привлекательным молодым человеком оборачивается для Александры началом настоящего кошмара. Она просыпается в одиночестве в незнакомой квартире и постепенно осознает, что квартира заперта, связь с внешним миром отсутствует, а ее новый знакомый, казавшийся ещё вчера мужчиной мечты, — совсем не тот, за кого себя выдает. В фильме также сыграли Вильма Кутавичюте
, Ольга Тумайкина
, Арсений Кудряшов
, Татьяна Яхина
и другие.
Дата релиза
: 2025
ПОХОДУ ЛЮБОВЬ
, реж. Яна Климова-Юсупова
Петербурские «Мечтатели» с Анной Завтур
, Кузьмой Котрелевым
и Сергеем Горошко
. Героиня фильма Лиза, приехав впервые в Питер, верит, что все ее мечты сбудутся. Неожиданное знакомство с молодым художником и его другом музыкантом становится настоящим приключением, наполненным смехом, белыми ночами и продажей антикварной кровати. В фильме также играют Александра Ревенко
, Елена Валюшкина
, Ольга Лапшина
, Анар
и другие.
Дата релиза
: 27 марта 2025
ПОЧТАРЬ
, реж. Андрей Розенков
1943 год, небольшой тыловой городок, к которому приближается фронт. Аутичный почтарь не хочет расстраивать людей и подменяет похоронки письмами с фронта, которые сам и пишет от имени убиенных. Парень вступает в неоднозначную игру, где противник — сама смерть, и начинает жить чужими жизнями. Однажды он не отправляет очень важное письмо о дезертире, и в городок приезжает сотрудник НКВД, который начинает расследовать это дело. Главная тема картины – ложь во благо и её цена. Главную роль исполнит Максим Емельянов
, также в ролях Инга Оболдина, Полина Агуреева
, Владислав Абашин, Дмитрий Ковган, Александр Мичков, Федор Лавров и Алексей Розин. Юрий Беляев
, Премьера планируется в юбилейный год празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, цифровая премьера состоится эксклюзивно на платформе KION.
Дата релиза
: 2025
ПРАНКЕР
, реж. Александр Харламов
В центре сюжета — киберпреступление, повлекшее за собой необратимые последствия, как для главного героя, так и для всего города. Максим Матвеев
играет профессионального пранкера, который обманом выманивает секретную информацию про коррупционеров и больших «шишек» и считает, что таким образом он вершит справедливость. Но однажды он сам оказывается втянут в конфликт бизнес-конкурентов, в ходе которого под ударом безопасность близких ему людей. В роли главного антагониста Алексей Серебряков
.
Дата релиза
: 2025
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Репортаж со съемок фильма «Пранкер»
ПРОЗРАЧНЫЕ ЗЕМЛИ
, реж. Дмитрий Давыдов
Первый опыт работы в центральной России известного якутского кинорежиссера - драма с элементами фэнтези о трех стариках, последних жителях покинутой людьми деревни. Несмотря на ежедневные трудности, старики хотят жить и оставаться на своем месте. За производство картины отвечает кинокомпания «Переворот». Продюсерская команда состоит из Александра Ханта
и Добромыслова. Оператором выступает Александр Красновский
, а художником-постановщиком — Сергей Гудилин
.
Дата релиза
: 2025
ПРОСТОКВАШИНО
, реж. Сарик Андреасян
Семейная комедия по рассказам Эдуарда Успенского
. Новый фильм о культовых персонажах станет live-action адаптацией: реальные актеры взаимодействуют в кадре с анимированными героями. Действие разворачивается в советское время, как и в оригинальных книгах. Почтальона Печкина в киноадаптации сыграет Иван Охлобыстин
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. Дядей Федором станет Роман Панков
.
Дата релиза
: 1 января 2026
ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА
, реж. Феликс Умаров
История жизни Александра Сергеевича Пушкина от лицейских дней до роковой дуэли. Поэт предстает как современный и многогранный герой, в котором темное и страшное борется со светлым и просвещенным. Юного Пушкина-лицеиста играет Кай Гетц
, взрослого поэта -Юра Борисов
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(Константин Данзас), Илья Виногорский
(Иван Пущин), Аня Чиповская
(графиня Елизавета Воронцова), Илья Любимов
(Василий Жуковский), Евгений Шварц
(Император Николай I), Сергей Гилев
(Александр Бенкендорф), Флориан Десбьендра
(Жорж Дантес) и другие. Генеральными продюсерами выступают Петр Ануров
и Вадим Верещагин
.
Дата релиза
: 14 февраля 2025
РОДНИНА
, реж. Константин Статский
По мотивам автобиографической книги Ирины Родниной
«Слеза чемпионки». Фильм начинается с того, как родители Ирины по совету врачей отдают свою дочь на занятия фигурным катанием для того, чтобы она окрепла и набралась сил, но Ирина находит в спорте свою мечту и предназначение. Полностью поглощенная танцами на льду, благодаря своей невероятной целеустремленности и полной отдаче, Ирина попадает в школу фигуристов ЦСКА. В образе Ирины Родниной на лед выйдет юная Владислава Самохина
, пару ей составит Федор Федотов
. В картине также заняты Евгений Ткачук
, Иван Колесников
, Мария Миронова
, Игорь Петренко
, Даниил Воробьев
, Марат Башаров
, Виктория Полторак
, Алексей Маклаков
, Стася Милославская
, Алексей Ягудин
, Ольга Бодрова
и Александр Семчев
. Премьера будет приурочена к 75-летию спортсменки.
Дата релиза
: 6 марта 2025
СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС-8
, реж. Александр Котт
Действие фильма разворачивается в 1962 году в разгар Холодной войны между СССР и США. Первая советская атомная подводная лодка К-3 отправляется в длительный поход по Северному Ледовитому океану, чтобы осуществить всплытие ровно в точке Северного полюса, показав, что при необходимости Советский Союз может нанести ответный ядерный удар по территории вероятного противника даже с макушки Земли. Командовать походом назначается капитан второго ранга Живцов (Андрей Мерзликин
), который еще во время испытаний судна обнаружил серьезную проблему с навигацией на лодке. Один из конструкторов – профессор Морозов (Евгений Миронов
) – настаивает на том, чтобы в операции не участвовала К-3, поскольку это подвергает экипаж серьезной опасности. В июле 1962 года под пристальным наблюдением американских самолетов-разведчиков, в сложнейших погодных условиях и с неисправностями на борту лодка отправляется в поход.
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, реж. Александр Бабаев
Комедия с Максимом Лагашкиным
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в главных ролях. История расскажет о бывшем банковском клерке, ставшем иллюзионистом и мечтающем сделать шоу «почти как у Копперфилда». Для этого он уговаривает жену совершить сделку с недвижимостью и в итоге получает жилье, в котором обитает призрак по имени Серега, у которого на земле осталось невыполненное дело.
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СЛОН — Соловецкий Лагерь Особого Назначения. Действие разворачивается осенью 1929 года. Фильм рассказывает о судьбе офицера Георгия Осоргина (Антон Риваль
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) перед расстрелом в Соловецких лагерях. Страшный приговор Осоргин получил после того, как он, человек глубоко верующий, тайком пронес святые дары умирающему Архимандриту, чтобы тот мог принять причастие перед смертью. Лагерное начальство взяло с Осоргина честное слово русского офицера ничего не говорить жене о своей предрешенной участи. Только на таком условии его согласились временно отпустить из карцера на последнее свидание с Линой. Художественным руководителем выступает Федор Бондарчук
.
Дата релиза
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СНЕГ В МОЕМ ДВОРЕ
, реж. Бакура Бакурадзе
Новая работа известного режиссера рассказывает о двух друзьях, не видевшихся 30 лет. Гиви давно живет в Москве, а Леван – в Тбилиси. Они нашли друг друга в социальных сетях. Казалось бы, их ничего не связывает. Гиви – кинорежиссер, и у него семейные проблемы. Леван одинок и живет как бомж. Благодаря вновь возникшему общению, Леван открывается для Гиви с новой, неожиданной, стороны, а Гиви получает возможность вернуться в родной город детства. Главные роли в фильме исполнили Леван Гоголадзе и сам Бакур Бакурадзе. За визуальную составляющую отвечает оператор-постановщик Алишер Хамидходжаев
. На 26-м Международном кинофестивале в Шанхае фильм получил приз за лучшую режиссуру.
Дата релиза
: 30 января 2025
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
, реж. Карен Оганесян
Любовь Аксенова
сыграет главную роль в семейно-зимнем блокбастере, представляющем из себя новый взгляд на всем известную сказку. В центре повествования находится персонаж Снежной Королевы – загадочной и могущественной властительницы Северных земель, которая также является хранительницей уникального артефакта Вечной Розы, цветущей прямо во льдах. Среди людей ходит легенда, что Роза дарует вечную жизнь, поэтому некоторые смельчаки пробуют ее украсть. С одним из этих смельчаков у Снежной королевы завязывается знакомство, которое приведет к захватывающим событиям десять лет спустя. Разыскивающая брата Герда узнает, что произошло между Снежной Королевы и вором, явившимся за ее Розой. Это история любви и предательства, которая объясняет, зачем Снежной Королеве понадобилось похищать Кая. Сценарий проекта написала Дарья Грацевич
.
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сНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК
, реж. Олег Асадулин
Семейная приключенческая комедия о снежном человеке Ене, который излучает потоки любви, когда обнимает человека. Дед Егорыч, живущий в затворничестве на Красной поляне, рассказывает внуку Мирону, что нашел йети раненым, пытается его вылечить и поставить на ноги. За Еней охотятся, один из бизнесменов хочет заполучить его в свой зоопарк, и семья Мирона должна его спасти. В главных ролях Владимир Стеклов
и Степан Девонин
. В фильме также играют Екатерина Шпица
, Сергей Стайкин
, Игорь Грабузов
и Михаил Блиндарь
.
Дата релиза
: 29 мая 2025
СОКРОВИЩА ГНОМОВ
, реж. Александр Бабаев
.
Приключенческая комедия для всей семьи с Никитой Кологривым
, Анастасией Уколовой
и Владимиром Сычевым
в главных ролях. Картина о неудачливом коммерсанте Роме, который унаследовал сказочных гномов, способных находить тайные сокровища.
Дата релиза
: 29 мая 2025
СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА
, реж. Карен Оганесян
Фантастическая сказка про былинных героев, в которой Никита Ефремов
предстанет в качестве коварного Соловья-Разбойника, Владимир Любимцев
сыграет богатыря Илью Муромца, а компанию им составят Антон Васильев
, Елена Валюшкина
, Юрий Нифонтов
, Тимофей Кочнев
, Марк-Малик Мурашкин
и Александра Тихонова
. Место действия – Древняя Русь и наше время. Сперва побежденный Соловей-разбойник клянется отомстить Илье Муромцу, сделав так, что о подвигах его потомки забудут навсегда. Именно так и случается. Забытый богатырь томится в ледяной пещере, а Соловей, принимающий волшебный эликсир, красуется на полотнах Васнецова. Но герой вернется в наш мир.
Дата релиза
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, реж. Алексей Амбросьев-мл.
Якутский фильм для всей семьи, основанный на реальной истории легендарного скакуна, звезды крупных якутских скачек. Друзья детства Коля и Егор работают в конюшне, куда из Москвы привозят жеребца Спид Стара для участия в скачках. Егор только что бросил учебу, живет прямо в конюшне и находит утешение в общении с лошадьми. Родители и братья его не понимают, считая, что он занимается никчемным делом. Амбициозный и честолюбивый Коля при этом уверен, что в скачках все зависит от скорости и резвости лошади, не считая нужным находить с ними общий язык. Егор же наоборот всегда общается с лошадьми и видит в них красоту природы. Вскоре он получает шанс осуществить мечту стать чемпионом.
Дата релиза
: 2025
СЫН МОЙ
, реж. Вячеслав Клевцов
, дебют
Юлия Снигирь
и Леон Кемстач
в новом фильме Свердловской киностудии и «Кинокомпании братьев Андреасян». В нем рассказывается об успешном адвокате, которая за взятку помогает посадить невиновного человека. Ее сын узнает об этом и пытается сам совершить правосудие. В ролях также Павел Табаков
, Алексей Филимонов
и Алексей Онежен
, url=//www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/ros/25282/bio/]Яна Сексте[/url], Юрий Чурсин
, Павел Чернышев
, Юлия Хамитова
и Егор Корешков
. Художником-постановщиком в картине стала Елена Окопная
.
Дата релиза
: 2025
ТУДА
, реж. Иван Петухов
Романтическое жизнеутверждающее роуд-муви о путешествии из Москвы в Уфу, которое Вера, актриса с легким и оптимистичным взглядом на жизнь, совершит в такси, а за рулем окажется молчаливый и серьезный Вадим. Главные ооли исполняют Петр Федоров
и Ирина Старшенбаум
, на втором плане Алексей Серебряков
, Евгения Добровольская
, Ингрид Олеринская
, Владислав Тирон
, Степан Девонин
и Антон Филипенко
.
Дата релиза
: 15 мая 2025
ХОЗЯИН
, реж. Юрий Быков
Однажды семья Меньшова становится свидетелем аварии на трассе. Спасенным из лап смерти мужчиной оказывается влиятельный силовик Родин. Между мужчинами неожиданно завязывается взаимовыгодная дружба, но не зря иногда говорят «бойся друга как врага». Новоиспеченная дружба превращает жизнь семьи Меньшова в ад. Новая картина Юрия Быкова – копродукция нескольких стран: России, Франции, Швейцарии, Великобритании и Мексики. Фильм посвящен противостоянию личности и системы и исследует вертикаль координат, в которой один человек всегда стоит выше другого и чувствует себя хозяином. В ролях Артем Быстров
, Олег Фомин
, Клавдия Коршунова
.
Дата релиза
: 2025
ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ
, реж. Владимир Котт
Современная адаптация «Снегурочки» Островского по сценарию Владимира Котта. В качестве сопродюсера выступает его брат – Александр Котт
. В ролях Мария Кошина
(Снегурочка), Слава Копейкин
(Лель), Мила Ершова
(Купава), Никита Кологривый
(Мизгирь), Василина Юсковец
(Малуша) и Юрий Кузнецов
(Берендей). В фильме также играют Федор Добронравов
и Елена Валюшкина
.
Дата релиза
: 2025
ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА
, реж. Александр Амиров
Сказка с Валентиной Ляпиной
и Александром Метелкиным
в главных ролях по мотивам одноименной сказки Александра Николаевича Афанасьева. По сюжету в пруду городского парка жила-была лягушка, которая очень любила смотреть фильмы в летнем кинотеатре. Однажды она увидела мультфильм о том, как такая же, как она, поймала стрелу и превратилась в прекрасную девушку. Компанию вышеназванным актерам составят Никита Кологривый
, Роман Курцын
, Алиса Руденко
, Виктор Логинов
, Елена Ксенофонтова
, Светлана Пермякова
, Ангелина Добророднова
, Жанна Маркевич
, Кирилл Батишта
, Никита Тарасов
и Мария Староторжская
. Всех сказочных персонажей создадут при помощи трехмерной анимации. Оператором выступает Арсений Козин, а художником-постановщиком — Лена Лавур.
Дата релиза
: 6 марта 2025
ХОРОШИЙ ОТЕЦ
, реж. Леонид Гардаш
Подростковая драма, переплетенная с мрачным триллером. 15-летний Саша живет в частном доме в небольшом городе, его семья ведет замкнутую жизнь. Отец – селекционер, выращивающий цветы. Однажды исчезает сестра сашиного друга, и подростки пытаются самостоятельно её найти. Узнав, что в городе не в первый раз пропадают молодые девушки, Саше придется осознать страшную правду и остановить монстра, которым является его отец. Роль Саши сыграет Клим Бердинский
Саши. Отца — Сергей Марин, матери – Мария Луговая
. Алексей Серебряков
сыграет следователя. Саундрек — на основе симфонической музыки, композитор — Юрий Потиенко
.
Дата релиза
: конец 2025
ЧЕБУРАШКА 2
, реж. Дмитрий Дьяченко
Продолжение семейного блокбастера, самого кассового фильма
за всю историю отечественного проката, собравшего в кинотеатрах более 22 миллионов зрителей. По сюжету герои пытаются жить вместе, учатся прислушиваться друг к другу, но их жизнь нарушает невероятное событие — дом Гены хотят снести. Во втором фильме особое внимание уделяется прошлому героев: зритель снова увидит молодого Гену (Артем Быстров) и его жену Любу (Марина Коняшкина
), узнает больше деталей их жизни.
В съемках участвуют Сергей Гармаш
, Елена Яковлева
, Федор Добронравов
, Полина Максимова
, Сергей Лавыгин
, Дмитрий Лысенков
, Артем Быстров
, Софья Зайка
, Илья Кондратенко
, Ева Смирнова
и другие.
Дата релиза
: 1 января 2026
ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ
, реж. Евгения Тирдатова
История трогательной и чистой любви современных Ромео и Джульетты в эстетике начала 2000-х, снятая по по роману-бестселлеру Александра Юка
. Переехавшая в столицу из Петербурга Маша рассчитывает тихо и без приключений прожить последний учебный год в физмат школе и выйти на золотую медаль. Но любовь, обуздать которую ей не под силу, ломает ее планы. Он — ее одноклассник Женька, юный талантливый скульптор. А еще — новые друзья и новые враги, школа и такие разные семьи. Ключевые роли исполнили молодые актеры Анастасия Ермошина
и Петр Безменов
. В картине также сыграли Надежда Михалкова
, Андрей Ильин
, Ирина Пегова
, Любовь Толкалина
, Инга Оболдина
и другие.
Дата релиза
: 16 января 2025
ЧУЧЕЛО
, реж. Илья Хотиненко
Современная адаптация повести Владимира Железникова
, по которой был снят фильм Ролана Быкова
, сочетает жанры подростковой и социальной драм, а также мюзикла и скринлайфа. В основе – история первой подростковой любви, которая превращается в историю предательства. Аня берет на себя вину своего друга и становится объектом травли одноклассников в реальном мире и в соцсетях. Главные роли исполняют молодые актеры Мария Симонова
, Максим Карушев
, Даяна Гудз
, Марфа Просвирникова
и Александр Присмотров-Белов
, а ключевых взрослых персонажей играют Кристина Асмус
и Кирилл Кяро
. Музыкальное решение основано как на известных и раскрученных треках, так и на совершенно новых, специально написанных для картины композициях. В фильме прозвучат группы «Монти Механик», «Космос на потолке», Хаски
и другие.
Дата релиза
: 2025
ШАМАН
, реж. Михаил Мерзликин
Природа опрометчивых людских желаний лежит и в основе сибирского хоррор-фильма, заглавный герой которого стремится уйти на покой, но не может избавиться от навязчивых посетителей. Те хотят разного: избавиться от родимого пятна на половину лица, сделать любовника мужем или собрать тысячи лайков в социальных сетях. Шаман, правда, не волшебник, а чуть ли не король марафонов желаний – чтобы исполнить главное, каждому нужно совершить ряд порой странных поступков. Судьбы героев – здесь просителей шамана – тесно переплетаются и приправляются бюджетной мистической съемкой то ли эзотерических, то ли психологических сеансов шамана в его сторожке. Ни к чему хорошему, понятно, изначально не самые умные желания и не приводят. В роли шамана – Юрий Майнагашев
, режиссер Хакасского национального драматического театра имени А.М.Топанова
, также в фильме появляются Марина Федункив
и Олег Васильков
.
Дата релиза
: 16 января 2025
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