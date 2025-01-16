Плохая девочка: 5 провокационных ролей Николь Кидман

В российский прокат вышел фильм «Плохая девочка» - эротическая драма с элементами триллера, написанная и снятая Халиной Рейн. В главной роли — властной женщины, втайне мечтающей об унижении и подчинении в свой адрес — Николь Кидман, получившая «Кубок Вольпи» в Венеции. Её героиня руководит крупной компанией и воспитывает двух дочерей в многолетнем браке с театральным режиссером (Антонио Бандерас). Внешне — полная идиллия, но на деле женщина не испытывает сексуального удовлетворения с супругом и жаждет острых ощущений. Их она обретает, закрутив интрижку со стажером вдвое моложе (Харрис Дикинсон). Правда, в комплекте с тайными играми в хозяина и его кошечку/собачку идут вполне реальные этические дилеммы и страх потерять всё. В фильме немало откровенных сцен, сыгранных Кидман с завидной смелостью и чувственностью. Впрочем, в фильмографии актрисы хватает провокационных ролей и образов – и Кино-Театр.Ру вспоминает самые яркие из них.
«Нужно быть способным на то, чего не смогут сделать обычные люди
» - эта фраза из трейлера мокьюментари-триллера Гаса Ван Сента
, за роль в котором Николь Кидман выиграла первый «Золотой глобус», как нельзя лучше подходит для этой подборке и некоторых пунктов в фильмографии актрисы в целом. История начинающей телезвезды, которая ради достижения целей идет на преступление и совершает его с особым цинизмом, да еще и не своими руками, - настоящий бенефис тогда еще начинающей артистки Кидман. Ангельская внешность и роль бессердечной злодейки – контраст, который затмевает всё: даже тот факт, что в кадре мелькают такие таланты, как Хоакин Феникс
, Мэтт Диллон
, Кейси Аффлек
.
В основе сценария – реальная история: женщина соблазнила подростка и заставила его убить её мужа – так что без откровенных сцен не обходится. Впрочем, куда более провокационными выглядят не интимные эпизоды, а те, в которых героиня невинно хлопает глазами, убеждая окружающих, что она ангел во плоти. Зритель же наблюдает постепенное разложение личности, сыгранное так, что ни остается сомнений в таланте исполнительницы.
Последний фильм Стэнли Кубрика
– далеко не первый успех в карьере Кидман, однако именно он окончательно утвердил её в статусе кинозвезды. Сюжет причудливым образом перекликается с историей, рассказанной спустя четверть века в «Плохой девочке»: супружеский кризис выливается в хрестоматийные фрейдистские поиски новых ощущений и истинных желаний. Пикантности добавляет тот факт, что супруга героини Кидман сыграл на тот момент реальный муж актрисы Том Круз
. После выхода фильма их союз, длившийся более десяти лет, продержался еще недолго, что пополнило и без того обширную мифологию картины.
Лента полна эротизма, похоти и других запретных тем и сцен, съемки которых были долгими и наверняка не самыми простыми для актеров. Впрочем, сама Кидман позже говорила, что научилась извлекать пользу для себя из каждого нового дубля. Вдобавок Кубрик старался держать их с Крузом на площадке максимально далеко друг от друга: например, во время съемок эротической сцены с другим партнером, затянувшейся не на одну смену и вынудившей Кидман быть обнаженной и раскрепощенной, её мужу было запрещено даже присутствовать на площадке. Метод, кажется, возымел эффект, ведь в итоге и впрямь получилась убедительная история об отчуждении партнеров. То ли реальность, то ли больные фантазии – споры о том, что же происходит на экране, не утихают до сих пор. Как и воспоминания о знаменитой сцене оргии.
В фильме по мотивам романа Филипа Рота
главная роль формально у Энтони Хопкинса
: он играет профессора, потерявшего работу и уважение из-за неосторожного расистского высказывания. Однако история была бы не полной без их дуэта с героиней Кидман – уборщицей, живущей в нужде и страхе перед мужем-абьюзером (Эд Харрис
). Их страстные отношение возникают на почве отчаяния – оказавшись на дне, оба ищут утешения друг в друге, но от жизни все-таки не убежишь.
Здесь, как и в более позднем «Газетчике» или не самом удачном «Времени возмездия
», впечатляющем только способностью Кидман к преображению, актриса примеряет на себя будто бы не соответствующий её гламурному облику маргинальный образ – и чувствует себя в нем уверенно и убедительно. Не зря для этой роли она посещала приюты для женщин, подвергавшихся жестокому обращению, где общалась с теми, кто прошел через то же, что и её героиня.
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Кем только ни побывала Николь Кидман на экране: и куртизанкой в «Мулен Руж!
» База Лурмана
, и Вирджинией Вульф (с накладным носом) в «Часах
», и психологически раздавленной святой в «Догвилле
» эксцентричного Ларса фон Триера
, и «Королевой пустыни
», и «Принцессой Монако
». Однако такого образа, как в «Газетчике» Ли Дэниэлса
от актрисы вряд ли кто-то ждал. В колоритном криминальном триллере она сыграла южанку Шарлотту, которая переписывается с осужденным за жестокое убийство (Джон Кьюсак
) – и жаждет его освобождения, уверенная в невиновности мужчины. С такими же мыслями в город пребывает журналист-расследователь Уорд (Мэттью Макконахи
), а помогает им докопаться до правды младший брат Уорда, разносчик газет Джек (Зак Эфрон
).
Вязкий фильм, пропитанный потом и будто бы пахнущий теми самыми болотами, на которых происходит действие, погружает в атмосферу 1960-х, не стесняясь в выражениях и изображениях. Так что всем персонажам приходится играть на грани сложившихся амплуа. Самый яркий пример – кидмановская Шарлотта, которая разгуливает в блестящих мини, ярчайшем макияже и платиновом парике. В одной из сцен она без стеснения устраивает эротическое шоу на свидании с героем Кьюсака, в другой – спасает персонажа Эфрона от ожога «дедовским» методом (помочившись ему на лицо).
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Мини-сериал Жана-Марка Валле
и Андреа Арнольд
по мотивам одноименного романа Лианы Мориарти
стал мгновенным хитом. Звезды сошлись в прямом и переносном смысле: вечно актуальная история о богатых, которые тоже плачут, и о темных сторонах беззаботной жизни привлекла на главные роли не только Кидман, но и Риз Уизерспун
, Шейлин Вудли
, Зои Кравиц
. Героиня австралийки продолжает ряд её ролей, где женщина тяготится не самых здоровых отношений. Роль партнера в этот раз досталась Александру Скарсгарду
– внешне будто пара полубогов: успешных, богатых, красивых — они постепенно открывают зрителю неприглядную сторону жизни, полную насилия, унижения и боли.
Сюжетом правят Эрос и Танатос: всё начинается со смерти, а замешано на сексе, которому героиня Кидман предается в кадре с упоением и полной отдачей. И с не меньшей раскрепощенностью, чем в свежей работе «Плохая девочка». С той лишь значительной разницей, что насилие в одном случае вроде как добровольное, а в другом — точно нет, и это дополнительный вызов как для героини, так и актрисы.
«Плохая девочка» в прокате с 16 января
.
«Плохая девочка»
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