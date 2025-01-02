Смотреть онлайн: «Подслушано в Рыбинске», «Министерство Всего Хорошего» и новое «Разделение»

Самые ожидаемые интернет-релизы января по версии Кино-Театр.Ру
«Ландыши. Такая нежная любовь» (1 сезон)
Премьера: 1 января
Платформа: Wink
«Ландыши. Такая нежная любовь». Трейлер №2
Осиротевшая дочь миллиардера Катя (Ника Здорик
) случайно оказывается в самом неподходящем для себя месте: ее частный джет из Лондона вынужденно приземлился в не слишком богемной Вологде. Можно было бы перетерпеть, но ее не в меру любвеобильный жених (Денис Степанов
) тут же находит себе романтическое приключение на стороне. Тогда Катя понимает, что пора валить — и растворяется где-то в «дикой России». Здесь ее уже ждет хороший парень Лёха (Сергей Городничий
), нехорошие провинциальные бандиты и сложная, но искренняя любовь.
Музыкальный ромком о любви изнеженной лондонской принцессы и простого вологодского военного поставил Александр Карпиловский
, автор любимой в народе серии ностальгических семейных фильмов «Частное пионерское
». В прошлом году первая серия «Ландышей» была показана на фестивале «Пилот», и уже тогда стало понятно направление проекта. Это «Пигмалион
» и «Золушка
», но с другим знаком: вечная для российского сериала формула перековки богатых каприз, которым пора бы уяснить, что с милым рай и в шалаше.
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В отрыв, в первобытный строй! «Ландыши» и другие сериалы из конкурса фестиваля «Пилот»
«Министерство Всего Хорошего» (1 сезон)
Премьера: 1 января
Платформа: Okko
«Министерство Всего Хорошего»
Еще одна весьма популярная в России тема — о бюрократии, которая проникла даже в сверхъестественные материи. Оказывается, человечество — это всего лишь один из многих проектов Небесной канцелярии, руководящей мирозданием. И он, похоже, скоро закроется: снабженные свободой воли человечки в промышленных масштабах производят зло, нарушая свойственное Вселенной равновесие. Спасти положение может только Министерство Всего Хорошего во главе с уставшим ангелом Николаем Фоменко
. Его команде предстоит исполнить добрые желания людей и доказать, что мы не безнадежны.
Сериал Александра Фомина
по сценарию Александра Цыпкина
играет на том же поле, что и «Предпоследняя инстанция
», «Небесный суд
» и порядком подзабытый триллер «Секунда до...
» — от вторичности замысла его спасает чрезвычайная легкость. В том, что человечество преодолеет назначенное ему испытание, нет сомнений: за обнуление цивилизации выступают не слишком приятные эффективные менеджеры. А за нас борются, сразу видно, хорошие ребята.
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Добро пожаловать в бюрократический рай. Рецензия на сериал «Министерство Всего Хорошего»
«Успешный» (2 сезон)
Премьера: 1 января
Платформа: Kion
«Успешный-2»
Комедия о депрессивном олигархе и неадекватно позитивном бизнес-тренере заходит на второй вираж — теперь с новыми вводными. После неудачного покушения, организованного на богача Олега (Владимир Сычев
) с подачи его же жены (Ольга Медынич
), история переворачивается вверх дном: потерявшая память жертва проявляет чудеса жизнелюбия, в то время как коуч Саша (Артем Сучков
) — киллер из него оказался ожидаемо бестолковый — теперь боится даже своей тени и не проявляет свойственного ему оптимизма.
Шоураннер «Успешного» Илья Куликов
(«Полицейский с Рублевки
») верен своему фирменному парадоксальному стилю: его проектам свойственен непритязательный юмор, за которым скрывается простая житейская мораль. Прошлогодние «Отмороженные
» эксплуатировали сюжет о вернувшихся девяностых, но стержнем оставалась бессмертная идея о ценности семьи. «Карьеристки
» были настоящим парадом шуток о нелепости современного российского телевизора, и в то же время рассказывали истории людей на пути к достижению мечты. Вот и «Успешный», вываливая на зрителя шутки о недалеких коучах, между строк пробрасывает простую мысль: большие деньги маскируются под инструмент достижения счастья, но на деле оборачиваются только проблемами и головной болью.
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«После съемок в «Успешном» я стал чуточку счастливее». Интервью с Артемом Сучковым
«Локерби: Поиск правды» / Lockerbie: A Search for Truth (1 сезон)
Премьера: 2 января
Платформа: Peacock
«Локерби: Поиск правды». Тизер-трейлер на английском языке
21 декабря 1988 года самолет авиакомпании Pan American взорвался в небе над Шотландией, его обломки рухнули на небольшой городок Локерби. В результате катастрофы погибли 270 человек, в том числе дочь английского врача Джона Свайра. Следующие несколько лет он будет вести собственное расследование произошедшего, которое пойдет вразрез с официальной версией суда и заявлениями политиков. Свайр не только защищал обвиненного в организации атаки ливийца, но и боролся за повышение безопасности полетов. Причем радикально — в 1990 году врач пронес на борт самолета муляж бомбы, тем самым доказав, что никаких выводов из трагедии над Локерби так и не было сделано.
Основой для биографического мини-сериала о борьбе доктора Свайра (его роль исполнил Колин Ферт
) послужила книга «Взрыв в Локерби: Отец в поисках справедливости». Появление проекта именно сейчас закономерно: реальные акторы случившегося не определены, конспирологи утверждают, что за взрывом самолета могут стоять спецслужбы не Ливии, а Ирана или США. В эпоху всемирной нестабильности Локерби — наилучшая иллюстрация утраты доверия к политикам, разменивающим фигуры на глобальной шахматной доске.
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Нашаманили. Рецензия на сериал «Прометей» — еще один проект о тайнах авиаинцидента
«Первозданная Америка» / American Primeval (1 сезон)
Премьера: 9 января
Платформа: Netflix
«Первозданная Америка». Трейлер на английском языке
Онлайн-кинотеатр Netflix начинает год с проекта, который явно намерен побороться с «Сегуном
» за звание самого жестокого «колониального сериала» современности. Действие «Первозданной Америки» развернется в 1857 году на фронтире — ничейной земле на границе цивилизации, где нет правил и законов. Здесь за место под солнцем сражаются сразу несколько сил: мирные поселенцы, мормоны и коренные американцы. И все они друг друга страсть как не любят. Исторический триллер с элементами хоррора снят по сценарию Марка Эл Смита
, ранее написавшего пробирающего до костей «Выжившего
». От сериала стоит ждать аналогичного набора тем: первобытного мистицизма, грязи и рассуждений о «цивилизации», которая, как и во времена конкистадоров, распространяется на новые территории исключительно огнем и мечом. Вернее — огнем и «Кольтом».
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Гайдзин Его превосходительства. Рецензия на сериал «Сегун»
«Первый раз» (1 сезон)
Премьера: 14 января
Платформа: PREMIER
Косте (Алексей Онежен
) 15 лет, и он готовится к неделе, которая перевернет его жизнь: родители уезжают и оставляют его одного в квартире. А значит грядет чад кутежа, во время которого подросток намерен расстаться с девственностью, закрепить свой статус среди крутых одноклассников, а может даже и всерьез влюбиться. Повзрослеть и правда придется, причем по ускоренной программе. В сериале о страшной реальности взрослой жизни (кто же мог подумать, что она не про бесконечную свободу, а про столь же бесконечную ответственность) также сыграют Иван Добронравов
, Полина Гухман
и Егор Абрамов
.
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Последний звонок и первый аборт. Рецензия на фильм о взрослении «Краш-тест»
«Охотники за призраком» (1 сезон)
Премьера: 17 января
Платформа: Okko
«Охотники за призраком»
Сериалами о серийных убийцах никого уже не удивить, но что если роль маньяка возьмет на себя не живой человек, а паранормальная сущность? В «Охотниках за призраком» по следу того, кто следов не оставляет, идет странное трио сыщиков-медиумов: бывший следак Максим (Алексей Маклаков
и здесь вынужден делать отсылки на роль прапорщика Шматко), его немой коллега (Арсений Касперович
) и школьник Женя (Вадим Филипченков
), мама которого стала очередной жертвой вселяющегося в людей привидения. Режиссером сериала, напоминающего причудливый микс из «Сверхъестественного
» и недавнего «Молота ведьм
», выступил Дмитрий Тюрин
(«Жажда
», «Триггер
»).
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Альфа-метод Стрелецкого. Рецензия на третий сезон «Триггера»
«Разделение» / Severance (2 сезон)
Премьера: 17 января
Платформа: Apple TV+
«Разделение». 2 сезон. Трейлер на английском языке
Продолжение метафоричного сай-фая Бена Стиллера
пришлось ждать преступно долго: такое чувство, что в руководстве стриминга Apple TV+ вообще не поняли, какой золотой проект им достался. В первом сезоне «Разделение» познакомило нас с удивительным концептом: таинственная корпорация Lumon Industries предлагает своим работникам процедуру, в результате которой их личность будет раздвоена на «рабочую» и «мирскую». Концепт по-настоящему гениальный: офисные клерки больше не ерзают в кресле в ожидании конца рабочего дня, в то время как их свободная личность ничего не помнит о проблемах на работе, да и корпоративные тайны случайно никому не разболтает.
А тайн у компании масса, и все они спрятаны от посторонних глаз внутри безликого офиса, в котором работает «разделенный» сотрудник Марк (Адам Скотт
). В первом сезоне он уже начал подозревать, что в Lumon Industries творятся очень странные дела и начал собственное расследование происходящего в компании коллег. Сюжет второго сезона держат в тайне, ограничиваясь пространными намеками. Оно и неудивительно, «Разделение» — сериал, крайне чувствительный к любым видам спойлеров.
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Делу время, а потехе — нет. Рецензия на первый сезон «Разделения»
«Подслушано в Рыбинске» (1 сезон)
Премьера: 23 января
Платформа: PREMIER
Тишайший провинциальный городок Рыбинск шокирован убийством актрисы местного театра Маши (Ирина Крючкова
). В поисках преступника полиция довольно быстро избирает для себя главного подозреваемого — затюканного журналиста средних лет Юру (Тимофей Трибунцев
), оказавшегося в ненужное время в ненужном месте. Юра никого, разумеется, не убивал, но и в деле появился неслучайно: его мучают страшные видения грядущих убийств. Проснувшиеся в непутевом журналисте экстрасенсорные способности — единственный способ поймать маньяка. Силовики Юре помогать не станут, поэтому в напарники придется взять бойфренда погибшей, четкого пацана по прозвищу Ширмик (Рузиль Минекаев
).
Петр Тодоровский
(«Полет
») и Иван Баранов
(«Капельник
») позиционируют свой новый проект как иронический детектив. Важные для жанра тропы вроде совершенно безалаберных полицейских и комично несчастных «маленьких людей» присутствуют в полной мере, как и заигрывание авторов с эстетикой фильмов братьев Коэн
(следы «Фарго
» на улицах Рыбинска трудно не заметить).
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Рузиль Минекаев и другие молодые звезды российского кино
«Ваш дружелюбный сосед Человек-паук» / Your Friendly Neighborhood Spider-Man (1 сезон)
Премьера: 29 января
Платформа: Disney+
Аниматор Джефф Траммелл
, автор знаковых для Disney мультсериалов «Дом совы
» и «Амфибия
», пошел на повышение — теперь он делает проекты в сверхприбыльной франшизе Marvel. Изначально «Дружелюбный сосед» носил куда более подходящее ему название Spider-Man: Freshman Year, и это действительно история о первых шагах супергероя-подростка, только что укушенного радиоактивным пауком. Но и тут не обошлось для фирменных для супергероики фокусов: героем анимационного сериала станет не Паучок Тома Холланда
, а его клон из параллельной реальности. Тут все пошло не по плану, поэтому наставником школьника в маске стал не Тони Старк, а Норман Озборн.
Питера Паркера в анимационной вселенной Disney озвучивает Хадсон Темз
. Продюсеры обещают принципиально иной взгляд на давно известного персонажа, глубокое раскрытие его личности и новые сюжетные коллизии. Получится ли воплотить все это в реальности — вопрос. Все-таки Человеков-Пауков в последнее время стало слишком много.
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Не пустое место. «Человек-паук: Паутина Вселенных» — эталон современной анимации
«Инспектор Гаврилов» (2 сезон)
Премьера: в декабре
Платформа: START
«Инспектор Гаврилов-2». Тизер
Не изживший старых привычек вор-рецидивст Саша Медный (Виктор Добронравов
) продолжает бороться с преступностью в захолустном городе Усть-Шахтинске — методы у него сомнительные, но в целом действенные. Прикрывшись именем пропавшего по пути на место службы майора Гаврилова, он прячется от московских «друзей», а заодно свыкается с жизнью по ту сторону баррикад. В целом преуспевает на новом поприще, но прибывшая из столицы следователь спутывает ему все карты.
Народный хит онлайн-кинотеатра START с Добронравовым, Екатериной Стуловой
и Денисом Власенко
завлекает зрителя беспроигрышным сюжетом о противостоянии провинции и москвичей, бандитов и полиции. Ну и, конечно, посредством комедии прорабатывают давно известную мудрость: «корочкой» (даже чужой) и добрым словом можно добиться больше, чем только добрым словом.
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От вора до майора. Рецензия на первый сезон сериала «Инспектор Гаврилов»
ЧТО ЕЩЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН:
«Папины дочки. Новые» (3 сезон) — 2 января, START, Okko, Кинопоиск
«Новичок» / The Rookie (7 сезон) — 7 января, Hulu
«О женщинах и Асурах» / Ashura no Gotoku — 9 января, Netflix
«Больница Питт» / The Pitt (1 сезон) — 9 января, Max
«Кастлвания: Ноктюрн» / Castlevania: Nocturne (2 сезон) — 16 января, Netflix
«Харли Квинн» / Harley Quinn (5 сезон) — 16 января, Max
«Основная цель» / Prime Target (1 сезон) — 22 января, Apple TV+
«Ночной агент» / The Night Agent (2 сезон) — 23 января, Netflix
«Мистический квест» / Mythic Quest (4 сезон) — 29 января, Apple TV+
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