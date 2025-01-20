Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

И свет во тьме светит: к юбилею Федерико Феллини

20 января
2025 год
январь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Все рубрики

Мнение >>
20 января 2025
20 января исполнилось 105 лет со дня рождения великого Федерико Феллини, человека, который жил ради кино. Итальянский кинематограф всегда был полон выдающихся личностей, признанных во всем мире и представляющих неисчерпаемый источник гордости самих итальянцев. Но имя Феллини — вообще первое, что приходит на ум, если начать перебирать в голове имена режиссеров. Вспоминаем яркий поэтичный текст, написанный Екатериной Барабаш ровно 10 лет назад.

И свет во тьме светит: к юбилею Федерико Феллини

Представьте, что вам сказали: а напиши-ка нам про Вселенную. Про что??? Ну про Вселенную – все, что думаешь про нее, напиши. И что делать? Как написать про Вселенную? С чего начать? Написать про Феллини на одной странице – это как? Ну хорошо, не про Вселенную – про одну-единственную планету. «Напиши нам про планету». Феллини – планета. Отдельная планета Вселенной. На этой планете есть неизмеримые океанские глубины и сухие пустыни, вольные ветры и стоячий зной, ангелы и демоны.

Но главное – там всегда день. На планете Феллини не бывает ночи – у него просто нет времени для темноты. На этой планете всегда солнце. Оно ласковое, не обжигающее – как улыбка Кабирии. Фильмы Феллини – как эта улыбка в знаменитой финальной сцене «Ночей Кабирии», когда рыдающая героиня постепенно утирает слезы, ее улыбка встречным становится все шире, и вот уже она улыбается миру, а мир улыбается ей.

И свет во тьме светит: к юбилею Федерико Феллини

Картины Феллини тоже обнимают мир своей улыбкой – ведь в его фильмах есть все, кроме злости и ненависти. Есть сатира, есть досада, есть насмешка, но злобы нет. Мы смотрим на мир глазами Гвидо и Марчелло из «8 1/2» и «Сладкой жизни», и этот мир нам скучен, он, кажется, давно уже сожрал себя сам, мы недоумеваем – почему, кроме нас, этого никто не видит? Но вдруг Гвидо или Марчелло улыбнется краешком рта, мелькнет из-под печальных глаз усмешка – и возвращается улыбка Кабирии.

Как и полагается планете, Феллини был рожден в результате Большого взрыва. Этим взрывом стала неожиданная встреча Роберто Росселлини с юным Федерико – буквально на улице, где юноша продавал свои карикатуры. Так сходятся звезды, наверное, раз в миллион лет – и в космосе рождается что-то новое. Результатом встречи никому не известного Феллини и уже маститого Росселлини стал совместный сценарий к новому фильму, который потом получил название «Рим, открытый город» и провозгласил новую эру в кино – эру неореализма.

И свет во тьме светит: к юбилею Федерико Феллини

Попробуйте представить себе, чем был бы нынешний кинематограф, не зайди в 1945-ом Росселлини случайно в лавку, где будущий автор «Амаркорда» торговал своими шаржами. Нет, конечно, прорыв кино в реальность случился бы рано или поздно – особенно если учесть тот факт, что у Росселлини совсем не было денег, «Cinecitta» разрушена, все равно пришлось бы снимать на улице да в основном с непрофессионалами. Но как знать – через что бы пришлось пройти новому кино, в каком виде и когда добрело бы оно до нас и получили бы мы новую планету – Феллини. Как не зайди Станиславский и Немировичем-Данченко пообедать в «Славянский базар» — крутилась бы сейчас во Вселенной планета «русский театр»?

Да, на планете Феллини есть и зло – оно есть и в «Дороге», и в «Амаркорде», и в «Казанове», - но нигде нет зла абсолютного, как не бывает его в природе. А природа для него, природа человека – это свет. Он видел и чувствовал зло, но никогда не разливал его по экрану, полагая, что тьма – внутри каждого. И, будучи неисправимым романтиком, Феллини знал, что достаточно направить на тьму свет – и тьмы не станет. Он направлял свет всюду – эта могла быть улыбка Кабирии, или музыка в «Репетиции оркестра», или просто жизнь как она есть в «Сладкой жизни».

И свет во тьме светит: к юбилею Федерико Феллини

Мало кто знает, но у Феллини было хобби – он рисовал эротические рисунки. Как всякий итальянец, он был поклонником крупных женских форм и в изобилии покрывал листочки бумаги огромными женскими грудями, громадными попами, не чурался откровенно сексуальных сценок. Говорят, Джульетта Мазина, его вечная спутница и муза, немного ревновала (сама-то всю жизнь прожила с комплекцией подростка), но хохотала, разглядывая эти бумажки. Мазина пережила мужа на пять месяцев. Какой смысл жить без света? Но просила похоронить ее с фотографией Федерико в руках. Кусочек света она унесла с собой. Ей хватит. А у нас осталась вся планета.

Екатерина Барабаш
20.01.2015
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Тульский парень   20.01.2025 - 14:41
У людей пожилого возраста возможно приходит на ум, из категории иностранные режиссеры, в первую очередь назовут советских. Я знаю людей, который никогда не слышали о нем)) точно не вспомнят пример фильма. читать далее>>
№ 1
Irdy (Ростов-на-Дону)   22.01.2015 - 14:59
Огромное спасибо за эту статью, за тонкость чувств и свет во тьме! ;) читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Лидеры и аутсайдеры кинопроката Франции (среди французских фильмов): 1945-2023. Часть II
Эротическое кинопутешествие с «Эммануэль»: 10 фильмов о страсти и сексе
Лидеры и аутсайдеры кинопроката Франции (среди французских фильмов): 1945-2023. Часть I
Черно-белый синьор, которого любила жизнь и преследовали мифы: к 100-летию Марчелло Мастроянни
Вечер с Соловьевым: трилогии под настроение – от «Ассы» до «Анны Карениной»
Ушла из жизни итальянская актриса и муза Феллини Сандра Мило
Мастера ужасов. 13 режиссёров, изменивших облик хорроров
Исполнилось 100 лет со дня рождения Джульетты Мазины
Выставка к 100-летию со дня рождения Федерико Феллини откроется в Музее кино
Исполнилось 100 лет со дня рождения Федерико Феллини
Стихи от Высоцкого, объятия с Аленом Делоном: Наталья Белохвостикова поделилась воспоминаниями о коллегах
Женщина-шофёр, женщина-сварщик и другие: Профессий много, но...
Из грязи в князи: 12 фильмов на сюжет «Золушки»
Тьерри Фремо: «Люмьеры были не только изобретателями кино, но еще и настоящими режиссерами»
Параджанову посвящается...
«Кино между прошлым и будущим» - в Санкт-Петербурге
«1675 километров – это расстояние от Турина до Палермо»
Музей кино приглашает
Поиск по меткам
ГлыбыДень рожденияЕкатерина Барабаш
персоны
Джульетта МазинаРоберто РосселлиниФедерико Феллини
фильмы
АмаркордДорогаКазанова ФеллиниНочи КабирииРепетиция оркестраСладкая жизнь

фотографии >>
И свет во тьме светит: к юбилею Федерико Феллини фотографии
И свет во тьме светит: к юбилею Федерико Феллини фотографии
И свет во тьме светит: к юбилею Федерико Феллини фотографии
И свет во тьме светит: к юбилею Федерико Феллини фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Ханинга
19 января ушёл из жизни театральный режиссёр Юрий Ханинга.

День рождения >>

Александр Андросов
Роман Борзовский
Ольга Бузова
Ингеборга Дапкунайте
Егор Лесников
Наталия Лесниковская
Лариса Некипелова
Валентин Томусяк
Дарья Юргенс
Дэниэл Бензали
Яна Брейхова
Бранка Катич
ДеФорест Келли
Эван Питерс
Омар Си
Скит Ульрих
все родившиеся 20 января >>

Афиша кино >>

Холоп. Великолепный век
комедия, приключения, фэнтези
Турция, Россия, 2024
Нормальная семья
драма, экранизация
Южная Корея, 2023
Присутствие
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Что случилось осенью
драма
Франция, 2024
Ночь в зоопарке
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Франция, Бельгия, Канада, Индия, США, 2024
Проклятие. Паранормальное видео
фильм ужасов
США, 2023
Психиатрическая больница Конджиам
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2018
Хочу сейчас
драма, молодежный фильм, триллер
Италия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен