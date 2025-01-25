Как приручить Этерну: 20 интригующих экранизаций 2025 года

В новом году ситуация с экранизациями литературных произведений выходит амбивалентная. С одной стороны — кризис идей по-прежнему вынуждает кинематографистов со всего мира обращаться к книгам в поисках интересных сюжетов. С другой — есть чувство, что и этот бездонный омут историй начинает понемногу иссякать. В 2025-м экранизируемой классики стало заметно меньше, главный двигатель индустрии — актуальные бестселлеры. Ну и, конечно же, Стивен Кинг, из которого продолжают черпать вдохновение создатели хорроров. Рассказываем о 20 адаптациях, которыми нас будут удивлять в ближайшее время.
«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», реж. Игорь Волошин
Первая экранизация 2025 года уже поставила
рекорд кассовых сборов, в очередной раз подтвердив курс на сказочные сюжеты, а также ожидаемо вызвав шутки о «суверенном» пути российского кино. Надо же было первой части «Волшебника» появиться чуть позже «Злой
»: оба фильма так или иначе происходят из одного корня, сказки «Удивительный волшебник из страны Оз» Лаймена Фрэнка Баума
. В СССР сюжет переработал Александр Волков
, в США детскую книгу существенно умрачнил Грегори Магвайер
— у каждого получилось что-то свое. Оба фильма востребованы — разумеется, с поправкой на размеры кинорынка и курсы валют.
Обоим, что характерно, оказалось тесно в формате одного полного метра. Уже известно, что история «Волшебника Изумрудного города» займет как минимум четыре фильма, включая спин-офф про Урфин Джюса. Размах колоссальный, хотя к финалу первой части путь Элли и её друзей пройдет дай бог на половину.
Премьера: 1 января
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Как мы не пришли к «Злой»: рецензия на «Волшебника Изумрудного города»
«Догмен: Пушистая справедливость», реж. Питер Хастингс
Вот она — подлинная история успеха: в 1970-х, когда учителя выгоняли юного Дейва Пилки
из класса за плохое поведение, никто и не подозревал, что из него получится большой писатель. Освободившись от занятий, Пилки посвящал всего себя рисованию комиксов, которые впоследствии его и прославят. Зарисовки из жизни пародийного супергероя Капитана Подштанника разойдутся по миру тиражом более 80 миллион копий (и даже получат анимационную экранизацию
).
Настало время еще одного проекта из странной мультивселенной Пилки: историю офицера полиции, которому пересадили голову его же собаки. Получившийся гибрид человека и песика встает на защиту города, в котором орудует страшнейший злодей — рыжий кот по кличке Пити. Безумнее эту картину делает тот факт, что сценаристом, режиссером и голосом человека-пса выступает Питер Хатингс, писавший сюжеты еще для «Пинки и Брэйна
» и «Черного плаща
».
Премьера: 31 января
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Культовые мультсериалы девяностых, которые мы смотрели после уроков
«Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки», реж. Майкл Моррис
Нулевые просто так никого не отпустят. В 2001 году чисто британский ромком «Дневник Бриджит Джонс
» взорвал мировой прокат, явив зрителю подлинную героиню нового времени: саркастичную женщину чуть за 30, которая очень хочет бросить курить и все-таки завести нормальные долговременные отношения. Для писательницы Хелен Филдинг
исповедь Джонс стала путевкой в жизнь и проклятьем: расстаться с героиней у нее не выходит до сих пор.
«Без ума от мальчишки» — история про Бриджит Джонс в новом возрастном кризисе. У нее двое детей и статус вдовы: её вечный суженый Марк Дарси (Колин Ферт
) трагически погиб (есть подозрение, что скоро воскреснет), и она на шестом десятке осталась одна. К счастью, наступил век новых технологий, развитого интернета и дейтинг-приложений, в которые Бриджит и погружается с головой. Старая гвардия в лице Рене Зеллвегер
и Хью Гранта
(его героя, помнится, тоже хоронили) снова в деле — что еще нужно для мелодрамы, проповедующей оптимистичный взгляд на мир?
Премьера — 14 февраля
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Ягодка опять: рецензия на третью часть «Бриджит Джонс»
«Обезьяна», реж. Оз Перкинс
Если и есть в Голливуде константа, то это Стивен Кинг
— автор колоссальной продуктивности и святой простоты, умудрившийся стать главным производителем сюжетов в жанре бытового ужаса. В 2025 году киновселенная писателя расширится сразу несколькими фильмами и сериалами, но «Обезьяна» — должно быть, самый каноничный пример кинговского кино. Экранизация рассказа из сборника Skeleton Crew посвящена разборкам братьев-близнецов со злым духом, убивающим их родню.
Живет сверхъестественная сущность в обычной игрушке — заводной обезьянке с металлическими тарелочками. Обоих героев сыграет Тео Джеймс
, а режиссировать фильм взялся амбициозный Оз Перкинс («Гретель и Гензель
», «Собиратель душ
»). Всё идет к тому, что «Обезьяна» станет еще одним забавным и формально страшным фильмом а-ля «Лангольеры
» и «Мобильник
».
Премьера: 27 февраля
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Наш ужасный друг: что Стивен Кинг сделал для российской поп-культуры
«Микки 17», реж. Пон Джун Хо
«Восстанавливаемый сотрудник» по имени Микки (Роберт Паттинсон
) — участник экспедиции по изучению покрытой льдом планеты Нифльхейм. Его посылают туда, где не могут работать обыкновенные люди, поэтому он обречен постоянно погибать и возрождаться: сознание в случае кончины просто загружают в новое тело — и цикл повторяется сначала. Однако оказывается, что смерть оставляет след в «душе» робота, и он всё больше отдаляется от образа утилитарной машины. Знаменитый корейский режиссер Пон Джун Хо («Паразиты
», «Сквозь снег
») адаптирует роман Эдварда Эштона
«Микки 7». Цифра в оригинальном произведении как ни трудно догадаться — «версия» сотрудника после несчастных случаев на производстве. А значит, в кино герою Паттинсона придется умирать заметно чаще, раз за разом запоминая прошлые жизни.
Также в проекте задействованы актеры Стивен Ян
, Марк Руффало
и Тони Коллетт
. Еще один случай, когда фильм должен был выйти значительно раньше, аж в марте 2024-го. Сначала грянули забастовки голливудских профсоюзов, потом режиссер что-то не поделил с продюсерами из Warner Bros. Ждем «Микки 17» на Берлинском фестивале, после чего он выйдет в широкий прокат.
Премьера: 7 марта
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Динозавры, антиутопии и паразиты: гид по творчеству Пон Джун Хо
«Мастер», реж. Дэвид Эйр
Простой работяга Левон Кейд наслаждается размеренной жизнью: стабильная работа на стройке, друзья и ребенок, которого он в одиночку воспитывает после смерти жены. Всё как у людей, за исключением опыта в убийстве негодяев: Левон тщательно скрывает от окружающих, что служил в разведке морской пехоты. Навыки из прошлой жизни скоро окажутся полезны: у директора строительной фирмы, где работает экс-морпех, пропадает дочь. В поисках зацепок герой вскрывает преступную сеть, торгующую людьми. И всех нужно наказать.
На первый взгляд, ничего необычного: типичный аттракцион веселого насилия с Джейсоном Стэйтемом
в роли сурового мстителя на пенсии. Но есть в «Мастере» кое-что необычное: режиссирует фильм Дэвид Эйр — создатель зубодробительного военного фильма «Ярость
» и олдскульного боевика «Пчеловод
» (с тем же Стэйтемом). Сценарий он написал с Сильвестром Сталлоне
по книге Чака Диксона
— автора комиксов о Карателе и Бэтмене. Коллаборация похлеще «Неудержимых
»!
Премьера: 10 апреля
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Команда молодости нашей: рецензия на фильм «Неудержимые 4»
«Энн Ширли» (сериал)
Удивительное дело — классический цикл детских книг о непоседливой девочке Энн Ширли, написанный канадской писательницей Люси Мод Монтгомери
в начале XX века, приобрел большую популярность не где-нибудь, а в далекой Японии. Его проходят в школах, а в 1979 году на телевидении показали 50-серийное аниме
. Еще из нее сделали мангу, которая пользуется спросом, так как викторианская литература отлично ложится на полку с сёдзе
(аниме и манга для девушек до 18).
Всё бы хорошо, но визуальный стиль аниме из 1970-х заметно состарился. Исправить положения взялись аниматоры из The Answer Studio
(«Башня Бога: Возвращение принца
»), которым предстоит освежить не только видеоряд, но и историю. Откровенной отсебятины, разумеется, никто не пропустит, но в оригинальную историю добавят вставки из более поздних романов Монтгомери. Таким образом создатели «Энн Ширли» хотят показать долгий путь героини от 11-летней сироты, случайно оказавшейся на попечении канадских фермеров, до прекрасной леди, состоявшейся как в профессии, так и на личном фронте.
Премьера: в апреле
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«Монолог фармацевта», «Ветер крепчает» (снова) и другие аниме зимы
«Этерна» (сериал)
Онлайн-кинотеатр Кинопоиск не оставляет надежд перевернуть стриминговую игру эпическим фэнтези на основе книг Веры Камши
. Фильм «Этерна. Часть первая
» оказался всего лишь зачином (не сказать, что очень убедительным) для большой истории мира Кэртианы, где идет многолетняя борьба за престол королевства Талиг. Вселенная Камши вдохновлена земной эпохой Возрождения, её эстетикой и образами из литературы с кино, поэтому хочешь не хочешь, а видишь аллюзии на образы из Александра Дюма, Артуро Перес-Реверте и Нины Соротокиной.
Главный вау-эффект «Этерны» — декорации, костюмы и богатейший каст. В экранизации романов задействованы Юрий Чурсин
, Иван Добронравов
, Евгений Стычкин
, Павел Чинарев
, Антон Рогачев
, Михаил Тройник
и многие-многие другие. Ждем и надеемся, что сериальная «Этерна» сможет преодолеть детские болезни предшественника, а также реабилитирует Кинопоиск после во всех смыслах проблемного релиза «Преступления и наказания
».
Премьера: в апреле
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Игра в гардемарина: рецензия на фильм «Этерна. Часть первая»
«В списках не значился», реж. Сергей Коротаев
В 1974 году журнал «Юность» опубликовал эпохообразующий роман Бориса Васильева
«В списках не значился» — о героической обороне Брестской крепости, принявшей на себя первый удар нацистских войск 22 июня 1941 года. К моменту её выхода уже существовал условно-исторический фильм «Бессмертный гарнизон
» и документальная книга историка Сергея Смирнова
, пролившая свет на биографии участников того сражения. В ней же зафиксированы воспоминания жителей Бреста, утверждавших, что сопротивление одиночек-красноармейцев продолжалось в крепости вплоть до апреля 1942 года. Васильев нашел изящный способ рассказать этот сюжет, не пойдя против документальной правды: его герой, 19-летний лейтенант Плужников, оказался в Бресте за день до начала войны. Внести в штатные списки юношу просто не успели. Потому имя его неизвестно, но подвиг — бессмертен.
Персонажа из народной памяти на сцене Ленкома играл Александр Абдулов
. В 90-х, когда, казалось, вообще было не до кино, Андрей Малюков
поставил фильм «Я — русский солдат
», где главную роль исполнил Дмитрий Медведев
. Борис Васильев остался экранизацией недоволен: за полтора часа такую историю не рассказать, да и финансовые трудности не позволяли развернуться. У новой версии от режиссера Сергея Коротаева с бюджетами проблем нет. В касте — молодые, еще не примелькавшиеся актеры (главная роль у Владислава Миллера
). Ну и для веса — Владимир Машков
в небольшой, но эмоциональной роли старшины Степана Матвеевича.
Премьера — 1 мая
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100 российских фильмов 2025 года
«Как приручить дракона», реж. Дин ДеБлуа
С экранизациями книг британской писательницы Крессиды Коуэлл
вышла странная история: замечательные мультфильмы студии DreamWorks вроде бы и уловили суть детского фэнтези, но лишили его изюминки — какой-то первобытной неотесанности и викинговского задора. Получилось мило и уютно, но самую малость безлико. Ждать «исправлений» от игровой адаптации, увы, не приходится: судя по тизер-трейлеру, это чуть ли не покадровый ремейк одноименного мультфильма
.
Создатели, однако, уверяют, что в обновленном «Как приручить дракона» будет собственный стиль, а персонажи удивят новыми чертами характера. Роль непутевого Иккинга играет молодой актер Мэйсон Темз
, а его отца — Джерард Батлер
. Также в адаптации появятся Ник Фрост
и Нико Паркер
. Дракон Беззубик срисован с анимационной версии один в один (то есть на образ из книг Коуэлл не похож вовсе). На вопрос «А зачем это все?» канадский аниматор Дин ДеБлуа признался, что просто набивает руку в игровом кино на уже знакомом материале. Да и соскучился он по франшизе, чего уж там.
Премьера: 13 июня
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Пламенный привет: легендарные и необычные драконы в сериалах и кино
«Скотный двор», реж. Энди Серкис
Сатирическая притча о превратностях коммунистической идеологии любима британскими кинематографистами. Первую адаптацию
книги Джорджа Оруэлла
выпустили еще в 1955 году (финансировало мультфильм, страшно сказать, ЦРУ). В 1999-м история повторилась — ожидаемо в виде фарса: телефильм
вышел как раз в момент всеобщей одержимости историями про говорящих животных. Телезрители, должно быть, немало удивились, когда, обманувшись образами лошадок и поросят, получили заряд политического драмеди о построении антиутопии на отдельно взятой ферме.
«Скотному двору» не слишком везло на качественные адаптации, но в этом году всё может измениться. Уже несколько лет над мультфильмом по Оруэллу трудится Энди Серкис, которому ради этого пришлось отказаться от хлебной должности режиссера третьего «Венома»
(оно и к лучшему). Информации о проекте очень мало: Серкис как может уворачивается от вопросов прессы. Релиз ждут летом: вряд ли дистрибьютор в лице Netflix готов терпеть дольше.
Премьера: 11 июля
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Царь роковой горы: как «Властелин колец» изменил кино
«Рыцарь Семи Королевств» (сериал)
Есть чувство, что руководители Warner Bros. и сами уже не слишком рады, что когда-то оптом закупили у Джорджа Мартина
права на экранизацию его произведений. Восторг от «Игры престолов
» оказался недолговечным и сменился разочарованием еще до завершения сериала. «Дом Дракона
» с грехом пополам держится, оставаясь в тени предшественника. Теперь у телеканала HBO и онлайн-кинотеатра Max появится еще один шанс сделать Вестерос великим — с помощью спин-оффа о рыцаре Дункане Высоком, странствующем по миру «Льда и Пламени» за столетие до кровавой заварухи вокруг Железного трона.
Легендарного рыцаря Дунка сыграет Питер Клэффи
, его оруженосца Эгга — из одной очень важной для мира Мартина династии — юный актер Декстер Сол Анселл
. Первый сезон будет основан на повести «Межевой рыцарь», а дальше как пойдет: «Рыцарь Семи Королевств» может оказаться не востребован у аудитории HBO, уставшей от тягучего «низкого фэнтези». Если проект всё же выстрелит, материала хватит сезона на три: именно столько повестей Мартин написал за 30 лет работы над циклом. Клянется, что в планах еще девять, но верит ли ему хоть кто-то после эпопеи с «Ветрами зимы»?
Премьера: летом
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Мартин, верни Стену: какие приквелы «Игры престолов» мы ждем, кроме «Дома дракона»
«Авиатор», реж. Егор Кончаловский
Вышедший в 2016 году роман «Авиатор» принес Евгению Водолазкину
премии «Большая книга» и «Клио», а также приз македонского конкурса BookStar. Фантастический сюжет: ровесник XX века Иннокентий Платонов оказывается заморожен в криогенной камере и просыпается полвека спустя. В совсем другой стране и совершенно один, не имея ни рода, ни племени, ни воспоминаний. Он начинает постепенно возвращать память, что становится поводом для рассуждений на сакральные для русской литературы темы: о тех, «кто виноват», и том, «что делать». Сценарий для экранизации написал метареалист Юрий Арабов
.
Режиссером стал Егор Кончаловский. В ролях: Александр Горбатов
, Константин Хабенский
, Софья Эрнст
и Дарья Кукарских
. Были надежды, что фильм успеет выйти к концу 2024 года, но процесс затянулся. Зато в прошлом году команда «Авиатора» дважды успешно выступила на питчингах Фонда кино, получив дополнительную финансовую поддержку.
Премьера: в октябре
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Преступления и пряности. Экранизации 2024 года
«Бегущий человек», реж. Эдгар Райт
В альтернативном 2025 году всё пошло наперекосяк: в Америке случился настоящий киберпанк по принципу High tech — low life. Технологии шагнули далеко вперед, но радости не принесли, население беднеет, а корпорации, напротив, сидят на золотых копях. Отчаявшийся парень Бен Ричардс (Глен Пауэлл
) соглашается на участие в кровавом реалити-шоу «Бегущий человек», чтобы оплатить лечение дочери. Для получения выигрыша ему надо всего-навсего выжить, обставив идущих по его следу головорезов.
С премьеры первой экранизации
романа Стивена Кинга прошло 38 лет — фильм Пола Майкла Глейзера
стал классическим боевиком из 1980-х наравне с «Робокопом
» и «Красным скорпионом
». Новая адаптация выходит в тот момент, когда удивить зрителя антиутопией про убийства в прямом эфире уже не получится: всё же у нас есть «Голодные игры
», «Игра в кальмара
» и блогер MrBeast. Правда, «Бегущий человек» в хороших руках: режиссером числится Эдгар Райт: автор «Типа крутых легавых
», «Скотта Пилигрима
» и «Малыша на драйве
» неоднократно доказывал, что умеет снимать самобытное зрительское кино. Главное — не мешать полету его фантазии.
Премьера: 7 ноября
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Смех, зомби, комиксы, пиво и сай-фай: гид по фильмам Эдгара Райта
«Джекпот», реж. Александр Хант
В залежах особого подвида русской хтони — страшной и веселой, фарсовой и не слишком отлетевшей от реальности — режиссер Александр Хант («Витька Чеснок
», «Межсезонье
») нашел настоящее золото: прозу Кирилла Рябова
. В 2021 году рассказы петербургского писателя уже оказывались на экране благодаря Дмитрию Месхиеву
и его ленте «Хорошие девочки попадают в рай
». Теперь настало время романа «777» — трагической, но при том забавной истории бедного мужчины из Приморья, внезапно ставшего баснословно богатым (по крайне мере, по меркам 2011 года).
Снимая зарплату в банкомате, несчастный Хлебников (Максим Стоянов
) получает не положенные ему десять тысяч рублей, а три миллиона. Бездушная машина обсчиталась, дав ему шанс начать новую жизнь, а еще — обрекла на странные приключения во время бегства от сотрудников банковской службы безопасности, бандитов и не в меру инициативных полицейских. Авантюрный сюжет пропитан аллюзиями на творчество Алексея Балабанова
(в частности, «Брата
» с его декларацией «силы в правде»), однако «Джекпот» вряд ли можно назвать продолжателем идей Данилы Багрова. Скорее, это обратная сторона балабановской морали, пропитанная юмором и предчувствием ядерного апокалипсиса, который несет герою взорвавшаяся где-то неподалеку АЭС «Фукусима». Фильм уже смогли посмотреть гости фестиваля «Маяк», которые разделились на два лагеря: пока одни хвалили Александра Ханта за смелость и лихость, другие объявили «Джекпот» звенящей пошлостью. Большой прокат их рассудит.
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Хлебников, что ты наделал? Рецензия на фильм «Джекпот»
«Клара и Солнце», реж. Тайка Вайтити
Нежная антиутопия нобелевского лауреата Кадзуо Исигуро
сюжетно очень похожа на «Искусственный разум
». В далеком будущем, когда ученые научились редактировать человеческий геном, многие соглашаются на процедуру «форсирования» ментальных способностей. Дети почти не выходят из дома, предпочитая построению социальных связей комфортное времяпрепровождение с «искусственными друзьями» — андроидами, имитирующими эмпатию. Одной из таких моделей и является Клара (Дженна Ортега
), подаренная тяжелобольной девочке Джози в качестве компаньонки. Сдружившись с ребенком, она начинает искать, как излечить её от болезни.
«Клара и Солнце» — история о наивной мечте и восторженном познавании мира, детских заблуждениях и, внезапно, дискриминации. Примерно такой же коктейль из фантазий, комедии и драмы режиссер Тайка Вайтити смешивал в истории «Кролика Джоджо
». Надеемся, в этот раз получится что-то не менее выдающееся.
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5 новейших фильмов об Искусственном интеллекте
«Холодное хранилище», реж. Джонни Кэмпбелл
Экранизация романа, заигравшего новыми красками после пандемии коронавируса. Десятилетия назад спецслужбы обнаружили на Земле крайне опасный микроорганизм, способный в одночасье уничтожить человечество. Для его изучения и хранения построили секретный военный институт, в подвалах которого поддерживались низкие температуры, чтобы злой грибок не разрастался. Прошло много лет, институт закрыли и законсервировали, а часть комплекса и вовсе сдали под складские помещения. Кто же знал, что, продремав много лет, микроорганизм захочет выползти наружу?
Предотвращать гибель человечества придется отставному эксперту по биологическому оружию. К счастью, играет его Лиам Нисон
, так что за результат можно не беспокоиться. В основе «Холодного хранилища» — одноименная книга известного сценариста Дэвида Кеппа
, автора «Парка Юрского периода
», «Пути Карлито
» и первой части франшизы «Миссия невыполнима
». Сам написал — сам и адаптировал для большого экрана.
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Лиам Нисон — о карьере, работе со Спилбергом и любви к фильмам Мартина Макдоны
«Отель "У Погибшего альпиниста"», реж. Александр Домогаров-младший
Фантастический детектив братьев Стругацких
экранизировали дважды: один раз
— в советской Эстонии (1979), потом в уже несоветской Польше (1993). В России именно эту повесть прославленного дуэта почему-то упорно обходили стороной — видимо, опасались камерности. Только к середине 2020-х лед тронулся: вдохновившись опытом фильмов «Достать ножи
» и «Убийство в "Восточном экспрессе"
», продюсеры Рубен Дишдишян
и Нарек Мартиросян
принялись за разработку адаптации.
Фишкой нового фильма должна стать повышенная концентрация звезд российского кино. Уже известно, что роль детектива Петера Глебски воплотит Евгений Цыганов
(ему очень идут шляпы). Режиссер Александр Домогаров-младший отмечает, что в сценарии будет несколько оригинальных сюжетных линий, которые раскроют знакомого персонажа с неожиданной стороны.
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Лучше вы к нам: инопланетяне в новом российском кино
«Франкенштейн», реж. Гильермо дель Торо
Этот год обещает быть особенно богатым на ужасы из прошлого. Вслед за добравшимся до цифрового релиза «Носферату
» и «Человеком-волком
» (вольной ремейк классического фильма ужасов студии Universal из 1940-х) на сцену выйдет еще и «Франкенштейн». Экранизацию готического романа Мэри Шелли
Гильермо дель Торо вынашивал более десяти лет, а в прошлом году ему наконец-то удалось запустить съемки под эгидой Netflix.
Спасибо сверхуспешным «Форме воды
» и «Пиноккио
», которые смогли вывести карьеру режиссера из крутого пике — теперь у него есть возможность закрыть старый гештальт, а заодно спасти классические ужасы от забытья. Каст в новом «Франкенштейне» просто невероятен: Оскар Айзек
играет заглавную роль, в то время как созданного им монстра воплотил Джейкоб Элорди
. Также в фильме появятся Кристоф Вальц
, Чарльз Дэнс
и Ларс Миккельсен
.
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Гравюра похоти: рецензия на фильм «Носферату»
«Хамнет», реж. Хлоя Чжао
Роман Мэгги О’Фаррелл
о семье Уильяма Шекспира — частный случай конспирологической драмы, в которой реальные факты (их, увы, немного) переплетаются с вымыслом. Действительно, у великого английского драматурга был сын Хамнет, который умер в 11 лет (для XVI века детская смертность — крайне распространенное явление). Есть версия, что именно в память об умершем ребенке Шекспир написал «Гамлета». Доказательств этому нет, но полет фантазии уже не остановить: О’Фаррелл придумала из пары строчек в биографии писателя целый мир, где люди страдают и любят. И всё — в декорациях мрачной зачумленной Англии.
Книге-бестселлеру полагается достойная экранизация, и в случае с «Хамнетом» всё выглядит действительно очень хорошо. Среди продюсеров — Стивен Спилберг
и Сэм Мендес
, в режиссерском кресле — оскароносная Хлоя Чжао («Земля кочевников
»). В роли Шекспира — Пол Мескал
, его супругу играет Джесси Бакли
. Надеемся, что из «Хамнета» получится кино как минимум уровня «Влюбленного Шекспира
». И на две головы выше скандального «Анонима
».
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Звездная пыль. Рецензия на фильм Хлои Чжао «Земля кочевников»
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