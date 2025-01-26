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Играем-смотрим: «Возвращение в Сайлент Хилл», сиквел «Мортал Комбат» и еще 8 адаптаций игр 2025 года

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26 января 2025
Кинематографисты все чаще обращают внимание на игровую индустрию, и каждый год на свет появляется с десяток адаптаций игр. 2024-й запомнился финалом «Аркейна» и первым сезоном фансервисного «Фоллаута». А наступивший обещает погружение в миры, придуманные японскими и американскими разработчиками. Нам пообещали возвращение на экраны туманного городка Сайлент Хилл, ловкого убийцы демонов по имени Данте и легко узнаваемых бойцов Mortal Kombat.

Играем-смотрим: «Возвращение в Сайлент Хилл», сиквел «Мортал Комбат» и еще 8 адаптаций игр 2025 года
фото: The Witcher 4


«Guilty Gear Strive: Двойные правители» / ギルティギア ストライヴ：デュアルルーラーズ

«Guilty Gear Strive: Dual Rulers». Трейлер с английскими субтитрами

Аниме-боевик от студии SANZIGEN основан на популярной файтинг-серии Guilty Gear, разрабатываемой с 1998-го компанией Arc System Works. По сюжету после того как наука и технологии пришли в упадок, основным источники энергии в мире стала магия. Человечество создало запретное биооружие, получившее названием гиры. И эти самые гиры против человечества восстали. Люди превозмогли, но ущерб был настолько мощным, что его отголоски ощущаются даже десятилетия спустя. Син Кискэ, сын человека и полу-гира, направляется на свадьбу своих родителей Кая и Диззи. Внезапно ему является загадочная девушка, которая ненавидит гиров. В команде сэйю — Иссэй Миядзаки, Томокадзу Сугита, Дзедзи Наката, Юи Исикава, Мэгуми Хан и Тэцу Инада.

Дата выхода на японском ТВ: 5 апреля

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«Ведьмак: Зов морской бездны» / The Witcher: Sirens of The Deep

«Ведьмак: Зов морской бездны». Трейлер на английском языке

Как бы не убеждали нас создатели «Ведьмака», что их продукция основана на произведениях пана Анджея Сапковского, мы прекрасно понимаем, что без ошеломительного успеха великолепной экшен-РПГ «Ведьмак: Дикая охота» от CD Projekt никто бы даже на Западе и не подозревал про существование Геральта из Ривии. Включая Лорен Шмидт Хиссрих, выступающую продюсером не только основного сериала, но и данного мультфильма про похождения Геральта, втянутого на сей раз в вековой конфликт между людьми и обитающими в морских глубинах русалками. Лютик здесь заговорит голосом Джои Бэти, а вот титульного персонажа вместо Генри Кавилла озвучил сам Даг Кокл, хорошо знакомый геймерам по игровой трилогии The Witcher (точнее, тетралогии — недавно анонсировали игру с Цири в качестве главного персонажа).

Дата выхода в онлайн-сервисах: 11 февраля

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«Возвращение в Сайлент Хилл» / Return to Silent Hill

Играем-смотрим: «Возвращение в Сайлент Хилл», сиквел «Мортал Комбат» и еще 8 адаптаций игр 2025 года

Кристоф Ган спустя 20 лет после съемок «Сайлент Хилла» вернулся к хоррор-вселенной, придуманной Кэйитиро Тоямой в 1999-м. В эпицентре событий триквела окажется молодой человек Джеймс Сандерленд, который возвращается в Сайлент Хилл, чтобы воссоединиться с давно потерянной возлюбленной. Однако мрачное и опустошенное место совсем непохоже на город его воспоминаний. Постепенно Джеймс начинает терять рассудок и забывать о своем стремлении обрести потерянную любовь. В актерском ансамбле — Джереми Ирвин, Ханна Эмили Андерсон, Роберт Нэйрн и Джеспер Сален, а музыку пишет бессменный композитор серии Акира Ямаока. Подспорьем для нового фильма Гана послужит успех ремейка сурвайвал-хоррора Silent Hill 2 от польской студии Bloober Team, вышедшего осенью 2024-го.

Дата выхода в прокат неизвестна

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«Дожить до рассвета» / Until Dawn

«Дожить до рассвета». Трейлер на английском языке

Еще один хоррор в нашем списке. На сей раз это адаптация успешной интерактивной игры 2015-го, созданной студией Supermassive Games и изданной компанией Sony Interactive Entertainment. Оригинал девять лет был эксклюзивом приставки PlayStation 4, пока осенью 2024-го не вышел ремейк, к которому смогли приобщиться «ПК-бояре». Игру перенес на большие экраны Дэвид Ф. Сандберг, позвав на ключевые роли молодежь (Элла Рубин, Майкл Чимино, Одесса Адлон, Майа Митчелл) и Петера Стормаре, игравшего в первоисточнике рассказчика. Сюжет сильно отличается от игровой версии — режиссер из-за отсутствия интерактива вынужденно прибег к временной петле, в которой оказалась Кловер, отправившаяся с друзьями в отдаленную долину с целью раскрыть тайну исчезновения своей сестры Мелани. Убийца в маске и монстры прилагаются.

Дата выхода в мировой прокат: 24 апреля

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«Дьявол может плакать» / Devil May Cry

«Дьявол может плакать». Трейлер на английском языке

Новый анимационный сериал во вселенной культовой серии слэшеров Devil May Cry от компании Capcom, которая выросла из наработок Хидэки Камии для третьей части Resident Evil. По сюжету зловещие силы пытаются открыть портал между мирами людей и демонов. Профессиональный охотник на демонов по имени Данте стремится отомстить за смерть своей семьи, не подозревая, что судьба обоих миров зависит только от него. Для серии это не первый мультфильм — в нулевые были выпущены аниме-сериалы «Демон против демонов» и «И дьявол может плакать».

Дата выхода в онлайн-сервисах: апрель


«Кастлвания: Ноктюрн» / Castlevania: Nocturne (второй сезон)

«Кастлвания: Ноктюрн». 2 сезон. Трейлер на английском языке

Все желающие смоги посмотреть новые эпизоды спин-оффа анимационного сериала «Кастлвания» еще в середине января. В нем продолжилась история Рихтер Бельмонта, который во время революции, охватившей Францию, борется за сохранение наследия своей семьи и предотвращение правления безжалостного и властолюбивого вампира. В оригинале персонажи говорят голосами Эдварда Блюмела, Пикси Дейвис, Настасьи Кински, Зана Маккларнона, Софи Скелтон, Ричарда Дормера, Джеймса Коллиса, Элларики Джонсон и Франки Потенте. Основой для мультсериала послужили такие игры классической серии, как Castlevania: Rondo of Blood и Castlevania: Symphony of the Night.

Дата выхода в онлайн-сервисах: 16 января


«Майнкрафт: Фильм» / A Minecraft Movie

«Майнкрафт». Трейлер №2 на английском языке

Джек Блэк, Эмма Майерс, Дэниель Брукс, Джейсон Момоа, Кейт Маккиннон, Дженнифер Кулидж, Джемейн Клемент, Мэтт Берри и Стив Карелл в семейном приключенческом фэнтези, поставленном Джаредом Хессом и Робом Макэлхенни по нашумевшей одноименной инди-песочнице Маркуса Перссона, которой в этом году стукнуло уже 11 лет. Кинозрители познакомятся с кубиками через историю девочки-подростка и необычной группы искателей приключений, которые должны спасти мир от Эндер-Дракона. Помимо игровой ленты, также ожидается выход мультсериала по «Майнкрафту». Вполне вероятно, что повторит печальную судьбу прошлогодней киноверсии «Бордерлендс».

Дата выхода в мировой прокат: 2 апреля

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«Мортал Комбат 2» / Mortal Kombat 2

Играем-смотрим: «Возвращение в Сайлент Хилл», сиквел «Мортал Комбат» и еще 8 адаптаций игр 2025 года
фото: команда фильма

Сиквел фэнтези-боевика четырехлетней давности, который Саймон Маккуойд поставил по культовой серии файтингов Mortal Kombat, стартовавшей в далеком 1992-м. В новом «Мортаче» к знаковым ролям вернутся Хироюки Санада, Асано Таданобу, Джо Таслим, Льюис Тан, Луди Линь, Мехкад Брукс, Макс Хуан, Чин Хан и Джессика Макнэми, Карлу Урбану досталась роль Джонни Кейджа, а Тати Габриэль предстанет в качестве Джейд. Маккуойд вновь у руля под присмотром Джеймса Вана. Не феерическая «Смертельная битва» Пола Уильяма Скотта Андерсона, однако новое поколение вполне лояльно относится к новой версии (сборы первой части составили $83 млн при бюджете в 55). Тем более, на фоне стагнации игровой серии.

Дата выхода в мировой прокат: 22 октября

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«Одни из нас» / The Last of Us (второй сезон)

«Одни из нас». 2 сезон. Тизер на английском языке

Продолжение многосерийной адаптации знаменитой видеоигры Нила Дракманна основано на The Last of Us Part II. В сюжет введут главную антагонистку Эбби с лицом Кейтлин Дивер и Изабелу Монер, которой доверили роль Дины — не последнего человека в жизни Элли в исполнении Беллы Рэмси. Компанию им составят Тати Габриэль в качестве Норы, Янг Мазино в образе Джесси, Джеффри Райт в роли лидера группировки боевиков Айзека и Кэтрин О'Хара. В режиссерскую команду вошли вместе с соавторами сериала Крэйгом Мазином и Дракманном Марк Майлод, Кейт Херрон, Стивен Уильямс, Питер Хор и Нина Лопес-Коррадо. Зрители, как и Педро Паскаль, еще не знают, что ожидает Джоэла, а геймеры зубоскалят и подмигивают, поглядывая в сторону бейсбольной биты.

Дата выхода в онлайн-сервисах: апрель

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«Пять ночей с Фредди 2» / Five Nights at Freddy's 2

Играем-смотрим: «Возвращение в Сайлент Хилл», сиквел «Мортал Комбат» и еще 8 адаптаций игр 2025 года
фото: thegamer.com

Пару лет назад нас порадовала бодрая, но не хватающая звезд с неба первая часть хоррора, основанного на популярной серии Скотта Коутона, дебютировавшей летом 2014-го. Джош Хатчерсон вернется к роли незадачливого охранника Майка Шмидта, а Мэттью Лиллард вновь приоденется в костюм Уильяма Афтона. На своем месте и героини Пайпер Рубио и Элизабет Лэйл, и кровожадные аниматроники Фредди, Бонни, Чик и Фокси, и пиццерия «У Фредди Фазби», которую надо охранять в ночную смену.

Дата выхода в мировой прокат: 3 декабря

Макс Милиан
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