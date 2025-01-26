Играем-смотрим: «Возвращение в Сайлент Хилл», сиквел «Мортал Комбат» и еще 8 адаптаций игр 2025 года

Кинематографисты все чаще обращают внимание на игровую индустрию, и каждый год на свет появляется с десяток адаптаций игр. 2024-й запомнился финалом «Аркейна» и первым сезоном фансервисного «Фоллаута». А наступивший обещает погружение в миры, придуманные японскими и американскими разработчиками. Нам пообещали возвращение на экраны туманного городка Сайлент Хилл, ловкого убийцы демонов по имени Данте и легко узнаваемых бойцов Mortal Kombat.
«Guilty Gear Strive: Dual Rulers». Трейлер с английскими субтитрами
Аниме-боевик от студии SANZIGEN основан на популярной файтинг-серии Guilty Gear, разрабатываемой с 1998-го компанией Arc System Works. По сюжету после того как наука и технологии пришли в упадок, основным источники энергии в мире стала магия. Человечество создало запретное биооружие, получившее названием гиры. И эти самые гиры против человечества восстали. Люди превозмогли, но ущерб был настолько мощным, что его отголоски ощущаются даже десятилетия спустя. Син Кискэ, сын человека и полу-гира, направляется на свадьбу своих родителей Кая и Диззи. Внезапно ему является загадочная девушка, которая ненавидит гиров. В команде сэйю — Иссэй Миядзаки, Томокадзу Сугита, Дзедзи Наката, Юи Исикава, Мэгуми Хан и Тэцу Инада.
«Ведьмак: Зов морской бездны». Трейлер на английском языке
Как бы не убеждали нас создатели «Ведьмака», что их продукция основана на произведениях пана Анджея Сапковского, мы прекрасно понимаем, что без ошеломительного успеха великолепной экшен-РПГ «Ведьмак: Дикая охота» от CD Projekt никто бы даже на Западе и не подозревал про существование Геральта из Ривии. Включая Лорен Шмидт Хиссрих, выступающую продюсером не только основного сериала, но и данного мультфильма про похождения Геральта, втянутого на сей раз в вековой конфликт между людьми и обитающими в морских глубинах русалками. Лютик здесь заговорит голосом Джои Бэти, а вот титульного персонажа вместо Генри Кавилла озвучил сам Даг Кокл, хорошо знакомый геймерам по игровой трилогии The Witcher (точнее, тетралогии — недавно анонсировали игру с Цири в качестве главного персонажа).
Кристоф Ган спустя 20 лет после съемок «Сайлент Хилла» вернулся к хоррор-вселенной, придуманной Кэйитиро Тоямой в 1999-м. В эпицентре событий триквела окажется молодой человек Джеймс Сандерленд, который возвращается в Сайлент Хилл, чтобы воссоединиться с давно потерянной возлюбленной. Однако мрачное и опустошенное место совсем непохоже на город его воспоминаний. Постепенно Джеймс начинает терять рассудок и забывать о своем стремлении обрести потерянную любовь. В актерском ансамбле — Джереми Ирвин, Ханна Эмили Андерсон, Роберт Нэйрн и Джеспер Сален, а музыку пишет бессменный композитор серии Акира Ямаока. Подспорьем для нового фильма Гана послужит успех ремейка сурвайвал-хоррора Silent Hill 2 от польской студии Bloober Team, вышедшего осенью 2024-го.
Еще один хоррор в нашем списке. На сей раз это адаптация успешной интерактивной игры 2015-го, созданной студией Supermassive Games и изданной компанией Sony Interactive Entertainment. Оригинал девять лет был эксклюзивом приставки PlayStation 4, пока осенью 2024-го не вышел ремейк, к которому смогли приобщиться «ПК-бояре». Игру перенес на большие экраны Дэвид Ф. Сандберг, позвав на ключевые роли молодежь (Элла Рубин, Майкл Чимино, Одесса Адлон, Майа Митчелл) и Петера Стормаре, игравшего в первоисточнике рассказчика. Сюжет сильно отличается от игровой версии — режиссер из-за отсутствия интерактива вынужденно прибег к временной петле, в которой оказалась Кловер, отправившаяся с друзьями в отдаленную долину с целью раскрыть тайну исчезновения своей сестры Мелани. Убийца в маске и монстры прилагаются.
«Дьявол может плакать». Трейлер на английском языке
Новый анимационный сериал во вселенной культовой серии слэшеров Devil May Cry от компании Capcom, которая выросла из наработок Хидэки Камии для третьей части Resident Evil. По сюжету зловещие силы пытаются открыть портал между мирами людей и демонов. Профессиональный охотник на демонов по имени Данте стремится отомстить за смерть своей семьи, не подозревая, что судьба обоих миров зависит только от него. Для серии это не первый мультфильм — в нулевые были выпущены аниме-сериалы «Демон против демонов» и «И дьявол может плакать».
Пару лет назад нас порадовала бодрая, но не хватающая звезд с неба первая часть хоррора, основанного на популярной серии Скотта Коутона, дебютировавшей летом 2014-го. Джош Хатчерсон вернется к роли незадачливого охранника Майка Шмидта, а Мэттью Лиллард вновь приоденется в костюм Уильяма Афтона. На своем месте и героини Пайпер Рубио и Элизабет Лэйл, и кровожадные аниматроники Фредди, Бонни, Чик и Фокси, и пиццерия «У Фредди Фазби», которую надо охранять в ночную смену.
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