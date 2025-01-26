Играем-смотрим: «Возвращение в Сайлент Хилл», сиквел «Мортал Комбат» и еще 8 адаптаций игр 2025 года

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Актёр признался, что не услышал имена других номинантов

«Моя жена начала кричать и плакать»: Юра Борисов прокомментировал свою номинацию на «Оскар»

Отреставрированная «Москва слезам не верит» выйдет в прокат

Премьера фильма «Моди: Три дня на крыльях безумия»

Интервью

Дмитрий Высоцкий: «У нас уже три поколения Карамельки»

Создатель анимационного сериала «Три кота» – о популярности проекта, новом мультфильме в соавторстве с Константином Бронзитом и «Отеле у овечек», которые чуть не стали пуделями