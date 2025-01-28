Разврат, кураж и натюрморт: Модильяни, Ренуар и еще семь фильмов про художников, живших в Париже

В российский прокат врывается «Моди. Три дня на крыльях безумия» — история о трех днях, проведенных в Париже 1916 года знаменитым итальянским художником и скульптором Амедео Модильяни. Режиссером выступил не менее известный актер Джони Депп, главную роль исполнил Риккардо Скамарчо, а компанию на экране ему составили Аль Пачино и Стивен Грэм. По сюжету обаятельный хулиган Моди, завсегдатай модных ресторанов и любимец женщин, окунается в пучину богемной жизни Парижа, стремясь понравиться критикам и продать свои работы. Наблюдая за Модильяни, нельзя не думать о том, что где-то рядом, в соседних кабаках, кабаре и подвалах находятся его коллеги: местные или приехавшие из других стран в поисках вдохновения и заработка. Да, художников в Париже тех лет было великое множество — и мы собрали фильмы о тех, кому довелось жить и работать во Франции на пике творческого расцвета (даже если это славное время осталось за кадром).
«Шагал – Малевич» (2014), реж. Александр Митта
В 1914 году Марк Шагал (Леонид Бичевин
), отучившись в Париже, где он подружился со многими художниками-авангардистами, возвращается в родной Витебск и играет свадьбу с Беллой (Кристина Шнайдерман
). Далее случаются Первая Мировая война и Октябрьская революция, город переворачивает и выворачивает наизнанку, а Шагал организовывает художественную школу и приглашает туда Малевича (Анатолий Белый
, признан иностранным агентом минюстом РФ). Тот неожиданно соглашается и едет учить витебские юные дарования супрематизму и контакту с космосом через живопись, попутно отбивая учеников у Шагала. Параллельно за Беллой ухлестывает несостоявшийся поэт Наум (Семен Шкаликов
), ставший красным комиссаром. Двухчасовой ликбез, о конфликте двух великих визионеров разной породы, кинематографически живописен, но разворачивается достаточно медленно. Вместе с тем фильм Митты хорош именно заразительным уважением к истории, развитию искусств и равнозначным творческим методам. Сильнейшие эпизоды - оживающие полотна: супрематические картины Малевича возникают у него за спиной во время лекции-проповеди, а Шагала постоянно подхватывает ветер, унося в небо над Витебском.
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Рецензия на фильм «Шагал-Малевич»
Ван Гог на пороге вечности (2018), реж. Джулиан Шнабель
О Винсенте Ван Гоге снято немало фильмов — остановимся на этом ярком и чрезвычайно трогательном портрете его последних лет, когда художник подружился с Полем Гогеном, а после — боролся с психическим недугом вдали от большого Парижа. Ван Гог создает лучшие работы в маленькой деревне, но большинство людей вокруг отвергает его талант. Лишь брат Тео верит в брата и беспокоится о его безопасности, зная об отношении окружающих. Главную роль с большим воодушевлением исполняет Уиллем Дефо
, блестяще играющий попеременно страх, депрессию и блаженство творческого вдохновения. В роли Тео — Руперт Френд
, а Гогена — Оскар Айзек
. Среди актеров второго плана ярко выделяется также Мадс Миккельсен
, сыгравший священника. Визуально картина необычна, его цветовая палитра напоминает работы самого Ван Гога, а резкие движения камеры, размывающие фокус изображения, демонстрируют, как художник видел мир.
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Фильм «Ван Гог. На пороге вечности»
Дикарь (2017), реж. Эдуар Делюк
Фильм, основанный на дневнике Поля Гогена, посвящен его первому визиту в Полинезию (1891-1893). Разочаровавшись в невзрачной и безрадостной столице Франции, где не удается найти ни вдохновляющих лиц с пейзажами, ни хоть каких-то денег, художник (Венсан Кассель
) отправляется на Таити — тогдашнюю французскую колонию. Жена (Пернилла Бергендорфф
), приехавшая к нему в Париж из провинции с пятью детьми, которым совсем не хочется жить в тесной вонючей каморке отца, от путешествия отказывается. Там мы видим Гогена, изможденного и бородатого, получающего от жены письма, мол, оставленные ей картины не продаются. Вскоре он отправляется вглубь экзотического острова и находит приют в одном из племен, где ему немедленно отдают замуж красивую девушку Техуру (Туэ Адамс
). Она же и утвердит художника в желании творить дальше, став главной моделью для его последующих картин. Будущий гений погружается в джунгли, борется с одиночеством, нищетой, болезнями, предпочитает быть диким и свободным, как местные жители и окружающая природа. Одержимый творчеством, ради которого он бросил всё, спасающийся от цивилизации Гоген живет в хижине из пальмовых листьев, разъезжает в широкой шляпе на лошади — и рисует, рисует, рисует. Картина будет полезна всем, кто не слишком знаком с жизнью знаменитого художника, не признанного до самой смерти.
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Рецензия на фильм «Дикарь»
Последний портрет (2016), реж. Стенли Туччи
Простая история о закате жизни одного из виднейших художников ХХ века - Альберто Джакометти. Действие происходит в Париже: американский писатель и художественный критик Джеймс Лорд (Арми Хаммер
) наносит визит другу, художнику и скульптору Джакометти (Джеффри Раш
), чтобы несколько часов попозировать для портрета. Студия выглядит совершенно разгромленной: у мастера – творческий кризис, причем такой, что, охваченный разочарованием, он выбрасывает произведения в мусор. Альберто уговаривает друга продлить сеанс еще на сутки. А потом еще на день. И еще, и еще. Возвращение в Нью-Йорк откладывается. Фильм затрагивает важную тему сложности творческого процесса, а попутно режиссер Туччи исследует природу искусства, раскрывая характер швейцарского художника: его темперамент, суицидальные мысли, беспокойства и одержимости.
Ренуар. Последняя любовь (2012), реж. Жиль Бурдо
Действие биографической мелодрамы, участвовавшей в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, разворачивается в разгар Первой мировой. 1915 год, поместье Пьера Огюста Ренуара на французском Лазурном берегу. Художнику 87, он живет затворником, прикован к инвалидной коляске, безутешен после смерти жены и подавлен вестью о том, что сын Жан лежит раненый в госпитале. Однажды в доме появляется молодая рыжеволосая Андре (Криста Тере
), которая, кажется, послана Ренуару супругой с того света в качестве утешения. Она становится натурщицей и музой мастера, вдохновляя старика творить снова, а после возвращения с фронта Жана (Венсан Ротье
), кружит голову и молодому Ренуару тоже. Позднее Жан Ренуар
женится на Андре и снимет с ней первые фильмы в качестве режиссера, а об отце напишет книгу. «Последняя любовь» вдохновенно и детально рисует портрет художника, а мотивы работ его позднего «красного периода» проходят сквозь все кинематографическое полотно. Главную роль исполнил Мишель Буке
, который изображает мастера большим гуманистом и чувственным человеком, несмотря на боли от артрита и разочарования окружающими. Позднее за образ Ренуара он номинировался на главную французскую кинопремию «Сезар».
Лотрек (1998), реж. Роже Планшон
Анри де Тулуз-Лотрек – потомственный аристократ, единственный наследник графа Альфонса де Тулуз-Лотрека. Поскольку его родители были двоюродными братьями, он родился с генетическим заболеванием костей, которое делало его уязвимым для переломов. Размашистая драма о жизни и трагической смерти гениального постимпрессиониста, любителя французских кабаре и прочих явлений богемной жизни Парижа конца XIX века, прекрасно раскрывает характер художника. Жажда жизни, которую он провел с большой бравадой, всегда сочеталась с эмпатией к изгоям и секс-работницам. Посещая заведения Монмартра, он пристрастился к алкоголю и наркотикам. Рассказывая о любовной связи Тулуз-Лотрека (Режис Руайе
) с художницей Сюзанной Валадон (Эльза Зильберштейн
), картина умело передает накал страстей между неординарными мятущимися личностями и трагическую обреченность выдающегося художника. Главное же достоинство фильма – убедительно показанный вихрь парижской жизни на пороге веков: с его беспечностью общества и головокружительной атмосферой многочисленных кабаре Монмартра — биение надрывающейся эпохи, запечатленной на полотнах Лотрека. На втором плане – не менее яркие персонажи того времени: Ренуар, Дега, Ван Гог и другие.
Камилла Клодель, 1915 (2013), реж. Брюно Дюмон
Для поклонников Брюно Дюмона костюмная драма со звездной Жюльет Бинош
в роли Камиллы Клодель поначалу оказалась большой неожиданностью. Режиссер, правда, остался верен авторскому стилю и в свойственной ему безжалостной манере рассказал о позднем периоде жизни великой художницы и скульптора, а также о её любви к Огюсту Родену. Действие вновь происходит в 1915-м — вынесенном в заголовок для ясности, а также ради отличия от картины
1988 года постановщика-тезки Бруно Нюиттена
. Та история трагической любви юной художницы состоялась благодаря Изабель Аджани
, получившей за эту роль номинацию на «Оскар» и приз Берлинского кинофестиваля, и Жерару Депардье
в роли Огюста Родена. Дюмон же сфокусировался на том периоде жизни Клодель, когда она находилась в сумасшедшем доме (его обитателей играют реальные душевнобольные люди), куда её поместил брат — дипломат и поэт Поль Клодель — уже после разрыва с Роденом. Оттуда она отчаянно пытается выбраться, но в судьбе художников, как мы понимаем, нет места чуду — если не считать того, что они творят собственными руками и красками.
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Фильм Камила Клоделль, 1915
Прожить жизнь с Пикассо (1996), реж. Джеймс Айвори
Американский байопик основан на книге Арианна Стасинопулос-Хаффингтон «Пикассо. Творец и разрушитель»
, разоблачающей в Пикассо злодея, деспотичного манипулятора, скрягу и женоненавистника. Такова основа фильма, рассказывающего о любовных похождениях художника на 62 году жизни и его отношениях с многочисленными дамами. Главную роль виртуозно и обаятельно, несмотря на контекст, сыграл Энтони Хопкинс
, оказавшийся выше предложенного сценарием материала. Он без усилий воплощает самовлюбленного нарцисса, осознающего свое значение в истории искусства, уверенного в неотразимости, энергии, уме и сексуальности. Огромное количество умных женщин попадает под чары Пикассо, включая брошенную русскую жену Ольгу Хохлову (Джейн Лапотер
), прожившую с ним десять лет Франсуазу Жило (Наташа Макэлхоун
), сошедшую с ума аргентинскую художницу Дору Маар (Джулианна Мур
), а также Жаклин Рок (Дайан Венора
) и Мари-Терез Вальтер (Сюзанна Харкер
). Одну из бывших пассий, доживших до преклонных годов, сценарий ожидаемо возмутил, и она помешала американской кинокомпании получить разрешение на показ в фильме работ Пикассо. Их отсутствие немного искупает первосортная работа художественного цеха, который воссоздал ушедший в небытие Париж (тот всегда превосходно выглядит в кино). В картине, кстати, также можно увидеть Анри Матисса (Джош Экланд
) — соперника Пикассо. К сожалению, а может быть, к счастью, за его биографию кинематографисты еще ни разу всерьез не брались.
Модильяни (2004), реж. Мик Дэвис
В заключении вспомним еще один фильм про жизнь итальянского художника Амедео Модильяни, который тоже был конкурентом Пикассо. Детство Амедео провел в бедности, а пережитый в юности туберкулез — в сочетании со злоупотреблением абсентом и наркотическими веществами — в конце концов сильно подорвали здоровье богемного живописца. Между тем Мик Дэвис, который выступил еще и автором сценария, романтизирует и драматизирует образ жизни Модильяни — его ярко и талантливо сыграл Энди Гарсиа
. Повествование сосредоточено на последнем годе творца, проведенном в Париже. В это время склонный к саморазрушению нищий художник влюбляется и хочет жениться на богатой Жанне Эбютерн (Эльза Зильберштейн
), называющей его Моди, а также соперничает, даже враждует, с успешным Пабло Пикассо (невероятный Омид Джалили
). Фоном появляются и другие люди искусства того времени: Диего Ривера (Дан Асилеану
), Ренуар (Теодор Данетти
), Макс Жакоб (Удо Кир
), Морис Утрилло (Ипполит Жирардо
), Жан Кокто (Питер Капальди
), Гертруда Стайн (Мириам Марголис
) и так далее.
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Фильм «Модильяни»
«Моди. Три дня на крыльях безумия» в кинотеатрах с 30 января.
«Моди: Три дня на крыльях безумия»
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