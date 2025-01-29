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Новая французская анимация: номинанты «Оскара», последователи Миядзаки, «Самый ценный груз»

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29 января 2025
В российском прокате можно получить «Самый ценный груз» — анимационный фильм Мишеля Хазанавичуса, который ранее снимал изобретательное игровое кино: «Артист», «Агент 117», «Молодой Годар». В его новой работе история одной семьи на фоне Холокоста рассказывается в обрамлении сказочных мотивов, что особенно чувствуется в видеоряде. В конце концов, у французской визуальной культуры богатая история: в живописи, комиксах и анимации. Мы решили вспомнить о самых ярких мультфильмах, которые создавались во Франции за последние пять лет, чтобы это разнообразие помогло вам насладиться и фильмом Хазанавичуса, и другими новинками (да и просто скрасить вечер).

«Переправа» (2021)

Новая французская анимация: номинанты «Оскара», последователи Миядзаки, «Самый ценный груз»

Восточноевропейская деревня Новая Варна подвергается набегу ополченцев в масках, и местные жители вынуждены покинуть дома. Среди прочих — большое семейство 13-летней Кионы, которой предстоят длительные скитания. Довольно скоро — без взрослых, в компании младшего брата и блокнота для зарисовок. Травматичная и фантастическая — обстоятельства и локации вымышленные — история французской постановщицы Флоранс Мьель вдохновлена мытарствами прабабушки, бежавшей с десятью внуками из Одессы в 1905-м. Пылающие дома, привокзальные беспризорники, магический лес — непростой детский опыт передан маслом по стеклу, чутко и емко. На важном анимационном смотре в Анси «Переправу» отметили призом жюри.

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«Вершина богов» (2021)

Новая французская анимация: номинанты «Оскара», последователи Миядзаки, «Самый ценный груз»

Конец 90-х, японский журналист ищет среди пиков Эвереста следы британских альпинистов Мэллори и Ирвина, которые в 1924-м чуть не покорили вершину, но пропали без вести. Величественный и задумчивый мультфильм о неискоренимом стремлении человечества к покорению различных высот. В работе Патрика Имбера также встречаются фантазия (репортер) и правда (скалолазы), а также японская и французская культуры — история возникла в формате романа Баку Юмэмакуры, которую затем адаптировали в мангу. Визуальное решение «Вершины» — микс фотопортретов и туристических открыток (лучше гор могут быть только горы), а персонажи, при всей убедительности, напоминают героев французских комиксов — симпатичных, но несгибаемых.

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«Запрещено собакам и итальянцам» (2022)

Новая французская анимация: номинанты «Оскара», последователи Миядзаки, «Самый ценный груз»

Италия 1880-х, семейство Угетто живет у подножия Альп, одинаково (не)далеко от Турина и французской границы. Их ждут тяжелые испытания: череда эмиграций в поисках работы и лучшей доли, тяготы войны (нескольких) и фамильные драмы под крышей небольшого дома. Родовую историю при помощи кукольный анимации воспроизводит Ален Угетто — французский режиссер с итальянскими корнями, выбравший в качестве рассказчицы крошечную кукольную фигурку родной бабушки, «живущей» в макете семейного гнезда. Волшебство stop motion оживляет заурядное сырье, задействованное когда-то в быте фамилии, а присутствие в кадре руки постановщика усиливает его контакт с материалом. Получается душевная трагикомедия, где всё наполнено смыслом и индивидуальностью: словно «Бесподобный мистер Фокс» познал лишения конца XIX — начала XX веков.

Читать Новейшая кукольная анимация на все случаи жизни
«Эрнест и Селестина: Новые приключения» (2022)
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Новая французская анимация: номинанты «Оскара», последователи Миядзаки, «Самый ценный груз»

Медведь-трубадур Эрнест и мышка Селестина живут в домике у озера, но идиллия вечной не бывает: весна радует отсутствием еды и поломкой любимой скрипки. Починить инструмент может лишь мастер из Тарабарии — родины Эрнеста, где существует жесточайший запрет на музицирование. Упрямцы вновь не уступают друг другу: медведь не намерен что-либо менять, а мышка готова не только на опасное путешествие, но и (культурную) революцию. Как и в первой части, настроение и ритм мультфильма задает акварельный видеоряд. Герои перетекают, перекатываются из ситуации в ситуацию: от неприятности к гэгу, из гэга — в музыкальный номер, оттуда — в разговоры по душам (как-никак у медведя здесь родня), а далее — по кругу. Вдохновленная цирковыми трюками и слэпстиком (Чаплин, Китон, Тати), «Эрнест и Селестина» в трогательной сказочной форме напоминает о культурных и социальных потрясениях из реальной жизни.

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«Сирокко из страны ветров» (2023)
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Новая французская анимация: номинанты «Оскара», последователи Миядзаки, «Самый ценный груз»

Сестры Жюльетта и Кармен оказываются в произведении соседки-писательницы, придумавшей волшебный мир, где всем заправляет таинственный волшебник Сирокко. Девочки превращаются в кошек, но даже в привычном облике им было бы не так уж просто найти путь домой. Первая сольная работа в полном метре Бенуа Шьё — опытного художника и теоретика анимации. Подход режиссера необычен, так как, по сути, ему удалось оживить книжку с картинками, сохранив «плоскую» выразительность иллюстраций. Сознательный отказ от тени и объема, поставил перед командой аниматоров нетривиальную задачу, решенную при помощи динамичных узоров и сочных оттенков, геометрии и градиента. Среди визуальных и сюжетных вдохновителей Шье — комиксы Лионеля Фейнингера, мультфильмы Уинзора Маккея, полотна великого Жана «Мёбиуса» Жиро и, конечно, работы Хаяо Миядзаки (можно заметить намеки на «Моего соседа Тоторо», «Небесный замок Лапуту», «Ходячий замок» и «Унесенных призраками», а также невольные переклички с «Мальчиком и птицей»).

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«Марс Экспресс» (2023)
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Новая французская анимация: номинанты «Оскара», последователи Миядзаки, «Самый ценный груз»

В XXIII веке, когда состоятельные люди перебрались на Марс, а Земля окончательно истощилась, преступления никуда не деваются. Например, корпорации охотятся на хакеров, которые даруют свободу воли искусственному интеллекту. Частная сыщица Алин Руби и её роботизированный напарник Карлос Ривера как раз идут по следу одной такой умелицы, еще не подозревая, что столкнутся с заговором планетарного масштаба. Грандиозный дебют в полном метре Жереми ПеренаПоследний человек»), где скрупулезное ротоскопирование сочетается с находчивым редизайном знакомых технологий, локаций и тем. Как в вопросах футуристического декора и научных тенденций, так и правового статуса ИИ наряду с культурным разнообразием жителей будущего.

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«Цыпленок для Линды!» (2023)

Новая французская анимация: номинанты «Оскара», последователи Миядзаки, «Самый ценный груз»

По ошибке наказав дочь за то, чего она не делала, мать-одиночка Полетт обещает выполнить любое желание непоседливой Линды. Та просит цыпленка с перцами — такого готовил покойный отец-итальянец, внезапно скончавшийся прямо во время ужина с фирменным блюдом. Как на зло, в городке объявлена забастовка, магазины и фермеры не работают, но это не остановит маму с дочкой. Невероятно трогательная и красочная история франко-итальянского дуэта Себастьен ЛоденбахМария Кьяра Малта, где проживание утраты соседствует с ярким портретом двора, а прорастающие во взрослую жизнь детские обиды — с веселой фантасмагорией. Каждому достается индивидуальный оттенок (или оттенок индивидуальности?), что подчеркивает и характеры персонажей, и их семейную или духовную связь, а музыкальные номера позволяют расцвести внутренним переживаниям Линды, Полетт и её старшей сестры Астрид. Фильм по оригинальному сценарию победил на фестивале «Анси»-2023 и национальной премии «Сезар»-2024.

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«Что-то вроде завещания» (2023)

Новая французская анимация: номинанты «Оскара», последователи Миядзаки, «Самый ценный груз»

Однажды молодая женщина обнаруживает в интернете странный сайт, где некто выкладывает картины, созданные по мотивам её селфи, но с жуткими, макабрическими добавлениями. Так начинается онлайн-расследование, которое заставит героиню иначе взглянуть на жизнь и устремления. Выдающаяся работа Стивена Вюийемена, работавшего над сценой галлюцинаний в «Дэдпуле», где гипнотизирующий видеоряд — какой-то цифровой некро-поп-арт — сочетается с захватывающим сюжетом, изложенным в формате true crime — подкаста. Одна из тем фильма — что же на самом деле более реально: анимация, выставка лучшей жизни в соцсетях или работа, ради которой люди ставят на паузу все остальные дела. «Завещение», увы, не попало в итоговый шорт-лист «Оскара», но побывало на многих фестивалях — в том числе Берлинском и (анимационном) Загребском.

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«Красавцы» (2023)

Новая французская анимация: номинанты «Оскара», последователи Миядзаки, «Самый ценный груз»

Трое братьев разной степени нервозности и обсыления приезжают в Стамбул, чтобы совершить командную пересадку волос. На месте выясняется, что место в клинике есть только для одного, а ночью квартал заполоняет такой плотный туман, что троица, выглянув на секунду из парилки, начинает в нем плутать, как в собственных мыслях и чувствах. Трогательная анимация с силиконовыми куклами ручной работы создана в копродукции Франции, Нидерландов и Бельгии — родины постановщика Николаса Кеппенса, который теперь претендует на «Оскар» за лучший короткий метр. По иронии у кумиров режиссера — Майка Джаджа и Масааки Юасы — нет ни одной.


«Бабочка» (2024)

Новая французская анимация: номинанты «Оскара», последователи Миядзаки, «Самый ценный груз»

Пожилой мужчина плавает в морских волнах и вспоминает былое. Детство в Алжире, первоначальный страх воды, заплывы в чемпионате Северной Африки и Франции, встреча с женой, Олимпиада в Берлине-1936, где его гнобили за еврейское происхождение, опыт концлагеря, отнявшего жизни супруги и дочери. Еще одна работа Мьель — маслом и по реальным событиям, — теперь вдохновленная историей выдающегося пловца Альфреда Накаша, который пережил фашистские издевательства в Аушвице. Фильм показывали в Загребе, Анси (приз за лучший французский короткий метр) и Берлине (награда подростковой секции Generation Kplus), а также номинировали на «Сезар».

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«Фу!» (2024)

Новая французская анимация: номинанты «Оскара», последователи Миядзаки, «Самый ценный груз»

Жизнь в кемпинге бьет ключом: родители готовят, подростки флиртуют, а дети бегают толпой и подсматривают за влюбленными парочками, с отвращением жмурясь, когда те целуются. Однако вскоре мальчик и девочка ощутят в себе «неприятное» чувство, от которого губы начинают светиться розовым блеском. Уморительная зарисовка о взрослении Лоика Эспюша, претендующая сразу на «Оскар» и «Сезар» 2025-го.

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«Самый ценный груз» (2024)

Новая французская анимация: номинанты «Оскара», последователи Миядзаки, «Самый ценный груз»

1940-е, польский лес на подступах к Аушвицу. В глуши ведут уединенную жизнь лесоруб и его супруга, которая однажды потеряла ребенка, а нового родить так и не удалось. Во время очередного сбора хвороста добрая женщина обращается к «богам поезда», чтобы послали ей какой-нибудь ценный груз — еду или вещицу. В снегах однако раздается детский плач — и так в семье лесоруба появляется малютка, которую в надежде на спасение выкинули из поезда, следующего в лагерь смерти. Взявшись за книгу Жан-Клода Грумберга, режиссер Мишель ХазанавичусАртист») решил обратиться к анимации, чтобы рассказать об одной из жутчайших страниц человеческой истории с жизнелюбием народной сказки (закадровый текст читает Жан-Луи Трентиньян, это его последняя роль). Здесь есть лесорубы-антисемиты и завораживающий билибинский лес, ужасы Холокоста и несгибаемая человечность, которая просыпается даже в тех, кто демонстративно гонит её от себя. При возможной сюжетной и смысловой простоте «Самый ценный груз» предлагает удивительную и небанальую параллель: и сказочные сюжеты, и воспоминания о геноциде евреев существуют в человеческих подсознании и постпамяти так глубоко, что можно сказать «всегда».

«Самый ценный груз» в кинотеатрах с 30 января.

«Самый ценный груз»

Алексей Филиппов
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Новая французская анимация: номинанты «Оскара», последователи Миядзаки, «Самый ценный груз» фотографии
Новая французская анимация: номинанты «Оскара», последователи Миядзаки, «Самый ценный груз» фотографии
Новая французская анимация: номинанты «Оскара», последователи Миядзаки, «Самый ценный груз» фотографии
Новая французская анимация: номинанты «Оскара», последователи Миядзаки, «Самый ценный груз» фотографии
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