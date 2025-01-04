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«Федя. Народный футболист»: Чем примечательна спортивная драма о легенде московского «Спартака»

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4 января 2025
В онлайн-кинотеатре Okko вышел фильм о советском футболисте Фёдоре Черенкове — человеке, который пятнадцать лет феерично играл за «Спартак», но при этом ни разу не попал на чемпионат мира. После окончания карьеры Черенков стал одним из самых почитаемых советских футболистов и, наверное, байопик о нём был делом времени. Рассказываем, чем ещё примечателен фильм «Федя. Народный футболист» и кто его целевая аудитория.

История фантастического успеха


«Федя. Народный футболист»: Чем примечательна спортивная драма о легенде московского «Спартака»

В мире счастливых сказок, которыми живет сейчас российский кинематограф, среди детских историй о «Чебурашке», «Летучем корабле» и «Волшебнике Изумрудного города», находятся сюжеты и про спорт. «Федя. Народный футболист» — пример такой классической современной сказки о превращении юноши, пинающего мяч во дворе, в великого спортсмена и суперзвезду из мира больших свершений. На месте все составляющие уважающего себя байопика: и тернистый путь к пьедесталу, и народная любовь, и добавляющая красок любовная линия, и, естественно, триумфальная победа в конце. Образ главного героя почти что иконографический, в связи с чем фильм встаёт в один ряд с хорошо зарекомендовавшими себя картинами о советских футболистах — «Стрельцов» и «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

Смотреть онлайн Фильм «Стрельцов»

Честный разговор


«Федя. Народный футболист»: Чем примечательна спортивная драма о легенде московского «Спартака»

По сюжету Федя Черенков (первая большая роль Стаса Румянцева) — обычный парень, который растёт в обнимку с футбольным мячом и мечтает попасть в «Спартак». На одной из любительских игр его замечает Николай Петрович Старостин (Борис Щербаков) — легендарный спартаковский руководитель — и приглашает на просмотр в команду. Там у Черенкова не сразу всё получится, но результат неизбежен: Федю сначала берут в дублирующий состав, затем в основной, а потом и в сборную СССР. История успеха налицо, и ничто не предвещает беды, только вот через пару лет в большом спорте Федя буквально начнёт сходить с ума: то ему покажется, что в давке на стадионе погибли его родные, то после ошибки на поле он начнёт болезненно сомневаться в себе, то не сможет принять тот факт, что его не хочет брать в состав новый тренер. В итоге всё доходит до того, что Федя попадает в психушку — и это не фантазия сценариста, а биографический факт. В финале Федя снова возвращается на стадион и забивает голы, что, если вдуматься, выглядит не триумфом человеческого духа, а попыткой героя забыть о той бездне, в которую ему довелось заглянуть. Такой разговор о профессиональном спорте честнее, чем красивые истории о победах и чемпионствах.


Профессионалы спорта в титрах


«Федя. Народный футболист»: Чем примечательна спортивная драма о легенде московского «Спартака»

Создатели картины глубоко в теме, поскольку пришли в кино фактически со стадиона. Продюсер Сергей Шишкарёв — вице-президент Российского олимпийского комитета, режиссёр-дебютант Николай Акелькин — бывший гендиректор Профессиональной Футбольной Лиги (это третий по счёту дивизион в российской системе футбольных лиг), а сценарист Илья Казаков раньше работал комментатором и пресс-атташе сборной России. Заметно, что снимался фильм, в первую очередь, для тех, кто понимает в футболе — очень уж много расставлено здесь намёков «для своих». Так что, если такие имена как Ренат Дасаев и Юрий Гаврилов для вас не пустой звук, если вам не нужно объяснять, что такое «спартаковская стеночка» и в чём величие Валерия Лобановского, то фильм снят, можно сказать, специально для вас. А если нет, то впечатление сложится от самой истории, проработанной до мельчайших деталей.

Смотреть онлайн Фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

Удачные роли второго плана


«Федя. Народный футболист»: Чем примечательна спортивная драма о легенде московского «Спартака»

Рассказывая историю спортсмена, фильм почти не концентрируется на том, что происходит непосредственно на футбольном поле, но пристально следит за драматическими перипетиями человеческой жизни. Наверное, именно поэтому получается, в первую очередь, «произведение на тему», нежели точечное высказывание. Однозначно хорошо выглядит ряд персонажей второго плана: благородный Николай Петрович Старостин в исполнении Бориса Щербакова, деловой тренер Константин Бесков, которого играет Николай Фоменко, грозный тактик Валерий Лобановский (Сергей Чудаков). Неоспоримо величие этих фигур для истории советского спорта, а своей харизматичностью такие цельные персонажи поддерживают всё основное действие и даже немного оттягивают зрительское внимание на себя.

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Ностальгия по прошлому


«Федя. Народный футболист»: Чем примечательна спортивная драма о легенде московского «Спартака»

От начала и до конца «Федя. Народный футболист» пронизан ностальгией по советскому прошлому. По кожаным футбольным мячам, бумажным газетам, хлопковым красно-белым майкам, мерцающим телевизорам. Весь фильм — признание в любви эпохе — несколько прямолинейное, но, вероятно, отражающее то, что по-настоящему осталось живым в народной памяти. То в кадре возникнет призрак Владимира Высоцкого, то неловко цитируются «Летят журавли». И, конечно, во главе угла — восторг от величия советского спорта. Когда-то рядовой футбольный матч мог стать событием общенационального масштаба. Когда-то футболист мог ездить в электричке, гулять по ВДНХ и быть по-настоящему «народным героем». «Спартак» был чемпионом, а «Зенит» — аутсайдером. И даже футболисты московского «Спартака» и киевского «Динамо» после финального свистка обнимались на поле, на память обменивались друг с другом футболками и вместе уходили в подтрибунное помещение.

«Федя. Народный футболист» в онлайн-кинотеатре Okko с 4 января.

«Федя. Народный футболист»

Иван Пуляев
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обсуждение >>
№ 1
Sveta_21Ermolova   4.01.2025 - 19:27
Да уж, вот если задуматься, то многие знаменитости сходили с ума от славы. У Фёдора это случилось на фоне помешательства за судьбу своей семьи и веры в самого себя. Футболист до последнего не мог понять,... читать далее>>
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«Федя. Народный футболист»: Чем примечательна спортивная драма о легенде московского «Спартака» фотографии
«Федя. Народный футболист»: Чем примечательна спортивная драма о легенде московского «Спартака» фотографии
«Федя. Народный футболист»: Чем примечательна спортивная драма о легенде московского «Спартака» фотографии
«Федя. Народный футболист»: Чем примечательна спортивная драма о легенде московского «Спартака» фотографии
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