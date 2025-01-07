Из грязи в князи: Сэм Клафлин и другие актеры в роли графа Монте-Кристо

7 января в 14:45 на канале ТВ-3 большая премьера: российские телезрители вместе со всем миром увидят новую экранизацию великого романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Франко-итальянский сериал, основанный на вечном сюжета о предательстве, обретении богатства и хитроумной мести, поставил датский режиссер Билле Аугуст — обладатель «Оскара» и двух призов Каннского кинофестиваля, ранее работавший над монументальными драмами «Пелле-завоеватель» и «Благие намерения». Роль несправедливо осужденного француза Эдмона Дантеса в новой версии сыграл Сэм Клафлин («Столпы Земли», «Острые козырьки»). Выбор актера на титульную роль очень подходящий: с зарождения кино так повелось, что графа Монте-Кристо разрешают играть только тем артистам, которые в полной мере соответствуют духу времени. Рассказываем о десяти образах культового героя, созданных в разные годы и в разных странах, но каждый раз — неизменно актуальных.
Джон Гилберт — «Монте-Кристо» (1922)
Немой фильм кинокомпании Fox и режиссера Эммета Джона Флинна
(большого мастера во всем, что касается изящных голливудских мелодрам столетней давности), разумеется, не был первой экранизацией «Графа Монте-Кристо». Снимали фильмы на вечный сюжет и раньше, но то были скорее короткометражные зарисовки: их историческая ценность несомненна, но завлечь современного зрителя подобным материалом уже вряд ли удастся. А вот версия 1922 года смотрится на удивление бойко, несмотря на почтенный возраст пленки. Первостепенную роль в этом играют выдающиеся артисты: понимая значимость «Монте-Кристо», студия привлекла к съемкам главных своих актеров Эстель Тейлор
и Споттисвуда Эйткена
. На роль же Эдмона Дантеса решили взять актера не слишком известного, но определенно перспективного: им стал 25-летний Джек Гилберт, уже несколько лет безуспешно пытавшийся выбраться из массовки.
Студия не прогадала: артист со свойственной ему экспрессией мог изобразить и страдания Дантеса в застенках, и аристократическую примороженность Монте-Кристо на дуэли. А как он плакал в финале — подлинное искусство! Век назад глицериновые слезы Джона Гилберта по праву могли считаться пиком романтизма, и они обеспечили дорогой постановке колоссальный успех. Фильм прокатывали в кинотеатрах дважды, а актер на главной роли стал одной из главных кинозвезд эпохи. Правда, как и в книге Дюма, свалившиеся на голову богатство не принесло счастья голливудскому баловню: вскоре пришедшее звуковое кино разрушило карьеру Гилберта, низведя его талант пантомимы до кривляний в образах комичных героев-любовников. Скандальные расставания (многие ли могут похвастаться, что от них сбежала сама Грета Гарбо
?), алкогольная зависимость, депрессия — полный набор пороков кинозвезды, который косил элиту Голливуда пачками, не миновал и любимого в народе Монте-Кристо. Джон Гилберт умер от сердечного приступа в 1936 году. Хоронила легенду немого кино последняя его любовь — Марлен Дитрих
.
Роберт Донат — «Загадка графа Монте-Кристо» (1934)
В 1930-х Голливуд настигли две поистине революционные вещи: звуковое кино и бешеная гонка за кассовыми сборами. В погоне за прибылью киностудии уже не останавливались ни перед чем. Первая звуковая лента про графа Монте-Кристо создавалась студией United Artist по всем правилам блокбастера: то есть была очень дорогой и не слишком близкой к оригиналу. Сценарист Филип Данн
позже хвалился, что никогда книгу Дюма даже в глаза не видел, а все реплики для фильма написал по краткому содержанию. Как будто этого было мало, главной звездой «Загадки графа Монте-Кристо» стал актер Роберт Донат, сделавший имя на ролях истинно британских аристократов.
Высокий, как жердь, утонченный, как король Георг, — американское кино влюбилось в артиста, простив ему любые несоответствия образу из книги Дюма. На простого моряка из Марселя он, может, и не похож, зато отлично соответствовал голливудским представлениям о секс-символе, составляя конкуренцию «жестоко мужественному» Кларку Гейблу
. Уже наступила эпоха типажных звезд, и красавец с экрана никак не мог оказаться несчастным. «Загадка графа Монте-Кристо» подарила своему зрителю хеппи-энд: настрадавшись, герой воссоединялся с безмерно любящей его Мерседес (Элисса Ланди
) и уплывал на личный остров. После Великой депрессии поводов для грусти и так было достаточно, к тому же студия всерьез обдумывала создание по Монте-Кристо целую франшизу. В следующем десятилетии свет увидят два фильма о похождениях сына и внука Эдмона Дантеса. До такого уровня эксплуатации даже сам Дюма бы не додумался.
Жан Маре — «Граф Монте-Кристо», (1954)
Талантливый человек талантлив во всем: француз Жан Маре лепил скульптуры, сам исполнял на съемках рискованные трюки, умудрялся не терять харизмы даже под маской Чудовища
в фильме Жана Кокто
и Фантомаса
в культовой пародии Андре Юнебелля
. Известный до безобразия, он никак не мог избежать съемок в самой амбициозной французской киноадаптации великого романа Дюма. Доверили её режиссеру Роберу Вернею
, умудрившемуся экранизировать «Графа Монте-Кристо» аж дважды — первый фильм вышел еще при нацистской оккупации.
Блистательная экранизация, повторяющая роман практически дословно (хотя и с оговорками: всё же в материале нашлось место коробящим франкофилов историческим неточностям). На момент съемок Маре был 41 год, что не помешало ему со всей пылкостью изобразить влюбленного молодого моряка. Эталонная экранизация ценна еще и тем, что прорвалась через возведенный вокруг СССР «железный занавес»: в России итальянские и французские звезды заговорили хорошо знакомыми голосами Владислава Стржельчика
, Марка Бернеса
и Татьяны Пельтцер
.
Поль Барж — «Под знаком Монте-Кристо» (1968)
Показательно, что самая радикальная французская экранизация «Графа Монте-Кристо» вышла в 1968 году — как раз в тот момент, когда в Париже грохотали студенческие демонстрации «Красного мая». Андре Юнебелль
, конечно, не был революционером, как Жан-Люк Годар
или Франсуа Трюффо
, но тоже кое-что смыслил в культурной провокации. Действие его «Монте-Кристо» перенесено в середину XX века: вместо связей с Наполеоном Эдмон Дантес обвинен в пособничестве нацистам.
Сбежав из тюрьмы, интеллигентный француз в исполнении Поля Баржа скрывается от преследователей в Бразилии, ищет сокровища, а потом возвращается во Францию под новым именем — дабы отомстить обидчикам и вернуть любовь красавицы Марии (Анни Дюпре
). Всё немного по-хулигански: с погонями на грузовиках, глуповатыми злодеями и меташутками в сторону первоисточника, Чего только стоит появление старца Фариа, которого в фильме сыграл эксцентричный Пьер Брассёр
, — до «Под знаком Монте-Кристо» он и самого Дюма играл, и исполнял главную роль во вдохновленной трудами писателя постмодернистской постановке Жан-Поля Сартра
«Кин
». К сожалению, для Поля Баржа роль современного графа оказалась не слишком полезной: большой звездой экрана он так и не стал. Зато приобрел известность в качестве актера озвучания. Даже был голосом первого сезона легендарного шоу «Форт Боярд» — не замок Иф, конечно, но тоже место с историей.
Ричард Чемберлен — «Граф Монте-Кристо» (1975)
Похоже, есть только две вещи, которые любят англичане: «Трех мушкетеров» и издеваться над французами. Иначе не объяснить, почему именно кинематографисты из Великобритании с завидной регулярностью выпускают самые спорные экранизации произведений Дюма. Иногда это просто проекты сомнительного качества, а иногда — злые пародии. Ироничнее всех на этом поприще оказался Ричард Лестер
: режиссер, прославившийся постановкой «Вечера трудного дня
», сделал из классического приключения взбалмошную комедийную трилогию
. И заодно познакомил английского зрителя с молодым американцем Ричардом Чемберленом — звезда проходных телевестернов сыграл в его фильмах Арамиса.
В мирах Дюма артист окажется к месту. Через два года после выхода несерьезных «Трех мушкетеров» он вернется к зрителю в роли Эдмона Дантеса. Лента Дэвида Грина
— не слишком удачливого актера, но невероятно продуктивного ТВ-режиссера — задумывался как наиболее полная адаптация романа Дюма. Не получилось: денег на производство дали непозволительно мало, поэтому из сюжета пришлось вырывать целые куски. Зато стремительно приобретающий популярность артист получил возможность сыграть одного из любимых героев. Получилось очень аккуратно, но с присущей Чемберлену странностью: чего стоит образ графа, делающий будущую звезду «Сегуна
» поразительно похожим на Владислава Дворжецкого
из советского «Капитана Немо
».
Евгений Дворжецкий и Виктор Авилов — «Узник замка Иф» (1988)
У советской власти с наследием Александра Дюма были непростые отношения: десятилетиями книги французского классика позиционировались как типично буржуазная литература, публиковались выборочно и с назидательными предисловиями, где содержалась критика с позиций марксизма-ленинизма. Ситуация переменилась в период Оттепели, когда тиражи резко пошли вверх, закрывая читательский спрос. К концу 1970-х Дюма и вовсе вошел в список наиболее издаваемых в СССР писателей, после чего стал легитимной целью для молодых режиссеров. Пускай буржуазный — зато отлично подходит для жанровых экспериментов, которыми славилась «Одесская киностудия». Режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич
сформировал особую оптику советских экранизаций Дюма: не претендующих на точность в передаче настроения, но очень изобретательных.
Необычный стиль «Мушкетеров
» держался на Михаиле Боярском
, сценаристе Марке Розовском
и композиторе Максиме Дунаевском
. Получилось очень легко. «Узник замка Иф» вроде бы и снят тем же режиссером, но настроение у него совершенно иное: мрачное, трагическое. Потому что сценарий в этот раз писал Марк Захаров
, ушедший от сказок к поучительным притчам («Убить дракона
»), а музыку — Александр Градский
, создавший к тому времени рок-оперу «Стадион» (про зверства режима Аугусто Пиночета в Чили). Герой соответствовал этому грустному тону: молодого Дантеса нашли в Евгении Дворжецком, его же после мук заточения играет Виктор Авилов. Два артиста трагической судьбы и какой-то запредельный магизм происходящего на экране. Собственно, такой степенной и скорбной интонации смогли добиться только три позднесоветских фильма: «Узник замка Иф», «Господин оформитель
» и декадентский шедевр Виталия Мельникова
«Первая встреча, последняя встреча
». Что-то тревожное начинало проникать в советское кино на излете 1980-х.
Жерар Депардье — «Граф Монте-Кристо» (1998)
Всё-таки Жози Дайан
— режиссер великой смелости. Надо иметь несгибаемый характер, чтобы идти наперекор Дюма и перепридумывать его хрестоматийных героев. В восьмисерийном мелодраматическом эпосе роль графа Монте-Кристо была отдана Жерару Депардье. Да, он совершенно не подходит под описание, и дело не только в телесной конституции, но и в темпераменте. Холодному графу придали почти что карикатурной любвеобильности.
Ну любила постановщица снимать Депардье — куда же от этого скрыться? Удивительнее то, что «Граф Монте-Кристо» из 1998 года, несмотря на поистине королевский хронометраж, тоже нельзя назвать точной экранизацией оригинального произведения. Видимо, новому французскому кино старые драмы Дюма-отца показались не слишком насыщенными, поэтому пришлось дописывать им новые сюжетные повороты. Решение спорное, но и время для французской кинематографии было непростое: нужно было сражаться на равных с заполонившими эфир мыльными операми.
Дзедзи Наката — «Граф Монте-Кристо» (2004)
Строго говоря, аниме по «Графу Монте-Кристо» необычайно далеко от книги Дюма — это своевольная интерпретация, в которой от французской драмы остался только скелет. Но так даже интереснее, ведь фантазия аниматоров из студии Gonzo
ничем не была ограничена. Их роман о мести разворачивается в далеком будущем, где аристократы путешествуют по космическим просторам и тусуются в фешенебельных отелях на Луне. Интриги приобретают поистине вселенский масштаб, а в центре сюжета оказывается юный парижанин Альбер де Морсер, случайно познакомившийся с инопланетным богачом.
Перцу космоопере добавляет самобытный визуальный стиль и экспрессивная игра: граф Монте-Кристо говорит голосом Дзёдзи Накаты — одного из самых узнаваемых сэйю в аниме-индустрии. Специфический тембр как нельзя лучше подходит властным героям не от мира сего. Не только Эдмону Дантесу, но и Алукарду из «Хеллсинга
», капитану Шумахеру из культовой франшизы «Легенда о героях галактики
». Да чего уж там, Наката однажды президента России озвучивал в аниме про маджонг
. Артистическая специальность у него весьма специфическая.
Пьер Нине — «Граф Монте-Кристо» (2024)
В начале нового десятилетия студия Pathé — колыбель французской кинематографии — взялась воплощать амбициозную задачу: её продюсеры вознамерились создать ни много ни мало национальную франшизу блокбастеров. Наилучшим материалом для нее ожидаемо избрали книги Александра Дюма, которые должны были получить современное прочтение. Эксперимент в целом удачный: двухсерийная адаптация «Трех мушкетеров
» совместила давно известный сюжет с новым, более мрачным стилем. «Граф Монте-Кристо» пошел дальше, заслужил десятиминутную овацию в Каннах, хорошую кассу и одобрение критиков.
Так уж повелось, что каждый артист в роли Дантеса должен отражать символику «героя нашего времени», — и новая экранизация не стала исключением. Очередным графом Монте-Кристо назначили обладателя премии «Сезар» Пьера Нине («Книга решений
»). Его биография во многом перекликается с тем, как французское кино выживало на протяжение двух последних десятилетий: перебежками от одного ромкома к другому, лишь изредка осмеливаясь выйти за жанровые рамки. Тут риск оправдался: обаятельный Нине (ни без помощи гримеров) перевоплотился в настоящего демона, плетущего хитрые интриги и поколачивающего злодеев на улочках старого Парижа.
Сэм Клафлин — «Граф Монте-Кристо» (2025)
Билли Аугуст
любит делать экранизации литературных произведений. Причем очень подробные, желательно минут на 300 хронометража (так было с «Благими намерениями
», созданными по мемуарам Ингмара Бергмана
). Удивительно, что при этой дотошности у датского режиссера не так много фильмов по классике. В 1998 году он с успехом экранизировал «Отверженных
» Виктора Гюго, и эта версия памятна в первую очередь кастом: от обилия голливудских звезд (Лиам Нисон
, Ума Турман
, Джеффри Раш
) рябило в глазах. Новый «Граф Монте-Кристо» тоже будет сериалом во многом «актерским», но без явного намерения задавить зрителя авторитетом селебрити. Собственно, большая звезда в сериале только одна — Джереми Айронс
в роли аббата Фариа. Прочие — молодая кровь, исполнители шекспировских пьес (Блейк Ритсон
) да представители французских актерских династий (Ана Жирардо
).
Однако и здесь вечное стремление искать в Монте-Кристо «героя нашего времени» не подводит. На заглавную роль в сериале избран в меру звездный британец Сэм Клафлин, проторивший себе дорогу в Голливуд футбольной драмой «Юнайтед
». За спиной у него роли в блокбастерах: четвертой части «Пиратов Карибского моря
», социальной фантастике «Голодные игры
» и дилогии «Белоснежка и охотник
». Самое же яркое (и провокационное) появление Клафлина на экране случилось в пятом сезоне «Острых козырьков», где артист изобразил реального персонажа из истории Великобритании. Невротичный, но до безумия харизматичный английский фашист Освальд Мосли появился как нельзя кстати, не дав заскучать от порядком утомившей криминальной саги. Для Клафлина это небольшая и отчасти провокационная роль стала ключевой: оказалось, он отлично подходит не только на роль нафталиновых красавчиков для салонных мелодрам, но и способен изобразить подлинного антигероя. А не это ли нужно Эдмону Дантесу сегодня? Образ из книг Дюма противоречив, и ему явно не повредит щепотка зла.
Премьера сериала «Граф Монте-Кристо» — 7 января в 14:45 на ТВ-3
«Граф Монте-Кристо». Тизер
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