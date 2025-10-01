Новая «Алиса в стране чудес», «Горыныч» с Александром Петровым, «Эддингтон» с Хоакином Фениксом и еще 10 фильмов октября

Дэйв Батиста, Сэмюэл Л. Джексон, Кристофер Хивью и Ольга Куриленко в экшен-комедии про события, развернувшиеся после того, как мощная солнечная вспышка уничтожила восточное полушарие Земли. Отважный охотник за сокровищами отправляется в Европу, чтобы найти вожделенную «Мону Лизу», но вскоре понимает, что миру герой нужен больше, чем знаменитая картина.
Криминальная драма Дерека Сиенфрэнса, основанная на реальных событиях, повествует о Джеффри Манчестере (Ченнинг Татум), прозванном за свои дерзкие ограбления McDonald's «Грабителем с крыши», который находит убежище в магазине игрушек. Здесь, казалось бы, он получает шанс перевести дух и залечь на дно. Но события начинают развиваться непредсказуемым образом, когда Джефф влюбляется в сотрудницу этого магазина (Кирстен Данст). В остальных ролях — Питер Динклэйдж, Джуно Темпл, ЛаКит Стэнфилд и Бен Мендельсон.
Компания «ПилотКино» выпустит на большие экраны страны первую цветную картину легендарного итальянского кинорежиссера Федерико Феллини с Джульеттой Мазиной в главной роли. Зрители смогут посмотреть новейшую цифровую реставрацию фильма в новой многоголосой озвучке и в улучшенном переводе, приуроченную к 60-летию ленты — премьера шедевра прошла на Венецианском кинофестивале в 1965 году.
Джуд Лоу, Ана де Армас, Ванесса Кирби, Сидни Суини и Даниэль Брюль в остросюжетном детективе Рона Ховарда, чье действие разворачивается в 1929 году. Один из Галапагосских островов стал пристанищем для горстки людей, которые больше не хотели жить в цивилизации. Но тонкий баланс был нарушен, когда к коммуне присоединилась скандальная Баронесса. Ее интриги и жажда власти превращают райскую обитель в остров страданий и заговоров.
Обласканный критиками хоррор дебютанта Бена Леонберга интригует необычной камерой — пугающее действие зачастую происходит на уровне собачьих глаз. Верный пес Инди переезжает вместе со своим хозяином в загородный дом, но сталкивается там с потусторонними силами, которые видит только он. Когда темные сущности начинают угрожать его хозяину, смелый пес должен вступить с ними в борьбу, чтобы защитить того, кого любит больше всего. В кадре можно увидеть Ларри Фессендена, а лучшего друга человека сыграл пес режиссера по кличке Инди. За свою роль четырехлапый, кстати, получил первую в истории награду Howl of Fame на фестивале SXSW.
События нео-вестерна Ари Астера разворачиваются в мае 2020-го. В тихом провинциальном Эддингтоне вспыхивает жесткое противостояние между городским шерифом Джо Кроссом (Хоакин Феникс) и мэром Тэдом Гарсиа (Педро Паскаль), задумавшим грандиозный проект — возведение масштабного центра по обработке данных на базе искусственного интеллекта. Не желая мириться с планами властного чиновника, Кросс решает бросить ему вызов и выдвигает свою кандидатуру на пост мэра. Однако он даже не подозревает, что это решение обернется чередой абсурдных, кровавых и по-черному комичных событий, которые перевернут жизнь всего городка. В касте также задействованы Эмма Стоун и Остин Батлер. Премьера ленты состоялась в рамках основной конкурсной программы 78-го Каннского кинофестиваля.
Сказочный блокбастер Дмитрия Хонина с Александром Петровым в главной роли. В центре сюжета – старший лейтенант ВМФ Алексей Алехин, который, однажды опустившись в батискафе на дно морское, оказывается в странной подводной пещере, служащей порталом в сказочный мир. В этом новом незнакомом для Лехи месте он встречается с маленьким драконом, оставшимся без мамы.
Сиквел полнометражного мультфильма Дениса Чернова о приключениях домового, вышедшего в 2022-м. Прошел год после того, как Финнику и его друзьям удалось спасти город Берг от таинственного злодея. Жизнь самого своенравного домового вновь легка и беззаботна. Он наслаждается «соседством» со своими людьми и дружбой с Кристиной, единственным в мире человеком, который видит домовых. Однако все меняется, когда наш герой по неосторожности пробуждает древнюю магию волшебного посоха и в результате этого теряет способность быть невидимым. Теперь под угрозой не только Финник, но и домовые во всем мире.
Перед нами закулисье съемочного процесса фильмов Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2», редкие архивные материалы и малоизвестные эпизоды из истории создания дилогии. В центре внимания — изучение культурного следа, который оставила культовая дилогия в современной России. Для этого создатели фильма поговорили с актерами и участниками знаменитых лент, экспертами, кинокритиками и представителями молодого поколения зрителей, для которых Данила Багров в исполнении Сергея Бодрова продолжает оставаться символом времени.
Продолжение популярной франшизы, в котором герой Павла Прилучного переместится в регион Ближнего Востока и будет спасать приятеля, отправившегося в Дубай, чтобы быстро разбогатеть. Там он поневоле втягивается в международную аферу.
Создатель «Машиниста» и «Девятой сессии» Брэд Андерсон снял приключенческий боевик с элементами фэнтези и научной фантастики, позвав на главные роли Миллу Йовович и Люка Эванса. По сюжету в ткани реальности кто-то неосторожно сделал прореху, и через нее в наш мир хлынули существа из альтернативного измерения, желающие уничтожить человечество. Отец прячет дочь на острове, где занимается ее подготовкой к будущим битвам. Но безопасных мест больше не существует.
