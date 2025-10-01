Кино-Театр.Ру
Новая «Алиса в стране чудес», «Горыныч» с Александром Петровым, «Эддингтон» с Хоакином Фениксом и еще 10 фильмов октября

1 октября
2025 год
Фильмы месяца
1 октября 2025
В середине осени зрителей ожидают экранизация бессмертного произведения Льюиса Кэрролла, новая отечественная сказка, продолжение «Финника» и «Мажора», док про съемки великой дилогии «Брат», свежие работы Рона Ховарда, Ари Астера и Брэда Андерсона, повторный прокат шедевра Федерико Феллини, любопытный хоррор про собаку и разножанровые фильмы с Дэйвом Батистой, Сэмюэлом Л. Джексоном, Ченнингом Татумом, Кирстен Данст, Джудом Лоу, Аной де Армас, Хоакином Фениксом, Педро Паскалем, Миллой Йовович и Люком Эвансом.

Сводишь с ума (2025)
фото: кадр из фильма «Сводишь с ума»


«Мир в огне» / Afterburn

«Мир в огне»

Дэйв Батиста, Сэмюэл Л. Джексон, Кристофер Хивью и Ольга Куриленко в экшен-комедии про события, развернувшиеся после того, как мощная солнечная вспышка уничтожила восточное полушарие Земли. Отважный охотник за сокровищами отправляется в Европу, чтобы найти вожделенную «Мону Лизу», но вскоре понимает, что миру герой нужен больше, чем знаменитая картина.

Выход в прокат: 2 октября

Читать «Супермен» Джеймса Ганна, новый «Мир Юрского периода» и вторая адаптация «Бегущего человека»: 25 интересных фантастических фильмов 2025 года
«Грабитель с крыши» / Roofman

«Форточник». Трейлер на английском языке

Криминальная драма Дерека Сиенфрэнса, основанная на реальных событиях, повествует о Джеффри Манчестере (Ченнинг Татум), прозванном за свои дерзкие ограбления McDonald's «Грабителем с крыши», который находит убежище в магазине игрушек. Здесь, казалось бы, он получает шанс перевести дух и залечь на дно. Но события начинают развиваться непредсказуемым образом, когда Джефф влюбляется в сотрудницу этого магазина (Кирстен Данст). В остальных ролях — Питер Динклэйдж, Джуно Темпл, ЛаКит Стэнфилд и Бен Мендельсон.

Выход в прокат: 9 октября


«Джульетта и духи» / Giulietta degli spiriti

«Джульетта и духи»

Компания «ПилотКино» выпустит на большие экраны страны первую цветную картину легендарного итальянского кинорежиссера Федерико Феллини с Джульеттой Мазиной в главной роли. Зрители смогут посмотреть новейшую цифровую реставрацию фильма в новой многоголосой озвучке и в улучшенном переводе, приуроченную к 60-летию ленты — премьера шедевра прошла на Венецианском кинофестивале в 1965 году.

Выход в прокат: 9 октября

Читать И свет во тьме светит: как Федерико Феллини вошел в историю
«Сводишь с ума»

«Сводишь с ума»

Романтическая комедия Дарьи Лебедевой с элементами фэнтези, где влюбляются парень и девушка из параллельных реальностей — беззаботный тусовщик Иван (Юрий Насонов) и SMM-щица Алиса (Мила Ершова). Компанию исполнителям главных ролей составили Антон Васильев и Людмила Артемьева. Единственный женский дебют фестиваля «Короче-2025».

Выход в прокат: 9 октября

Читать рецензию Краш в отражении: «Сводишь с ума» — фантастический ромком о любви, коммуналке и параллельных мирах
«Эдем» / Eden

«Эдем»

Джуд Лоу, Ана де Армас, Ванесса Кирби, Сидни Суини и Даниэль Брюль в остросюжетном детективе Рона Ховарда, чье действие разворачивается в 1929 году. Один из Галапагосских островов стал пристанищем для горстки людей, которые больше не хотели жить в цивилизации. Но тонкий баланс был нарушен, когда к коммуне присоединилась скандальная Баронесса. Ее интриги и жажда власти превращают райскую обитель в остров страданий и заговоров.

Выход в прокат: 9 октября

Читать «Диспетчер» с Ризом Ахмедом и Лили Джеймс, «Она сказала "Да!"» со Скарлетт Йоханссон, «Эдем» Рона Ховарда и еще 9 фильмов августа
«Глазами пса» / Good Boy

«Глазами пса»

Обласканный критиками хоррор дебютанта Бена Леонберга интригует необычной камерой — пугающее действие зачастую происходит на уровне собачьих глаз. Верный пес Инди переезжает вместе со своим хозяином в загородный дом, но сталкивается там с потусторонними силами, которые видит только он. Когда темные сущности начинают угрожать его хозяину, смелый пес должен вступить с ними в борьбу, чтобы защитить того, кого любит больше всего. В кадре можно увидеть Ларри Фессендена, а лучшего друга человека сыграл пес режиссера по кличке Инди. За свою роль четырехлапый, кстати, получил первую в истории награду Howl of Fame на фестивале SXSW.

Выход в прокат: 16 октября

Читать Финал «Заклятия», перезапуск «Пункта назначения», «28 лет спустя» и еще 22 хоррора 2025 года
«Эддингтон» / Eddington

«Эддингтон»

События нео-вестерна Ари Астера разворачиваются в мае 2020-го. В тихом провинциальном Эддингтоне вспыхивает жесткое противостояние между городским шерифом Джо Кроссом (Хоакин Феникс) и мэром Тэдом Гарсиа (Педро Паскаль), задумавшим грандиозный проект — возведение масштабного центра по обработке данных на базе искусственного интеллекта. Не желая мириться с планами властного чиновника, Кросс решает бросить ему вызов и выдвигает свою кандидатуру на пост мэра. Однако он даже не подозревает, что это решение обернется чередой абсурдных, кровавых и по-черному комичных событий, которые перевернут жизнь всего городка. В касте также задействованы Эмма Стоун и Остин Батлер. Премьера ленты состоялась в рамках основной конкурсной программы 78-го Каннского кинофестиваля.

Выход в прокат: 16 октября

Читать рецензию Тед, лассо! «Эддингтон» — нео-вестерн Ари Астера о всех страхах Америки
«Алиса в стране чудес»

«Алиса в Стране Чудес». Трейлер №2

Юрий Хмельницкий осуществил постановку современной экранизации популярного детского аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэрролла. На роль Алисы режиссер позвал Анну Пересильд, а Шляпником стал Милош Бикович. В других ролях — Паулина Андреева, Ирина Горбачева, Сергей Бурунов, Полина Гухман, Андрей Федорцов и другие популярные актеры.

Выход в прокат: 23 октября

Читать Как приручить Этерну: 20 интригующих экранизаций 2025 года
«Горыныч»

«Горыныч»

Сказочный блокбастер Дмитрия Хонина с Александром Петровым в главной роли. В центре сюжета – старший лейтенант ВМФ Алексей Алехин, который, однажды опустившись в батискафе на дно морское, оказывается в странной подводной пещере, служащей порталом в сказочный мир. В этом новом незнакомом для Лехи месте он встречается с маленьким драконом, оставшимся без мамы.

Выход в прокат: 23 октября

Читать Шаман и шут, или Нет Пророка в своем отечестве: 100 российских фильмов 2025 года
«Финник-2»

«Финник-2». Трейлер №2

Сиквел полнометражного мультфильма Дениса Чернова о приключениях домового, вышедшего в 2022-м. Прошел год после того, как Финнику и его друзьям удалось спасти город Берг от таинственного злодея. Жизнь самого своенравного домового вновь легка и беззаботна. Он наслаждается «соседством» со своими людьми и дружбой с Кристиной, единственным в мире человеком, который видит домовых. Однако все меняется, когда наш герой по неосторожности пробуждает древнюю магию волшебного посоха и в результате этого теряет способность быть невидимым. Теперь под угрозой не только Финник, но и домовые во всем мире.

Выход в прокат: 23 октября

Читать рецензию «Детектив Финник»: Не только ценный мех
«Брат навсегда»

«Брат навсегда»

Перед нами закулисье съемочного процесса фильмов Алексея Балабанова «Брат» и «Брат 2», редкие архивные материалы и малоизвестные эпизоды из истории создания дилогии. В центре внимания — изучение культурного следа, который оставила культовая дилогия в современной России. Для этого создатели фильма поговорили с актерами и участниками знаменитых лент, экспертами, кинокритиками и представителями молодого поколения зрителей, для которых Данила Багров в исполнении Сергея Бодрова продолжает оставаться символом времени.

Выход в прокат: 30 октября

Читать Понятия онемевшего мира: Сергей Бодров-младший — постсоветский Адам
«Мажор в Дубае»

«Мажор в Дубае»

Продолжение популярной франшизы, в котором герой Павла Прилучного переместится в регион Ближнего Востока и будет спасать приятеля, отправившегося в Дубай, чтобы быстро разбогатеть. Там он поневоле втягивается в международную аферу.

Выход в прокат: 30 октября

Читать рецензию «Мажор. Фильм»: Есть ли жизнь после финала
«Разрушитель миров» / World Breaker

«Разрушитель миров»

Создатель «Машиниста» и «Девятой сессии» Брэд Андерсон снял приключенческий боевик с элементами фэнтези и научной фантастики, позвав на главные роли Миллу Йовович и Люка Эванса. По сюжету в ткани реальности кто-то неосторожно сделал прореху, и через нее в наш мир хлынули существа из альтернативного измерения, желающие уничтожить человечество. Отец прячет дочь на острове, где занимается ее подготовкой к будущим битвам. Но безопасных мест больше не существует.

Выход в прокат: 30 октября

Читать Сиквел «Бессмертной гвардии», восьмая «Миссия невыполнима», новый «Никто» и другие боевики 2025 года


Смотрите также в кинотеатрах:

с 2 октября
Астрал. Зеркала
Воля твоя
Горец. Перевыпуск
Дом ада. Спуск к дьяволу
Звонок. Последняя сессия
Мой друг кот и Пушкин
Мужские правила моего деда
На посошок
Нахимовцы. Янтарный берег
(Не)искусственный интеллект
Просто живи
7 километров от Иерусалима
Тафити: Приключения на краю света

с 4 октября
Мульт в кино. Выпуск № 187

с 9 октября
Изумительная Мокси
Кролик Момо: Большая погоня
Лето. Город. Любовь
Неизвестный Джон Леннон
Ночь. Перевыпуск
Первый на Олимпе
Серафима
Ужастики. Ожившие рисунки

с 16 октября
Астрал: Свеча ведьмы
Бэмби: Лесной кошмар
Двое в одной жизни, не считая собаки
Детки: Инструкция не прилагается
Жатва
Ледяной предел
Лермонтов
Опасные связи
Русалочка. Начало приключений
Сердцеед
Трофей
Убойная суббота
Хот Род «Летающий кирпич»

с 21 октября
Никита

с 23 октября
Джонни Мнемоник. Перевыпуск
Паранормальное явление. Шум
Песочный человек
Сентиментальная ценность
Хэллоуин'86

с 30 октября
Детка на драйве
Извне. Петля времени
Оболочка
Папины дочки. Мама вернулась
Паромщик
Похищенная
Презрение. Перевыпуск
Простая случайность
Сират
Старуха с ножом
Хищник: Миссия «Осирис»
Хэллоуин. Ночной кошмар
Шелби-Оукс. Город-призрак

Макс Милиан
обсуждение
№ 6
nord   3.10.2025 - 07:42
Пересильд усиленно пропихивают в кино. Мамаша с папашей стараются. читать далее>>
№ 5
ДаринаКароль   2.10.2025 - 19:04
Наши "сказки" точно не буду смотреть, "Горыныча" с Петровым и "Алису..." с младшей Пересильд. читать далее>>
№ 4
Матвей Брикун   2.10.2025 - 16:03
С переменным успехом премьеры ближайшего времени. За последние лет 6 кино просело в целом по миру. читать далее>>
№ 3
Мария_2191   1.10.2025 - 17:56
Ожидала, что "Грабитель с крыши" будет интересней, потому как сюжет необычный. Посмотрела трейлер и огорчилась. Татум уже не тот, что раньше. Да и Кирстен не красавица. читать далее>>
№ 2
Киноман1985   1.10.2025 - 17:43
Даже Джонни Мнемоник) Чудо кино, с удовольствием посмотрю еще раз. И конечно ежемесячный Астрал. )))))Нет им конца и края.. читать далее>>
Всего сообщений: 6
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь
Ссылки по теме
«Три свадьбы и один побег» с Ингой Оболдиной, ремейк «Токсичного мстителя» и еще 10 фильмов сентября
«Балерина», сиквел детектива «Достать ножи», третья «Иллюзия обмана» и еще 17 любопытных триллеров 2025 года
Поиск по меткам
Американское киноАнимацияБоевиквестернДетективитальянское киноКомедияМюзиклНаучная фантастикаНеигровое/Документальное киноРоссийские фильмысиквелСказкатриллерфраншизафэнтезиХоррорЭкранизация
персоны
Брэд АндерсонПаулина АндрееваАна де АрмасЛюдмила АртемьеваАри АстерАлексей БалабановДэйв БатистаОстин БатлерМилош БиковичСергей Бодров (младший)Даниэль БрюльСергей БуруновАнтон ВасильевВладимир ВысоцкийИрина ГорбачёваПолина ГухманКирстен ДанстСэмюэл Эл ДжексонПитер ДинклэйджМила ЕршоваНадя ИвановаМилла ЙововичВанесса КирбиОльга КуриленкоДарья ЛебедеваДжуд ЛоуДжульетта МазинаБен МендельсонЮрий НасоновПедро ПаскальАнна ПересильдАлександр Петров (IV)Павел ПрилучныйДерек СиенфрэнсЭмма СтоунЛаКит СтэнфилдСидни СуиниЧеннинг ТатумДжуно ТемплАндрей ФедорцовФедерико ФеллиниХоакин ФениксЛарри ФессенденКристофер ХивьюЮрий ХмельницкийРон ХовардДмитрий ХонинДенис Чернов (II)Люк Эванс
фильмы
Алиса в стране чудесБратБрат навсегдаБрат-2Глазами псаГорынычГрабитель с крышиДевятая сессияДжульетта и духиМажорМажор в ДубаеМашинистМир в огнеРазрушитель мировСводишь с умаФинникФинник-2ЭддингтонЭдем

