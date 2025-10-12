Звезды Болливуда, которых должен знать каждый: гид для начинающих

В российском прокате на языке оригинала с русскими субтитрами идёт сразу два фильма из Индии — романтическая комедия «Санни Санскари и Тулси Кумари», а также мифологический экшн «Кантара: Легенда. Часть 1». Дальше — больше: в ближайшие полгода дистрибьюторская компания Indian Film собирается выпустить еще несколько проектов из болливуда — уже в дубляже и широким количеством копий. В последние годы индийское кино всё чаще разрушает стереотипы о себе. Одни фильмы побеждают на международных фестивалях. Другие — покоряют мировой прокат и сердца зрителей, голодных до масштабных и умных блокбастеров. Болливуд — индустрия, где рождаются не просто фильмы, а настоящие шоу и легенды. Для тех, кто только начал интересоваться индийским кино и не знает, с чего начать, Кино-Театр.Ру составил путеводитель по некоторым харизматичным и влиятельным индийским актёрам и актрисам последних лет. Зная их в лицо, вы будете готовы заглянуть в сердце индустрии.
В Болливуде уже давно существует неформальный «клан» великих — три Хана: Шах Рукх, Салман и Аамир. Их имена постоянно упоминают в разговорах о лидерстве в индустрии, зрительской любви и коммерческом успехе. Интересно, что эта троица не является родственниками.
Шах Рукх Кхан родился в 1965 году в Нью-Дели в семье, далёкой от кино: отец был борцом за независимость Индии, мать — магистром в области права. Он получил образование в Университете Дели, изучал экономику, а позже поступил в магистратуру по массовым коммуникациям, но бросил учёбу ради актёрства. Его путь начался с телевидения — сериалов «Новобранец» (1988) и «Цирк» (1989), которые принесли ему первый успех.
Интересно, что в кино Шах Рукх дебютировал в начале 1990-х не как романтический герой, а как антагонист: в фильмах «Игра со смертью» (1993), «Жизнь под страхом» (1993) и «Каприз» (1994) он играл сложных, порой зловещих персонажей. Это нетипичный путь для будущего романтического короля Болливуда. Широкая популярность пришла к Кхану после фильма «Непохищенная невеста» (1995), где он предстал как обаятельный герой, за сердце которого готовы бороться все девушки страны.
фото: кадр из фильма "Непохищенная невеста" (1995)
С тех пор он стал иконой индийского кино, снялся в таких культовых картинах, как «Всё в жизни бывает» (1998), «Девдас» (2002), «Возвращение на родину» (2004), «Меня зовут Кхан» (2010), «Ченнайский экспресс» (2013) и более поздних — «Патхан» (2023) и «Солдат» (2023). В 2025 году он впервые получил Национальную кинопремию за роль в фильме «Солдат», чего поклонники ждали десятилетиями.
Шах Рукх — не только актёр, но и бизнесмен: вместе с женой Гаури он основал киностудию Red Chillies Entertainment. Он также является совладельцем крикетной команды Kolkata Knight Riders. В 2025 году Кхан впервые вошёл в клуб миллиардеров по версии индийского рейтинга Hurun. Уникальное сочетание харизмы, интеллекта и предпринимательского чутья делает его не просто звездой, а символом Болливуда.
Аамир Кхан родился в 1965 году в Мумбаи в известной киносемье: его отец был продюсером, а дядя — одним из пионеров коммерческого хинди-кино. В детстве он впервые появился на экране в фильме дяди «Найти друг друга» (1973). Но настоящим актёром стал в 1988 году, когда вышел «Приговор» (1988) — романтическая драма, принесшая ему статус новой суперзвезды.
С тех пор Аамир построил одну из самых нестандартных карьер в Болливуде. Он известен как «Мистер перфекционист»: артист редко снимается, но к каждому проекту подходит с математической точностью. Его фильм «Лагаан: Однажды в Индии» (2001) получил номинацию на «Оскар» как лучший иностранный фильм. «Звёздочки на земле» (2007), который он также срежиссировал, подняли тему детской психологии и обучения. «Три идиота» (2009), «ПиКей» (2014), «Дангал» (2016) — все эти фильмы стали не просто хитами, а культурными явлениями.
фото: кадр из фильма "Дангал" (2016)
Интересно, что Аамир часто уходит на годы в тень после выпуска проекта, чтобы подготовить следующий. Он почти не появляется на киноцеремониях, не играет по «правилам шоу-бизнеса» — но именно этим вызывает уважение. Он также активно занимался общественной деятельностью: ток-шоу «Истина победит», которое он вёл, поднимало сложные социальные темы — от домашнего насилия до дискриминации. Аамир Кхан представляет уникальный тип актёра-продюсера, который работает не на количество контента, а на качество. Его фильмы — это одновременно зрелище и зеркало общества, и именно за это Кхана ценят как одну из самых глубоких фигур индийского кино.
Салман Кхан родился в 1965 году в Мумбаи, его отец — известный сценарист Салим Кхан, один из авторов хитов 1970-х. Его карьера началась с фильма «Супруга» (1988), но настоящая слава пришла с «Я полюбил» (1989) — один из величайших романтических хитов индийского кино, за который он получил Filmfare Award как лучший дебютант.
Салман прошёл путь от «мальчика из романтической сказки» до главного героя масскульта. Его имя ассоциируется с так называемым зрительским кино. Почти в каждом проекте Кхана есть зрелищные экшн-сцены, танцы, зажигательная музыка, а сам он выступает обязательно как «герой-спаситель». Хиты вроде «Особо опасен» (2009), «Бесстрашный» (2010), «Жил-был тигр» (2012), «Брат Баджранги» (2015) превратили Салмана в рекордсмена по кассовым сборам. В то же время он часто повторяет типажи и работает на узнаваемость, что даёт феноменальную фан-базу, особенно в провинциях.
фото: кадр из фильма "Тигр жив" (2017)
За пределами кино Салман Кхан известен благотворительностью: его фонд «Быть человеком» помогает детям и молодёжи, развивает образование и здравоохранение. Также он активно работает в телепространстве: более десяти лет является ведущим реалити-шоу Bigg Boss, индийского аналога «Большого брата». Несмотря на несколько громких скандалов с его участием вне сцены, Салман остаётся «человеком народа» — актёром, которому аплодируют стоя в залах, который может собрать миллионы без масштабной рекламной кампании.
Алия Бхатт родилась в 1993 году в Мумбаи, в известной киносемье: её отец — режиссёр Махеш Бхатт, мать — актриса Сони Раздан. Однако, несмотря на происхождение, она быстро доказала, что способна выйти за рамки «девушки из звёздной семьи». В детстве она уже появлялась в фильмах, но настоящий дебют состоялся в картине «Студент года» (2012).
Поворотным моментом стал фильм «Шоссе» (2014), где она сыграла психологически сложную роль, отличную от гламурных образов. С тех пор она не боится рисковать: «Летящий Пенджаб» (2016) — роль беженки и наркозависимой, «Заговор» (2018) — шпионка в Пакистане, «Парень из гетто» (2019) — девушка из бедного района, «Гангубай Катавади» (2022) — сотрудница борделя, ставшая активисткой. За последнюю роль она получила Национальную кинопремию как лучшая актриса.
фото: кадр из фильма "Любимые" (2022)
Алия активно занимается продюсированием: она основала студию «Вечное сияние» (Eternal Sunshine) которая выпустила коммерчески успешную чёрную комедию «Любимые» (2022). Бхатт входит в число самых стильных и влиятельных актрис в Индии: появляется на обложках Vogue, участвует в Met Gala, поддерживает устойчивую моду и экологические инициативы. Сегодня Алия Бхатт — символ того, каким может быть современный Болливуд: женские образы стали более глубокими, актрисы — более самостоятельными, проекты — более рискованными и продуманными.
фото: кадр из фильма "С Чандни Чоука в Китай" (2009)
Акшай Кумар (настоящее имя — Раджив Бхатия) родился в 1967 году и вырос в Дели и Мумбаи. До кино он серьёзно занимался боевыми искусствами, учился в Таиланде, работал поваром и инструктором. Его путь в индустрии начался с небольших ролей и модельной карьеры. Прорыв пришёлся на фильм «Неудачное похищение» (1992), с которого началась целая франшиза.
С тех пор Кумар стал известен как «человек без выходных»: ежегодно он выпускает по три-четыре фильма, успевая работать в боевиках, комедиях, романтических драмах и социальных проектах. Среди самых заметных работ в его портфолио — «Горе-вымогатели» (2000), «Лабиринт» (2007), «Рустом» (2016), «Проект «Чистая Индия». История любви» (2017), «Пэдмен» (2018) и другие.
фото: кадр из фильма "Проект «Чистая Индия». История любви" (2017)
Акшай знаменит своим режимом: он встаёт в четыре-пять утра, избегает ночных съёмок, почти не пьёт и не курит. Известно, что он сам исполняет большинство трюков, не прибегая к дублёрам. Это создаёт имидж дисциплинированного, «народного» героя, который близок зрителю. Кумар получил множество наград, включая Национальную кинопремию и орден «Падма Шри». Несмотря на то, что не входит в «трио Кханов», трудолюбие и постоянство сделали его одним из самых уважаемых и прибыльных актёров в истории Болливуда.
Дипика Падуконе родилась в Копенгагене в 1986 году, но выросла в Индии. Она — дочь легенды индийского бадминтона Пракаша Падуконе. Будущая артистка сама в подростковом возрасте подавала надежды в этом спорте, однако в итоге выбрала модельный бизнес, а затем и в кино. Дебют — «Когда одной жизни мало» (2007) с Шах Рукхом Кханом — сразу сделал её звездой.
С тех пор Дипика прошла большой путь: от гламурных ролей к сложным драматическим персонажам. «Коктейль» (2012), «Рам и Лила» (2013), «Пику» (2015), «Падмавати» (2018), «Брызги» (2020) — каждый проект показывает её рост как актрисы. Она успешно снимается в масштабных блокбастерах и независимых фильмах, а в 2023–2024 гг. закрепилась и в sci-fi-экшене, исполнив роль в картине «Шамбала. Конец времен».
В одном из своих интервью Дипика открыто рассказала о депрессии, с которой боролась в 2014 году. Впоследствии артистка основала фонд LiveLoveLaugh, занимающийся вопросами психического здоровья в Индии. Помимо актёрской карьеры, Падуконе стала бизнесвумен: инвестирует в стартапы, запустила бренд ухода за кожей 82°E, регулярно входит в списки самых влиятельных женщин страны.
