Как бес вселился: самые необычные и жуткие собаки мирового кинематографа

Российский прокат скоро посмотрит «Глазами пса» — необычный хоррор, в котором происходящее показано с точки зрения собаки. Дебютант Бен Леонберг решил рассказать историю пса Инди, который вместе с хозяином Тоддом (Шейн Дженсен) переезжает в проклятый фермерский дом, где обитает зло. И видит плохое, увы, только пес. В честь выхода картины мы решили вспомнить другие пугающие (и необычные) образы лучших друзей человека, с которым сталкивались герои (мульт)фильмов ужасов и не только.
«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей» (1981)
Кто это воет там на болотах? Одна из самых известных собак в мировой культуре, на чьей совести, согласно окрестным легендам, несколько смертей. Повесть Артура Конан-Дойла
о Баскервилях и демоническом животном, которое предпочитает лакомиться британскими аристократами, впервые экранизировали еще в Германской империи 110 лет назад. В культовом телефильме Игоря Масленникова
эта роль досталась немецкому догу по кличке Циклон: к счастью, фосфором никто ему морду не мазал — обошлись светоотражающей маской. Всё равно самая страшная собака Баскервилей — та, которая рождается в фантазии, когда читаете/слышите начало истории.
«Охотники за привидениями» (1984)
Среди жутких потусторонних созданий, проникших в Нью-Йорк через портал, выделяются древние полубоги Зуул и Винз Клорто, которым якобы поклонялись шумеры, месопотамцы и другие народы за 6000 лет до нашей эры. Сходство с псами довольно условное, хотя оба верны Гозеру Разрушителю, а еще могут овладевать людьми (что с успехом и делают собаки, не устраивая панику на весь мегаполис).
«Все псы попадают в рай» (1989)
В знаковом мультфильме Дона Блута
хватает жутких собак из загробного мира: например, характерный облик имеют Дьявол и Смерть. Однако куда опаснее оказывается бульдог Тупорыл, напоминающий повадками гангстера: с вонючей сигарой, большими амбициями и нулевой моралью. Живописуя Новый Орлеан времен Великой депрессии, режиссер не забыл показать юным зрителям изнанку жизни.
«Невероятные приключения ДжоДжо» (1993/2015)
Эгоистичный бостон-терьер Игги, придуманный Хирахико Араки
, конечно, не злодей и не такой уж жуткий на вид, хотя его неприятели (и даже соратники) предпочли бы лишний раз не связываться с необычным зверем. Дело в том, что собака обладает стендом
— могучей сущностью, порождением жизненной силы владельца. Так что обидчики могут познать не только выходки Игги, обожающего выщипывать человеческие волосы и пердеть неприятелю в лицо, но и ярость Шута. Плюс в том, что спутники терьера могут успокоить его при помощи кофейной жвачки.
«Гарри Поттер и философский камень» (2001)
Цербер Пушок — тоже не однозначно злое, но довольно опасное животное. Три головы делают его непредсказуемым — особенно для чужаков (или любящих совать нос куда не следует гриффиндорцев). Зато знакомых людей, вроде Хагрида, ждет тройная порция щенячьей нежности — во всем, как говорится, есть свои плюсы.
«Обитель зла» (2002)
Один из самых запоминающихся образов Resident evil — цикла видеоигр и фильмов по мотивам — это собаки-зомби, которые демонстрируют ужасающую прыть. В самой франшизе о Т-вирусе встречается, например, и цербер
, но особое место в кошмарах геймеров и зрителей отведено разлагающимся доберманам. Сцена с собакой
, атакующей через окно, один из первых (или самых впечатляющих) джампскейров в истории видеоигр. Её же отчасти воспроизводит Пол У.С. Андерсон
, когда на ротвейлеров натыкается Элис (Мила Йовович
). Неказистая графика нулевых и замедленная съемка только усиливают эффект.
«Франкенвини» (2012)
Очаровательный бультерьер Спарки — тоже отчасти зомби, а для юного Виктора Франкенштейна он — самый верный друг. И внешний вид пса, и история второго рождения могут чуть-чуть напугать обывателей, но сама находка Тима Бёртона
, надо признать, блестящая. Домашние животные нередко знакомят детей со смертью, и совместить эту трогательную привязанность с колиззией Мэри Шелли
— хороший способ отдать должное любимым фильмам и животным.
«Мистер Пиклз» (2013-2019)
Анимация 18+ тоже не обошла вниманием демонических собак: в случае «Мистера Пиклза» Уилла Карсолы
и Дэйва Стюарта
, выходившего в блоке AdultSwim
, — буквально. Титульный бордер-колли обожает маринованные огурчики и юного хозяина Томми Гудмана, а вот остальному человечеству повезло меньше. Мистер Пиклз не чурается членовредительства, сексуализированного насилия и сатанинских ритуалов, чтобы хоть как-то разнообразить собачий досуг в американской субурбии.
«Очень странные дела» (2016 — настоящее время)
С 1983-го потусторонняя Изнанка разными способами проверяет на прочность жителей Хоукинса, штат Индиана. В том числе — демогоргонами о четырех лапах и с жуткой пастью, напоминающей распустившийся бутон из плоти (это одна из стадий развития существа). Создатели шоу братья Дафферы
, конечно, отдают должное кинематографу и видеоиграм второй половины XX века: на дизайн тварей, чье название позаимствовано из бестиария D&D, повлияли работы Х.Р. Гигера
, Гильермо дель Торо
, Клайва Баркера
и геймдизайнера Масахиро Ито
(Sillent Hill). Без карпентеровского
«Нечто
», думается, тоже не обошлось.
«В тумане» (2024)
Режиссер Ким Тхэ Гон
(«Прощай, одинокая жизнь
») в южнокорейском триллере
о ЧП на подвесном мосту предлагает взглянуть на собачью угрозу иначе. Специально обученные псы, управляемые при помощи вживленных чипов, способны действовать как заправский отряд спецназа, — такой организованности не хватало даже ротвейлерам из «Обители зла». Вдобавок сценарист «Поезда в Пусан
» Пак Чу Сок
и его коллеги не поленились прописать стае драматичную предысторию, которая тесно связана с другими опасностями и конфликтами фильма.
