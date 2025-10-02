Смотреть онлайн: «Камбэк», «Дорогой Вилли» и продолжение «Ведьмака»

Самые ожидаемые интернет-релизы октября по версии Кино-Театр.Ру
«Бар "Один звонок"» (1 сезон)
Премьера: 1 октября
Платформа: Kion
«Бар «Один звонок»
Какую цену вы готовы заплатить за возможность поговорить с умершим человеком? Сериал «Бар "Один звонок"» предлагает вполне вменяемую расценку на эту сверхъестественную услугу: минута телефонной связи с тем светом в обмен на раунд в «русскую рулетку». Несмотря на экзотичность и опасность предприятия, воспользоваться ей стремятся многие: нелюбимые сыновья, случайные убийцы, туповатые блогеры и отлученные от довольствия содержанки. Таинственный бармен (Данила Козловский
) обслужит каждого, кто умудрится найти его потусторонний бар. Выпивка — за счет заведения. Для всего остального есть патроны калибра 9х19мм.
Сериал Сергея Филатова
(«Урок
») во многом уникален. Речь не только о жанре камерной притчи с элементами детектива и звездном касте (здесь все: от Кая Гетца
до Леонида Ярмольника
и Александра Ильина мл.
). «Бар Один звонок» умудрился заинтриговать всех аж дважды: сначала необычной фабулой, а потом магическим исчезновением с радаров. Два года проект добирался до зрителя и теперь возвещает о камбэке в большую игру Данилы Козловского (как артиста и шоуранера). Стоит отметить, возвращение получилось весьма удачным: уж что, а образ циничного беса-психоаналитика у него получился просто потрясающим.
Читать
Интервью с режиссером сериала «Бар "Последний звонок"» Сергеем Филатовым
«Камбэк» (1 сезон)
Премьера: 4 октября
Платформа: Кинопоиск
«Камбэк». Тизер
Нижний Новгород начала нулевых. Троица друзей — Юра (Илларион Маров
), Олег (Григорий Столбов
) и Птаха (Хетаг Хинчагов
) — берут шефство над бездомным по прозвищу Компот (Александр Петров
). Мрачный бомжик спас подростков из серьезной криминальной передряги и теперь может рассчитывать на регулярный паек из школьной столовой. Кроме того, герои решают помочь ему узнать о своем прошлом: Компот совсем не помнит, что с ним происходило «в прошлой жизни».
Автором идеи «Камбэка» стал вездесущий Илья Куликов
(«Полицейский с Рублевки
»), сценарий написан им в соавторстве с Василием Внуковым
(«Перевал Дятлова
») и Алексеем Ивановым
(«Мир! Дружба! Жвачка!
»). По набору персоналий уже можно определить и главные суперсилы нового шоу: это ностальгическое приключение по временам VHS-кассет и песен группы Hi-Fi, в обертке которого скрывается трагедия маленького человека с большой историей. По словам Александра Петрова, в «Камбэке» ему посчастливилось сыграть самого сложного персонажа со времен «Звоните ДиКаприо!
» и «Текста
».
Читать
Илья Куликов — о хобби, работе и удержании зрительского внимания
«Как приручить лису» (1 сезон)
Премьера: 10 октября
Платформа: Okko
«Как приручить лису»
Живущий в сибирской глуши зоопсихолог (Кирилл Кяро
) спасает на дороге странную девушку Дину (Таисья Калинина
), совершенно лишенную социальных навыков. Вместо благодарности он тут же получает звание главного подозреваемого в серии похищений и убийств, которую не могут раскрыть уже полтора десятилетия. Чтобы очистить имя, ему предстоит провести собственное расследование, в котором замкнутая Дина — главная свидетельница. Раз с ней не получается поговорить «по-человечески», можно попробовать другие методы: если уж герой Кяро с лисами справился, то и девочка с трудной судьбой для него вряд ли станет проблемой.
Okko продолжает закреплять за собой звание главного поставщика многоэтажных триллеров, в которых основная фабула выходит далеко за рамки банального поиска убийцы. В «Трасса
» темные страницы прошлого становились катализатором новых бед. В «Аутсорсе
» человеческие пороки маскировались под вершение справедливости. «Как приручить лису» предлагает обратить пристальное внимание на фигуру ребенка, который, сам того не ведая, становится не только жертвой, но и проводником хтонического зла. От сериала Юлианы Закревской
так и веет крепким скандинавским детективом — даром, что вокруг не фьорды, а холодная необжитая Сибирь.
Читать
Чужие, маньяки и абьюзеры. «Как приручить лису» и другие сериалы проекта «5 пилотов для Okko»
«Последний рубеж» / The Last Frontier (1 сезон)
Премьера: 10 октября
Платформа: Apple TV+
«Последний рубеж». Трейлер на английском языке
Захолустный городок где-то на Аляске готовится встречать неприятных гостей: неподалеку разбился самолет, перевозящий в места не столь отдаленные самых опасных уголовников страны. Последним рубежом обороны, вставшим между размеренной провинциальной жизнь и армией преступников, оказываются два служителя правопорядка: сотрудник ЦРУ Сидни (Хейли Беннетт
) и суровый сотрудник Службы федеральных маршалов Фрэнк (Джейсон Кларк
). Им предстоит не только обеспечить безопасность населения, но и раскрыть заговор. Очевидно, самолет с отъявленными головорезами рухнул здесь неслучайно.
Тот случай, когда о неожиданных поворотах сюжета можно догадаться заранее, зная только имя сценариста. «Последний рубеж» написал Джон Бокенкамп
— автор сериала «Черный список
» и мастеровитого триллера «Тревожный вызов
». Больше всего на свете он любит трудолюбивых «синих воротничков». Меньше всего — власть имущих, использующих простых людей как разменную монету. Никто не удивится, если к финалу авиакатастрофа окажется следствием «войны башен» в американском правительстве.
«Хроники русской революции» (1 сезон)
Премьера: 10 октября
Платформа: — START, Premier, Иви, Кинопоиск
«Хроники русской революции»
Кровавейшие 20 лет российской истории — от революции 1905 года до смерти Владимира Ленина — кажется, такой огромный пласт событий и персоналий просто физически невозможно упаковать в один, даже очень большой, сериал. Тем символичнее, что работать над таким монументальным материалов взялся признанный мэтр российского кино Андрей Кончаловский
, рискнувший осмыслить революцию с её вершителями и жертвами. На экране появятся все ключевые личности из учебника истории: Николай II (Никита Ефремов
) и вечно живой Ильич (Евгений Ткачук
), поп Гапон (Илья Крутояров
), Максим Горький (Евгений Смирнов
), Распутин (Максим Колесниченко
) и Столыпин (Александр Фисенко
). Не сериал — галлерея главных лиц эпохи.
Тем не менее в «Хрониках русской революции» есть главный герой — и это не Ленин или император Николай Александрович. На происходящий в стране великий перелом зрителям предстоит смотреть глазами царского офицера Михаила Прохорова (Юра Борисов
), пытающегося бороться с охватывающим страну хаосом. Богатейший каст сериала интригует, но всё равно тревожно: оторопь берет от одной мысли о масштабах (и сопутствующих рисках) обещанного кинополотна.
Читать
«Хроники русской революции» и другие трейлеры недели
«Мистер Скорсезе» / Mr. Scorsese (1 сезон)
Премьера: 17 октября
Платформа: Apple TV+
Документальные фильмы о великих режиссерах и актерах — довольно скучный жанр, практически неотличимый от панегирика. Звезды мирового кино встают в очередь, чтобы припасть к воспоминаниям о кумире, — на этой ярмарке тщеславия, собственно, и строится вся драматургия. Очень хочется верить, что сериал о Мартине Скорсезе
избежит подобной участи. Хотя бы потому, что автор культовых «Таксиста
» и «Волка с Уолл-стрит
» — не забронзовевший памятник самому себе, а фонтанирующий идеями автор, даже не думающий отходить от дел.
Трудно поверить, что Скорсезе 82 года. Несмотря на почтенный возраст, он продолжает снимать отличное кино, любит экспериментировать и удивлять. В новой эпохе он как свой: режиссирует и продюсирует, появляется в очаровательно смешным камео (чего стоит его перформанс в первом сезоне «Киностудии
») и становится звездой TikTok. Именно эту сторону личности «Мистера Скорсезе» и пытается раскрыть Ребекка Миллер
, исследующая удивительную жизнь нескучного классика.
Читать
«Киностудия» — сериал о нутре Голливуда с камео Мартина Скорсезе
«Кибердеревня» (2 сезон)
Премьера: 18 октября
Платформа: Кинопоиск
Вряд ли хоть один сериал из актуальной коллекции Кинопоиска ждут с таким же воодушевлением, как продолжение «Кибердеревни». Космическая комедия о мире победившего «колхозпанка» оказалась настоящей отдушиной для всех, кто устал от мрачных «премиальных» сериалов. Никаких глубоких моральных дилемм и страшных реалий современности — на их месте веселое приключение марсианского фермера Николая (Сергей Чихачев
) и его давнего «друга» (таких друзей — да в музей) Робогозина, запертого в теле робота (озвучивает Сергей Бурунов
). В новых сериях «Кибердеревни» им предстоит спасти изведанные миры от жадной корпорации «Ижевск Дайнемикс», власть над которой захватил искусственный интеллект Галя.
Главным аттракционом «Кибердеревни» всегда была радость узнавания: это ядерная смесь космооперы и дружелюбной советской комедии, в которой герои бороздят просторы Вселенной на УАЗике «Буханке», космических поездах дальнего следования и другом легко опознаваемом отечественном транспорте. Прошлый сезон подарил нам множество замечательных образов вроде космического Черкизона и шахтерских городков на другом конце Солнечной системы. Новый начнется с побега простого мужика Василия из тюрьмы с поэтичным названием Венеровский централ. Единственное, за что стоит поволноваться, — так это за вездесущий и предельно навязчивый продакт-плейсмент агрегатора такси, без которого ни один сериал на деньги Яндекса теперь не обходится.
Читать
«Кибердеревня»: Особенности национальной космической одиссеи
«Дорогой Вилли» (1 сезон)
Премьера: 23 октября
Плтаформа: Kion, Premier
«Дорогой Вилли»
Редкий в наших широтах зверь — политический детектив с элементами комедии. Еще и о холодной войне. В центре сюжета — история личного знакомства генсека СССР Леонида Брежнева (Сергей Маковецкий
) и канцлера Западной Германии Вилли Брандта (Кирилл Кяро
). В начале 1960-х из Москвы в ФРГ отправляются с тайной миссией журналист «Известий» Варданов (Сергей Марин
) и его старый знакомый Плетнев (Алексей Розин
), которым предстоит организовать неформальную встречу политических лидеров. Против диалога выступают и американская военщина, и московская номенклатура: обе государственные машины считают бряцание оружием единственным способом вести геополитическую игру. Однако договариваться надо: без нормального диалога миру грозит эскалация — а там и до ядерных взрывов недалеко.
Первый эпизод «Дорогого Вилли» был показан на фестивале «Пилот» — и удивил несвойственной жанру легкостью повествования. О серьезной теме преодоления мировой напряженности в сериале говорят без лишнего пафоса, не забывая сдабривать историю шутками о Железном занавесе и невероятной тяге простого советского человека попробовать гамбургер и увидеть заморское чудо под названием «стриптиз». Главный же козырь в рукаве «Дорогого Вилли» — ломающий стереотипы Брежнев: Леонид Ильич тоже ведь был когда-то молодым (ну, относительно), любил анекдоты о себе и был готов пойти против системы ради сохранения мира.
Читать
Истина в вине. «Дорогой Вилли» и другие сериалы фестиваля «Пилот»
«Нам покер» (1 сезон)
Премьера: 23 октября
Платформа: Wink
«Нам покер»
Соседи по коммуналке мечтают заработать кучу денег и стать королями мира — жаль, что мир об этом не знает. После очередной попытки наскрести кэша на оплату жилья, они решают поднять бабла на покере. Так и рождается идея открыть прямо на дому секретный игорный клуб, в котором богачи будут просаживать состояния. Наличные появятся, но вряд ли от этого легче: вокруг парней коршунами кружат ОБЭП и бандиты, которые тоже не против урвать долю от предприятия.
Сериал «Нам покер» тоже приходит в онлайн-прокат после премьеры на «Пилоте» — и уже по названию понятно, насколько безумной будет новый сериал Рустама Ильясова
(«Трудные подростки
»). Шутки о запрещенных в Российской Федерации вещах летят, как из пулемета, из колонок лупит задорный казахский рэп, а экстерьеры питерских дворов недвусмысленно намекают на «Поедем с тобой в Макао
» — пожалуй, главный «покерный» фильм России последних лет. Вдогонку — изобретательный визуальный стиль, живая «зумерская» речь, Саша Бортич
и альпаки.
Читать
Как взлетали на «Пилоте». «Нам покер» — как развлекательный и социальный проект
«Оно: Добро пожаловать в Дерри» / IT: Welcome to Derry (1 сезон)
Премьера: 26 октября
Платформа: HBO Max
Кинематографическая вселенная Стивена Кинга
продолжает расширяться, охватывая всё новые медиумы. «Добро пожаловать в Дерри» — приквел к успешной хоррор-дилогии «Оно
», несколько лет назад вернувшей кинематографистам веру в прибыльность «кинговских ужасов». Действие сериала развернется в 1962 году — как раз в тот момент, когда в городе Дерри пропадает очередной ребенок. Зритель уже понимает, кто виноват (клоуна Пеннивайза вновь играет Билл Скарсгард
), а вот герои пока что не очень. Для режиссера Энди Мускетти
возвращение в тихий городок с очень странными делами — еще и повод поговорить со зрителем о проблемах американского общества. На экране ведь 1960-е, так что без комментариев о пещерном расизме никак не обойдется.
Читать
Цирк уехал, клоун вернулся. Рецензия на фильм «Оно 2»
«Ведьмак» / The Witcher (4 сезон)
Премьера: 30 октября
Платформа: Netflix
«Ведьмак». 4 сезон. Тизер №2 на английском языке
Фанаты романов Анджея Сапковского от экранизации уже давно ничего хорошего не ждут: на протяжении трех сезонов Netflix как только мог изгалялся в попытке перестроить под себя постмодернистское славянское фэнтези (не слишком удачно). Четвертый сезон для шоу и вовсе обещает стать роковым, потому что любимец всех гиков планеты Генри Кавилл
распрощался с ролью Геральта из Ривии, предпочтя заняться чем-то более полезным. На его место пришел Лиам Хемсворт
— актер тоже фактурный и отлично подходящий на роль беловолосого убийцы чудовищ.
Неизвестно, как аудитория сериала воспримет рекаст, но стриминг отчего-то уверен в успехе предприятия: четвертый сезон «Ведьмака» станет самым дорогим в истории шоу. В его основе окажутся финальные романы цикла «Крещение огнем» и «Башня Ласточки». Пятый и последний сезон уже снят — продюсеры уверены в успехе предприятия на все сто.
Читать
Плотве не снести двоих. Обзор третьего сезона сериала «Ведьмак»
ЧТО ЕЩЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН
«Любопытная Варвара» (2 сезон) – 2 октября, Wink
«Монстры» / Monsters (3 сезон) — 3 октября, Netflix
«Ванпанчмен» / One Punch Man (3 сезон) — 5 октября, Crunchyroll
«Splinter Cell: Караул смерти» / Splinter Cell: Deathwatch (1 сезон) — 14 октября, Netflix
«Мёрдо: Смерть в семье» / Murdaugh: Death in the Family (1 сезон) — 15 октября, Hulu
«Постучись в мою дверь в Москве» (2 сезон) — 20 октября, Okko, Premier
«Лазарь» / Lazarus (1 сезон) — 22 октября, Prime Video
«Звёздные войны: Видения» / Star Wars: Visions (3 сезон) — 29 октября, Disney+
