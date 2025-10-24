В Самаре стартовали съёмки нового комедийного сериала «Новости» для телеканала ТНТ

Проект, созданный студией Black Box Production, будет сниматься в формате мокьюментари и расскажет историю провинциальной девушки Ани, случайно оказавшейся на местном телевидении.
Особое внимание создатели уделили выбору локаций. Значительная часть натурных съёмок первого блока проходит именно в Самаре. По словам продюсера Павла Сарычева
, город был выбран не случайно: его архитектурное разнообразие, сочетающее современные набережные, широкие проспекты и уютные старинные улочки купеческих кварталов, создаёт идеальные декорации для истории. Зрители увидят в кадре набережную Волги, городские парки и фактурные дворы Самары.
Съёмочная группа отмечает серьёзную поддержку со стороны региональной кинокомиссии и Центра кинопроизводства Самарской области, которые помогают с организацией процесса и логистикой площадок. После завершения съёмок в Самаре команда переедет на павильонные площадки в Москве и Подмосковье.
Главные роли в сериале исполняют Виктория Разумовская
, Софья Каштанова
, Владимир Курцеба
и Карина Зверева
, а звезду новостного эфира играет шоумен Владимир Маркони
. Режиссер проекта — Аскар Бисембин
. Премьера «Новостей
» запланирована на ТНТ, ожидается 13 эпизодов.
