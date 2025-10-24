Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

В Самаре стартовали съёмки нового комедийного сериала «Новости» для телеканала ТНТ

24 октября
2025 год
январь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2025
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2025
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
август 2025
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
октябрь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Все рубрики

Сейчас интересно >>
24 октября 2025
Проект, созданный студией Black Box Production, будет сниматься в формате мокьюментари и расскажет историю провинциальной девушки Ани, случайно оказавшейся на местном телевидении.

В Самаре стартовали съёмки нового комедийного сериала «Новости» для телеканала ТНТ

Особое внимание создатели уделили выбору локаций. Значительная часть натурных съёмок первого блока проходит именно в Самаре. По словам продюсера Павла Сарычева, город был выбран не случайно: его архитектурное разнообразие, сочетающее современные набережные, широкие проспекты и уютные старинные улочки купеческих кварталов, создаёт идеальные декорации для истории. Зрители увидят в кадре набережную Волги, городские парки и фактурные дворы Самары.

Съёмочная группа отмечает серьёзную поддержку со стороны региональной кинокомиссии и Центра кинопроизводства Самарской области, которые помогают с организацией процесса и логистикой площадок. После завершения съёмок в Самаре команда переедет на павильонные площадки в Москве и Подмосковье.

Главные роли в сериале исполняют Виктория Разумовская, Софья Каштанова, Владимир Курцеба и Карина Зверева, а звезду новостного эфира играет шоумен Владимир Маркони. Режиссер проекта — Аскар Бисембин. Премьера «Новостей» запланирована на ТНТ, ожидается 13 эпизодов.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Георгий Бессонов проведет зрителей по местам съемок легендарных фильмов Якутии
В Москве продолжаются съемки фэнтези «Дива»
В Нижегородской деревне Буслаево идут съёмки полнометражного фильма «Бо-Бо»
Санкт-Петербургский международный контент-форум стал площадкой для обсуждения киномаршрутов и регионального кинопроизводства
Кристина Бабушкина устроила киноэкскурсию по Москве для тревел-шоу «Где снимали?»
Тихон Жизневский провел киноэкскурсию по Петербургу в новом выпуске «Где снимали?»
Вышел второй выпуск тревел-шоу «Где снимали»: киноэкскурсия по Ивановской области
Внутренний туризм: самые популярные места в России для путешествий — и что там снимали
Екатерина Новокрещенова провела киноэкскурсию по Ивановской области в новом выпуске шоу «Где снимали»
Вся страна — как большая киностудия: стартовал проект «Кинокарта России 2.0» для поиска съемочных локаций
Байкал как место съемки: какие фильмы снимали на Байкале?
Дагестан как место съемки: Какие фильмы снимались в Дагестане?
Владивосток как место съемки: любимец кино на Дальнем Востоке
Калмыкия как место съемки: какие фильмы снимали в Калмыкии?
Магадан как место съемки: какие фильмы снимали в Магадане?
Георгий Бессонов расскажет в шоу «Где снимали», что делал в Якутске Том Харди и что такое «Амгавуд»
Тихон Жизневский покажет, где в Петербурге снимались знаменитые фильмы и сериалы
На Санкт-Петербургском международном Контент Форуме обсудили развитие кинотуризма в России
Поиск по меткам
кинокарта

анонс

Скорбим

Геннадий Назаров
26 октября ушёл из жизни актёр Геннадий Назаров.
Алексей Золотницкий
25 октября ушёл из жизни актёр Алексей Золотницкий.
Юрий Машкин
24 октября ушёл из жизни актёр Юрий Машкин.
Павел Козмопулос
23 октября ушёл из жизни актёр Павел Козмопулос.

День рождения >>

Сергей Алдонин
Андрей Гусев
Елена Дудина
Лика Кавжарадзе
Владимир Кашпур
Игорь Масленников
Александр Саюталин
Мария Сёмкина
Полина Сидихина
Дмитрий Ульянов
Бернадет Лафон
Келли Роуэн
Жаклин Смит
Павел Травничек
Эйч Би Уорнер
Боб Хоскинс
Кэри Элвис
все родившиеся 26 октября >>

Афиша кино >>

Презрение
драма, экранизация
Франция, Италия, 1963
Похищенная
детектив, драма, триллер, экранизация
Великобритания, 2025
Простая случайность
драма, триллер
Иран, Люксембург, Франция, 2025
Хищник: Миссия «Осирис»
научная фантастика, триллер
США, 2025
Детка на драйве
боевик, триллер, экранизация
США, 2025
Шелби-Оукс. Город-призрак
триллер, фильм ужасов
Бельгия, США, 2024
Сират
драма
Испания, Франция, 2025
Старуха с ножом
боевик, криминальный фильм, триллер, экранизация
Южная Корея, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram