География кино расширяется: в мурманской области стартовали съёмки военной драмы «Ушедшие в метель» Руслана Тихомирова

24 октября
2025 год
24 октября 2025
Основанная на реальных событиях картина перенесёт зрителя в оккупированную Норвегию. По сюжету главные герои красноармейцы должны не просто сбежать из плена, но и вынести ценные секретные данные. На этом опасном пути их поддерживают норвежские партизаны и Хильда — дочь бизнесмена, примкнувшая к Сопротивлению.

География кино расширяется: в мурманской области стартовали съёмки военной драмы «Ушедшие в метель» Руслана Тихомирова

Съемки проходят в Кандалакше, где на месте старого рыбоконсервного завода было воссоздано здание норвежской фирмы «Гидро». Инсайдеры сообщают, что 16 сентября запланированы съёмки экшен-сцены с участием главных героев, 17 сентября — постановочный ножевой бой, а 18 числа — зрелищная массовая батальная сцена. Как отметили создатели фильма, Кольский Север станет лишь одной из нескольких локаций. Параллельно съемки планируются в Выборге и Карелии.

В фильме снимаются Ирина Алфёрова, Лянка Грыу, Сергей Барковский, Константин Раскатов, Анжелика Печка, Кирилл Гончаров и другие актёры. Производством занимается кинокомпания «Русич», при поддержке Минкульта.
