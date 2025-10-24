География кино расширяется: в мурманской области стартовали съёмки военной драмы «Ушедшие в метель» Руслана Тихомирова

Основанная на реальных событиях картина перенесёт зрителя в оккупированную Норвегию. По сюжету главные герои красноармейцы должны не просто сбежать из плена, но и вынести ценные секретные данные. На этом опасном пути их поддерживают норвежские партизаны и Хильда — дочь бизнесмена, примкнувшая к Сопротивлению.
Съемки проходят в Кандалакше, где на месте старого рыбоконсервного завода было воссоздано здание норвежской фирмы «Гидро». Инсайдеры сообщают, что 16 сентября запланированы съёмки экшен-сцены с участием главных героев, 17 сентября — постановочный ножевой бой, а 18 числа — зрелищная массовая батальная сцена. Как отметили создатели фильма, Кольский Север станет лишь одной из нескольких локаций. Параллельно съемки планируются в Выборге и Карелии.
В фильме снимаются Ирина Алфёрова
, Лянка Грыу
, Сергей Барковский
, Константин Раскатов
, Анжелика Печка
, Кирилл Гончаров
и другие актёры. Производством занимается кинокомпания «Русич», при поддержке Минкульта.
