Кинокомпания «Ол Медиа Компани» приступила к съёмкам экранизации бестселлера Анны Джейн «Твоё сердце будет разбито» в Екатеринбурге

24 октября
2025 год
24 октября 2025
Несмотря на осеннюю погоду, съёмочный график строго соблюдается. Ярким примером стал пресс-день, который состоялся прямо на Олимпийской набережной в центре Екатеринбурга. Журналистам показали, как снимают одну из романтичных сцен фильма, где главный герой, хулиган Барс, помогает героине Полине. Сильный дождь не стал помехой для работы команды режиссёра Михаила Вайнберга.

Екатеринбург был выбран для съёмок не случайно. Как отметил режиссёр, город с его уникальной архитектурой и атмосферой идеально подходит для воплощения истории на экране. Съёмки в уральской столице продлятся до конца сентября 2025 года, после чего картина отправится на постпродакшн.

Главные роли исполняют Даниэль Вегас, Вероника Журавлева, Антон Соломатин. В съёмках также принимают участие Анастасия Меськова, Тихонова Александра, Лоза Евгения, Павел Кузьмин, Андрей Казаков и другие.

Кинотеатральный прокат мелодрамы начнется 5 марта 2026 года (дистрибьютор — «Атмосфера кино»). Проект реализуется при поддержке Фонда кино и объединяет усилия кинокомпании «Ол Медиа Компани», онлайн-кинотеатра «START» и «Свердловской киностудии».
