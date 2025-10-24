Кинокомпания «Ол Медиа Компани» приступила к съёмкам экранизации бестселлера Анны Джейн «Твоё сердце будет разбито» в Екатеринбурге

Несмотря на осеннюю погоду, съёмочный график строго соблюдается. Ярким примером стал пресс-день, который состоялся прямо на Олимпийской набережной в центре Екатеринбурга. Журналистам показали, как снимают одну из романтичных сцен фильма, где главный герой, хулиган Барс, помогает героине Полине. Сильный дождь не стал помехой для работы команды режиссёра Михаила Вайнберга
.
Екатеринбург был выбран для съёмок не случайно. Как отметил режиссёр, город с его уникальной архитектурой и атмосферой идеально подходит для воплощения истории на экране. Съёмки в уральской столице продлятся до конца сентября 2025 года, после чего картина отправится на постпродакшн.
Главные роли исполняют Даниэль Вегас
, Вероника Журавлева
, Антон Соломатин
. В съёмках также принимают участие Анастасия Меськова
, Тихонова Александра
, Лоза Евгения
, Павел Кузьмин
, Андрей Казаков
и другие.
Кинотеатральный прокат мелодрамы начнется 5 марта 2026 года (дистрибьютор — «Атмосфера кино»). Проект реализуется при поддержке Фонда кино и объединяет усилия кинокомпании «Ол Медиа Компани», онлайн-кинотеатра «START» и «Свердловской киностудии».
