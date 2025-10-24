Кино-Театр.Ру
Осенью 2025 года стартовали съёмки масштабного сказочного проекта «Чудо-Юдо»

24 октября
2025 год
24 октября 2025
Началось производство полнометражного сказочного блокбастера «Чудо-Юдо» под руководством режиссёра Серика Бейсеу. Проект объединил продюсеров хитов «Конёк-Горбунок» и «Огниво» — Сергея Сельянова, Антона Златопольского и Александра Горохова.

По словам Александра Горохова, создатели сознательно уходят от чистых павильонных декораций, чтобы наделить фильм эпическим и фантастическим духом русского фольклора. Основными съёмочными площадками выбраны два региона с суровой и величественной природой. Значительная часть натурных сцен будет сниматься в Ленинградской области. Кроме того, съёмочная группа отправится на Кольский полуостров, в Хибины, к уникальным горным ландшафтам. Целью является создание не просто сказки, а масштабной фэнтези-саги, которая сможет соперничать с мировыми аналогами по визуальной и эмоциональной составляющей.

Фильм расскажет о дочери могущественных магов Отраде (София Лопунова), которая лишена магической силы. Чтобы исправить это, героине приходится отправиться в мир людей вместе с загадочным существом Чудо-Юдо (Микита Воронов), способным принимать любой облик. В картине также снимаются Сергей Безруков, Виктория Исакова и Риналь Мухаметов.

Премьера сказки запланирована на 22 октября 2026 года. Проект реализуется кинокомпанией «СТВ», телеканалом «Россия», компаниями CGF и «Глобус-фильм» при поддержке Фонда кино.
