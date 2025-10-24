В Сочи и Геленджике начались съёмки второго сезона комедии «Солнце, море, два ствола»

Канал СТС приступил к съёмкам долгожданного второго сезона комедийного сериала «Солнце, море, два ствола». Съёмочный процесс развернется на живописных локациях Черноморского побережья — в Сочи, Геленджике и Новороссийске, а также в Москве.



Зрителей ждёт продолжение забавных похождений напарников-полицейских в исполнении Романа Постовалова и Кирилла Зайцева. Для второго сезона развернутся масштабные съёмки в уникальных местах. В новых сериях в кадр попадут морские набережные, порт Новороссийска и аэропорт Геленджика. Колоритные сочинские улицы вновь станут фоном для расследований и погонь, которые на этот раз станут ещё зрелищнее: создатели обещают взрывы в торговом порту, разборки в закрытом аэропорту и погони на полицейских машинах. Экстерьер полицейского отделения нашли в Сочи, а само помещение восстановят в павильоне «Москино» в Москве.



К актёрскому составу, помимо вернувшихся звезд, присоединились Анна Ардова в роли майора из Москвы, Гела Месхи в образе обаятельного бизнесмена и Серафима Соловьева в роли дерзкой следовательницы. Премьера второго сезона запланирована на новый телесезон на канале СТС.