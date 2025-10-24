На Алтае завершились съёмки новой сказочной истории «Колобок»

Фильм расскажет подлинную историю обаятельного беглеца из сказочной вселенной «Последнего богатыря», раскроет тайну его рождения, головокружительный побег, невольное вступление в банду разбойников и многое другое.



Съёмочная группа во главе с режиссёром Антоном Масловым отправилась в киноэкспедицию по самым живописным и суровым уголкам Республики Алтай: от сёл Муркут, Инегень и Улаган до Телецкого озера, Мажойского каньона и Семинского перевала. Всего в регионе состоялись 9 интенсивных смен. На этапе подготовки группа проехала почти 3500 км в поисках идеальных кадров, добравшись практически до границы с Монголией. Особой находкой стал «волшебный дуб», превратившийся в один из знаковых объектов фильма.



Как подчеркнул режиссёр, природа Алтая стала для создателей не просто фоном, а полноценным персонажем. «Алтай — место силы, одно из самых красивых на планете. Мы стремились, чтобы локации стали частью истории, придав ей энергию, которую невозможно воссоздать в павильоне», — отметил он. Команда была готова к капризам погоды: перепады температур во время съёмок достигали 30 градусов — от дневной жары до ночных заморозков.



В фильме снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлёв, Гоша Куценко, Мила Ершова и другие. Фильм выйдет в российский прокат 13 августа 2026 года, дистрибьютор — «Атмосфера кино».