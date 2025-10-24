В Москве завершились съёмки второго сезона криминальной драмы «Дети перемен» Сергея Тарамаева и Любови Львовой

Съёмки проекта стартовали летом 2025 года и проходили в Москве, Владимире, Костроме, Протвино и Жуковском. Премьера продолжения состоится эксклюзивно в онлайн-кинотеатрах START и Wink.



Как отметила исполнительница главной роли Виктория Исакова, второй сезон должен стать новым витком в развитии истории. Съёмки в Костроме, где была снята одна из ключевых эмоциональных сцен, позволили группе глубже погрузиться в атмосферу проекта, оторвавшись от привычной московской суеты. Актёр Слава Копейкин поделился, что зрителей ждут новые впечатляющие локации. Одной из них стал «замок Петра» — заброшенная монументальная постройка 90-х годов, в которой прошли несколько ночных смен. Кроме того, по его словам, съёмки включали яркие экшен сцены на природе: «Дуэли на мотоциклах, езда на гробах, трюки, стрельба!».



Режиссеры проекта обещают, что новый сезон станет ещё более динамичным, многослойным и мистическим, а географическое разнообразие съёмок добавит истории визуальной мощи и достоверности.