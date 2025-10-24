Вологда вновь станет съёмочной площадкой для второго сезона сериала «Ландыши»

Новый сезон проекта будет называться «Ландыши. Вторая весна». Производством вновь занимается альянс компаний «Всемирные русские студии» и «НМГ Студия» при поддержке АНО «ИРИ», АНО «Таврида.Арт» и контент-студии «Юг. Кино».



Режиссёром-дебютантом выступит клипмейкер Илья Шпота. В новом сезоне солистку «Ландышей» Катю ждут суровые испытания: распад группы, борьба за наследство и главная тайна — исчезновение мужа Лёхи. Их жизнь навсегда изменится под влиянием роковых обстоятельств. Поклонников сериала ждёт встреча с любимыми героями: Никой Здорик, Евгением Коряковским, Ириной Паутовой, Валерией Ланской и другими актёрами, которые вновь исполнят свои роли. Состав также пополнится новыми лицами, такими как Дмитрий Блохин и рэпер ST (Александр Степанов).



Ключевым стало решение создателей вернуться к истокам: значительная часть натурных съёмок пройдёт в Вологде. Именно с этого города, его архитектуры началась история сериала. Команде особенно приятно продолжить историю в знакомых и полюбившихся локациях. Возвращение в Вологду подчёркивает преемственность между сезонами и обещает сохранить ту самую тёплую и искреннюю атмосферу, которая покорила аудиторию в первый раз.