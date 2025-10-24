На Камчатке стартовали съёмки первого игрового российского фильма о сёрферах

Киностудия Горького приступила к съемкам полнометражной спортивной комедии о сёрферах — «Большая волна». Это первый проект в рамках сотрудничества студии и Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов Российской Федерации. Производство также поддерживают Министерство культуры и Правительство Камчатского края.



Натурные съёмки проходят на уникальных локациях полуострова. Зрители увидят знаменитый Халактырский пляж с его чёрным вулканическим песком, порт и улицы Петропавловска-Камчатского. Именно здесь, среди дикой природы и мощных тихоокеанских волн, развернутся события фильма о трёх друзьях-серфингистах, мечтающих провести на родном пляже международный чемпионат. Часть съёмок также пройдет в Москве.



Продюсер проекта Дмитрий Пристансков подчеркивает, что создатели намерены показать величие и огромный туристический потенциал Камчатки. «Увидев эти пляжи, вы будете помнить их всегда», — отмечает он. Исполнители главных ролей: Сергей Горошко, Дарья Руденок и Лукерья Ильяшенко уже прошли интенсивные тренировки по сёрфингу на камчатских волнах для достижения максимальной достоверности.



Премьера «Большой волны» ожидается в 2026 году.