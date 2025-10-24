Телеканал НТВ объявил о старте съемок второго сезона сериала «Майор и Меймун» в Туапсе

В новом сезоне капитана полиции Майорова и его напарницу обезьянку Меймун ждут запутанные дела и серьезные перемены в отделе. С назначением жесткого руководителя, подполковника Дмитрук, их профессиональное будущее оказывается под угрозой. Героям предстоит убедить начальство в своей незаменимости.



В главных ролях — Егор Долгополов, Юлия Кудояр и обезьянка Чита. Егор Долгополов отметил, что продолжил работать в духе взаимопонимания и любви со своей харизматичной коллегой Читой. Она стала мудрее, но по-прежнему может проявить характер. Актер также поделился, что съемочную группу возглавил режиссер Максим Демченко, собравший слаженную команду, и выразил профессиональную радость от работы в коллективе.



Выбор Туапсе в качестве основной съемочной площадки не случаен — живописные виды города стали идеальным фоном для динамичного сюжета, сочетающего детектив и комедию. Производство второго сезона, состоящего из 16 серий, уже ведется полным ходом, а создатели обещают зрителям новые захватывающие серии, наполненные местным колоритом.



Премьера проекта на телеканале НТВ ожидается в 2025 году.