В Московской области стартовали съёмки масштабного фэнтези-фильма «Варвара-Краса»

В волшебной, сказочной стране развернется история, наполненная чарами, хитростью и настоящей любовью. По сюжету, судьба прекрасной Варвары оказывается в руках простого кузнеца Андрея. Он прибывает в сказочную страну вместо царевича Елисея, которого отец обещал в мужья дочери подводного царя. Эта случайная подмена вовлекает героя в водоворот событий, способных перевернуть не только две судьбы, но и миропорядок.



История, которая обещает перенести зрителей в волшебный мир Древней Руси, создается с особым размахом. Первый съёмочный блок уже проходит в Подмосковье, где для фильма был построен целый город с аутентичными деталями быта. Как отмечают продюсеры, зрителей ждут уникальные локации, созданные с нуля, включая загадочное Болотное княжество. Эти декорации станут фоном для эпичных сражений, приключений и сцен с участием разных сказочных существ — от водяных и леших до русалок.



В картине снимаются Рината Тимербаева, Александр Петров, Милош Бикович, Кирилл Плетнев, Виталия Корниенко, Никита Полицеймако и другие. Производством занимаются кинокомпания «Берг Саунд» и продюсерский центр «ГОРАД». Премьера фильма запланирована на 18 марта 2027 года.