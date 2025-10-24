Кинокарта 2.0: Мы отметили 7 локаций на Кинокарте Мурманска!

Северная столица России всё чаще попадает в объективы кинокамер. Из сурового портового города Мурманск превращается в настоящую съемочную площадку. Уникальная заполярная архитектура, суровая красота Кольского залива и особая атмосфера города, где полярная ночь сменяется полуночным солнцем, привлекают российских режиссеров.



Среди кинолокаций Мурманска – как узнаваемые символы города, так и неприметные, на первый взгляд, уголки, которые заиграли по-новому в кадре. Более того, список картин, снятых в столице Заполярья, только пополняется. В сентябре в Териберке прошли съемки фильма «Мальчики с Колымы». На площадку приехали актеры Олег Меньшиков и Алексей Серебряков. Артисты поделились, что впервые в жизни увидели северное сияние, чем были невероятно впечатлены.



Кинодвижение в регионе только набирает обороты. В начале ноября в Мурманске пройдет XVII Международный кинофестиваль «Северный Характер», на котором будут представлены фильмы различных жанров, снятые на севере или северными режиссерами.