Съемочная группа сериала «Инспектор Гаврилов» возвращается в Одоев

Телеканал СТС и онлайн-кинотеатр START официально объявили о старте съемок третьего сезона комедийного сериала «Инспектор Гаврилов». Поклонники проекта вновь увидят полюбившихся героев в исполнении Виктора Добронравова, Дениса Власенко, Алексея Демидова и обладательницы премии ТЭФИ Екатерины Стуловой.



Особое внимание в новом сезоне уделяется локациям. Съемки по традиции пройдут в Одоеве, который превратился в экранный Усть-Шахтинск. Именно его улицы и здания создают ту самую атмосферу провинциального городка, в котором разворачиваются безумные и смешные события вокруг афериста Саши Медного, выдавшего себя за столичного инспектора.



Актеры и создатели сериала не раз говорили о своей любви к Одоеву и с теплотой отзывались о возвращении. Как поделился звезда проекта Денис Власенко, вся команда скучала по экспедициям и очень рада новой встрече.



Премьера нового сезона из 13 серий запланирована на телеканале СТС.