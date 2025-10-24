В Нижегородской области завершились съемки драмы «БО-БО»

Фильм расскажет о девочке-подростке с гемангиомой, которая сталкивается с насмешками сверстников и предрассудками общества. Картина поднимает важную тему принятия детей с особенностями внешности.



Особое внимание было уделено локациям, которые стали полноценными героями повествования. Съёмки проходили с конца лета в живописных уголках Нижегородской области — в деревнях Буслаево и Раскаты, а также в селе Троицкое. Часть натурных эпизодов была снята в Москве. Организацию процесса обеспечивала кинокомиссия региона при поддержке Правительства области.



Одной из ключевых находок съемочной группы стал дом середины XIX века, где никогда не проводилась реставрация. Эта уникальная локация помогла визуальному решению картины, балансирующему между натурализмом и сказочной эстетикой. По словам создателей, через такие детали они стремились передать внутренний мир главной героини, ее восприятие реальности, сравнимое с миром «Ёжика в тумане» Юрия Норштейна.



В главных ролях в картине снялись юная актриса Дарья Альхова и Александр Цыганов. Продюсером выступил Александр Просянов, известный по работе над фильмами Станислава Говорухина. Премьера запланирована на 2026 год.