Где снимали? Выпуск «Якутия»
Начались съемки нового сезона проекта «Казанова» в Санкт-Петербурге

24 октября
2025 год
24 октября 2025
Кинокомпания «Амедиа Продакшн» совместно с Первым каналом приступила к съемкам третьего сезона ретро-детектива «Казанова». Съемочный процесс стартовал в Санкт-Петербурге, но зрителей ждет масштабное путешествие по просторам СССР.

По сюжету, главный герой Игорь Апрельцев (Антон Хабаров) вместе с новой напарницей Лерой (Марина Ворожищева) пустится в авантюрное путешествие. Их путь проляжет через всю страну: от Башкирии до Пятигорска и от Костромы до солнечного Сочи. Герои будут колесить по разным уголкам Советского Союза, запуская цепочку невероятных мошеннических схем, каждый раз исполняя при этом чужую мечту: сногсшибательное платье от кутюр, путешествие на Север, съёмки в кино или выигрыш в лотерею. Создатели обещают зрителям не только захватывающий сюжет, но и визуальное путешествие во времени с узнаваемыми локациями.

В новом сезоне к актерскому ансамблю Антона Хабарова и Светланы Ходченковой, присоединились Марина Ворожищева, Елена Лядова, Анна Котова и другие звезды. Режиссером-постановщиком вновь выступил Сергей Комаров. Премьера нового сезона, состоящего из 8 серий, ожидается на Первом канале.
что почитать?