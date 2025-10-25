Пламенный привет: легендарные и необычные драконы в сериалах и кино

В российских кинотеатрах поселился «Горыныч» — фэнтези с Александром Петровым, чьего персонажа новорожденный дракончик принимает за маму. Из мировой культуры мы знаем, что летающие огнедышащие ящеры бывают очень разными. Так что будет не лишним вспомнить, какими их изображали в фильмах, сериалах и анимационных проектах, чтобы по-достоинству оценить их облик и характер в новых проектах.
«Нибелунги» (1924)
В пятичасовой дилогии Фрица Ланга
по мотивам средневекового германского эпоса «запечатлена» одна из первых встреч драконов и синематографа. Герой Зигфрид (Пауль Рихтер
) топлесс и с мечом наперевес одерживает вверх над огнедышащим чудищем. Искупавшись в крови дракона, он становится практически неуязвимым.
«Илья Муромец» (1956)
Главный былинный ящер Змей Горыныч появлялся в кино как минимум в 1939-м — у Александра Роу
в «Василисе Прекрасной
», но более эффектный облик трехголового мифического дракона получился у Александра Птушко
. Илья Муромец
(Борис Андреев
) и Змей Горыныч сошлись в поединке — и уже в цвете
.
«Спящая красавица» (1959)
Разъяренная дракониха, в которую превращается Малефисента
, охраняющая покой Спящей красавицы, — один из самых запоминающихся образов классического мультфильма Disney. Принцу Филиппу пришлось изрядно попотеть, как, вероятно, и аниматорам.
«Гидора, трехголовый монстр» (1964)
Теоретически в драконы можно записать и легендарного Годзиллу — исполинского динозавра с «атомным» дыханием, явившегося
миру в 1954-м. Однако в бестиарии самого известного кайдзю, воплощающего месть природы и ужас ядерной энергии, есть более подходящий кандидат. Трехголовый Кинг Гидора впервые появился в пятом фильме франшизы, где Годзилла уже переквалифицировался в защитника Земли, а сам дракон олицетворял угрозу из космоса, прибыв на метеорите с уничтоженной им Венеры.
«Хоббит» (1977)
Пантеон драконов, конечно же, будет неполным без Смауга из фэнтези-повести Джона Р. Р. Толкина
. Новейший облик он обрел стараниями Питера Джексона
и его трилогии
, где хозяин Одинокой горы говорит голосом Бенедикта Камбербэтча
, но первая полнометражная экранизация «Хоббита» случилась еще за 35 лет до дорогостоящей трилогии. Режиссерами выступили Артур Ранкин мл.
и Жюль Басс
, а за анимацию отвечала японская студия Topcraft, поэтому Голум похож на каппу из национальной мифологии, а Смауг (Ричард Бун
) имеет кошачьи черты морды.
«Полет драконов» (1982)
Великое множество огнедышащих ящеров, больших и малых, молодых и старых, из западной мифологии и восточной, можно увидеть в мультфильме уже упомянутого Басса. Соединив сюжетную часть романа «Дракон и Джордж
» Гордона Диксона
и изыскания Питера Дикинсона
, попытавшегося доказать, что драконы могли существовать, мультфильм предлагает в определенной степени ревизионистский подход к жанру фэнтези и наукообразное объяснение драконьего полета. Впрочем, симпатичен этот мультфильм еще и как памятник эпохи VHS: в 1990-е «Полет дракона» в одноголосой озвучке распространяли в паре с «Королем львом
».
«Бесконечная история» (1984)
Ушедший
в начале августа Вольфганг Петерсен
, земляк Ланга, подарил истории кино еще один образчик дракона — очаровательного бескрылого Фалькора, напоминающего добродушного продолговатого пса. Вообще Дракона Удачи, как и саму «Историю, у которой нет конца», — оду фантазии и чтению книг — придумал писатель Михаэль Эндке
, но именно в фильме Петерсена тот обрел визуализацию (и мягкий покров из шерсти ангорской козы).
«Ну, погоди» (1986)
В 16 серии задремавший на пляже Волк переносится в мир удивительных книжных сюжетов, где встречает Бабу Ягу и Змея Горыныча, который надолго запомнился юным зрителям тем, что изображал самолет с тремя пастями-турбинами. Кстати, ранее Вячеслав Котеночкин
уже выводил на малый экран знаменитого трехголового змея — в сказке «Межа
» (1967).
«Убить дракона» (1988)
Горыныч, конечно, иконический образ, но, вероятно, самый известный дракон (пост)советского пространства — тот, которого придумал Евгений Шварц
, а в фильме Марка Захарова
воплотил Олег Янковский
. Вдохновленная рыцарской мифологией и догмой, что «победитель дракона сам становится драконом», эта притча помещает тварь из средневекового бестиария в обстоятельства бюрократической инерции, власти зла и тлетворных компромиссов, которые отравляют душу каждого отдельного человека. Проще говоря, «в каждом из них придется убить дракона», как заявляет в фильме Ланцелот (Александр Абдулов
).
«Мулан» (1998)
В конце 90-х — начале нулевых студия Disney постаралась разнообразить свои визуальную и сюжетную палитры, обратившись к культурам других, в том числе не европейских, стран. Так появился мультфильм «Мулан», основанный на китайской поэме VI века о деве-воительнице Хуа Мулань. Для западных зрителей украшением этой феминистской сказки в около-азиатском сеттинге выступил говорящий дракончик Мушу (Эдди Мерфи
), срисованный с красного змея-луна и названный чуть ли не в честь популярного блюда «свинина Мушу». В Китае такой оммаж не оценили, восприняв классического диснеевского сайдкика как насмехательство над традициями, но дети 90-х полюбили его всем сердцем.
«Шрек» (2001)
Дракониха Элизабет из «Шрека» начинает экранную карьеру как классическая хранительница принцессы в высокой башне, но в последующих частях появляется уже как возлюбленная и супруга Осла (снова, кстати, Эдди Мерфи). Пара, разрушающая сказочные и прочие стереотипы, даже обзаведется потомством — очаровательными огнедышащими осликами с крыльями.
«Унесенные призраками» (2001)
Благородный мальчик-дракон Хаку неоднократно выручает юную Тихиро в самом известном произведении Хаяо Миядзаки
. Правда, если главная героиня попадает в привычном теле в непривычный мир
, то с Хаку происходит наоборот: хранитель янтарной реки, он пришел к ведьме Юбабе с целью освоить магию, а та лишила его памяти, имени и привычного облика. Интересный факт: у японских драконов всего три пальца на лапе (у китайских — четыре, у европейских — пять).
«Гарри Поттер и Кубок огня» (2005)
Драконы упоминаются еще в «Философском камне
» — ведь один из них охраняет сокровища банка Гринготтс. Во всем же смертоносном великолепии они предстают на Турнире трех волшебников, где Гарри Поттера (Дэниел Рэдклифф
) ждет схватка с венгерской хвосторогой (три другие породы — шведский тупорылый, валлийский зеленый и китайский огненный шар).
«Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (2006)
Современная версия трехголового сказочного змея от студии «Мельница» переводит его из стана злокозненных тварей в ненадежные союзники. Головы все время спорят, сам Горыныч оказывается в незавидных ситуациях, а иногда вынужден совершать противоправные действия (например, украсть Забаву) в счет карточного долга. Однако и на помощь богатырям приходит неоднократно.
Сказания Земноморья (2006)
Появление огнедышащих ящеров в вольной экранизации Урсулы Ле Гуин сигнализирует человечеству о нарушении баланса в мире — и в душе отдельных представителей человечества, вроде мальчика-цареубийцы Аррена, расправившегося с отцом в начале истории. В финале аниме Горо Миядзаки
«стая» драконов возвестит миру, что баланс восстановлен (во всяком случае — пока).
«Беовульф» (2007)
В начале нулевых Роберт Земекис
увлекся технологией захвата движения, когда живые артисты на экране превращаются в 3D-модели, и таким образом экранизировал англосаксонский эпос о Беовульфе, где, вероятно, впервые описан хорошо сегодня известный образ дракона.
«Как приручить дракона» (2010)
История взросления в латах фэнтези начинается с кровной вражды драконов и викингов с острова Олух. Однако вскоре недостаточно маскулинный 15-летний Иккинг встретит очаровательного дракона Беззубика, а затем количество огнедышащих ящеров во франшизе будет расти в геометрической прогрессии.
«Игра престолов» (2011-2019)
Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк
) получает три драконьих яйца еще в первом сезоне. Им еще предстоит вылупиться и вырасти, так что в полную силу Дрогон, Визерион и Рейгаль начинают функционировать примерно в шестом сезоне. И именно Дрогону достается одна из самых важных и трагических ролей в финале истории
.
«Дракон-горничная госпожи Кобаяси» (2017-2021)
Тору — жизнерадостная девушка в униформе горничной, которая следит за бытом, питанием и здоровьем офисной работницы Кобаяси. Выдает ее разве что увесистый зеленый хвост: ведь на самом деле Тору — дракониха из фракции Хаоса, которая оказалась в современном Токио с мечом в боку. Кобаяси гостью из другого мира спасла и пригласила пожить у себя (дело было в пятницу после работы, выпитый алкоголь сделал трудологичку очень смелой и гостепреимной). Тору не просто согласилась, но и невольно привела за собой других драконов, которые устали враждовать между собой и теперь наслаждаются жизнью в человеческом мире
(например, Фафнир играет в видеоигры, Кетцалькоатль изображает из себя суккуба, а Канна уплетает сладкое и идет в школу).
«Драконий зубной» (2017)
Необычный взгляд на роль огнедышащего ящера в устройстве мира от студии Khara, основанной легендарным Хидэаки Анно
(«Евангелион
»). Все начинается в пасти дракона, где жители специального поселения ухаживают за драконьей полостью рта. Однако довольно быстро созерцательная зарисовка о стоматологии невероятных масштабов перерастает в притчу о войне и мире, самопожертвовании и мортидо
. Интересная мифологическая деталь: сквозь зубы дракона здесь проходят души умерших, а потому их вещи, а порой и тела оседают в полости гигантского рта.
«Хисонэ и Масотан» (2018)
В этом аниме драконы оказываются секретным оружием Воздушных сил самообороны Японии. Пилотировать их непросто, потому что древние ящеры сами выбирают, кого пустить к себе в пасть, где находится «кабина пилота». Новобранке Хисонэ везет, и выбор биологического «боевого истребителя» падает именно на нее.
«Рик и Морти» (2019)
Одно из самых изобретательных шоу на современном телевидении
, конечно, не могло пройти мимо историй о драконах: так в четвертой серии четвертого сезона появляется мудрый Бальтрамон, который не тот, кем кажется. А еще он подарок Морти от Рика, который втягивает семейство Санчез в эпическое фэнтези-противостояние (правда, место доблести и злобности занимают доминация и эксплуатация).
«Нэчжа» (2019)
В современной версии легендарного китайского эпоса драконы занимают особое место: обитая в подводном царстве, они охраняют демонов, которых помогли одолеть. Жизнь в качестве вечных привратников им, конечно, не очень нравится, поэтому Царь драконов Западного моря рассчитывает переменить участь. Например, благодаря талантливому сыну Ао Бину: тот может стать учеником бессмертного, а потом и дослужиться до высшего титула. Поначалу его плану мешает хулиганистый Нэчжа, который становится драконьему отпрыску другом, а потом выручает чешуйчатый народ из большой передряги (в сиквеле
).
«Райя и последний дракон» (2021)
Современная и более деликатная попытка студии Disney использовать образы из мифологии Юго-Восточной Азии. Последний дракон — это Сису (Аквафина
), проспавшая 500 лет, пока люди и ее собраться боролись с загадочными друунами. Внешность Сису вдохновлена китайскими водными драконами и змееподобными буддистскими нагами. Отсюда — изящество и отсутствие крыльев.
«Волшебный дракон» (2021)
Еще один китайский дракон — теперь с функциями джинна. Розовый и всемогущий Лонг — раб чайника, который оказывается в руках юноши из современного Шанхая. Исполнив три желания нового владельца, он получит долгожданную свободу. В американской версии его озвучивает Джон Чо
, в китайской — Джеки Чан
.
«Шан-Чи и легенда десяти колец» (2021)
Первый фильм киновселенной Marvel про азиатского супергероя активно прибегает к мифологии Древнего Китая и не только, а потому без дракона было обойтись невозможно. Эффектная Великая защитница появляется лишь в финальной битве с (буквально) силами тьмы, но её присутствие ощущается задолго до пробуждения столь могучей силы: жители волшебной деревни Та Ло используют чешую покровительницы, чтобы ковать доспехи и оружие.
«Дом дракона» (2022)
Спин-офф «Игры престолов», рассказывающий о борьбе за власть среди представителей рода Таргариенов. События разворачиваются за 200 лет до оригинального сериала
, а помимо лиц царских кровей фигурируют 17 драконов (на радость тем, кому их не хватало в прошлом хите HBO). Среди них — Сиракс юной Рейниры (Милли Олкок
), Караксес взбалмошного Деймона (Мэтт Смит
), а также череп Балериона, на котором когда-то летал нынешний король Визерис I (Пэдди Консидайн
).
«Папин дракон» (2022)
Основанный на послевоенной сказке Рут Стайлз Ганнетт
очаровательный и живописный мультфильм Норы Туми
, снявшей «Добытчицу
» и работающей на студии Cartoon Saloon («Песнь моря
», «Легенда о волках
»). Местного дракончика зовут Борис (его озвучивает Гатен Матараццо
из «Очень странных дел
»), для которого ритуалом взросления выступает спасение вечно тонущего Дикого острова. Однако маленький 100-летний змий не может побороть страхи — перед водой, огнем и образом «настоящего дракона», в чем ему помогает обычный мальчик Элмер, проходящий схожий период в жизни.
«Нимона» (2023)
Хулиганка Нимона из высокотехнологичного Средневековья может превращаться в кого угодно: от мышки до китихи и, конечно, драконихи. Окружающие реагируют на это стереотипно плохо, больше доверяя силовикам-рыцарям и тотальному надзору. Однако экранизация комикса Инди Стивенсона
позволяет иначе взглянуть на баланс лжи и намека в сказочных сюжетах — особенно в отношениях драконов и рыцарей.
«Провожающая в последний путь Фрирен» (2023)
Созерцательное фэнтези об эльфийке-долгожительнице Фрирен, которая хочет понять, в чем прелесть короткого человеческого века, разумеется, не могло обойтись без дракона. Красный огнедышащий монстр, которого не может одолеть молодой воин Штарк, воплощает людские страхи — не столько перед могучими оппонентами, сколько из неверия в себя.
«Подземелье вкусностей»
Еще один красный дракон встречается в мифических катакомбах, куда заносит отряд искателей приключений. Чешуйчатый исполин едва не истребляет всех гостей — только самоотверженность волшебницы Фалин позволяет остальным спастись. Правда, оказавшись на поверхности, рыцарь Лайос, чья сестра исчезла в пасти легендарного ящера, вновь отправляется в подземелье, чтобы его спасти. Вместе с самыми верными соратниками им предстоит долгое странствие, в ходе которого они будут довольствоваться подножным кормом (готовить то, что смогут найти или убить).
«Хвост феи: Столетний квест» (2024)
В продолжении культового фэнтези
самую отважную гильдию в королевстве Фиор ждет путешествие в далекие края — и попытка запечатать пятерых Богов-драконов. Миссия, которая больше века никому не поддавалась.
«Дева и дракон» (2024)
Оригинальное темное фэнтези с Милли Бобби Браун
в роли принцессы Элоди, которую предает аристократичный жених. Оказавшись на дне ущелья, девушка берется за меч, чтобы сначала дать отпор огнедышащей твари, а затем и всему патриархальному обществу не слишком уж сказочного королевства.
«Супермен» (2025)
Новый супергеройский фильм Джеймса Ганна
тоже не обходится без огнедышащего кайдзю — возможно, японской поп-культуре мы и обязаны его возникновением на экране. Однако в истории про защитника Земли и сына Криптона — межпланетного иммигранта — такой апгрейд для дракона выглядит вполне логично. Мифы нового времени обернулись комиксами — летающие ящеры стали предпочитать ходьбу.
«Горыныч» в кинотеатрах с 23 октября.
«Горыныч». Отрывок
