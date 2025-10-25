Индийские кинопутешествия во времени и другие t-аномалии

Осенью 2023 года мы запустили рубрику про сай-фай из малоизвестных широкому зрителю национальных кинематографий, начав, как и в случае макабра, с Мексики, Бразилии, Аргентины и других стран Центральной и Южной Америки. Затем мы рассказали о кинофантастике Африки, Ближнего Востока и Индонезии, а в этом материале речь пойдет об индийских образцах жанра.
Фантастические традиции Индии восходят к величайшим образцам античной литературы. Если эпос «Рамаяна» имеет многие черты фэнтези, то «Махабхарату» исследователи называют первой научной фантастикой из-за рассказов о летающих самолетах и мощном оружии, напоминающем современное ядерное оружие. Однако полноценно жанр заявил о себе лишь в XIX веке. В июне 1835 года в «Калькутской литературной газете» был опубликован «Дневник сорока восьми часов 1945 года
», написанный на английском языке студентом Кайласом Чандером Даттом
. В этом произведении описана война за независимость, возглавляемая харизматичным лидером, которую индийцы будут вести против британцев примерно через столетие. Спустя десятилетие на свет появилась англоязычная новелла Соши Чандера
«Республика Орисса: Cтраница из анналов XX века» — о попытке народа штата Орисса отделиться от Британской империи в 1916 году. Также на языке колонизаторов в 1905-м написал рассказ «Сон султанши» Рокея Сакхават Хоссейн
. На хинди были опубликованы в 1884-м «Невероятные хроники» Пандита Амбики Датта Вьяса
, а в 1900-м — «Путешествие на Луну» Бабу Кешава Прасада
. В Бенгалии в 1879-м вышел рассказ Джагананды Роя
«Путешествие на Венеру», в 1882-м — повесть Хемлала Датты
«Тайна», а в 1896-м — «Беглый циклон» Джагадиша Чандры Боса
.
Поэт, писатель, сценарист и кинорежиссер Премендра Митра
был одним из ведущих бенгальских мастеров сай-фая в ХХ веке. Среди наиболее известных его рассказа — «История муравьев» и «Враги Марса». В своих произведениях автор критикует человечество и утверждает, что для выживания людям необходимо забыть о различиях и объединиться. Особое влияние на фантастику страны оказал выдающийся кинорежиссер, сценарист, детский писатель, композитор, продюсер, издатель, кинокритик и иллюстратор Сатьяджит Рай
. В 1961-м мастер создал легендарный образ профессора Шонку, который дебютировал на страницах журнала Sandesh в научно-фантастическом романе «Дневник космического путешественника». Невероятный мир его путешествий и изобретений насчитывает 38 полных и два неполных дневника (последний опубликован в 1992-м). В этой саге НФ сочетается с путевыми заметками, фэнтези, приключениями и романтикой. Профессор Шонку удивительно реален: он отважен, но забывчив, любознателен, но обладает самообладанием. Остроумие и юмор делают Шонку очень человечным, а изобретения профессора впечатляют: это лекарства, гаджеты и машины, которым не позволено властвовать или быть могущественнее человеческого разума.
Среди заметных произведений на английском также следует вспомнить «Жатву» Манджулы Падманабхан
, «Дели» Ванданы Сингха
, «Зверя с девятью миллиардами ног» Анила Менона
, «Турбулентность» Самита Басу
и «Красный сигнал» Рими Чаттерджи
. На бенгальском пишут Аниш Деб
, Адриш Бардхан
, Лила Маджумдар
, Сунил Гангопадхьяя
, Ширшенду Мукхопадхьяя
и Сайед Мустафа Сирадж
, на тамильском — Раманичандран
, Субха
, Индра Сундар Раджан
, Видья Субраманиам
и Тамилванан
, на маратхи — Джаянт Нарликар
, Й. Х. Дешпанде
и Лаксман Лондхе
, прославившийся книгами «Второй Эйнштейн», «Дистанционное управление» и «Далекий горизонт», на языке ория — Гокуланкра Махапатра
, а на урду — Ибн-и-Сафи
, Мазхар Калим
, М. А. Рахат
, Мохиуддин Наваб
, Халида Асгар
и Кришан Чандар
, чья сказочная фантастика «Перевернутое дерево» знакома отечественному читателю.
С третьим тысячелетии в индийскую фантастику проникли идеи модернизма и новой волны. Авторы отошли от бульварной сенсационности 1970-х и 1980-х. Под влиянием «афрофутуризма» они стали больше затрагивать социально-политические вопросы, опираясь на жестокую историю колониализма. Движение, получившее название «десифутуризм», началось в 1995-м с романа Амитава Гоша
«Калькуттская хромосома» и переживает сегодня возрождение благодаря таким авторам, как Сиддхартха Деб
(«Свет на краю света») и Лаванья Лакшминараян
(«Десятипроцентный вор»).
Зачатки сай-фая в индийском кинематографе появились еще на закате колониальной эпохи. В 1938-м вышел «Профессор Ваман
», где сочетались элементы детектива, хоррора и фантастики. В фильме легко узнается сюжет «Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда
» Роберта Льюиса Стивенсона. За год до обретения независимости на больших экранах страны показали кинокомикс «Летающий принц
» с Фиарлесс Надией
, в котором речь идет о сыворотке, позволяющей управлять волей человека. В 1947-м режиссер Ходжа Ахмад Аббас
представил публике романтическую комедию «Настоящее и прошлое
» про молодого человека, встретившего девушку из будущего. В ленте можно узнать, какой станет Индия в 2048-м, и увидеть город будущего Гандинагар.
Однако началом развития индийской кинофантастики специалисты называют 1952 год, когда вышел англо-тамильский фильм «Джунгли
» с участием американских актеров Рода Кэмерона
, Сесара Ромеро
и Мари Уиндзор
. В картине, вдохновленной «Затерянным миром
» и «Кинг Конгом
», показана экспедиция, чьи участники сталкиваются с мамонтами. В кадре видно типичных слонов, переодетых в доисторических животных, а сам фильм напоминает американское приключенческое кино 1950-х, приправленное национальными песнями и плясками. Спустя шесть лет индусы сняли на тамильском языке одну из первых лент про невидимость: в «Невидимке
» рабочий выпивает особое зелье и становится незримым мстителем в маске. Впоследствии этот сюжет неоднократно обыгрывался в местной кинофантастике. Можно вспомнить классического «Мистера Индию
» Шекара Капура
с Анилом Капуром
и «Соседку профессора
» с Сандживом Кумаром
, Ашей Парех
и Падмини Колхапуре
. Последнюю начали снимать еще в 1980-х, но проект заморозили из-за смерти Кумара в ноябре 1985-го. На тот момент лента была готова только на 75%, так что сценарий был изменен, чтобы сделать главного героя невидимым в оставшихся эпизодах. На смену покинувшему съемочную команду режиссеру Рави Тандону
пришел Шантилал Сони
, а Амитабха Баччана
, много работавшего с Кумаром, пригласили в качестве рассказчика — в финале он отдал другу дань уважения. В итоге фильм добрался до зрителей в 1993-м. Еще один пример подобного сюжета — «Мистер Икс
» Викрама Бхатта
, где невидимого Эмрана Хашми
можно узреть, если он выйдет из тени на свет.
«Соседка профессора». Заставка на английском языке
В 1960-е индийские кинематографисты всё чаще стали обращаться к сюжетам о супергероях и супершпионах наподобие Джеймса Бонда. Таковы, например, «Хилари
» и «Возвращение мистера Супермена
» с Пи Джайраджем
, Шейлой Рамани
и Хелен
. В 1963-м была создана первая космическая опера «Королева искусств
», где девушку похищают инопланетяне, чтобы она научила их музыке и танцам. В ленте впервые показаны пришельцы, внеземное оружие, космические путешествия и футуристические технологии. В 1965-м вышел фильм «В поисках воров
» — про группу злодеев-ученых, которые экспериментируют с летающими автомобилями, невидимостью, лучевым оружием и так далее, попутно совершая множество зверств при помощи физических и научных способностей. 1966-й знаменателен выходом кайдзю-фильма «Гогола
» с Азадом
, противостоящим огромной рептилии а-ля Годзилла, и космической оперы «Путешествие на Луну
» с Дарой Сингхом
. Через год режиссер Нисар Ахмад Ансари
в «Пришельцах с Марса в Индии
» вместе с актерами Прадипом Кумаром
, Тануджи
и Джонни Уокером
превратил традиционный сюжет о вторжении инопланетян в политическую агитку — благо тогда еще были свежи воспоминания о войне с Пакистаном.
С этим же десятилетием связан и один киноскандал. В 1962-м Сатьяджит Рай написал для своего семейного журнала Sandesh рассказ «Друг мистера Банку», который через пять лет послужил основой для сценария, известного под названием «Чужой». Сюжет вращается вокруг космического корабля, который приземляется в пруду сельской Бенгалии. Инопланетянин по имени «Мистер Анг» через сны устанавливает контакт с деревенским парнем по имени Хаба. Идеей создания индийско-американской картины загорелась студия Columbia Pictures, а на главные роли пригласили Питера Селлерса
и Марлона Брандо
. Каково же было удивление Рая, когда выяснилось, что продюсер Майкл Уилсон, выступавший его представителем в Голливуде, зарегистрировал авторское право на сценарий как соавтор, хотя никак не был вовлечен в его создание, а гонорар попросту присвоил. Позднее Брандо отказался от роли, а разочарованный индийский мастер вернулся в Калькутту, несмотря на приглашение Джеймса Кобурна
на роль в фильме. Columbia несколько раз выражала заинтересованность в возрождении проекта в 1970-х и 1980-х, но из этого ничего не вышло.
Когда в 1982-м на свет появился «Инопланетянин
» Стивена Спилберга
, Рай заметил сходство со своим сценарием, который, по его словам, был «доступен по всей Америке»
. Спилберг на это заявил: «Я учился в старших классах, когда его сценарий ходил по Голливуду».
При этом он окончил среднюю школу в 1965-м, а режиссерскую карьеру начал в Голливуде в 1969-м. С «Чужим», кстати, имеет параллели не только «Инопланетянин», но и «Близкие контакты третьей степени
», где пришелец изображен похожим образом. Рай описывал инопланетянина как «помесь гнома и голодного ребенка-беженца: большая голова, тонкие конечности, худой торс. Он мужчина, женщина или бесполый? Мы не знаем. Его форма в основном передает некую неземную невинность, и трудно связать с ним великое зло или великую силу; тем не менее из-за сходства с болезненным человеческим ребенком возникает ощущение жути».
В 1985-м в Индии вышел фильм Садху Мехера
«Бабула
», имеющий сходство с «Инопланетянином»; тем самым круг замкнулся. Немало общего с сюжетом великого режиссера и у картины Ракеша Рошана
«Ты не одинок
». В 2003-м Сандип Рай начал работать над адаптацией оригинальной истории отца — бенгальский телефильм Каушика Сена
был в конечном счете показан в 2006-м. Эта версия основана на самом рассказе, где главным героем был школьный учитель по имени Банку. Сандип также в 2010-е экранизировал одну из историй про профессора Шонку, придуманного отцом. Сам Сатьяджит в кино больше особенно не обращался к фантастике — лишь в сказке «Королевство алмазов
» персонажи сталкиваются с устройством по промыванию мозгов.
В 1980-е, помимо «Бабулы», «Королевства алмазов» и «Мистера Индии», также вышли приключенческий боевик «Викрам
» про полицейского, которому поручили найти ракету, и местный «Супермен
» с Пунитом Иссаром
, Шакти Капуром
, Дхармендрой
, Ранджитой Каур
и Соней Сахни
. Тогда же в супергероике снимались Амитабх Баччан и Джеки Шрофф
. В 1991-м в Индии впервые обратились к одной из самых популярных тем в национальной кинофантастике — путешествиям во времени. Сингитам Шриниваса Рао
поставил комедийное приключение «Миссия 369», чей герой попадает в далекое прошлое и в неблизкое будущее. Поджанр получил развитие в нулевые, когда зрителям представили комедию «Приключения во времени» и романтический боевик «Любовная история 2050».
О путешествиях во времени, вдохновляясь трилогией Роберта Земекиса
«Назад в будущее
» и классическим произведением Герберта Уэллса, Шекар Капур начал снимать в 1992-м «Машину времени». Герой Аамира Кхана
отправляется из 1990-х в 1960-е, где встречает будущих родителей в исполнении Насируддина Шаха
и Рекхи
. Виджай Ананд
был утвержден на роль ученого, который изобрел машину времени, а Равине Тандон
достался образ возлюбленной. Когда режиссер уже отснял три четверти фильма, производство отложили из-за финансовых проблем и отъезда Капура в США. В 2008-м постановщик объявил, что попытается возродить картину с новым актерским составом, однако так и не осуществил задуманное.
Индийские кинематографисты часто используют в сюжетах не только машину времени, но и всевозможные t-аномалии. Например, в романтической трагикомедии «Прости мою ошибку
» великовозрастный балбес в исполнении Раджкумара Рао
попадает во временную петлю прямо в день свадьбы на Вамике Габби
. Лента затрагивает межрелигиозные и экологические проблемы страны, однако создатели чересчур увлеклись назиданиями, превращая легкий сюжет в пафосную жвачку. Ролану Жоффе
, снявшему совместно с индийскими кинематографистами ленту «Вне времени
», не удалось сохранить грань между приключением и мелодрамой. Джош Хартнетт
, Тамсин Эгертон
, Бипаша Басу
и Элис Энглерт
воплотили на экране бестолковую историю археолога-подводника Джея Финнела, который во время исследования торгового судна XVIII века вместе с женой получил серьезное ранение и оказался в коме. Борясь со смертью, герой попадает в Индию 1778 года и начинает жить в роли британского офицера Джеймса Стюарта, поглощенного страстью к прекрасной женщине. Фильм о традиционном попаданце разрабатывался с конца 1990-х и при многомиллионном бюджете сумел заработать немногим больше сотни тысяч долларов.
Для знакомства с индийской кинофантастикой, посвященной временным парадоксам, предлагаем вашему вниманию 12 полнометражных образцов жанра и два сериала.
«Миссия 369» (1991)
«Миссия 369». Трейлер на языке хинди
Первый индийский фильм о путешествиях во времени, снятый на языке телугу, начинается с кражи алмаза в музее. Затем главный герой в исполнении Нандамури Балакришны
вместе с возлюбленной Мохини попадает на машине времени в начало XVI века, когда правил император Виджаянагара Кришна Дева Райя, и в постапокалиптический 2504 год. В далеком будущем люди из-за последствий ядерной войны живут под землей, но там летают машины, построенные из ЛЕГО-кубиков (!). В финале зрителя ожидает битва протагониста и злодея с лицом Амриша Пури
, словно перекочевавшего в фильм из «Мистера Индии», поскольку одет в тот же мундир. Место классического Дока занял Тинну Ананд
. В наличии также козни королевской танцовщицы, местный Коля Герасимов и его друзья, историческая хроника и много кадров из фантастической классики вроде «Звездных войн
». В наши дни творение вызывает интерес некоторыми находками: например, в кадре можно увидеть специальные «желудочные компьютеры», которые сообщают людям, когда им нужно есть, машины, интерпретирующие мысли, и Dragon Walk – предшественник современных платформ потоковой музыки. При этом герои непринужденно общаются с историческими личностями, не боясь изменить грядущее, а сама эпоха Виджаянагара чересчур идеализирована.
Картина появилась на свет под влиянием уэллсовской «Машины времени
», которую режиссер Сингитам Шриниваса Рао прочитал в колледже. Производство стартовало в 1990-м, съемки заняли около 110 дней. Над фильмом работали три оператора: П.К. Шрирам снимал современные сцены, В.С.Р. Свами — исторические, а Кабир Лал – футуристические. Декорации и концепция машины времени привлекли внимание публики, что побудило дистрибьюторов взять на себя дополнительные расходы, и в итоге бюджет составил около 1,60 крор
. Сцены, изображающие эпоху Виджаянагара, снимали на студии Annapurna в Хайдарабаде, а начальные эпизоды с участием машины времени — на студии Vauhini в Ченнаи (тогда еще Мадрасе). Для некоторых эпизодов реквизит фантастического агрегата перевозился на большом грузовике в такие места, как лес Талакона в штате Андхра-Прадеш. Футуристические сцены сняли на специально построенных площадках в Мадрасе. Для изображения постапокалиптического мира, опустошенного Третьей мировой войной, создатели использовали практические эффекты — на них ушло больше всего времени. Из-за ограниченности технологий визуальных эффектов в Индии ленту сняли на камеру VHS, а затем перевели на пленочный негатив. После завершения съемок команда отправилась в Лондон для работы с графикой. Премьера ленты, исследующей вопросы демократии, технологий и войны, состоялась 18 июля 1991-го. Она получила признание критиков, удостоена двух государственных премий Nandi Awards и считается влиятельной работой в индийской научной фантастике. В январе 2017-го режиссер объявил о работе над продолжением, к которому позднее присоединились Балакришна и его сын Мокшагна. Производство сиквела запланировано на 2025-й.
«Любовная история 2050» (2008)
«Любовная история 2050». Трейлер на языке хинди
История о любви, вспыхнувшей между Караном (Харман Баведжа
), в жизни которого нет никаких правил, и Саной (Приянка Чопра
), наоборот, их придерживающейся. Дядя Карана (Боман Ирани
) создает машину времени, и Сана хочет переместиться в Мумбаи 2050 года, однако несчастный случай перечеркивает все мечты пары. После гибели возлюбленной парень решает осуществить её мечту и вместе с родными отправляется в будущее, где, среди летающих автомобилей, роботов, голограмм, 200-этажных зданий и поездов в небе, видит знаменитую певицу Зиешу, очень похожую на Сану. Уверенный, что девушка является реинкарнацией любимой, Каран находит путь к её сердцу, попутно расправляясь с местным злодеем. Лента, отчасти основанная на сюжете «Миссии 369», считается первым утопическим фильмом Болливуда о путешествиях во времени. Премьера состоялась 2 июля 2008-го в Лондоне, а в прокат вышла спустя два дня, но не снискала кассового успеха и признания критиков. В середине 2020-х кино воспринимается с любопытством, ведь до описываемых событий осталось всего каких-то 25 лет.
Изначально, когда в 2004-м было объявлено о разработке фильма, на главную женскую роль подписалась Карина Капур
— ей заплатили 3 крора. Но через два года актриса отказалась из-за перегруженного съемочного графика, и её заменила Приянка Чопра. В картине с огромным бюджетом (60 крор) было 1200 кадров со спецэффектами, созданными четырьмя международными компаниями. Некоторые эпизоды были сняты в австралийской Аделаиде с участием местных танцоров. Чопре пришлось дважды перекрасить волосы: в рыжий и черный. Образ рыжеволосой героини был вдохновлен картиной сестры Баведжи, Ровены, изображавшей женщин настоящего и будущего. Фильм, отмеченный наградой за лучшие спецэффекты на 54-й церемонии вручения премии Filmfare Awards, планировали выпустить на экраны 21 декабря 2007-го, но перенесли релиз из-за затянувшегося постпродакшна. После просмотра многие включили его в списки худших кинокартин, однако в научной статье 2017 года исследователи отметили, что утопическая версия Мумбаи в фильме помогает «понять культурные опасения по поводу неолиберального будущего Индии»
. По мотивам «Любовной истории» компания Rocking Pixels разработала игру.
«Переиграть судьбу» (2010)
«Переиграть судьбу. Трейлер на языке хинди
Акшай Кумар
, Айшвария Рай
, Рандхир Капур
, Ом Пури
и Раджпал Ядав
украсили собой неофициальный ремейк шедевра «Назад в будущее». Впрочем, режиссер Випул Шах уверяет, что это адаптация одноименной гуджаратской пьесы и «Машины времени». Банти любит Таню, но патологически боится церемонии свадьбы. На 35-летнем юбилее бракосочетания родителей ему становится понятно, почему он так себя ведет. Герой пытается оживить разваливающийся брак предков, с помощью созданной ученым машины времени отправляясь в 1970-е, когда их роман только зарождался: всё оказывается сложнее, чем он ожидал. Ведь его папа оказался еще большим тюфяком, чем персонаж Криспина Гловера
из оригинала, а мама и вовсе была бандиткой. Критики не пришли в восторг от получившейся ностальгической комедии, однако признали, что это легкое кино с невероятной химией между Акшаем и Айшварией.
Созданию ленты сопутствовали неурядицы. В частности, съемки, запланированные на июль 2010-го в Манали, пришлось перенести из-за оползней, заблокировавших дороги в районе перевала Рохтанг; съемочную группу эвакуировала армия. Фильм вышел в прокат 5 ноября 2010-го, что совпало с главным индийским праздником Дивали. Сборы в первый день проката составили 48 миллионов рупий, что является одним из худших показателей для блокбастеров с Акшаем Кумаром. В конечном счете, правда, новинка заработала 480 миллионов. Примечательно, что прическа Акшая Кумара была вдохновлена длинноволосым образом Сунила Датта
из криминальной драмы «Рана
» 1975 года.
«Вчера, сегодня, завтра» (2015)
«Вчера, сегодня, завтра». Трейлер на языке хинди
Примечательная остросюжетная комедия на тамильском языке, которую снял А Рави Кумар
. Друзья Эланго (Вишну Вишал
) и астролог Пуливетти Арумугаме (Карунакаран
), завладев машиной времени, прилетевшей из 2065 года вместе с собакой (привет фильму Земекиса!), начинают на ней зарабатывать. Однако вмешательство в естественный ход вещей предотвращает смерть гангстера, и тот начинает сеять хаос в их жизни.
Для Рави Кумара, ранее снимавшего короткий метр, картина стала полнометражным режиссерским дебютом. После создания короткометражки «Нулевой километр
», основанной на концепции червоточины
, он хотел снять полный метр на ту же тему, но позже счел эту идею неподходящей. Затем коллега Налан Кумарасами предложил ему сделать проект о путешествиях во времени, и Кумар придумал историю про двух друзей. Мия Джордж согласилась на главную женскую роль, отказавшись от участия в ленте «Мой Бог
». Основные съемки начались в конце октября 2014-го. В начале ноября Вишал взял небольшой перерыв в съемках из-за конъюнктивита. Съемки завершились в январе 2015-го. Визуальные эффекты и компьютерная графика были созданы компанией Phantom Effects. Фильм вышел в прокат 26 июня 2015-го и получил положительные отзывы критиков, а Рави Кумару вручили золотую медаль Behindwoods за лучший сценарий. В январе 2021-го впервые заговорили о сиквеле с участием Вишала и Карунакарана. Режиссером назначили дебютанта Картхика Понраджа
, однако производство картины застопорилось. Спустя три года появилась информация о том, что за постановку возьмется Бхарат Менон, а сценарий напишет Рави Кумар.
«Смотри еще раз» (2016)
«Смотри ещё раз». Трейлер с английскими субтитрами
Любопытный взгляд на концепцию временной петли от режиссера Нитьи Мехры
. Джай (Сидхарт Мальхотра
) и Дия (Катрина Кэйф
) любят друг друга с детства, но незадолго до свадьбы молодой человек внезапно начинает сомневаться, что семейная жизнь — это правильный выбор для перспективного математика. Напившись с горя, парень теряет сознание, а очнувшись, видит, что уже давно женат — и вообще прошло два года. На следующее утро вдруг оказывается, что Джай «потерял» еще восемь лет, а сутки спустя — еще 16. Понимая, что с такой прогрессией завтрашний день для него может уже не наступить, главный герой пытается повернуть время вспять. Лауреат премии Zee Cine Awards за хореографию послужил основой для австралийской романтической комедии Джоша Лоусона
«Короче говоря
», вышедшей в 2021-м.
О разработке мелодрамы под рабочим названием «Кто видел вчерашний день» впервые сообщили в октябре 2013-го, когда стало известно, что Мехра, ранее работавшая помощницей режиссера над фильмами уровня «Жизни Пи
», дебютирует в качестве постановщицы. На главные роли претендовали Аамир Кхан и Дипика Падуконе
, но впоследствии оба покинули проект. Также на роль Дии рассматривалась Анушка Шарма
. В сентябре 2014-го на главную роль, наконец, утвердили Мальхотру, а Кэйф присоединилась к актерскому составу в апреле 2015-го. Основные съемки начались 28 августа 2015-го в шотландском Глазго, где команда снимала более месяца. Дополнительные съемки проходили в Дели и Мумбаи, начиная с ноября того же года. В феврале 2016-го за неделю в Таиланде сняли эпизод с песней Sau Aasmaan. При подготовке картины к релизу в Центральном совете по сертификации фильмов потребовали удалить два фрагмента: один с изображением актера в бюстгальтере, а другой — с отсылкой к известному индийскому порнографическому персонажу Савите Бхабхи. В итоге фильм вышел в прокат 9 сентября 2016-го и получил неоднозначные отзывы критиков, которые высоко оценили музыку, визуальную привлекательность и сюжет, но раскритиковали сценарий и подачу повествования. Лента собрала в мировом прокате 626,7 млн рупий при бюджете в 530 млн рупий и была признана средней по кассовым сборам.
«Проект 24» (2016)
«Проект 24». Трейлер с английскими субтитрами
Создатель мистического триллера «13Б: У страха новый адрес
» Викрам Кэй Кумар
поставил захватывающую остросюжетную комедию на тамильском языке с Сурией Шивакумаром
и Самантой Рут Прабху
с новым взглядом на временные парадоксы. Ученый (Шивакумар) после изобретения машины времени погибает от рук злого брата-близнеца (Шивакумар). Перед смертью он успевает отдать сына-младенца вместе с изобретением случайной женщине, а брат впадает в кому на 26 лет. Ребенок вырастает и становится часовщиком с лицом всё того же Шивакумара. Однажды он находит ключ от коробочки, которая была у него под рукой всю жизнь, и обнаруживает в ней часы, позволяющие перемещаться во времени на сутки в прошлое или будущее. С помощью этого механизма парень влюбляет в себя героиню Саманты. А тем временем из комы выходит его дядя, которому из-за парализованного тела позарез нужна машина времени. Картина примечательна тем, что главный герой смог совершить путешествие на два десятка лет назад, но при этом стал младенцем со взрослым сознанием. Да и сами скачки во времени на 24 часа тоже нечасто встретишь в кино. Фильм, выпущенный 6 мая 2016-го, имел успех у критиков и зрителей: его показали примерно на 1950–2000 экранах по всему миру. На счету картины награды 64-й Национальной кинопремии за работу оператора и художника-постановщика, а также премии Vikatan Awards за визуальные эффекты и декорации. Сурье вручили приз критиков за лучшую мужскую роль на 64-й церемонии Filmfare Awards. В рамках маркетинговой кампании студия Creative Monkey Games создала по ленте игру 24: Athreya Run. В настоящий момент поговаривают, что картина обзаведется приквелом и сиквелом.
Впервые Кумар поделился идеей фильма в августе 2009-го. Главную роль планировал исполнить Викрам
. К концу года даже стартовали съемки на AVM Studios в Ченнаи. Для картины построили декорации, напоминающие густые леса и пещеры. В феврале 2010-го к актерскому составу должна была присоединиться Илеана, но Кумар отказался от фильма из-за доработки сценария, который не понравился Викраму и продюсеру. После распада команды режиссер приступил к поискам нового актера. Одним из претендентов был Махеш Бабу, но он сомневался, что сможет играть три роли, и в конечном счете картину возглавил Сурия. Основной сюжет несильно отличался от рассказанного Викраму, но с годами Кумар изменил сценарий, добавив новые измерения в повествование. Продюсеры обсуждали с Кэтрин Тресой главную женскую роль, прежде чем утвердили в феврале 2015-го Саманту. Основные съемки начались в Мумбаи 8 апреля 2015-го. Романтическую песню сняли в Нашике, а некоторые сцены — на студии Filmistaan в Горегаоне. Там же проходили работы по созданию визуальных эффектов. В середине сентября съемочная группа отправилась с 20-дневной экспедицией в Польшу: съемки боевых сцен и песен прошли в Кракове и его окрестностях. Осветительное оборудование предоставила краковская компания Cinelight, а Краковская кинокомиссия и Краковский кинокластер поддержали фильм в Польше. 26 октября команда сняла важные сцены на стадионе Subrata Roy Sahara в Пуне. Съемки закончились 2 ноября 2015-го и всего заняли более 100 дней, из которых 30 пришлись на работу за границей. Свыше 60% фильма включают в себя визуальные эффекты.
«JL50» (2020)
«JL50». Трейлер с английскими субтитрами
Абхай Деол
, Панкадж Капур
, Пиюш Мишра
, Раджеш Шарма
и Ридика Ананд
в четырехсерийной остросюжетной драме Шайлендера Вяса
о расследовании странного происшествия. Всё начинается с самолета, совершившего аварийную посадку в Западной Бенгалии. Оказалось, что потерпевший крушение рейс пропал с радаров 35 лет назад. Следователи думают, что за катастрофой стоят террористы, и подозревают двух выживших — пилота Биху Гхош и профессора Бисваджита Чандру Митру. Вскоре однако выясняется, что один из выживших тесно связан с прошлым офицера Центрального бюро расследований Шантану, а самолет является частью секретного «Проекта А», посвященного исследованиям червоточин. В итоге главные герои отправляются на кукурузнике в прошлое, чтобы разгадать оставшиеся тайны. Местами, как обычно, мелодраматично, но при этом создателям иногда удается сохранить саспенс.
Продюсер и актриса Ритика Ананд рассказала, что сериал был снят «с целью создать очень индийский научно-фантастический фильм и жанр, отличный от того, как на Западе снимают научно-фантастические фильмы».
Вымышленное тайное общество Ашока, показанное в сериале, является отсылкой к роману Талбота Манди «Девять неизвестных». Проект изначально задумывался как фильм, однако из-за задержек с выходом и пандемии COVID-19 был выпущен в формате веб-сериала. Премьера состоялась на потоковом сервисе Sony Liv 4 сентября 2020-го. По словам критиков, «JL50» — «это кульминация мифологии, войны, истории и науки, но ему требуется глубокая проработка, которой, к сожалению, сюжетной линии не хватает уже после первой серии».
Сериал «предлагает интересную историю, новаторское сочетание индийского повествования с научной фантастикой и блестящую игру всего актерского состава. Однако именно в исполнении фильм довольно часто терпит неудачу».
Тем не менее творение вызывает неподдельный интерес — не каждый день нас радуют очередным «Филадельфийским экспериментом
» и новой историей о пропавшем и вернувшемся самолете наподобие «Манифеста
».
«Временная петля» (2021)
«Временная петля». Трейлер на английском языке
Захватывающий приключенческо-политический боевик на тамильском языке, снятый Венкатом Прабу, повествует о нерезиденте Абдуле Халике (Силамбарасан) и полицейском Дханушкоди (Си Джей Сурья). Оба попадают во временную петлю, когда во время публичной конференции по религиозным мотивам убивают политика, и вынуждены по кругу проживать один и тот же день. Пользователи сети нашли сходство трейлера с «Доводом
» Кристофера Нолана
, однако режиссер отверг эти сравнения, хотя признал влияние «Дня сурка
» и «Точки обстрела
». Лента, исследующая исламофобию, вышла в прокат после нескольких переносов 25 ноября 2021-го и получила положительные отзывы критиков. Многие издания назвали «Временную петлю» одним из лучших тамильских фильмов всех времен и одной из лучших индийских кинокартин года, положительно о ней отозвались и звезды вроде актера Раджиниканта
и режиссера С. Шанкара
. Фильм также был объявлен крайне успешным с точки зрения кассовых сборов, поскольку достиг безубыточности в течение четырех дней после релиза.
Картину официально анонсировали в июле 2018-го, однако из-за непрофессионального поведения Силамбарасана, потребовавшего обширной предпроизводственной работы, продюсер отстранил актера от участия в съемках в августе 2019-го. Проблемы были решены в ноябре того же года, и основные съемки начались в феврале 2020-го. Локации были найдены в Ченнаи, Пудучерри, Йеркоде и Хосуре. В Ченнаи сняли песню на огромной съемочной площадке с участием около 200 танцоров из Мумбаи и Бангалора. Несмотря на то, что съемкам дважды препятствовали пандемийные ограничения, они завершились в июле 2021-го — и заняли 68 дней. Для фильма «потребовалось почти 900 кадров компьютерной графики»
, а Силамбарасан озвучил свою роль на домашней студии. Поскольку финал картины подразумевал продолжение, то еще в конце осени 2021-го Прабу подтвердил выход сиквела с возвращением основного актерского состава. Спустя год также появилось сообщение о том, что у ленты будет несколько ремейков на других индийских языках.
«Петля» (2021)
«Петля». Трейлер на языке хинди
Еще один сериал — на сей раз снятый режиссером «Лейлы
» Паваном Кумаром
на телугу. За восемь эпизодов перед нами разворачивается интригующая история доставщика еды Аадхи (Рахул Виджай
), мечтающего об актерской карьере. Однажды он находит посреди ночи окровавленный труп молодой женщины, а параллельно полицейская Дурги (Амала Пол
) расследует дело о пропаже ребенка. Герои буквально сталкиваются, когда попадают в смертельную аварию, которая отправляет их в бесконечную временную петлю, пока они не находят невообразимый способ выбраться из нее. Внезапный финал не только намекает на продолжение, но и вносит элементы хаоса в построенную конструкцию сюжета.
Названием для «Петли» послужила песня Kudi Yedamaithe из фильма 1953 года «Девдас
». Премьера высококонцептуального триллера, созданного компанией People Media Factory для стримингового сервиса Aha, состоялась 16 июля 2021-го. Сериал также был выпущен в дублированной версии на хинди и маратхи под названием «29 февраля». Критики высоко оценили сюжетную линию, сценарий и игру дуэта, но посетовали на недоработку темпа и предыстории. Будет ли продолжение, неизвестно.
«Чудо» (2021)
«Чудо». Трейлер на языке хинди
Мелодрама, снятая Малликом Рамом на языке телугу, повествует о двух незнакомых людях, Сурье (Теджа Саджа
) и Веннеле (Шивани Раджашекар). Когда они собираются покончить с собой, их объединяет чудо: оказывается, что у них одинаковые номера телефонов, из-за чего они начинают общаться, однако никак не могут встретиться. Знакомый сюжет? Вы правы, картина основана на сюжете южнокорейского фэнтези «Домик у моря», по которому также сняты «Дом у озера
» с Киану Ривзом
и Сандрой Буллок
, «Тариф новогодний
» с Максимом Матвеевым
и Валерией Ланской
и канадский фильм «Я оставлю тебя в покое», чьим ремейком, собственно, и является «Чудо». Я уж молчу про схожую концепцию, описанную в рассказе Кира Булычева
«Можно попросить Нину?
».
Первоначально планировалось, что фильм будет показан в кинотеатрах и станет дебютом для обоих ведущих актеров, но премьера была отложена и в конечном счете состоялась на Disney+ Hotstar 19 ноября 2021-го. Лента получила смешанные отзывы, но тем не менее увлекает легким сюжетом, четко выверенной интонацией и актерскими ролями, а финал и вовсе отсылает к «Миссии 369».
«Одна-единственная жизнь» (2022)
«Одна-единственная жизнь». Трейлер на языке хинди
В трогательной остросюжетной драме, поставленной Шри Картиком одновременно на телугу и тамильском, молодой музыкант (Шарвананд), борющийся за выживание, вместе с двумя друзьями с помощью квантового физика (Нассер
) отправляется из 2019-го в 1998-й, чтобы предотвратить смерть своей матери и коллеги ученого. Там друзья знакомятся с самими собой в детском возрасте и мамой главного героя, и каждому из них приходит на ум хоть как-то повлиять на свою дальнейшую судьбу. Вот только возможно ли это или историю нельзя изменить? Режиссер почти односложно отвечает на этот вопрос, но при этом кое-что в жизни героев меняется, поскольку пережитые приключения открывают для них некоторые возможности.
История создания фильма началась в 2017-м, когда режиссер короткометражек Шри Картик подписал контракт на съемки безымянной картины, которая должна была стать его полнометражным дебютом в компании Dream Warrior Pictures. Изначально постановщик предлагал бюджет в 4–5 крор рупий, однако продюсер Эс А Прабху
посчитал, что лента заслуживает большего масштаба, и попросил Картика снять его на тамильском и телугу, поскольку он знал оба языка. Производство стартовало в августе 2019-го, съемки проходили преимущественно в Хайдарабаде и Ченнаи. В марте 2020-го их пришлось приостановить из-за пандемии, и съемочная группа собралась снова вместе лишь через восемь месяцев. Съемочный период завершился в ноябре 2020-го. Картина, вышедшая в прокат 9 сентября 2022-го, получила положительные отзывы критиков и имела успех в прокате. Критики небезосновательно отметили, что фильм «избегает науки — он не фокусируется на теориях путешествий во времени, квантовой физике или концепциях времени и пространства. Скорее, это фильм о человеческих эмоциях».
По словам режиссера, его дебют отражает отношения с покойной матерью, что можно заметить по теплоте и искренности в сценах, сыгранных Шарванандом и Амалой Аккинени.
«19:11» (2023)
«19:11». Трейлер на языке хинди
В увлекательном экшн-триллере Чайту Мадалы, снятом на телегу, сочетаются темы временных парадоксов, космических путешествий и пришельцев. По сюжету инцидент, произошедший в роковой день 1999 года в 19:11, кардинально меняет ход событий в городе Хамсала-Диви и на планете Проксима-EV12. Рави (Саахас Пагадала) случайно оказывается на инопланетной машине времени, приняв ее за обычный рейсовый автобус, и попадает в Австралию наших дней. Благодаря Интернету он узнает, что его город из-за местного криминального авторитета превратили в огромную свалку для ядерных отходов, и с помощью инопланетян и спившегося ученого отправляется назад в прошлое, чтобы остановить злодеев (среди них даже есть маньяк) и спасти близких, любимую (Дипика) и сам город.
Фильм был спродюсирован Нареном Янамадалом, Мадхури Равипати и Вани Каннеганти из компании Arcus Films. Препродакшн начался в 2019-м. Сценаристы Чайту Мадала и Хемант К. Бхатнагар потратили полтора года на написание сценария. Основные съемки начались в марте 2020-го, были немедленно остановлены через десять дней из-за вспышки COVID-19, возобновились в июле того же года и проходили в условиях строгого карантина. Австралийские эпизоды команда отсняла с декабря 2020-го по июль 2021-го в Виктории. Визуальные эффекты создал Ом Рамеш, работавший над фильмом «Нападение Гхази». Картина вышла 7 июля 2023-го в Индии, Австралии и США.
«Марк Энтони» (2023)
«Марк Энтони». Трейлер на языке хинди
Действие бодрой и веселой тамильской криминальной экшн-комедии Адхика Равичандрана разворачивается в 1995-м. Марк (Вишал), опытный механик и сын гангстера Энтони (опять Вишал), находит телефон, способный связываться с прошлым, и пытается спасти своих родных от гибели. Столкнувшись с наследием собственной семьи, главный герой должен преодолеть опасные последствия изменения прошлого, поскольку это приводит к непредвиденным последствиям в настоящем. Ему в этом мешает Мадхан (Си Джей Сурья), сын гангстера Джеки (все тот же Сурья, которому удаются роли антагонистов).
О разработке картины впервые заговорили в сентябре 2021-го, а уже в декабре команда официально подтвердила, что они объединяются для фильма с предварительным названием «Вишал 33» (это 33-й фильм Вишала в качестве исполнителя главной роли). В Новый год представили официальное название, вдохновленное именем персонажа Рагхуварана из гангстерского боевика 1995 года «Император». В мае 2022-го к актерскому составу присоединились Риту Варма и Сунил
. Звезда местных соцсетей Вишнуприя Ганди была выбрана создателями на роль секс-символа 80-х Силк Смиты из-за сходства с ней, которое усилили благодаря гриму и визуальным эффектам. Основные съемки стартовали 5 мая 2022-го в Ченнаи, но в августе были приостановлены из-за травмы Вишала и возобновились в октябре. Спустя год Вишал и Сунил закончили свое участие в съемках разрезанием торта. Премьера картины состоялась 15 сентября 2023-го во время фестиваля Ганеш Чатурти. Сборы превысили 100 крор — фильм стал самым кассовым в карьере Вишала на тот момент. Критики не были в восторге от получившегося результата, но зрелище получилось эффектным, а финал очень близок к буффонаде и цирковым шоу (одно появление бритоголового мафиози Энтони чего стоит!).
«Эксперимент "Петля времени"» (2024)
«Эксперимент «Петля времени». Трейлер на английском языке
Любопытный представитель параллельного кино, созданный на английском языке дебютантом Раджарамом Раджендраном из Бангалора. События разворачиваются на заброшенной фабрике на окраине города, превращенной группой ученых в площадку для секретного эксперимента по перемещениям во времени. В обход закона они предлагают местной смотрительнице Рани (Танништа Чаттерджи) вознаграждение за участие в качестве первого человека, который отправится в прошлое. Однако с каждым новым шагом в эксперименте она сталкивается с растущими опасностями и непредсказуемыми последствиями вмешательства в ход времени.
До полнометражного дебюта с бюджетом в десять миллионов рупий Раджендран снимал короткий метр, клипы и рекламные ролики. В создании картины принимали кинематографисты и компании из Индии, США и Шри-Ланки, а в актерском составе можно увидеть Азифа Басру
, засветившегося в третьем «Кррише
». Фильм представляет интерес, прежде всего, из-за обыденностти происходящего в духе работ Алексея Балабанова
, а туго закрученной спирали сюжета могут позавидовать и маститые постановщики. Правда, во главе описываемых событий опять же отношения людей, а не темпоральные вопросы и проблемы.
P.S. В следующем материале мы продолжим рассказ про кинофантастику Индии.
