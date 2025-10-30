На неведомых дорожках: 5 жутких отечественных историй, основанных на фольклоре

31 октября библиотеку PREMIER пополнит «Мора» — молодежный хоррор Даниила Тигулева о блогерах, накликавших сверхъестественные проблемы на свои головы. В фольклоре нередко всплывают пугающие элементы, однако нельзя сказать, что они часто становятся темой для жутких историй. Кино-Театр.Ру предлагает вспомнить пять пугающих проектов, в основу которых легли народные предания и городские легенды.
Егор Чудинов (Глеб Калюжный) вместе с дядей Николаем (Андрей Мерзликин) отправляется в Пермский край на поиски родителей — те пропали во время этнографической экспедиции. Неподалеку от Кудымкара к ним присоединяются студентки-фольклористки Надя (Анастасия Чистякова) и Таня (Ксения Отинова), и уже вчетвером они отправляются исследовать местность, в которой оживают многие местные поверия.
В основу «Территории» сценаристки Анастасия Самойлова и Ирина Накарякова положили коми-пермяцкий фольклор, славящийся многочисленными быличками. Зачастую — довольно жуткими, что и помогло создать особую атмосферу сериала, которая дополнительно сгущается за счет страха городских героев перед глухой деревней, словно застрявшей в далеком прошлом.
Тургруппа Игоря Дятлова (Иван Мулин) зимой 1959 года отправилась в поход. Живым не вернулся никто, и установить причину гибели студентов и руководителя не так-то просто: следственная группа под управлением майора КГБ Олега Костина (Петр Федоров) выдвигает множество теорий, от схода лавины до нападения беглых заключенных, а улик тем временем становится все больше, что еще сильнее сбивает с толку.
Сериал стал своего рода попыткой разобраться в одном из самых мистических событий в истории СССР: «Перевал Дятлова» параллельно рассказывает о расследовании происшествия и самом походе тургруппы, причем отличаются они в том числе подачей и визуалом. Выдумки мало, биографии воссозданы достоверно, однако менее мистической история от этого не становится.
Калязин можно было бы считать обычным российским городком, если бы не одно но: именно здесь располагается секретный институт изучения магии. Однажды из лаборатории сбегает Хозяйка стихий (Елизавета Юрьева): могущественная колдунья решает отомстить за заточение и отсекает Калязин от внешнего мира, заодно начиная превращать местных жителей в сказочных существ — от русалок до леших. Противостоять ей решается Алексей Попов (Вадим Соснин), на помощь к которому приходят Никита Добрынин (Матвей Зубалевич) и Илья Муромцев (Антон Батырев).
Не столько жуткий, сколько загадочный «Молот ведьм» временами напоминает «Понедельник начинается в субботу» братьев Стругацких: сказка здесь перемежается с повседневностью, а страшное — со смешным. Зрителю и без того некогда скучать, но все дополнительно сдобрено научной фантастикой и понятным бытом, который увлекает не меньше мистики.
В попытках прославиться молодой блогер Даня (Андрей Мартынов) решает с товарищами отправиться в глубокую деревню для создания ролика о местном этнографическом музее — за него обещают неплохо заплатить, что поможет вложиться в раскрутку. После съемок у молодежи намечается тусовка в выделенной для них усадьбе у озера, однако вечеринка быстро превращается в кровавый кошмар.
Дебютант Даниил Тигулев решил зайти на территорию молодежного хоррора в духе нулевых: с первых минут, демонстрирующих неизвестную жертву Мельника, можно предположить, чего ждать дальше. Зрелищу это не мешает: наблюдать за тем, как неудачливые подростки завершают жизни по глупости и недосмотру, все еще увлекательно. Бонусом идут легкие этнографические изыскания и зловещий Артемий Лебедев.
Московский следователь Максим Покровский (Евгений Цыганов) отправлен в заполярный Чангадан для раскрытия убийства: при загадочных обстоятельствах скончалась дочь местного олигарха Юрия Корбина (Андрей Смоляков). Все указывает на то, что имело место ритуальное жертвоприношение: местные шаманы общаются с духами озера и вполне могли провернуть подобное, однако на Корбина многие точили зуб и могли так подставить невиновных. Покровскому придется разбираться и с убийством, и с непростыми местными, и своими проблемами — следователь, увы, неизлечимо болен.
Роман Прыгунов в «Мертвом озере» попытался создать эдакий «Твин Пикс» в декорациях скандинавских медлительных триллеров, приправив все щепоткой мистики. Вышло очень по-русски: странности и загадки в равных пропорциях мешаются с взяточничеством и кумовством, а заимствования у других обращаются в нечто самобытное.
обсуждение >>