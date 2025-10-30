Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

На неведомых дорожках: 5 жутких отечественных историй, основанных на фольклоре

30 октября
2025 год
январь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2025
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2025
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
август 2025
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
октябрь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Все рубрики

Подборки >>
30 октября 2025
31 октября библиотеку PREMIER пополнит «Мора» — молодежный хоррор Даниила Тигулева о блогерах, накликавших сверхъестественные проблемы на свои головы. В фольклоре нередко всплывают пугающие элементы, однако нельзя сказать, что они часто становятся темой для жутких историй. Кино-Театр.Ру предлагает вспомнить пять пугающих проектов, в основу которых легли народные предания и городские легенды.

«Территория» (2020)

Территория (2020)
фото: "Территория" / PREMIER

Егор Чудинов (Глеб Калюжный) вместе с дядей Николаем (Андрей Мерзликин) отправляется в Пермский край на поиски родителей — те пропали во время этнографической экспедиции. Неподалеку от Кудымкара к ним присоединяются студентки-фольклористки Надя (Анастасия Чистякова) и Таня (Ксения Отинова), и уже вчетвером они отправляются исследовать местность, в которой оживают многие местные поверия.

В основу «Территории» сценаристки Анастасия Самойлова и Ирина Накарякова положили коми-пермяцкий фольклор, славящийся многочисленными быличками. Зачастую — довольно жуткими, что и помогло создать особую атмосферу сериала, которая дополнительно сгущается за счет страха городских героев перед глухой деревней, словно застрявшей в далеком прошлом.


«Перевал Дятлова» (2020)

Перевал Дятлова (2020)
фото: "Перевал Дятлова" / PREMIER

Тургруппа Игоря Дятлова (Иван Мулин) зимой 1959 года отправилась в поход. Живым не вернулся никто, и установить причину гибели студентов и руководителя не так-то просто: следственная группа под управлением майора КГБ Олега Костина (Петр Федоров) выдвигает множество теорий, от схода лавины до нападения беглых заключенных, а улик тем временем становится все больше, что еще сильнее сбивает с толку.

Сериал стал своего рода попыткой разобраться в одном из самых мистических событий в истории СССР: «Перевал Дятлова» параллельно рассказывает о расследовании происшествия и самом походе тургруппы, причем отличаются они в том числе подачей и визуалом. Выдумки мало, биографии воссозданы достоверно, однако менее мистической история от этого не становится.


«Молот ведьм» (2024)

Молот ведьм (2024)
фото: "Молот ведьм" / PREMIER

Калязин можно было бы считать обычным российским городком, если бы не одно но: именно здесь располагается секретный институт изучения магии. Однажды из лаборатории сбегает Хозяйка стихий (Елизавета Юрьева): могущественная колдунья решает отомстить за заточение и отсекает Калязин от внешнего мира, заодно начиная превращать местных жителей в сказочных существ — от русалок до леших. Противостоять ей решается Алексей Попов (Вадим Соснин), на помощь к которому приходят Никита Добрынин (Матвей Зубалевич) и Илья Муромцев (Антон Батырев).

Не столько жуткий, сколько загадочный «Молот ведьм» временами напоминает «Понедельник начинается в субботу» братьев Стругацких: сказка здесь перемежается с повседневностью, а страшное — со смешным. Зрителю и без того некогда скучать, но все дополнительно сдобрено научной фантастикой и понятным бытом, который увлекает не меньше мистики.


«Мора» (2025)

Мора (2025)
фото: "Мора" / PREMIER

В попытках прославиться молодой блогер Даня (Андрей Мартынов) решает с товарищами отправиться в глубокую деревню для создания ролика о местном этнографическом музее — за него обещают неплохо заплатить, что поможет вложиться в раскрутку. После съемок у молодежи намечается тусовка в выделенной для них усадьбе у озера, однако вечеринка быстро превращается в кровавый кошмар.

Дебютант Даниил Тигулев решил зайти на территорию молодежного хоррора в духе нулевых: с первых минут, демонстрирующих неизвестную жертву Мельника, можно предположить, чего ждать дальше. Зрелищу это не мешает: наблюдать за тем, как неудачливые подростки завершают жизни по глупости и недосмотру, все еще увлекательно. Бонусом идут легкие этнографические изыскания и зловещий Артемий Лебедев.


«Мертвое озеро» (2019)

Мёртвое озеро (2019)
фото: "Мёртвое озеро" / PREMIER

Московский следователь Максим Покровский (Евгений Цыганов) отправлен в заполярный Чангадан для раскрытия убийства: при загадочных обстоятельствах скончалась дочь местного олигарха Юрия Корбина (Андрей Смоляков). Все указывает на то, что имело место ритуальное жертвоприношение: местные шаманы общаются с духами озера и вполне могли провернуть подобное, однако на Корбина многие точили зуб и могли так подставить невиновных. Покровскому придется разбираться и с убийством, и с непростыми местными, и своими проблемами — следователь, увы, неизлечимо болен.

Роман Прыгунов в «Мертвом озере» попытался создать эдакий «Твин Пикс» в декорациях скандинавских медлительных триллеров, приправив все щепоткой мистики. Вышло очень по-русски: странности и загадки в равных пропорциях мешаются с взяточничеством и кумовством, а заимствования у других обращаются в нечто самобытное.

Смотрите «Мора» в онлайн-кинотеатре PREMIER с 31 октября.

«Мора»

Сергей Сергиенко
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Артемий Лебедев и Hofmannita познакомятся с «Морой» в канун Хэллоуина
От «Домашнего ареста» до «Подслушано в Рыбинске»: 7 главных сериалов PREMIER за 7 лет
Я всё еще хочу верить: «Секретные материалы» как ДНК современной поп-культуры
Криминальные комедии на грани фантастики: российская мистика, английский юмор, французские НЛО и не только
Артемий Лебедев дебютировал в кино в фольклорном хорроре «Мора»
И последние станут первыми: пять небанальных уроков истории из новых российских сериалов
Кинокарта: Какие фильмы снимались в Хибинских горах
«Мертвое озеро»: Мистический детектив о том, что в Россию можно только верить
«Территория»: Глеб Калюжный и Андрей Мерзликин в мире хтони
Поиск по меткам
PREMIERРоссийские сериалыСергей Сергиенко
персоны
Антон БатыревМатвей ЗубалевичГлеб КалюжныйАртемий Лебедев (II)Андрей Мартынов (IV)Андрей МерзликинИван МулинИрина НакаряковаКсения ОтиноваРоман ПрыгуновАнастасия СамойловаАндрей СмоляковВадим СоснинПётр Фёдоров (младший)Евгений ЦыгановАнастасия ЧистяковаЕлизавета Юрьева
фильмы
Мёртвое озероМолот ведьмМораПеревал ДятловаТвин ПиксТерритория

фотографии >>
"Мёртвое озеро" (2019)
"Молот ведьм" (2024)
"Мора" (2025)
"Перевал Дятлова" (2020)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Анатолий Меньщиков
30 октября ушёл из жизни актёр Анатолий Меньщиков.
Якуб Ахмедов
29 октября ушёл из жизни актёр Якуб Ахмедов.
Костас Сморигинас
29 октября ушёл из жизни актёр Костас Сморигинас.
Андрей Гриневич
28 октября ушёл из жизни актёр Андрей Гриневич.
Роман Попов
28 октября ушёл из жизни актёр Роман Попов.

День рождения >>

Александр Васильев
Владимир Гуляев
Зинаида Дехтярёва
Сергей Ларин
Сергей Лесогоров
Ромуальд Макаренко
Елена Медведева
Анатолий Смиранин (III)
Иван Янковский
Сара Картер
Ниа Лонг
Кевин Поллак
Ольга Субарри
Генри Уинклер
Джейн Хейтмейер
Джоанна Шимкус
все родившиеся 30 октября >>

Афиша кино >>

Похищенная
детектив, драма, триллер, экранизация
Великобритания, 2025
Презрение
драма, экранизация
Франция, Италия, 1963
Хищник: Миссия «Осирис»
научная фантастика, триллер
США, 2025
Простая случайность
драма, триллер
Иран, Люксембург, Франция, 2025
Детка на драйве
боевик, триллер, экранизация
США, 2025
Шелби-Оукс. Город-призрак
триллер, фильм ужасов
Бельгия, США, 2024
Папины дочки. Мама вернулась
комедия, мелодрама, семейное кино
Россия, 2025
Паромщик
драмеди
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен