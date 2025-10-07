Лисы не то, чем кажутся: шесть ключей к пониманию Silent Hill f

Японская компания Konami в конце сентября выпустила Silent Hill f — новую игру культовой хоррор-франшизы. В отличие от большинства предыдущих частей, чье действие разворачивалось в титульном городке штата Мэн, новинка отправила геймеров в Японию, город Эбисугаока, что многих сильно смутило. Тем не менее она остается верна корням, просто немного иначе: да, география изменилась, а вот столпы серии — психологический страх и столкновение со сверхъестественным — остались на месте. Предлагаем ознакомиться с шестью фильмами, благодаря которым будет легче понять отдельные аспекты игры и взглянуть на её события немного под другим углом.
САЙЛЕНТ ХИЛЛ (2006)
Роуз Да Силва (Рада Митчелл
) удочерила маленькую Шэрон (Джодилль Ферланд
), но с девочкой всё не так просто. В кошмарах та постоянно видит город Сайлент Хилл, и, против воли супруга Кристофера (Шон Бин
), мать решает отвезти девочку на место. Уже в пригороде становится понятно, что творится какая-то чертовщина: Сайлент Хилл пуст, но на дороге маячит странная фигура. Пытаясь предотвратить аварию, Роуз врезается в дорожное ограждение, а, очнувшись, обнаруживает, что Шэрон пропала. В попытках найти ребенка она убеждается: с городом сильно что-то не так, поскольку встреченные монстры не могут существовать в реальности.
Экранизация первой части Silent Hill долгое время считалась едва ли не лучшей видеоигровой адаптацией, но вызывала немало вопросов у фанатов франшизы. Ключевые моменты здесь, впрочем, на месте: многоуровневое повествование, расслаивающаяся реальность (в фильме, по сути, четыре города: Сайлент Хилл в прошлом и настоящем, туманный и «темный»), сложный, хоть и несколько упрощенный, символизм и мощная стилизация — тех же медсестер многие вспоминают до сих пор.
КОГДА ПЛАЧУТ ЦИКАДЫ (2006)
58 год эры Сёва или 1983-й по григорианскому календарю. В маленькую горную деревню Хинамидзава прибывает семейство Маэбара, в том числе подросток Кэйити. Последний сразу же устраивается в местную школу, где все учатся вместе независимо от возраста: слишком уж мало детей — и полные классы попросту не набираются. Кэйити успевает подружиться с местными и влюбиться в Хинамидзаву, но случайно узнает о кровавых событиях последних лет: вот уже четыре года на местный фестиваль Ватанагаси происходят жестокие убийства, которые многие связывают с божеством Оясиро-сама. Год прибытия Кэйитиро не становится исключением.
Аниме-сериал, снятый по одноименной визуальной новелле, важен во многом из-за создателя: сценаристом игры выступил Ryukishi07
, также написавший историю Silent Hill f. Общего между ними не так много, если не считать сеттинг и редкие переклички вроде параноидальной атмосферы и наличия сверхъестественной силы, защищающей поселение. Тем не менее «Цикады» отлично демонстрируют мироощущение и приемы автора.
СНОВА В ШКОЛУ (2019)
Тайвань, 1962 год. Группа учеников вместе с двумя учителями организовывают подпольный читательский клуб, где изучают запрещенную литературу. Увы, среди участников оказывается предатель, который доносит в полицию, и всех членов кружка подвергают пыткам ради информации. Спустя несколько часов непрерывных издевательств ученик Вэй Чонтин (Цзэн Цзинхуа
) приходит в себя в заброшенном здании школы: там он встречает не только девушку Фан Рэйсин (Джингл Ван
), но и загадочных существ, напоминающих гротескные версии знакомых людей.
«Снова в школу» — еще одна видеоигровая адаптация, однако на этот раз речь идет о несколько других материях. Detention
— детище тайваньской студии Red Candle Games, где авторы отразили психологический ужас перед Белым Террором
— политическими репрессиями на Тайване в период правления партии Гоминьдан. Ужас истории здесь мутирует в психологический хоррор, близкий серии Silent Hill, а конкретно с новой частью фильм роднит не только уход из Америки в Азию, но и тема поколенческой травмы против личных переживаний в других версиях СХ.
КУКЛЫ (2002)
Мацумото (Хидэтоси Нисидзима
) — сын амбициозной семьи. Из-за непомерных требований родителей, ждущих от него выгодного в карьерном отношении брака, он вынужден скрывать отношения с Савако (Михо Канно
). Постоянная скрытность и намечающаяся свадьба возлюбленного с дочерью начальника приводят к неудачной попытке Савако покончить с собой. Осознав важность отношений, Мацумото решает сбежать от общества и отправиться с девушкой в бесцельное путешествие.
Снятый Такеши Китано
сборник из трех разрозненных на первый взгляд историй помогает взглянуть на еще одну важную тему Silent Hill f тем — чудовищное давление (японского) социума. Наиболее релевантным кажется сюжет первой новеллы, где речь идет об отношениях молодых, однако и последующие не менее интересны: во второй, например, речь идет о якудза Хиро (Тацуя Михаси
), который ставит общественный статус превыше любви и понимает ошибку только под занавес жизни. В некотором роде это зеркалит судьбу отца героини Silent Hill f.
Масуока (Синъя Цукамото
) увлекается съемкой примерно всего вокруг: он постоянно ходит с камерой и запечатлевает будни. Его цель — познать страх: однажды на его глазах испуганный человек пытался уйти из жизнь, что оставило Масуоку под огромным впечатлением. Желание приблизиться к первобытному ужасу заводят мужчину в систему подземных тоннелей под метро, где он находит не только странных кровососов Деро, но и девушку (Томоми Миясита
), прикованную цепями к горе. Масуока решает забрать её домой, называет Ф и пытается понять её природу: незнакомка не ест и не пьет — и вообще явно не человек.
Странный, загадочный и находящийся в пограничном состоянии фильм пугает не столько конкретными образами, сколько постоянным расслоением реальности: понять, происходит ли событие на самом деле, или это просто порождение больного разума героя, крайне трудно. Что и роднит ранний хоррор Тиаки Дж. Конаки
с Silent Hill f: это чисто японский кошмар, где персональные страхи занимают немалое место, как и определенная эзотерическая составляющая. Собственно, словом «марэбито» в Японии обозначают пришедшее издалека божество, способное даровать мудрость и духовные знания.
КАЙДАН (1964)
В японской устной традиции есть жанр кайдан, послуживший названием для фильма. Так называют рассказы о сверхъестественном — призраках, демонах, ведьмах и ёкаях
, — которые должны напугать слушателя. Масаки Кобаяси
взял четыре классические истории из сборника Лафкадио Хирна
и перенес на большие экраны. Связи между ними нет, да и по духу они отличаются: например, «Черные волосы» посвящены молодому самураю, который бросил жену, но спустя годы переживает жуткие события, вернувшись к супруге, а в «Рассказе о Безухом Хойти» слепой игрок на биве случайно навлекает на себя гнев духов самураев Тайра.
«Кайдан» попал в список, поскольку для Silent Hill f важна связь с японским фольклором, и познакомиться с ним в наиболее первозданном виде проще всего именно через сказительный жанр. Тем более, что Кобаяси сумел передать суть точнее многих, о чем говорят в том числе многочисленные награды фильма.
