Карты, деньги, пути развития: итоги Дальневосточной Кинопремии

В начале октября в столице Бурятии, городе Улан-Удэ, прошла вторая Национальная кинематографическая премия за высокие достижения и вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока России. Торжественное мероприятие не сводится только к церемонии вручения призов, на нем также происходит обсуждение потенциала дальневосточной киноиндустрии, которая пока на карте страны представлена лишь точечно, если сравнивать с Москвой, Санкт-Петербургом и даже Калининградом. Якутский феномен в последние годы не отметил только ленивый, но в Дальневосточном федеральном округе, помимо Республики Саха, еще 10 регионов, и в каждом, как утверждают чиновники и местные кинодеятели, есть таланты, желающие снимать фильмы на местах. Как аккумулировать правительственные усилия и энергию творческих дарований, собственно, и разбирались в Бурятии.
фото: Организаторы премии/фотограф – Дмитрий Петряков
Славное море – священный Байкал
Каждый экскурсовод начинает рассказ про Улан-Удэ с перевода названия города. Трактовки, правда, расходятся: «Улан» — с бурятского «красный», а про «Удэ» есть несколько вариантов – от географического (в честь реки Уды, на которой расположен город) до «ворот» или «двери» между центральной частью страны и Дальним Востоком. Хотя до 2018 года Бурятия, как и соседний Забайкальский край, были частью Сибирского федерального округа.
Сейчас Улан-Удэ – третий по численности город Дальнего Востока, после Владивостока и Хабаровска, до статуса миллионника столице Бурятии не хватает всего 20 тысяч человек. Зато именно эта республика обеспечила Дальнему Востоку доступ к Байкалу, несмотря на то, что его иркутская часть пока более популярна как минимум среди туристов.
«Славное море – священный Байкал» – жемчужина этого уникального по ландшафтам региона, однако развитие прибрежной части еще только начинается. «Главная проблема Байкала – туалеты», – шутят местные жители. Природная территория и чистейшее озеро долгое время не позволяли наладить нормальную туристическую жизнь, так как проводить необходимые для этого технические коммуникации попросту было нельзя. В 2007 году федеральным правительством были выделены особые экономические зоны для создания туристическо-рекреационных комплексов, но инвесторы не спешили заходить в подобные проекты. И если в Иркутской области ситуация была несколько лучше, там уже успели наладить туристический поток, то в Бурятии, где Байкал предстает с новой, неизведанной стороны, всё начинается только сейчас.
фото: Байкал/фото автора
А что с кино Бурятии?
Виды озера зрители, интересующиеся отечественным кинематографом, могли видеть в околоспортивной и криминальной драме «Эластико», над которой работали, можно сказать, пионеры современного бурятского кино во главе с продюсером и режиссером Евгением Замалиевым, снявшим и первую бурятскую комедию «Чайник», и бурятского «Брата» – «Решалу», породившего успешную франшизу. Замалиев в 2019 году умер от рака, но его дело продолжает вдова Дина Подпругина-Замалиева, которая представляет Союз кинематографистов в Республике Бурятия и как раз является связующим звеном между чиновниками разных уровней и производителями кино. Она рассказывает, что сейчас в Бурятии работает «семь кинокомпаний в самых разных областях: это и полнометражное игровое кино, и документалистика, и анимация» — всем есть, куда расти, но не хватает, как бы странно это ни звучало, людей, которые умеют заполнять заявки на различные гранты. Кроме того, среди местных кинематографистов силен миф, что деньги получают только в Москве и в лучшем случае Санкт-Петербурге.
Присутствовавшие на Дальневосточной Кинопремии кинематографисты, занимающиеся в том числе федеральными проектами, честно сказали, что и им официальные «бумажки» заполнять довольно непросто, а умение разобраться в документации, если ты претендуешь на не самые малые суммы из государственного бюджета, вообще не зависит от местонахождения. Тут очень хочется добавить, что и интернет, необходимый как минимум для получения финансирования внутри страны, тоже никто не отменял. В рамках Дальневосточной Кинопремии еще проходил образовательный интенсив, в том числе с участием Института развития интернета (ИРИ), сейчас распределяющего основной бюджет на аудиовизуальный контент и, в отличие от Минкультуры, даже не требующего обеспечительный платеж по заявке (тут вопросов нет – это действительно порой существенная для местного кинематографа сумма). Но, как выясняется, многие региональные кинематографисты даже не следят за конкурсами, проводимыми ИРИ, хотя информация о них есть, кажется, в любом киношном телеграм-канале. Поэтому неудивительно, что в тот же ИРИ проекты про Дальний Восток, особенно если это касается тревел-шоу или неигровых фильмов/сериалов, чаще приносят столичные кинематографисты, искренне пытающиеся открыть для себя столь отдаленный от Москвы регион.
фото: Организаторы премии/фотограф – Дмитрий Петряков
Дальневосточное финансирование
В этом году Фонд кино впервые провел конкурс национальных фильмов о Дальнем Востоке и на Дальнем Востоке. Это стало возможно в том числе благодаря Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, исполнительный директор которой Гасан Гасанбалаев сетовал, что заявок на конкурс пришло очень мало. Подались вообще только пять из 11 регионов, всего было 29 проектов, из которых 10 дошло до этапа питчинга. Часть, несмотря на содержание, не прошла именно по формальным критериям оформления заявки и приложения необходимых документов. Среди таких причин – неоформленные права на книгу или сценарий, недокомплект документов, отсутствие электронной подписи и юридические или финансовые проблемы компаний, которые подавали заявки.
При этом на конкурс было выделено 200 миллионов рублей – сумма, конечно, тоже специфическая: с нынешним уровнем цен её можно направить в лучшем случае на пару качественных проектов (с учетом внебюджетных источников) или распределить на 10 относительно низкобюджетных. Во время дискуссий в рамках Дальневосточной Кинопремии постоянно обращались к опыту якутского кино, где и «за миллион рублей» можно снять хорошую картину, но почему-то все забывали, что даже со времен «Пугала» Дмитрия Давыдова, ставшего первой якутской картиной представленной и победившей на российском фестивале «Кинотавр», прошло уже пять лет. Тогда действительно удалось снять проект за условный миллион, но минувшие годы были довольно непростыми для общественно-политической и экономической ситуации не только внутри страны, но и во всем мире.
фото: Организаторы премии/фотограф – Дмитрий Петряков
Кассовые сборы
Якутия задолго до всего российского кино начала работать со своим зрителем. Появляющаяся местная индустрия сразу же была заточена именно на местную аудиторию, предлагая ему кино со своими актерами и, что немаловажно, на своем языке. О том, что Россия – многонациональная страна, помнят вообще немногие, и Саха, пожалуй, сделала это своей фишкой, снимая кино на родном языке, который и внутри страны, и за рубежом сразу воспринимается как своего рода арт-хаус. Зато в самой республике, в том числе за счет этого, собирает множество зрителей даже из самых отдаленных уголков, где работают не только сетевые, но и муниципальные кинотеатры, грамотно выстроившие репертуар вдали от федерального центра.
Этого, очевидно, не хватает другим регионам Дальнего Востока, где по той же программе Фонда кино и появились новые кинотеатры, но нет специалистов, способных взять роспись картин на себя. В той же Бурятии муниципальные кинотеатры почему-то работают через Москву или Казань, поэтому даже не могут без их указки поставить сеансы своего же кино. При этом коллеги из Якутии запросто готовы показывать бурятское кино – просто потому, что сами распоряжаются кинотеатральной сеткой. И это не запрещено, даже если новые кинотеатры сделаны с поддержкой того же Фонда кино.
Но что показывать в этих кинотеатрах? Конечно, можно обмениваться фильмами, снятыми в разных регионах Дальнего Востока. Тут опять же встает вопрос росписи копий и дубляжа с национальных языков на русский или другие, а еще, как правильно на мероприятиях премии отмечали представители кинотеатров, такие показы должны быть событием – с участием съемочной группы. Поезда, конечно, отчасти могут спасти ситуацию, но в большинстве случаев из одного дальневосточного региона приходится лететь в другой через Москву. И это ли не самый большой логистический триггер для съемочных групп?
фото: Пресс-служба Дальневосточной Кинопремии
КАК СНИМАТЬ?
Половина дальневосточных регионов сейчас предлагает рибейты – компенсацию за съемки на территории того или иного субъекта. Речь идет про 10-20 миллионов рублей, но далеко не во всех субъектах. Причем Гасан Гасанбалаев подчеркивает, что Корпорации развития Дальнего Востока не особо нравится, что регион стали использовать для сюжетов в криминальном ключе, как было с «Аутсорсом», снятом на Камчатке, и «Лихими», которые рассказывают про Хабаровск 90-х, хотя снимались преимущественно в Карелии. Судя по итогам премии, сейчас в регионе, как и везде, силен тренд на духоподъемное кино. Вместе с якутскими «Легендами вечных снегов» от настоящего классика местного кино Алексея Романова и экстремальным доком «Испытание севером» в режиссуре побеждают «9 секунд» Олега Штрома, набившего руку на создании героико-патриотического кино, а в сценариях – «Золото Умальты», рассматривающее Дальний Восток как золотоносный прииск. Причем ни один из этих фильмов, созданных не местными, а столичными кинематографистами, не стал кассовой сенсацией. Опыт всё той же Якутии показывает, что главное не деньги, а искренность, с которой ты снимаешь свое кино.
обсуждение >>