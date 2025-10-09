Карты, деньги, пути развития: итоги Дальневосточной Кинопремии

анонс

Самые ожидаемые зарубежные ужастики наступившего года в одном обзоре

Сиквел «Я иду искать», седьмой «Крик», «Пришлите помощь» Сэма Рэйми и еще 15 хорроров 2026 года

«Мисс Марпл», «Пуаро» и многое другое

Играем-смотрим: «Возвращение в Сайлент Хилл», второй «Мортал Комбат», новый «Уличный боец» и еще 7 адаптаций игр 2026 года

11 января

«Сохранить как...»: фильмы 2025 года, которые вы могли пропустить (а зря!)

Кинематографические жемчужины со всего света: от Франции и Ирландии до Казахстан, Японии и Кореи