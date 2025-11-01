Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
Третья «Иллюзия обмана», «Новая волна» Ричарда Линклейтера, «Сущность» с Бенедиктом Камбербэтчем и еще 10 фильмов ноября

1 ноября
2025 год
1 ноября 2025
В конце осени отечественный кинопрокат порадует россиян третьей частью «Иллюзии обмана», свежими работами Ричарда Линклейтера, Константина Бронзита и Егора Кончаловского, японским аниме, экранизацией романа Евгения Водолазкина и разножанровыми фильмами с Джесси Айзенбергом, Вуди Харрельсоном, Марком Руффало, Жаном Дюжарденом, Бенедиктом Камбербэтчем, Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном.

Новая волна (2025)
фото: кадр из фильма «Новая волна»


«Ветер»

«Ветер». Трейлер №2

Грустная и смешная притча Сергея Члиянца по сценарию Петра Луцика и Алексея Саморядова. Где-то на окраине дикого поля на юге России. На обрыве над морем живут Иван (Даниил Феофанов) да Катя (Серафима Гощанская)... Позади остались годы эпидемии и войны. Иван отправляется в путь за добычей. По дороге он встречает попутчика. Вместе им предстоит длинная дорога, полная неожиданностей, загодочных персонажей, опасных встреч и мистики.

Выход в прокат: 6 ноября

Читать рецензию Окраина конца света: «Ветер» — мрачное приключение тех, кому на Руси жить хорошо
«Голосовой помощник»

«Голосовой помощник»

Полина Федина, Борис Дергачев, Илья Антоненко и Владислав Ценев в остросюжетном хоррор-детективе Олега Витвицки про лучших друзей, отправившихся загород отдохнуть, как в старые добрые времена. В коттедже есть все, даже умная колонка «Алена». Устройство предлагает компании необычную игру «Найди убийцу», в которой подсказки связаны с последними днями их подруги Алены, погибшей при странных обстоятельствах.

Выход в прокат: 6 ноября

Читать Шаман и шут, или Нет Пророка в своем отечестве: 100 российских фильмов 2025 года
«Новая волна» / Nouvelle Vague

«Новая волна». Трейлер №2 с английскими субтитрами

Франкоязычный дебют Ричарда Линклейтера, который захотел рассказать почтенной публике о том, как родился классический фильм Жан-Люка Годара «На последнем дыхании». В роли ЖЛГ предстал Гийом Марбек, Жан-Поля Бельмондо сыграл Обри Дюллен, Джин Сиберг изобразила Зои Дойч, а Франсуа ТрюффоАдриен Руйяр. «Зрителям и синефилам понравится, ЖЛГ был бы в ярости», — считает Дарья Тарасова.

Выход в прокат: 6 ноября

Читать рецензию Пистолет, и девушка, и все-все-все: «Новая волна» Ричарда Линклейтера обрушилась на Канны
«Иллюзия обмана 3» / Now You See Me 3

«Иллюзия обмана 3». Трейлер №2

Зрителей ожидает третья встреча с группой виртуозных фокусников «Четыре всадника». Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Марк Руффало, Айла Фишер, [url=//www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/hollywood/81084/bio/]Дэйв Франко, Морган Фриман и Дэниэл Рэдклифф вернутся к своим ролям, а компанию им составят Розамунд Пайк, Ариана Гринблатт и Джастис Смит. Режиссерское кресло триквела занял Рубен Фляйшер.

Выход в прокат: 13 ноября

Читать «Балерина», сиквел детектива «Достать ножи», третья «Иллюзия обмана» и еще 17 любопытных триллеров 2025 года
«Авиатор»

«Авиатор». Трейлер №2

Вышедший в 2016 году роман принес Евгению Водолазкину премии «Большая книга» и «Клио», а также приз македонского конкурса BookStar. По сюжету ровесник XX века Иннокентий Платонов оказывается заморожен в криогенной камере и просыпается полвека спустя. В совсем другой стране и совершенно один, не имея ни рода, ни племени, ни воспоминаний. Сценарий для экранизации написал метареалист Юрий Арабов, режиссером стал Егор Кончаловский. В ролях: Александр Горбатов, Константин Хабенский, Евгений Стычкин, Софья Эрнст и Дарья Кукарских.

Выход в прокат: 20 ноября

Читать Как приручить Этерну: 20 интригующих экранизаций 2025 года
«Волки»

«Волки». Трейлер с русскими субтитрами

Во второй полнометражной работе алтайского режиссера Михаила Кулунакова передаваемая в его семье история превращается в народный эпос, где всего — любви, жестокости, крови — через край. Более ста лет назад на Алтае разыгрались страсти, которым позавидовали бы Гомер и Софокл: насильно выданная замуж красавица Кымыскай (Арунай Тазранова) сбегает от новоиспеченного мужа и теперь живет с его соседом Токной (Тимур Кыдыков). Проходят годы, растут дети, но разлад между двумя домами только крепнет — и выливается в итоге в настоящую масакру, где каждого ждет свое наказание. Кого-то забьют топором, другого — затопчут кони. «Мир "Волков" жесток, и режиссер предупреждает об этом заранее, показывая в кадре освежевание вполне настоящей косули. Алтайская трагедия вызвала бурные споры, но равнодушными явно никого не оставила — так монументально, зло и поэтично о бесконечном круговороте мести в современном кино никто уже не разговаривает», — считает Максим Гревцев.

Выход в прокат: 20 ноября

Читать рецензию «Волки» в человеческих шкурах — алтайская притча о природе насилия и мести
«Дорогая, я уменьшаюсь» / L'Homme qui rétrécit

«Дорогая, я уменьшаюсь». Тизер-трейлер на французском языке

Создатель фильмов «Доберман» и «99 франков» Ян Каунен снял фантастическое приключение про Скотта Кэри (Жан Дюжарден), столкнувшегося во время плавания на лодке с радиоактивным туманом. После этого герой замечает странные изменения в своем теле — он начинает стремительно уменьшаться. Вскоре, оказавшись запертым в собственном подвале и достигнув роста всего лишь в пять сантиметров, ему предстоит бороться за выживание в привычном, но уже враждебном для него мире. В очередной вариации на тему «Невероятной истории уменьшившегося человека» Ричарда Мэтисона также сыграли Мари-Жозе Кроз и Миранда Райсон.

Выход в прокат: 20 ноября

Читать «Супермен» Джеймса Ганна, новый «Мир Юрского периода» и вторая адаптация «Бегущего человека»: 25 интересных фантастических фильмов 2025 года
«На выброс» / Tied Up

«На выброс»

Новый фильм классика отечественной анимации Константина Бронзита представляет собой комическую одиссею выброшенных вещей, которые ищут Рай: для галстука-модника это возвращение в богатый дом, для треснувшей вазочки и ботинка со спутником-жвачкой — мифическое место, где мусор обретает счастье и покой. «Премьера скарбной притчи состоялась на фестивале актуального кино "Маяк", где "На выброс" стал первым конкурсным мультфильмом, поэтому жюри не придумало, как наградить работу мэтра. Однако четкую драматургию, артистизм предметов и жизнеутверждающий посыл — о важности устремлений и вторых шансов — индустриальная публика однозначно оценила», — пишет Алексей Филиппов.

Выход в прокат: 20 ноября

Читать Пришельцы, будущее и Шанхай: гид по Большому фестивалю мультфильмов — 2025
«Сентиментальная ценность» / Affeksjonsverdi

«Сентиментальная ценность». Трейлер с английскими субтитрами

Норвежская актриса Нора (Рената Ринсве) поддерживает близкие отношения с сестрой Агнес (Инга Ибсдоттер Лиллесас). В детстве они пережили развод родителей, а теперь вместе хоронят маму. На поминках объявляется горе-отец Густав (Стеллан Скарсгард), который ушел из семьи, чтобы посвятить жизнь кинематографу, когда девочки были маленькими. Его появление нарушает понятный, хоть и не самый счастливый уклад жизни сестер: Густав предлагает Норе сыграть главную роль в новом фильме, а у Агнес просит разрешения привлечь к съемкам сына. Обе отказываются, припоминая старые обиды и подавленные эмоции, которые, грозятся вот-вот вырваться наружу. Получив отказ, отец переключается на голливудскую кинозвезду Рэйчел Кэмп (Эль Фаннинг), тем самым вызывая у девушек еще более противоречивые чувства. Новый фильм Йоакима Триера сорвал 19-минутные овации на 78-м Каннском кинофестивале.

Выход в прокат: 20 ноября

Читать Рейв и чума сентиментальных ценностей: фильмы Каннского кинофестиваля — 2025, которые стоит запомнить
«Сущность» / The Thing with Feathers

«Сущность»

В киноадаптации романа Макса Портера «У печали есть крылья» талантливого иллюстратора (Бенедикт Камбербэтч) и его семью начинает преследовать загадочная сущность, питающаяся страхами. Пока сущность окончательно не обрела над ними власть, им предстоит выяснить, что это — плод воображения или проявление сверхъестественного. В актерском составе также заявлен Дэвид Тьюлис.

Выход в прокат: 20 ноября

Читать Финал «Заклятия», перезапуск «Пункта назначения», «28 лет спустя» и еще 22 хоррора 2025 года
«Письмо Деду Морозу»

«Письмо Деду Морозу»

Новогодний фильм Кирилла Кузина расскажет про всегда следующего правилам юриста Петра Безуглова, чей сын однажды находит его детские желания Деду Морозу, которые вдруг начинают сбываться. В фильме сыграли Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Антон Филипенко, Дима Билан, Эвелина Бледанс, Ольга Лапшина, Алексей Розин, Игорь Жижикин, Владимир Стержаков, Зоя Бербер, Роман Попов, Владимир Симонов и аргентинская звезда Наталья Орейро.

Выход в прокат: 27 ноября

Читать Милости просим: детское и семейное кино, поддержанное государством
«Стометровка» / ひゃくえむ。

«Стометровка». Тизер-трейлер

Тогаси — прирожденный спринтер, без усилий преодолевающий стометровку. В шестом классе он знакомится с замкнутым Комией, для которого бег — единственный способ уйти от реальности. Юноша решает помочь новичку с тренировками, и постепенно между ними возникает особая связь — на грани дружбы и соперничества. Проходят годы, Тогаси становится звездой, но вместе со славой растет и страх проиграть. Однажды на старте рядом с ним снова оказывается Комия — теперь уже в статусе одного из лучших бегунов страны. Спортивную драму Уото со страниц манги на анимационный трек перенес Кэндзи Иваидзава, а дуэт соперничающих товарищей озвучили Сота Сомэтани и Тори Мацудзака.

Выход в прокат: 27 ноября

Читать Аниме осени — 2025: «Человек-бензопила: Резе», «Семья шпиона», «Моя геройская академия» и не только
«Умри, моя любовь» / Die, my love

«Умри, моя любовь». Тизер

Шотландка Линн Рэмси поставила свой новый фильм по роману аргентинской писательницы Арианы Харвиц, позвав на главные роли звезд популярных некогда молодежных киносерий Дженнифер Лоуренс и Роберта Паттинсона. Главные герои Грейс и Джексон сбегают из Нью-Йорка в горы Монтаны, чтобы начать жизнь заново — только они и их любовь. Но страсть постепенно сменяется одержимостью. Их уединенный рай превращается в кошмар, где любовь и безумие идут рука об руку.

Выход в прокат: 27 ноября

Читать Уход и лес: «Умри, моя любовь» Линн Рэмси — мощный бенефис Дженнифер Лоуренс в Каннах


Макс Милиан
