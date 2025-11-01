Третья «Иллюзия обмана», «Новая волна» Ричарда Линклейтера, «Сущность» с Бенедиктом Камбербэтчем и еще 10 фильмов ноября

Грустная и смешная притча Сергея Члиянца по сценарию Петра Луцика и Алексея Саморядова. Где-то на окраине дикого поля на юге России. На обрыве над морем живут Иван (Даниил Феофанов) да Катя (Серафима Гощанская)... Позади остались годы эпидемии и войны. Иван отправляется в путь за добычей. По дороге он встречает попутчика. Вместе им предстоит длинная дорога, полная неожиданностей, загодочных персонажей, опасных встреч и мистики.
Полина Федина, Борис Дергачев, Илья Антоненко и Владислав Ценев в остросюжетном хоррор-детективе Олега Витвицки про лучших друзей, отправившихся загород отдохнуть, как в старые добрые времена. В коттедже есть все, даже умная колонка «Алена». Устройство предлагает компании необычную игру «Найди убийцу», в которой подсказки связаны с последними днями их подруги Алены, погибшей при странных обстоятельствах.
Вышедший в 2016 году роман принес Евгению Водолазкину премии «Большая книга» и «Клио», а также приз македонского конкурса BookStar. По сюжету ровесник XX века Иннокентий Платонов оказывается заморожен в криогенной камере и просыпается полвека спустя. В совсем другой стране и совершенно один, не имея ни рода, ни племени, ни воспоминаний. Сценарий для экранизации написал метареалист Юрий Арабов, режиссером стал Егор Кончаловский. В ролях: Александр Горбатов, Константин Хабенский, Евгений Стычкин, Софья Эрнст и Дарья Кукарских.
Во второй полнометражной работе алтайского режиссера Михаила Кулунакова передаваемая в его семье история превращается в народный эпос, где всего — любви, жестокости, крови — через край. Более ста лет назад на Алтае разыгрались страсти, которым позавидовали бы Гомер и Софокл: насильно выданная замуж красавица Кымыскай (Арунай Тазранова) сбегает от новоиспеченного мужа и теперь живет с его соседом Токной (Тимур Кыдыков). Проходят годы, растут дети, но разлад между двумя домами только крепнет — и выливается в итоге в настоящую масакру, где каждого ждет свое наказание. Кого-то забьют топором, другого — затопчут кони. «Мир "Волков" жесток, и режиссер предупреждает об этом заранее, показывая в кадре освежевание вполне настоящей косули. Алтайская трагедия вызвала бурные споры, но равнодушными явно никого не оставила — так монументально, зло и поэтично о бесконечном круговороте мести в современном кино никто уже не разговаривает», —считает Максим Гревцев.
Создатель фильмов «Доберман» и «99 франков» Ян Каунен снял фантастическое приключение про Скотта Кэри (Жан Дюжарден), столкнувшегося во время плавания на лодке с радиоактивным туманом. После этого герой замечает странные изменения в своем теле — он начинает стремительно уменьшаться. Вскоре, оказавшись запертым в собственном подвале и достигнув роста всего лишь в пять сантиметров, ему предстоит бороться за выживание в привычном, но уже враждебном для него мире. В очередной вариации на тему «Невероятной истории уменьшившегося человека» Ричарда Мэтисона также сыграли Мари-Жозе Кроз и Миранда Райсон.
Новый фильм классика отечественной анимации Константина Бронзита представляет собой комическую одиссею выброшенных вещей, которые ищут Рай: для галстука-модника это возвращение в богатый дом, для треснувшей вазочки и ботинка со спутником-жвачкой — мифическое место, где мусор обретает счастье и покой. «Премьера скарбной притчи состоялась на фестивале актуального кино "Маяк", где "На выброс" стал первым конкурсным мультфильмом, поэтому жюри не придумало, как наградить работу мэтра. Однако четкую драматургию, артистизм предметов и жизнеутверждающий посыл — о важности устремлений и вторых шансов — индустриальная публика однозначно оценила», —пишет Алексей Филиппов.
Норвежская актриса Нора (Рената Ринсве) поддерживает близкие отношения с сестрой Агнес (Инга Ибсдоттер Лиллесас). В детстве они пережили развод родителей, а теперь вместе хоронят маму. На поминках объявляется горе-отец Густав (Стеллан Скарсгард), который ушел из семьи, чтобы посвятить жизнь кинематографу, когда девочки были маленькими. Его появление нарушает понятный, хоть и не самый счастливый уклад жизни сестер: Густав предлагает Норе сыграть главную роль в новом фильме, а у Агнес просит разрешения привлечь к съемкам сына. Обе отказываются, припоминая старые обиды и подавленные эмоции, которые, грозятся вот-вот вырваться наружу. Получив отказ, отец переключается на голливудскую кинозвезду Рэйчел Кэмп (Эль Фаннинг), тем самым вызывая у девушек еще более противоречивые чувства. Новый фильм Йоакима Триера сорвал 19-минутные овации на 78-м Каннском кинофестивале.
В киноадаптации романа Макса Портера «У печали есть крылья» талантливого иллюстратора (Бенедикт Камбербэтч) и его семью начинает преследовать загадочная сущность, питающаяся страхами. Пока сущность окончательно не обрела над ними власть, им предстоит выяснить, что это — плод воображения или проявление сверхъестественного. В актерском составе также заявлен Дэвид Тьюлис.
Тогаси — прирожденный спринтер, без усилий преодолевающий стометровку. В шестом классе он знакомится с замкнутым Комией, для которого бег — единственный способ уйти от реальности. Юноша решает помочь новичку с тренировками, и постепенно между ними возникает особая связь — на грани дружбы и соперничества. Проходят годы, Тогаси становится звездой, но вместе со славой растет и страх проиграть. Однажды на старте рядом с ним снова оказывается Комия — теперь уже в статусе одного из лучших бегунов страны. Спортивную драму Уото со страниц манги на анимационный трек перенес Кэндзи Иваидзава, а дуэт соперничающих товарищей озвучили Сота Сомэтани и Тори Мацудзака.
Шотландка Линн Рэмси поставила свой новый фильм по роману аргентинской писательницы Арианы Харвиц, позвав на главные роли звезд популярных некогда молодежных киносерий Дженнифер Лоуренс и Роберта Паттинсона. Главные герои Грейс и Джексон сбегают из Нью-Йорка в горы Монтаны, чтобы начать жизнь заново — только они и их любовь. Но страсть постепенно сменяется одержимостью. Их уединенный рай превращается в кошмар, где любовь и безумие идут рука об руку.
