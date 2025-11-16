Люди сильнее волшебников: как на Ленфильме снимали «Чудо-Юдо»



фото: пресс-служба киностудии "Ленфильм"



фото: пресс-служба киностудии "Ленфильм"



фото: пресс-служба киностудии "Ленфильм"



фото: пресс-служба киностудии "Ленфильм"



фото: пресс-служба киностудии "Ленфильм"



фото: пресс-служба киностудии "Ленфильм"



фото: пресс-служба киностудии "Ленфильм"



фото: пресс-служба киностудии "Ленфильм"



фото: пресс-служба киностудии "Ленфильм"

Даже в сказочном мире случаются несчастья — пара сильнейших магов Черногор (Сергей Безруков) и Болотница (Виктория Исакова) в разводе уже несколько лет, а их дочь Отрада (София Лопунова) не наследует силу, которая должна была прийти к ней в день совершеннолетия. Чтобы вернуть дар, она должна покинуть дом и выйти замуж за человека. Модифицируя сказочную традицию, «туда — не знаю куда» сопровождает девушку «то — не знаю что», а именно Чудо-Юдо (Микита Воронов) — магическое существо, копирующее любой облик, но не знающее собственный. Перед свадьбой необходимо получить благословение отца, который устраивает в честь посетившей его дочери роскошный бал и предостерегает ее от неверного выбора. Сергей Безруков, играющий хозяина замка, отлично понимает отцовские чувства Черногора: «».Большой каменный зал с колоннами, мягко освещаемый высокими канделябрами — такова «пещера» нашего горного короля. Полумрак разрезает лунный свет, проходящий через витражи окон. Под этими сводами уже в следующей сцене будет идти снег, как нежное напоминание о былой любви, а пока здесь шепчутся друг с другом и кружатся в танце гости во фраках, платьях — резных снежинках и масках, напоминающих причудливых насекомых. Только при близком рассмотрении можно догадаться, что сделаны эти крылья бабочек и цветы на лицах людей простой 3D-ручкой. Художница по костюмамприоткрыла секреты своей работы: «».Для Болотницы было создано несколько различных образов, продуманных до цветочка на платье, с такой же кропотливостью художники-постановщики строили ее резиденцию со стеклянным особняком, живописным мостиком, наполненную светом, спокойными оттенками и множеством деталей интерьера. Виктория Исакова рассказала о том, как костюмы и декорации отражают внутренний мир ее героини: «».Владения бывшего мужа Болотницы должны передавать властную и переменчивую натуру Черногора. Они снимались в Хибинах, и эта экспедиция оставила у съемочной группы яркие впечатления. Художники-постановщики построили невероятные каменные фигуры, но главным декоратором выступила природа. Артур Бесчастный рассказал о том, как выглядела съемочная площадка в горах: «». Герой Артура, как сам он его описывает — «» — сам чуть не превращается в одну из каменных статуй. Это стало главной технической сложностью для актера, ведь окаменение происходило в несколько этапов, во время которых он был прижат к постаменту, не имея возможности пошевелиться.Микита Воронов тоже поделился трудностями, с которыми пришлось столкнуться во время съемок. Его роль Чудо-Юдо предполагает множество перевоплощений, поэтому распорядок дня актера включает в себя как занятия боксом, так и изучение религиозной философии. «», — признается Микита. Однако то, чего актер не мог вынести — это не отчужденность героя и не постоянное переключение между состояниями, а молчание и бездействие на протяжении почти 12 часов ради одной из сцен.«Чудо-Юдо» — дебют Серика Бейсеу в качестве режиссера полнометражного блокбастера. До этого он отвечал за монтаж самых ярких сказок компании СТВ — «Огниво», «Горыныч», «По щучьему велению» и многих других серьезных проектов. Исполнительный продюсерподчеркивает влияние этого опыта на стиль работы режиссера: «В эмоциях героев режиссер Серик Бейсеу видит важную особенность проекта:».Актеры и создатели фильма поделились мыслями о том, что для них главное в этом сказочном сюжете: для Серика Бейсеу это фильм о силе любви, Микита Воронов считает, что он задает вопрос «Что значит быть человеком?», а София Лопунова видит в нем ключ к поиску взаимопонимания в семье: «».Новое приключенческое фэнтези выйдет в прокат 22 октября 2026 года. С нетерпением ждем выхода фильма, чтобы узнать, какой намек увидели в этой сказке вы.