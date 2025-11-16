Кино-Театр.Ру
Люди сильнее волшебников: как на Ленфильме снимали «Чудо-Юдо»

16 ноября
2025 год
16 ноября 2025
Погружение в мир, где герои с легкостью меняют облик, с потолка идет снег, а позавтракать можно в облаках, обещает новое российское фэнтези «Чудо-Юдо» от создателей «По щучьему велению», «Огнива» и «Горыныча». В нем жители сказочного мира отправятся в путешествие ради возвращения потерянной волшебной силы. Кино-Театр.Ру побывал на легендарной студии «Ленфильм» в масштабных декорациях дворца, где удалось пообщаться с режиссером проекта Сериком Бейсеу и главными актерами: Сергеем Безруковым, Викторией Исаковой, Софией Лопуновой, Микитой Вороновым, Сергеем Епишевым, Артуром Бесчастным.

Чудо-Юдо (2026)
фото: пресс-служба киностудии "Ленфильм"

Даже в сказочном мире случаются несчастья — пара сильнейших магов Черногор (Сергей Безруков) и Болотница (Виктория Исакова) в разводе уже несколько лет, а их дочь Отрада (София Лопунова) не наследует силу, которая должна была прийти к ней в день совершеннолетия. Чтобы вернуть дар, она должна покинуть дом и выйти замуж за человека. Модифицируя сказочную традицию, «туда — не знаю куда» сопровождает девушку «то — не знаю что», а именно Чудо-Юдо (Микита Воронов) — магическое существо, копирующее любой облик, но не знающее собственный. Перед свадьбой необходимо получить благословение отца, который устраивает в честь посетившей его дочери роскошный бал и предостерегает ее от неверного выбора. Сергей Безруков, играющий хозяина замка, отлично понимает отцовские чувства Черногора: «Это мой второй сказочный проект, первым в 2011 году была «Реальная сказка», которую я сам инициировал. С тех пор у меня не было предложений сниматься в сказках, не знаю, почему. А в 2025 году Сергей Михайлович Сельянов предложил сняться в «Чуде-Юде». У меня подрастают дети, и мне хотелось, чтобы они увидели меня еще и в сказке. Я делаю это и для них».

Люди сильнее волшебников: как на Ленфильме снимали «Чудо-Юдо»
фото: пресс-служба киностудии "Ленфильм"

Большой каменный зал с колоннами, мягко освещаемый высокими канделябрами — такова «пещера» нашего горного короля. Полумрак разрезает лунный свет, проходящий через витражи окон. Под этими сводами уже в следующей сцене будет идти снег, как нежное напоминание о былой любви, а пока здесь шепчутся друг с другом и кружатся в танце гости во фраках, платьях — резных снежинках и масках, напоминающих причудливых насекомых. Только при близком рассмотрении можно догадаться, что сделаны эти крылья бабочек и цветы на лицах людей простой 3D-ручкой. Художница по костюмам Ольга Михайлова приоткрыла секреты своей работы: «Помимо техники вырезания снежинок для создания юбок мы использовали различные архитектурные стили: там есть рисунки модерна, готики, орнаменты барокко. Каркасы к ним были изготовлены по технологии традиционных кринолинов XIX века, но в нашем случае вместо китового уса - специальная сталь. Также в костюмах мы много использовали витраль — это разновидность смолы, которая позволяет делать декоративные элементы, очень похожие на стекло».

Чудо-Юдо (2026)
фото: пресс-служба киностудии "Ленфильм"

Для Болотницы было создано несколько различных образов, продуманных до цветочка на платье, с такой же кропотливостью художники-постановщики строили ее резиденцию со стеклянным особняком, живописным мостиком, наполненную светом, спокойными оттенками и множеством деталей интерьера. Виктория Исакова рассказала о том, как костюмы и декорации отражают внутренний мир ее героини: «Болотница – очень темпераментная, страстная, но при этом немного инфантильная. Мама взрослой дочери, которая иногда ведет себя, как ребенок. С актерской точки зрения, такая манера всегда выигрышна, потому что актер получает свободу делать все, что угодно – поведение персонажа может быть порой весьма экзальтированным. А если дополнить это все соответствующими экстравагантными костюмами и гримом, то получается очень необычно. Дом Болотницы – это вершина художественного замысла. В нем все сделано очень изящно, и от каждой детали глаз не оторвать. Мы все только и думали, как бы после съемок забрать себе эту декорацию».

Чудо-Юдо (2026)
фото: пресс-служба киностудии "Ленфильм"

Владения бывшего мужа Болотницы должны передавать властную и переменчивую натуру Черногора. Они снимались в Хибинах, и эта экспедиция оставила у съемочной группы яркие впечатления. Художники-постановщики построили невероятные каменные фигуры, но главным декоратором выступила природа. Артур Бесчастный рассказал о том, как выглядела съемочная площадка в горах: «Это удивительное зрелище с точки зрения художественного восприятия. Погодные условия менялись с невероятной скоростью, но это создало мистический природный эффект, когда внезапно возникает туман и так же внезапно рассеивается, погода становится ясной, а затем снова мгла. Появление на фоне этого персонажей в сказочных костюмах выглядит очень колоритно». Герой Артура, как сам он его описывает — «рыцарь без страха и мозгов, отвечающий за комедийную линию фильма» — сам чуть не превращается в одну из каменных статуй. Это стало главной технической сложностью для актера, ведь окаменение происходило в несколько этапов, во время которых он был прижат к постаменту, не имея возможности пошевелиться.

Люди сильнее волшебников: как на Ленфильме снимали «Чудо-Юдо»
фото: пресс-служба киностудии "Ленфильм"

Микита Воронов тоже поделился трудностями, с которыми пришлось столкнуться во время съемок. Его роль Чудо-Юдо предполагает множество перевоплощений, поэтому распорядок дня актера включает в себя как занятия боксом, так и изучение религиозной философии. «Чудо-Юдо — это волк-одиночка. Он не знает привычных человеческих проявлений, потому что слит с природой, это его мир. У него нет понятий добра и зла, которые есть у людей, он сталкивается с ними впервые и учится быть человеком. Он встречается со своим одиночеством и проживает его. Я сам молодой человек, ищу себя, и для меня эта роль очень важна, потому что заставляет задуматься о многом», — признается Микита. Однако то, чего актер не мог вынести — это не отчужденность героя и не постоянное переключение между состояниями, а молчание и бездействие на протяжении почти 12 часов ради одной из сцен.

Люди сильнее волшебников: как на Ленфильме снимали «Чудо-Юдо»
фото: пресс-служба киностудии "Ленфильм"

«Чудо-Юдо» — дебют Серика Бейсеу в качестве режиссера полнометражного блокбастера. До этого он отвечал за монтаж самых ярких сказок компании СТВ — «Огниво», «Горыныч», «По щучьему велению» и многих других серьезных проектов. Исполнительный продюсер Наталья Смирнова подчеркивает влияние этого опыта на стиль работы режиссера: «Этот колоссальный монтажный опыт, который у Серика есть, очень облегчает жизнь всей группы. Он видит полную картину. Как и любой режиссер он снимает варианты, страхуется, но он понимает, что ему нужно. Мы работаем практически без переработок, и это с режиссером - почти дебютантом!»

Люди сильнее волшебников: как на Ленфильме снимали «Чудо-Юдо»
фото: пресс-служба киностудии "Ленфильм"

В эмоциях героев режиссер Серик Бейсеу видит важную особенность проекта:
«Обычно в других произведениях у героя всегда существует какое-то препятствие, которое нужно преодолеть, но оно не связано с душевными переживаниями. В нашем сказочном мире есть волшебники и простые люди, и разница между ними в том, что маги утратили любовь. Сильные чувства, эмоции и любовь для людей первостепенны, и именно поэтому они оказываются сильнее волшебников. В нашем «Чуде-Юде», как и в других сказках СТВ, помимо юмора, есть драматическая составляющая. А сказки СТВ ребенок и взрослый смотрят как веселое интересное приключение, но в то же время эмоционально подключаются и сопереживают героям».

Люди сильнее волшебников: как на Ленфильме снимали «Чудо-Юдо»
фото: пресс-служба киностудии "Ленфильм"

Актеры и создатели фильма поделились мыслями о том, что для них главное в этом сказочном сюжете: для Серика Бейсеу это фильм о силе любви, Микита Воронов считает, что он задает вопрос «Что значит быть человеком?», а София Лопунова видит в нем ключ к поиску взаимопонимания в семье: «У моей героини несколько подростковый взгляд на мир, у нее тяжелые отношения с семьей и с собой. С появлением новых людей она начинает иначе смотреть на жизнь. Мне бы хотелось, чтобы дети, у которых сейчас тяжелая ситуация с родителями, поняли, что они не одиноки и мир не против них. Истинная магия, которую обретает Отрада - умение прощать и отпускать».

Чудо-Юдо (2026)
фото: пресс-служба киностудии "Ленфильм"

Новое приключенческое фэнтези выйдет в прокат 22 октября 2026 года. С нетерпением ждем выхода фильма, чтобы узнать, какой намек увидели в этой сказке вы.

Валерия Белошицкая
