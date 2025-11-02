Смотреть онлайн: «Вампиры средней полосы», «Метод» и «Очень странные дела»

Самые ожидаемые интернет-релизы ноября по версии Кино-Театр.Ру
«Вампиры средней полосы» (3 сезон)
Премьера: 1 ноября
Платформа: START
«Вампиры средней полосы-3»
Смоленские против уральских — и нет, в данном случае речь не о разборках бандитских группировок в середине девяностых. В третьем и финальном сезоне «Вампиров средней полосы» — одного из удачнейших российских сериалов последней пятилетки — семья добрых вурдалаков столкнется с экзистенциальным противником. Человечный, не смотря на свой совсем нечеловеческий возраст, пенсионер Святослав Вернидубович (Юрий Стоянов
) теперь уже защищает не только свою «семью», но и образ жизни: его идее миролюбивого сосуществования с людьми противопоставляется циничная философия иноземного вампира Бориса Ефимовича (Егор Дружинин
), воспринимающего людей не более чем кормовой базой для более развитой формы жизни.
Путь сериала Алексея Акимова
тернист: после отличного первого сезона второй уже казался несколько притянутым за уши, а к третьему провинциальный хоррор-детектив о кровососах и вовсе грозит превратиться в мыльную оперу с элементами «Ночного дозора
» — вампиры меняют лица, герои умирают и воскресают, а повествованию становится слишком тесно в Смоленске. «Вампиры средней полосы» уже слишком тяжеловесны, но все еще притягивают своим уютом: простоватым юмором, выпуклыми героями и интересным сеттингом и ироничными высказываниями об особенностях национального неустройства. Вампиры ведь с нами по одним улицам ходят, и потому тоже регулярно жалуются на разбитые дороги, не всегда качественную медицину и внезапные перебои с горячей водой.
Читать
«Не хочется превращать искусство в спорт». Интервью с Алексеем Акимовым
«Робин Гуд» / Robin Hood (1 сезон)
Премьера: 2 ноября
Платформа: MGM+
«Робин Гуд». Трейлер на английском языке
Американские кинематографисты берутся адаптировать английскую средневековую балладу под современного зрителя — казалось бы, что может пойти не так? Вообще все, что, впрочем, не отменяет возможности получить бодрый псевдоисторический проект в сеттинге темных веков. Сын обычного саксонского лесника Роб (Джек Паттен
) решает выступить против феодального произвола. Ему в помощь — дочь местного лорда Мэриан (Лорен МакКуин
), которую положение дел в непрогрессивной Англии времен правления Иоанна Безземельного тоже не устраивает. Простолюдин и дворянка (он в лесу, она при дворе) начинают партизанскую войну.
Простор для сюжетных коллизий огромный — хочется верить, что Джонатан Инглиш
(«Железный рыцарь
») смог собрать на основе легендарной истории более-менее вменяемый фанфик. Уровня «Меча короля Артура
» ждать явно не стоит, но на волне ревизионистского тренда на новое прочтение эпосов у «Робин Гуда» есть шансы привлечь немалую аудиторию. К тому же, шерифа Ноттингема в проекте играет не кто-нибудь, а сам Шон Бин
! Уже ради него сериалу стоит дать шанс.
Читать
Отдел кадров. Свежие фотосессии Шона Бина и других звезд.
«Нам покер» (1 сезон)
Премьера: 5 ноября
Платформа: Wink
«Нам покер»
Соседи по коммуналке мечтают заработать кучу денег и стать королями мира — жаль, что мир об этом не знает. После очередной попытки наскрести кэша на оплату жилья, они решают поднять бабла на покере. Так и рождается идея открыть прямо на дому секретный игорный клуб, в котором богачи будут просаживать состояния. Наличные появятся, но вряд ли от этого легче: вокруг парней коршунами кружат ОБЭП и бандиты, которые тоже не против урвать долю от предприятия.
Сериал «Нам покер» тоже приходит в онлайн-прокат после премьеры на «Пилоте» — и уже по названию понятно, насколько безумной будет новый сериал Рустама Ильясова
(«Трудные подростки
»). Шутки о запрещенных в Российской Федерации вещах летят, как из пулемета, из колонок лупит задорный казахский рэп, а экстерьеры питерских дворов недвусмысленно намекают на «Поедем с тобой в Макао
» — пожалуй, главный «покерный» фильм России последних лет. Вдогонку — изобретательный визуальный стиль, живая «зумерская» речь, Саша Бортич
и альпаки. Изначально ждали премьеру в октябре, но в последний момент «Нам покер» перенесли — уж не ради ли перемонтажа и стачивания углов?
Читать
Истина в вине. «Нам покер» и другие сериалы с фестиваля «Пилот»
«Волшебный участок» (2 сезон)
Премьера: 6 ноября
Платформа: Okko
«Волшебный участок-2». Трейлер №3
В Санкт-Петербурге живут исключительно люди с подвижной психикой — об этом мы узнали несколько лет назад из зубодробительного детектива «1703
». Продолжение «Волшебного участка» берется доказать, что не только у человеков в Северной столице едет крыша; местная нечисть по уровню безумия тоже кому угодно форы даст. Разбираться с ней из Москвы направлен сводный отряд Отдела по борьбе со сказочными преступлениями, в составе которого оказывается и бывший спецназовец Леха (Николай Наумов
). У него к фольклорным рецидивистам личное дело: хитрый Кощей (Филипп Янковский
) похитил его племянницу Василису (Ева Смирнова
).
В «Волшебный участок» просто невозможно не влюбиться — в проекте Okko полна горница фактурных героев, попадающих во всевозможные магические ситуации. Чего стоит один только Гном-матершинник в исполнении Ильи Соболева
. В новом сезоне к пулу сверхъестественных существ также прибавились четырехлапый полицейский Палыч (озвучен Антоном Лапенко
) и сам чародей Мерлин (Виктор Бычков
). Ничего удивительного — из окна в Европу иногда и не такое может на берега Невы вылезти.
Читать
Сказочные персонажи и где они обитают во вселенной «Волшебного участка»
«Сраженный молнией» / Death by Lightning (1 сезон)
Премьера: 6 ноября
Платформа: Netflix
2 июля 1881 года в Вашингтоне было совершено покушение на президента США Джеймса Гарфилда (Майкл Шеннон
)— в стоящего на перроне железнодорожной станции главу государства несколько раз выстрелили из карманного револьвера. Нападение совершил психически нездоровый адвокат Шарль Гито — некогда он был ярым сторонником президента и пытался содействовать его избранию, выступая на улицах Нью-Йорка с призывами идти на выборы. За свои старания (вряд ли всерьез заметные) Гито рассчитывал получить от благодарного политика высокую должность американского консула в Париже. Но Гарфилд почему-то предпочитал не отвечать на письма неизвестного безумца, что и толкнуло последнего взяться за пистолет.
Смелости Дэвиду Бениоффу
и Д.Б. Уайссу
(создатели «Игры престолов
») не занимать — они нашли, похоже, самое неподходящее время для премьеры сериала про сумасшедшего, решившего пристрелить президента США. Дональд Трамп и за меньшую фронду подает в суд, выбивая из свободомыслящих кинематографистов миллионы долларов неустойки. Тем не менее, актуальность темы политических покушений (совершенных людьми не в своем уме) сегодня запредельная, да и жанр тру-крайма популярности не теряет. У «Сраженного молнией» есть все шансы стать самым скандальным релизом Netflix — плохо то СМИ, которое упустит шанс вооружиться инфоповодом и еще раз перемыть косточки постояльцам Белого дома.
«Обнальщик» (1 сезон)
Премьера: 13 ноября
Платформа: Wink
Действие нового сериала Бориса Акопова
(«Бык
», «На автомате
»), что для режиссера очень свойственно, происходит в глухой провинции — именно там, а не в Москве, все еще можно встретить звериный оскал русского полулегального капитализма. Бизнесмен Михаил (Александр Яценко
) недавно прогорел и вынужден уехать из столицы в небольшой город Восточный. За несколько лет до этого в России законодательно ограничили деятельность игорного бизнеса, поэтому казино теперь можно строить только в специализированных зонах. Как раз рядом с Восточным возводится одна такая, и Михаил намерен на этом заработать: его сын Леша (Федор Кудряшов
) придумал несложную и почти законную технологию обналичивания денежных средств, которая будет интересна богатым лудоманам. Отец и сын открывают семейный подряд, продавая блокчейн недавним бандитам.
Сам Акопов называет «Обнальщика» историей о семье, поиске базовых ценностей и правильном отношении отцов и детей. В общем, вполне соответствует моде на семейные саги в момент государственного кризиса — точно такая же трагическая интонация видна невооруженным глазом в «Лихих
» и «Детях перемен
». Да, велосипед в сериале Wink никто переизобретать не собирается, зато появляется еще одна возможность взглянуть оценить умение режиссера создавать нежное пацанское кино. На этот раз с применением NFT.
Читать
Баю-бай, мой Калашников. Обзор сериала Бориса Акопова «На автомате»
«Икусагами: последний самурай» / Ikusagami (1 сезон)
Премьера: 13 ноября
Платформа: Netflix
У Netflix есть «Сегун
» дома. Как-то не верится, что продюсеры стриминга сами, без «подсказки» конкурентов из Hulu, додумались взяться за экранизацию манги о «голодных играх» самураев. На экране конец XIX столетия — легендарные японские воины потеряли свой статус и теперь мыкаются по стране в поисках лучшей доли. Сотни представителей отчаявшегося сословия соглашаются принять участие в смертельно опасном соревновании, победитель которого получит приз в баснословные 100 миллиардов иен. Среди участников кровавой забавы оказывается самурай Судзиро Сага, рискнувший пойти на смерть ради благополучия своей семьи.
Еще в момент анонса от фабулы «Икусагами» тянуло фирменной для блокбастеров Netflix посредственностью: онлайн-кинотеатр настолько восхитился успехом «Игры в кальмара
», что пришивает его формат вообще ко всему, к чему руки дотянутся. Да и опыт адаптации манги у Netflix не слишком удачный (за исключением «Ван-Писа
»). С другой стороны, трейлер «Последнего самурая» прямо-таки искрится от круто сваренной боевой хореографии и богатых декораций. Да и режиссер Митихито Фудзии
— не последний человек в японском сериалостроении, успел поработать с Netflix над очаровательной комедией «Самурай-гурман
». Вселяет надежду в успех безнадежного дела.
«Пингвины моей мамы» (2 сезон)
Премьера: 14 ноября
Платформа: Kion
«Пингвины моей мамы-2»
В 2021 году первый сезон «Пингвинов» Наталии Мещаниновой
произвел фурор — история школьника Гоши (Макар Хлебников
), утонувшего в пучине семейных неурядиц, подкупала своей искренностью и… витальностью. Не сваливаясь в грязный реализм или, напротив, плюшево-розовую утопию, сериал рассказывал о человеческих проблемах человеческим языком, отказываясь тащить своего зрителя в чернуху и плач о том, как мы докатились до жизни такой. Сценарий Мещаниновой и Заки Абдрахмановой
строился не на иступленном крике, а на маленьких, почти что смешных символах кризиса в отдельно взятой квартире. Пингвины — это, простите за спойлер, взрослые игрушки семейного матриарха (Александра Урсуляк
).
Продолжение сериала поставила Надежда Степанова
, прошедшая огонь, воду и медные трубы телеиндустрии (играла в «Гадалке
», «Слепой
» и даже «Следе
»). Сериалы Kion в последнее время очень тянутся на турецкие пляжи («Убойный отпуск
»), и «Пингвины моей мамы» не стали исключением: семейство Гоши отправляется в отель «все включено», где прячутся от новых проблем. Надо ли говорить, что ничего путного из идеи утопить свои «зажимы» и «гештальты» в море не выйдет?
Читать
Я не хочу братика. Обзор первого сезона «Пингвинов моей мамы»
«Метод» (3 сезон)
Премьера: 20 ноября
Платформа: Кинопоиск
«Метод-3»
Что может быть лучше сериала про маньяка? Сериал, в котором маньяков больше, чем нормальных людей. Третий сезон «Метода» воспринимается как большой эксперимент Кинопоиска и Юрия Быкова
, вознамерившихся не просто возродить один из лучших сериалов прошлого десятилетия (казалось, похороненный слабым сиквелом
), но и превратить его в мультивселенную безумия. Теперь Меглин (Константин Хабенский
) не просто ищет себе подобных, а выступает менторов для целой группировки следователей-психопатов. В третий сезон «Метода» загрузили полный набор звезд: опасными для общества объявлены Игорь Черневич
, Анна Банщикова
, Эльдар Калимулин
, Лев Зулькарнаев
и Никита Кологривый
. Золотой состав для новый банды из «Расчленинграда», в который веселый Меглин переименовал Санкт-Петербург. Сценарий для этой вампуки написан Александром Матвеевым
, также работавшим над «Играми
» и детективом «Порт
».
Читать
Что это было? Обзор второго сезона «Метода»
«Очень странные дела» / Stranger Things (5 сезон)
Премьера: 26 ноября
Платформа: Netflix
«Очень странные дела». 5 сезон. Тизер №3 на английском языке
Стопроцентный, концентрированный хит онлайн-кинотеатра Netflix, еще немного продливший зависимость массовой культуры от эстетики восьмидесятых. В пятом сезоне «Очень странных дел» уже подросшие ребятишки из городка Хоукинс в последний раз столкнутся с необъяснимыми явлениями с изнанки мироздания. Событие монументальное, и в онлайн-кинотеатре это отлично понимают — поэтому весьма нагло пятый сезон «Очень странных дел» разорван аж на три куска. Первую половину ждем в ноябре, вторую в декабре, а финал — на Новый год.
Зато уже сейчас можно сказать, что для производства финала привлекли самых выдающихся режиссеров: на подмогу к братьям Даффер
пришли Фрэнк Дарабонт
(«Побег из Шоушенка
») и Дэн Трахтенберг
(«Кловерфилд, 10
»), оба — первоклассные мастера в вопросах нагнетания драмы и саспенса. Особий шик — помпезно анонсированное появление в сериале Линды Хэмилтон
(«Терминатор
»). Запасаемся попкорном и ждем настоящего взрыва: фанаты уже настрочили сотни теорий и наверняка вот-вот начнут принимать ставки на то, кто из любимых героев умрет.
Читать
Сложнее, чем LEGO в носу. О чем был четвертый сезон «Очень странных дел»
«Черное облако» (2 сезон)
Премьера: 28 ноября
Платформа: Okko
«Чёрное облако-2»
Крепко собранный психологический триллер об убивающем людей «черном облаке» был метафорой на подавленную злобу, которая таится в каждом из нас — по крайней мере, именно так задумку сериала описывает его режиссер Карен Оганесян
. Идея оказалась удачной, причем настолько, что Okko приняли решение продлить проект на еще один сезон. В этот раз нехорошие желания кого-нибудь прикончить поселились в голове Оксаны (Марьяна Спивак
) — матери главной героини оригинальной истории (ее играла Маша Мацель
). Теперь создателям стало интересно не только визуализировать роящиеся в человеческом подсознании страхи и непотребства, но и показать причины их появления. От «Черного облака» справедливо ждать не только новых зубодробительных образов и оммажей (с визуальным языком здесь полный порядок и почти что «Сайлент Хилл
»), но и возвращения некоторых ранее уже умерщвленных персонажей. Во вселенной сериала нельзя просто так взять и умереть — даже после кончины фантом останется в сериале, чтобы напускать жути.
Читать
Кто убивает котиков. О первом сезоне сериала «Черное облако»
ЧТО ЕЩЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН:
«Близкое счастье» (1 сезон) — 1 ноября, Kion
«Эна, королева Испании» (1 сезон) — 1 ноября, viju
«Во всем виновата она» / All Her Fault (1 сезон) — 6 ноября, Peacock
«Одна из многих» / Pluribus (1 сезон) — 7 ноября, Apple TV
«Палм-Рояль» (2 сезон) — 12 ноября, Apple TV+
«Чудовище внутри меня» / The Beast in Me (1 сезон) — 13 ноября, Netflix
«Соблазнение» / Merteuil (1 сезон) — 14 ноября, HBO Max
«Землевладелец» / Landman (2 сезон) — 16 ноября, Paramount+
«Смерть бабника» / The Death of Bunny Munro (1 сезон) — 20 ноября, Sky Atlantic
