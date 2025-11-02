Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
Смотреть онлайн: «Вампиры средней полосы», «Метод» и «Очень странные дела»

2 ноября 2025
Самые ожидаемые интернет-релизы ноября по версии Кино-Театр.Ру

«Вампиры средней полосы» (3 сезон)
Премьера: 1 ноября
Платформа: START

«Вампиры средней полосы-3»

Смоленские против уральских — и нет, в данном случае речь не о разборках бандитских группировок в середине девяностых. В третьем и финальном сезоне «Вампиров средней полосы» — одного из удачнейших российских сериалов последней пятилетки — семья добрых вурдалаков столкнется с экзистенциальным противником. Человечный, не смотря на свой совсем нечеловеческий возраст, пенсионер Святослав Вернидубович (Юрий Стоянов) теперь уже защищает не только свою «семью», но и образ жизни: его идее миролюбивого сосуществования с людьми противопоставляется циничная философия иноземного вампира Бориса Ефимовича (Егор Дружинин), воспринимающего людей не более чем кормовой базой для более развитой формы жизни.

Путь сериала Алексея Акимова тернист: после отличного первого сезона второй уже казался несколько притянутым за уши, а к третьему провинциальный хоррор-детектив о кровососах и вовсе грозит превратиться в мыльную оперу с элементами «Ночного дозора» — вампиры меняют лица, герои умирают и воскресают, а повествованию становится слишком тесно в Смоленске. «Вампиры средней полосы» уже слишком тяжеловесны, но все еще притягивают своим уютом: простоватым юмором, выпуклыми героями и интересным сеттингом и ироничными высказываниями об особенностях национального неустройства. Вампиры ведь с нами по одним улицам ходят, и потому тоже регулярно жалуются на разбитые дороги, не всегда качественную медицину и внезапные перебои с горячей водой.

Читать «Не хочется превращать искусство в спорт». Интервью с Алексеем Акимовым

«Робин Гуд» / Robin Hood (1 сезон)
Премьера: 2 ноября
Платформа: MGM+

«Робин Гуд». Трейлер на английском языке

Американские кинематографисты берутся адаптировать английскую средневековую балладу под современного зрителя — казалось бы, что может пойти не так? Вообще все, что, впрочем, не отменяет возможности получить бодрый псевдоисторический проект в сеттинге темных веков. Сын обычного саксонского лесника Роб (Джек Паттен) решает выступить против феодального произвола. Ему в помощь — дочь местного лорда Мэриан (Лорен МакКуин), которую положение дел в непрогрессивной Англии времен правления Иоанна Безземельного тоже не устраивает. Простолюдин и дворянка (он в лесу, она при дворе) начинают партизанскую войну.

Простор для сюжетных коллизий огромный — хочется верить, что Джонатан ИнглишЖелезный рыцарь») смог собрать на основе легендарной истории более-менее вменяемый фанфик. Уровня «Меча короля Артура» ждать явно не стоит, но на волне ревизионистского тренда на новое прочтение эпосов у «Робин Гуда» есть шансы привлечь немалую аудиторию. К тому же, шерифа Ноттингема в проекте играет не кто-нибудь, а сам Шон Бин! Уже ради него сериалу стоит дать шанс.

Читать Отдел кадров. Свежие фотосессии Шона Бина и других звезд.

«Нам покер» (1 сезон)
Премьера: 5 ноября
Платформа: Wink

«Нам покер»

Соседи по коммуналке мечтают заработать кучу денег и стать королями мира — жаль, что мир об этом не знает. После очередной попытки наскрести кэша на оплату жилья, они решают поднять бабла на покере. Так и рождается идея открыть прямо на дому секретный игорный клуб, в котором богачи будут просаживать состояния. Наличные появятся, но вряд ли от этого легче: вокруг парней коршунами кружат ОБЭП и бандиты, которые тоже не против урвать долю от предприятия.

Сериал «Нам покер» тоже приходит в онлайн-прокат после премьеры на «Пилоте» — и уже по названию понятно, насколько безумной будет новый сериал Рустама ИльясоваТрудные подростки»). Шутки о запрещенных в Российской Федерации вещах летят, как из пулемета, из колонок лупит задорный казахский рэп, а экстерьеры питерских дворов недвусмысленно намекают на «Поедем с тобой в Макао» — пожалуй, главный «покерный» фильм России последних лет. Вдогонку — изобретательный визуальный стиль, живая «зумерская» речь, Саша Бортич и альпаки. Изначально ждали премьеру в октябре, но в последний момент «Нам покер» перенесли — уж не ради ли перемонтажа и стачивания углов?

Читать Истина в вине. «Нам покер» и другие сериалы с фестиваля «Пилот»

«Волшебный участок» (2 сезон)
Премьера: 6 ноября
Платформа: Okko

«Волшебный участок-2». Трейлер №3

В Санкт-Петербурге живут исключительно люди с подвижной психикой — об этом мы узнали несколько лет назад из зубодробительного детектива «1703». Продолжение «Волшебного участка» берется доказать, что не только у человеков в Северной столице едет крыша; местная нечисть по уровню безумия тоже кому угодно форы даст. Разбираться с ней из Москвы направлен сводный отряд Отдела по борьбе со сказочными преступлениями, в составе которого оказывается и бывший спецназовец Леха (Николай Наумов). У него к фольклорным рецидивистам личное дело: хитрый Кощей (Филипп Янковский) похитил его племянницу Василису (Ева Смирнова).

В «Волшебный участок» просто невозможно не влюбиться — в проекте Okko полна горница фактурных героев, попадающих во всевозможные магические ситуации. Чего стоит один только Гном-матершинник в исполнении Ильи Соболева. В новом сезоне к пулу сверхъестественных существ также прибавились четырехлапый полицейский Палыч (озвучен Антоном Лапенко) и сам чародей Мерлин (Виктор Бычков). Ничего удивительного — из окна в Европу иногда и не такое может на берега Невы вылезти.

Читать Сказочные персонажи и где они обитают во вселенной «Волшебного участка»

«Сраженный молнией» / Death by Lightning (1 сезон)
Премьера: 6 ноября
Платформа: Netflix


2 июля 1881 года в Вашингтоне было совершено покушение на президента США Джеймса Гарфилда (Майкл Шеннон)— в стоящего на перроне железнодорожной станции главу государства несколько раз выстрелили из карманного револьвера. Нападение совершил психически нездоровый адвокат Шарль Гито — некогда он был ярым сторонником президента и пытался содействовать его избранию, выступая на улицах Нью-Йорка с призывами идти на выборы. За свои старания (вряд ли всерьез заметные) Гито рассчитывал получить от благодарного политика высокую должность американского консула в Париже. Но Гарфилд почему-то предпочитал не отвечать на письма неизвестного безумца, что и толкнуло последнего взяться за пистолет.

Смелости Дэвиду Бениоффу и Д.Б. Уайссу (создатели «Игры престолов») не занимать — они нашли, похоже, самое неподходящее время для премьеры сериала про сумасшедшего, решившего пристрелить президента США. Дональд Трамп и за меньшую фронду подает в суд, выбивая из свободомыслящих кинематографистов миллионы долларов неустойки. Тем не менее, актуальность темы политических покушений (совершенных людьми не в своем уме) сегодня запредельная, да и жанр тру-крайма популярности не теряет. У «Сраженного молнией» есть все шансы стать самым скандальным релизом Netflix — плохо то СМИ, которое упустит шанс вооружиться инфоповодом и еще раз перемыть косточки постояльцам Белого дома.


«Обнальщик» (1 сезон)
Премьера: 13 ноября
Платформа: Wink

Фото со съемок сериала Обнальщик

Действие нового сериала Бориса АкоповаБык», «На автомате»), что для режиссера очень свойственно, происходит в глухой провинции — именно там, а не в Москве, все еще можно встретить звериный оскал русского полулегального капитализма. Бизнесмен Михаил (Александр Яценко) недавно прогорел и вынужден уехать из столицы в небольшой город Восточный. За несколько лет до этого в России законодательно ограничили деятельность игорного бизнеса, поэтому казино теперь можно строить только в специализированных зонах. Как раз рядом с Восточным возводится одна такая, и Михаил намерен на этом заработать: его сын Леша (Федор Кудряшов) придумал несложную и почти законную технологию обналичивания денежных средств, которая будет интересна богатым лудоманам. Отец и сын открывают семейный подряд, продавая блокчейн недавним бандитам.

Сам Акопов называет «Обнальщика» историей о семье, поиске базовых ценностей и правильном отношении отцов и детей. В общем, вполне соответствует моде на семейные саги в момент государственного кризиса — точно такая же трагическая интонация видна невооруженным глазом в «Лихих» и «Детях перемен». Да, велосипед в сериале Wink никто переизобретать не собирается, зато появляется еще одна возможность взглянуть оценить умение режиссера создавать нежное пацанское кино. На этот раз с применением NFT.

Читать Баю-бай, мой Калашников. Обзор сериала Бориса Акопова «На автомате»

«Икусагами: последний самурай» / Ikusagami (1 сезон)
Премьера: 13 ноября
Платформа: Netflix


У Netflix есть «Сегун» дома. Как-то не верится, что продюсеры стриминга сами, без «подсказки» конкурентов из Hulu, додумались взяться за экранизацию манги о «голодных играх» самураев. На экране конец XIX столетия — легендарные японские воины потеряли свой статус и теперь мыкаются по стране в поисках лучшей доли. Сотни представителей отчаявшегося сословия соглашаются принять участие в смертельно опасном соревновании, победитель которого получит приз в баснословные 100 миллиардов иен. Среди участников кровавой забавы оказывается самурай Судзиро Сага, рискнувший пойти на смерть ради благополучия своей семьи.

Еще в момент анонса от фабулы «Икусагами» тянуло фирменной для блокбастеров Netflix посредственностью: онлайн-кинотеатр настолько восхитился успехом «Игры в кальмара», что пришивает его формат вообще ко всему, к чему руки дотянутся. Да и опыт адаптации манги у Netflix не слишком удачный (за исключением «Ван-Писа»). С другой стороны, трейлер «Последнего самурая» прямо-таки искрится от круто сваренной боевой хореографии и богатых декораций. Да и режиссер Митихито Фудзии — не последний человек в японском сериалостроении, успел поработать с Netflix над очаровательной комедией «Самурай-гурман». Вселяет надежду в успех безнадежного дела.


«Пингвины моей мамы» (2 сезон)
Премьера: 14 ноября
Платформа: Kion

«Пингвины моей мамы-2»

В 2021 году первый сезон «Пингвинов» Наталии Мещаниновой произвел фурор — история школьника Гоши (Макар Хлебников), утонувшего в пучине семейных неурядиц, подкупала своей искренностью и… витальностью. Не сваливаясь в грязный реализм или, напротив, плюшево-розовую утопию, сериал рассказывал о человеческих проблемах человеческим языком, отказываясь тащить своего зрителя в чернуху и плач о том, как мы докатились до жизни такой. Сценарий Мещаниновой и Заки Абдрахмановой строился не на иступленном крике, а на маленьких, почти что смешных символах кризиса в отдельно взятой квартире. Пингвины — это, простите за спойлер, взрослые игрушки семейного матриарха (Александра Урсуляк).

Продолжение сериала поставила Надежда Степанова, прошедшая огонь, воду и медные трубы телеиндустрии (играла в «Гадалке», «Слепой» и даже «Следе»). Сериалы Kion в последнее время очень тянутся на турецкие пляжи («Убойный отпуск»), и «Пингвины моей мамы» не стали исключением: семейство Гоши отправляется в отель «все включено», где прячутся от новых проблем. Надо ли говорить, что ничего путного из идеи утопить свои «зажимы» и «гештальты» в море не выйдет?

Читать Я не хочу братика. Обзор первого сезона «Пингвинов моей мамы»

«Метод» (3 сезон)
Премьера: 20 ноября
Платформа: Кинопоиск

«Метод-3»

Что может быть лучше сериала про маньяка? Сериал, в котором маньяков больше, чем нормальных людей. Третий сезон «Метода» воспринимается как большой эксперимент Кинопоиска и Юрия Быкова, вознамерившихся не просто возродить один из лучших сериалов прошлого десятилетия (казалось, похороненный слабым сиквелом), но и превратить его в мультивселенную безумия. Теперь Меглин (Константин Хабенский) не просто ищет себе подобных, а выступает менторов для целой группировки следователей-психопатов. В третий сезон «Метода» загрузили полный набор звезд: опасными для общества объявлены Игорь Черневич, Анна Банщикова, Эльдар Калимулин, Лев Зулькарнаев и Никита Кологривый. Золотой состав для новый банды из «Расчленинграда», в который веселый Меглин переименовал Санкт-Петербург. Сценарий для этой вампуки написан Александром Матвеевым, также работавшим над «Играми» и детективом «Порт».

Читать Что это было? Обзор второго сезона «Метода»

«Очень странные дела» / Stranger Things (5 сезон)
Премьера: 26 ноября
Платформа: Netflix

«Очень странные дела». 5 сезон. Тизер №3 на английском языке

Стопроцентный, концентрированный хит онлайн-кинотеатра Netflix, еще немного продливший зависимость массовой культуры от эстетики восьмидесятых. В пятом сезоне «Очень странных дел» уже подросшие ребятишки из городка Хоукинс в последний раз столкнутся с необъяснимыми явлениями с изнанки мироздания. Событие монументальное, и в онлайн-кинотеатре это отлично понимают — поэтому весьма нагло пятый сезон «Очень странных дел» разорван аж на три куска. Первую половину ждем в ноябре, вторую в декабре, а финал — на Новый год.

Зато уже сейчас можно сказать, что для производства финала привлекли самых выдающихся режиссеров: на подмогу к братьям Даффер пришли Фрэнк ДарабонтПобег из Шоушенка») и Дэн ТрахтенбергКловерфилд, 10»), оба — первоклассные мастера в вопросах нагнетания драмы и саспенса. Особий шик — помпезно анонсированное появление в сериале Линды ХэмилтонТерминатор»). Запасаемся попкорном и ждем настоящего взрыва: фанаты уже настрочили сотни теорий и наверняка вот-вот начнут принимать ставки на то, кто из любимых героев умрет.

Читать Сложнее, чем LEGO в носу. О чем был четвертый сезон «Очень странных дел»

«Черное облако» (2 сезон)
Премьера: 28 ноября
Платформа: Okko

«Чёрное облако-2»

Крепко собранный психологический триллер об убивающем людей «черном облаке» был метафорой на подавленную злобу, которая таится в каждом из нас — по крайней мере, именно так задумку сериала описывает его режиссер Карен Оганесян. Идея оказалась удачной, причем настолько, что Okko приняли решение продлить проект на еще один сезон. В этот раз нехорошие желания кого-нибудь прикончить поселились в голове Оксаны (Марьяна Спивак) — матери главной героини оригинальной истории (ее играла Маша Мацель). Теперь создателям стало интересно не только визуализировать роящиеся в человеческом подсознании страхи и непотребства, но и показать причины их появления. От «Черного облака» справедливо ждать не только новых зубодробительных образов и оммажей (с визуальным языком здесь полный порядок и почти что «Сайлент Хилл»), но и возвращения некоторых ранее уже умерщвленных персонажей. Во вселенной сериала нельзя просто так взять и умереть — даже после кончины фантом останется в сериале, чтобы напускать жути.

Читать Кто убивает котиков. О первом сезоне сериала «Черное облако»

ЧТО ЕЩЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН:

«Близкое счастье» (1 сезон) — 1 ноября, Kion

«Эна, королева Испании» (1 сезон) — 1 ноября, viju

«Во всем виновата она» / All Her Fault (1 сезон) — 6 ноября, Peacock

«Одна из многих» / Pluribus (1 сезон) — 7 ноября, Apple TV

«Палм-Рояль» (2 сезон) — 12 ноября, Apple TV+

«Чудовище внутри меня» / The Beast in Me (1 сезон) — 13 ноября, Netflix

«Соблазнение» / Merteuil (1 сезон) — 14 ноября, HBO Max

«Землевладелец» / Landman (2 сезон) — 16 ноября, Paramount+

«Смерть бабника» / The Death of Bunny Munro (1 сезон) — 20 ноября, Sky Atlantic

Максим Гревцев
Максим ГревцевСмотреть онлайн
персоны
Зака АбдрахмановаАлексей АкимовБорис АкоповАнна БанщиковаДэвид БениоффШон БинАлександра БортичЮрий БыковВиктор БычковДмитрий БычковМэтт ДафферРосс ДафферЕгор ДружининФрэнк ДэрабонтЛев ЗулькарнаевРустам Ильясов (II)Джонатан ИнглишЭльдар КалимулинНикита КологривыйФёдор КудряшовАнтон ЛапенкоЛорен МакКуинАлександр Матвеев (III)Маша МацельНаталия МещаниноваФудзии МитихитоНиколай НаумовКарен ОганесянДжек ПаттенЕва СмирноваИлья Соболев (II)Марьяна СпивакНадежда СтепановаЮрий СтояновДэн ТрахтенбергДи Би УайссАлександра УрсулякКонстантин ХабенскийМакар ХлебниковЛинда ХэмилтонИгорь ЧерневичМайкл ШэннонФилипп ЯнковскийАлександр Яценко
фильмы
Близкое счастьеВампиры средней полосы-3Ван-Пис. Большой кушВо всём виновата онаВолшебный участок-2Игра в кальмараИкусагами: Последний самурайЛэндменМетод-3Нам покерОбнальщикОдна из многихОчень странные делаПалм-РояльПингвины моей мамы-2Робин ГудСмерть бабникаСоблазнениеСражённый молниейЧёрное облакоЧудовище внутри меняЭна, королева Испании

"Вампиры средней полосы-3" (2025)
"Метод-3" (2025)
"Нам покер" (2025)
Кадр из сериала "Вампиры средней полосы"
Деконструкция «Предел риска»

