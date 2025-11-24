«Тайны следствия»: Как главный детектив страны превратился в психотерапию для миллионов

что почитать?

В кино с 11 декабря

«Сам в шоке!»: Тимур Батрутдинов, Ольга Бузова и Филипп Киркоров в трейлере фильма «Невероятные приключения Шурика»

ТВЦ покажет мелодрамы с Марией Астаховой, Александром Половцевым и Анастасией Мельниковой

Разговоры о важном: «Батя 2. Дед» — комедия о любви и традиционном воспитании ремнем

Интервью

Андрей Шелков: «По нашим фильмам можно вспоминать, чем жила страна в конкретном году»

Креативный продюсер и сценарист «Невероятных приключений Шурика» – об оммаже не только фильмам Гайдая, но и «Форресту Гампу», отношении к хейту и режиссерских амбициях