Нет Удо без добра

24 ноября
2025 год
Мнение >>
24 ноября 2025
24 ноября в возрасте 81 год ушел из жизни немецкий актер Удо Кир, ленегда кино, любимец Райнера Вернера Фассбиндера и Ларса фон Триера. В его фильмографии — свыше 250 картин, сотрудничество с Вернером Херцогом, Гансем Ван Сентом, Гаем Мэддином, но с удовольствием снимался и в блокбастерах, вроде «Армагедона» и клипах Мадонны. Кир неоднократно бывал в России. Вспоминаем славный жизненный путь большого актера.

Нет Удо без добра
фото: кадр из фильма "Ночная прогулка" (2019)

14 октября 1944 года младенец Удо Киршпе появился на свет в городе Кёльне. Практически сразу после этого больницу разбомбили доблестные союзники, и новорожденного Удо вместе с матерью выкапывали из-под руин. Оба выжили. Хочется увидеть в таком старте знак свыше, но, судя по всему, Киру просто повезло - и продолжает везти всю жизнь. Первую роль Удо получил в короткометражке 66-го года «Дорога в Сан-Тропе», а фильмом-прорывом для него стала «Печать дьявола», появившаяся на экранах в 70-м, где он снялся вместе с великим актером Хербертом Ломом.

Впрочем, слава придет к Киру чуть позже, после встречи в самолете с режиссером Полом Моррисси, снимавшим фильмы для Энди Уорхола. Последний хоть и значился продюсером, принимал не больше участие в съемочном процессе, чем во время записи дебютного альбома группы Velvet Underground, но все же именно благодаря его финансам на экране появился зацикленный на девственницах Дракула со стеклянным гипнотизирующим взором голубых глаз. «Кровь для Дракулы» стал большим артхаусным прорывом Кира, но настоящий успех начался после работы в фильмах Райнера Вернера Фассбиндера, с которым он познакомился еще в 17 лет в кельнском баре.

Нет Удо без добра
фото: кадр из фильма "Печать дьявола" (1970)

Спустя какое-то время, когда Кир уже жил в Лондоне, он прочитал в журнале статью про Фассбиндера «Гений и алкоголик» и подумал: «А я ведь его знаю!» Судьба снова сведет их, и Кир получит роли в минисериале «Берлин, Александерплатц» (экранизации романа Альфреда Дёблина), в «Больвизере», «Лили Марлен», «Третьем поколении», «Лоле» - лучших фильмах Фассбиндера.

Любопытно, что сам Кир никогда не обращался к режиссерам: его необычная внешность притягивала к себе великих или как минимум талантливых постановщиков от Миклоша Янчо до Вернера Херцога. Следующим его провожатым в мир большого кино стал Ларс фон Триер, «скромный парень в свитере», с которым он познакомился, когда привез собственную короткометражку в Канны. Видимо, из-за присущей ему язвительной манеры шутить, Кир говорил, что с большим удовольствием обсудил бы работу в боевике с Памелой Андерсон «Не называй меня малышкой», которой он по-настоящему восхищался, чем феерический выход в финале сериала «Королевство» и роли как минимум в 8 фильмах Триера. Юмор вообще отличает Кира от большинства актеров его ранга – возможно, поэтому он с удовольствием говорит о работе в диковатом артхаус-трэше «Спермула» или в боевике с Анольдом Шварценеггером «Конец света». Нельзя забыть и про его роль задорного развратника-гомосексуалиста в «Моем личном штате Айдахо» Гаса ван Сента и небольших, но знаковых появлениях в фильмах «Суспирия» Дарио Ардженто и «Тени вампира» Э. Элиаса Мэриджа. В конце концов, и Мадонна неспроста пригласила Кира сняться для скандального фотоальбома «Секс».

Нет Удо без добра
фото: кадр из фильма "Лебединая песня" (2021)

Впрочем, когда актер отвечает про любимый фильм на полном серьезе (и здесь остается только гадать, шутит он или нет), он называет экранизацию поэмы известного венгерского поэта Шандора Вейореса, фильм «Нарцисс и Психея» Габора Боди, умершего в 36 лет. «Мы снимали его год, так как режиссер хотел захватить все 4 времени года, и когда камера снимает мою могилу, там сначала расцветают цветы, потом они опадают, а затем идет снег. Мне кажется, это очень красиво, и это по-настоящему великое кино». Но сразу после этого, на вопрос про идеального партнера в эротической сцене, он в шутку говорит... про Шварценеггера.

Дмитрий Карпюк
14.10.2014
Глыбы
персоны
Гас Ван СентУдо КирМадоннаПол МорриссиГай МэддинЛарс фон ТриерЭнди УорхолРайнер Вернер ФасбиндерВернер ХерцогАрнольд ШварценеггерМиклош Янчо
фильмы
АрмагеддонСуспирия

