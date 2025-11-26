Российское кино будущего: Выбор между разными версиями Ивана-дурака

Вчерашний день, когда российские кинотеатры пытались выжить в режиме экстренного импортозамещения, кажется, окончательно ушел в историю. На днях в Министерстве культуры прошла очередная защита проектов лидеров индустрии, которая еще раз показала: время «затыкания дыр» закончилось. Началась эра стратегического строительства собственной вселенной грез. Если раньше мы гадали, чем заменить ушедший Голливуд, то теперь перед зрителем встает совершенно иная дилемма. В ближайшие два-три года нам предстоит выбирать не между Бэтменом и Человеком-пауком, а между, фигурально выражаясь, разными версиями Ивана-дурака. Индустрия сделала ставку на тотальную «сказкизацию», и это решение изменит облик нашего проката до неузнаваемости.
Битва Иванов: Метамодерн против школьной программы
Главный вывод прошедшего питчинга звучит парадоксально: конкуренция больше не внешняя, а внутренняя. Теперь «наша сказка» будет биться за кассу с «нашей же сказкой». И у каждой студии — свой «Иван».
Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, традиционно тяготеющая к имперскому масштабу, решила пойти на смелый эксперимент с проектом «Как Иван в сказку попал». Режиссер Алексей Нужный предлагает зрителю не просто лубочную картинку, а настоящий мета-нарратив. Их герой — современный подросток, скептик и прагматик, который в чудеса попросту не верит. Для него попадание в волшебный мир становится не чудесным приключением, а шоковой терапией. Это попытка заговорить с «поколением TikTok» на их языке, деконструировать миф, чтобы затем собрать его заново.
Совершенно иной подход демонстрирует кинокомпания СТВ Сергея Сельянова с масштабной экранизацией былины «Садко». Здесь нет постмодернистского подмигивания, зато есть мощная опора на школьную программу и безупречное попадание в актерские тренды. Продюсеры собрали настоящий дрим-каст эпохи: роль Садко досталась Антону Рогачеву, его возлюбленную Забаву играет звезда «Слова пацана»Анна Пересильд, а в образе былинного хулигана Буслая предстанет вездесущий Никита Кологривый. СТВ делает ставку на проверенную классику, упакованную в глянцевую обертку современного блокбастера.
Империя наносит ответный удар
Впрочем, не сказками едиными жива индустрия, хотя даже история теперь подается как миф. Студия «ТРИТЭ» представила флагманский проект «Рождение империи», и это, пожалуй, самый амбициозный исторический фильм десятилетия.
Здесь Петр Первый предстает своего рода античным героем, архитектором новой реальности. Создатели не скупятся на визуальные средства: заявленные полторы тысячи кадров с компьютерной графикой ставят картину в один ряд с мировыми визуальными аттракционами. Это кино о рождении сверхдержавы через боль, войну и преодоление, что, безусловно, идеально резонирует с текущей повесткой. Петр здесь — супергерой, чья сверхспособность — воля к модернизации.
Волшебство как технология
Интересно наблюдать, как меняется сам подход к созданию чудес: магия становится технологией, а сказка — четко просчитанным бизнес-планом. В этой гонке вооружений наиболее прагматичную позицию заняла «ВБД Груп»(Yellow, Black and White). Студия продолжает виртуозно эксплуатировать стратегию создания хитовых франшиз, где каждый шаг выверен с математической точностью.
Презентация «Холопа 3» в этом пакете выглядит как демонстрация фундаментальной устойчивости. Для студии это своего рода финансовая «подушка безопасности»: гарантированные миллиардные сборы народной комедии развязывают продюсерам руки для рискованных экспериментов. Имея такой тыл, компания может позволить себе агрессивную экспансию в семейный сегмент с проектами «Незнайка», «Снегурочка» и технологически сложным «Колобком».
Здесь срабатывает «эффект Чебурашки», породивший настоящую золотую лихорадку. Продюсеры усвоили циничную, но простую истину: нарисованный герой, в отличие от живого актера, не стареет, не устраивает скандалов, не требует райдер и идеально продается в виде игрушек. К этой гонке за создание безупречных цифровых звезд подключаются и другие игроки. СТВ отвечает своим «Чудо-Юдом», а Art Pictures радикально обновляет советскую классику: их «Старик Хоттабыч» — сложный CGI-персонаж, заброшенный в экзотическое Марокко и современную Москву. Уютная повесть трансформируется в приключенческий экшн с играми со временем, ставя жирную точку в споре о будущем жанра: магия стала технологичной, а сказка — индустриальной.
Темная сторона Лукоморья
Среди бесконечного потока ярких красок и семейных ценностей особняком стоит проект «Дрёма», также представленный компанией СТВ. Это, пожалуй, самая интригующая заявка питчинга. Продюсеры рискнули зайти на территорию «страшной сказки», вдохновляясь мрачными, сюрреалистичными полотнами польского художника Здзислава Бексиньского.
История о борьбе с хтонической богиней Марой выглядит смелым экспериментом на фоне всеобщего позитива. Это сигнал о том, что индустрия пытается нащупать дно жанра, предложить зрителю не только сахарную вату, но и сложный, тягучий, атмосферный хоррор, основанный на славянской мифологии.
Эпоха русского Диснея
Подводя итоги ноябрьского смотра, можно констатировать: российский кинорынок окончательно перешел на рельсы «экономики впечатлений». Камерные драмы ушли на стриминги, а кинотеатр превратился в место для семейного просмотра, где визуальный ряд и масштаб спецэффектов играют решающую роль.
Мы наблюдаем рождение своего рода «русского Диснея» — гигантской фабрики по производству смыслов, где имперский пафос соседствует с фольклорной душевностью, а исторические драмы по уровню зрелищности не уступают комиксам. Стратегия на 2026–2028 годы ясна: создать суверенную киновселенную. Вопрос лишь в том, не закружится ли у зрителя голова от необходимости постоянно выбирать лучшего из Иванов, и хватит ли у наших сказочников фантазии, чтобы за красивой графикой не потерять живую душу.
