10 фильмов для вашей мамы: Золотой фонд, семейная терапия и немного юмора

В последнее воскресенье осени 30 ноября в России отмечается День матери. Сценарий поездки к родителям часто один и тот же: стол с пирожками или фирменным салатом, а фоном — бубнящий телевизор с тревожными ток-шоу или бесконечными криминальными сериалами. Хочется просто поговорить и почувствовать тепло, но информационный шум мешает. Лучший способ перехватить инициативу (и пульт) — предложить кино. Не «чернуху» и не глупую комедию, а историю, в которой есть жизнь, узнаваемые герои и та самая «новая искренность». Мы собрали фильмы, которые идеально подойдут для семейного вечера. Деликатные, светлые и те, что помогают сократить дистанцию между поколениями.
В вымирающей деревне остались всего трое: два закадычных друга (Федор Добронравов и Роман Мадянов) и недавно овдовевшая женщина (Ирина Розанова). Когда вдова собирается переезжать к дочери, старики объявляют войну за ее сердце. Это не лубочная комедия, а камерная, почти театральная история о том, что у любви и ревности нет срока годности. Добронравов здесь выдает не привычного Будько из «Сватов», а глубокого драматического персонажа.
Фильм, который уже можно считать современной классикой. Марина Неёлова, Алиса Фрейндлих и Евгений Миронов разыгрывают трагикомичную партию. Провинциальная учительница, узнав о смертельном диагнозе, решает сама организовать свои похороны, чтобы не отвлекать занятого сына, работающего в большом городе. Звучит мрачно, но на деле это жизнеутверждающая, тонкая и ироничная история о том, как мы бережем друг друга, иногда — самыми нелепыми способами.
Режиссер Антон Коломеец снял Елену Яковлеву в одной из лучших её ролей. Это история соцработницы Татьяны, у нее обычная жизнь и скоро 60-летие. Но случайная встреча возвращает её в молодость. Это кино о памяти, о принятии прошлого и о том внутреннем свете, который не гаснет с возрастом. Очень деликатная картина, которая наверняка найдет отклик у мам, вспоминающих свою юность.
Аня садится на велосипед, загружает в прицеп таксу и едет через всю Россию, чтобы помириться с мамой, с которой не общалась много лет. В основе — реальная история. Это невероятно витальное кино: от видов Байкала и Нижнего Новгорода захватывает дух. Фильм прорабатывает тему обид на родителей легко, без депрессии, оставляя в финале острое желание позвонить близким.
Если «Поехавшая» — история про дочерей, то это кино — про сыновей и отцов. Обычный учитель географии из Хабаровска и его сын-бизнесмен, ставшие друг другу почти чужими, вынуждены перегонять автодом через всю страну в Москву. Здесь свою последнюю роль сыграл замечательный Евгений Сытый. Очень ламповое кино о том, как совместная дорога помогает снова найти общий язык.
Идеальное попадание в мамин вкус — мелодрама в лучших традициях советского кино. Катя (Юлия Пересильд) работает в ЗАГСе, но ее собственное счастье на паузе: муж уже 5 лет в коме. Встреча с героем Владимира Вдовиченкова ставит ее перед невыносимым выбором между долгом и правом на жизнь. Это честное кино про взрослых людей, которое не судит, а обнимает.
Кино, которое тоже ощущается как долгое объятие. Режиссер Иван Соснин (автор «Далеких близких») снова отправляет героев в дорогу, но на этот раз — по сказочным уральским лесам. Папа-журналист (Александр Яценко) и его дочка едут спасать древние мифы, но главное чудо происходит не с лесными духами, а между ними двумя. Это светлая, наполненная магией история о том, что семья — это наши главные корни, а любовь способна исцелить любые старые раны.
Необычная сказка от Любови Мульменко. Вадик — странный парень, который называет всех женщин «фрау» и мечтает служить прекрасной даме, как средневековый рыцарь. Кристина — балерина, которая ищет надежности. Их союз кажется невозможным, но за ним очень интересно наблюдать. Фильм наполнен эстетикой «бабушкиной квартиры» благодаря обоям и советской мебели, что создает очень уютную, почти вневременную атмосферу.
Майские, дача, шашлыки. Семья собирается вместе, и у каждого в шкафу — по скелету. Героиня Марии Ароновой пытается удержать фасад «идеальной семьи», пока всё летит в тартарары. Энергичная комедия, где многие узнают свои семейные застолья. Аронова здесь играет мощную русскую женщину, на которой держится всё — смешно, узнаваемо и лечебно.
Самый добрый ромком последних лет. Молодой алтарник Матвей ищет «матушку» (жену), а находит дерзкую современную художницу. Православие здесь показано не строго и назидательно, а светло и с юмором. Красивая картинка и приятные молодые актеры. Маме понравится сеттинг, а вам — современный ритм истории.
