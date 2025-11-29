Японцы заставят вас полюбить спорт, даже если вы к нему равнодушны

В прокате идет «Стометровка» — захватывающее аниме о жизни как бесконечном преодолении коротких и длинных дистанций. Для ценителей японской поп-культуры не секрет, что о любом хобби или роде деятельности в Стране восходящего солнца могут придумать увлекательнейший сюжет. Мы решили вспомнить несколько ярчайших примеров, где командные и личные соревнования раскрываются так, что могут заинтересовать даже тех, кто спорту вообще равнодушен. Ведь спокон — так называют этот жанр в Японии — бывает очень разным, но неизменно — драматичным, изобретательным и проникновенным. Недаром ключевая черта жанра — неудержимая страсть участников к любимому делу.
15-летняя Хироми Ока переводится в старшую школу Ниси, славящуюся достижениями в большом теннисе. Девушка никогда не демонстрировала талантов в обращении с ракеткой, поэтому без особого рвения выполняют ежедневные задания. Зато неприкрытое наслаждение ей доставляет игра местной суперзвезды — Рэйки Рюдзаки по прозвищу Отёфудзин. Внезапно женскую сборную Ниси возглавляет легендарный Дзин Мунаката, которому покорился даже Кубок Дэвиса, — и сразу же наводит суету в ростере участниц. Тренер-демон, как прозвали его подопечные, делает ставку на неловкую и неопытную Хироми. Бедная неофитка, еще не изучившая толком основы, вдруг оказывается под натиском профи, в то время как на нее волком смотрят все сверстницы. Через буллинг, слезы и страдания Оке предстоит многое узнать о себе и превратиться в одну из самых талантливых теннисисток страны. Сериал легендарного Осаму Дэдзаки
(«Завтрашний Джо
», «Уважаемый старший брат
») интересен в первую очередь тем, как аккуратно в истории Оки зарождается маленькое эмоциональное торнадо. И для зрителя, и для самих персонажей. Не все победы приносят радость, а поражения — досаду. Объяснить это через язык чувств — цвета, позы и музыку — значит, дойти до матч-пойнта. И сериал завершает его эйсом.
Рыжеволосый балбес Ханамичи Сакураги
оказывается в баскетбольной секции по чистой случайности: хотел произвести впечатление на симпатичную одноклассницу и наврал ей с три короба, что атлет и обожает «делать слэм-данк». Правда, забивать в кольцо сверху ему правда понравилось, а соревнования с другими высокими и спортивными парнями раззадорили хулиганское эго. Так команда с очень сильным юношей, который поначалу не знает о баскетболе абсолютно ничего, начинает движение к чемпионству. Комедийная манга Такэхико Иноуэ
пользовалась невероятной популярностью в 90-е, а экранизация финала франшизы
стала на родине кассовым хитом. Всем хотелось посмотреть, как Ханамичи и компания (не) достигнут того, о чем мечтали. Личные драмы и придурковатые шутки, командный дух и напряжение каждой секунды матча — без этой формулы практически невозможно представить ни один спокон. Впрочем, с переизбытком юмором последователи Иноуэ, который и выступил режиссером финала, стараются быть осторожнее.
Среди стритрейсеров префектуры Гумма ходят легенды о белоснежной Toyota Trueno — невероятно быстрой, пускай и устаревшей машине. Водителем оказывается школьник Такуми Фудзивара, который развозит тофу для клиентов отцовского магазина. Что самое удивительное, новоявленный гений не интересуется ни авто, ни соревнованиями. С грехом пополам рейсеры уговаривают юнца принять участие в дрифт-дуэли. Разумеется, одним заездом юноша не отделается: он станет лишь прологом к главной гоночной легенде аниме. Экранизация одноименной манги Сюити Сигэно
заставила весь мир полюбить дрифте: задолго до «Форсажа
» и Need For Speed Underground. Фирменный вайб можно свести к пяти ключевым деталям, среди которых — личность протагониста, нетипичная жанровая структура, мотив единения, олдскульный визуал и, конечно, саундтрек (выверенная смесь итало диско, евробита и техно).
Трибуны шумят. Исполинская фиолетовая женщина лупцует по груди лучадора в синей маске. Это Ромео, известный на ринге под именем «Маска М». Стандартный (M for medium) герой маскулинного нарратива — не плаща и шпаги, так трусов и прыжков. И вот он пропускает критический пинок обувью на высоком каблуке: не от фиолетовой женщины, а её напарницы — легендарной Госпожи С. Затянутой в красный латекс — воплощение эроса со страниц бульварного чтива. На груди Маски М вспыхивает, как счет на табло, сердце. Вот такая любовь. 12-минутную короткометражку Масааки Юасы
(«Ину-О
») хочется описывать и разбирать покадрово: в топах необычного визуала её можно встретить на верхних строчках. В сюрреальном вареве каждая сцена — жанра «Смотри как могу», а сюжетный пунктир собран по принципу «Всего и побольше»: шекспировский нейминг, мексиканский рестлинг, палповый задник, БДСМ-исповедь. Под маской же — ёрничеческое размышление о невозможности быть собой ни на работе, ни дома, ни в постели, ни церкви.
Волейбол (2014 — настоящее время)
Школьник Сёё Хината
влюбляется в волейбол, увидев матч национального чемпионата по телевизору. Его так заворожила игра невысокого атлета, что он загорается идеей тоже стать спортсменом. Только в его школе нет подходящего кружка, а когда команду всё же удается собрать, их ждет разгромное поражение. И всё же Хината не сдается, продолжает мечтать о волейболе в старшей школе — и двигается к чемпионству, оказавшись бок о бок с бывшим обидчиком. «Волейбол!!» — одно из самых популярных спортивных аниме, чему поспособствовал успех манги-первоистоника, но не в меньшей степени — работа студии Production I.G
(«Принц тенниса
», «Путь аса
», «Баскетбол Куроко
»). Только сейчас эмоциональная сага приближается к финалу — и всё решится в двух полнометражных фильмах
.
Старшеклассники Смайл
и Пеко
— друзья детства и талантливые игроки в пинг-понг, посещающие школьную секцию. При этом они полные противоположности: первый — прилежный и тихий, второй — взбалмошный и яркий. Смайлу никак не удается переиграть Пеко, хотя по навыкам он на самом деле не уступает. К счастью, юношу замечает пожилой тренер, решающий помочь юноше. Не меньшая удача для сериала о настольном теннисе, что его решил поставить великий Масааки Юаса
— режиссер, например, «Игры разума
» и «Когтей зверя
». Именно его пластичной и разнообразной анимации оказалось под силу передать эмоциональную палитру соревновательного запала, что нередко выглядит однотипно у коллег по цеху. В общем, «Пинг-понг» стоит посмотреть не только ради характеров или истории, но и выдающегося художественного уровня.
Родившийся в Канаде Ланг Хасэгава
приезжает с матерью на историческую родину после смерти отца. На Окинаве он знакомится с Рэки Кяном
, который мгновенно вовлекает его в местный досуг: экстремальными поездками на скейтборде в заброшенной шахте. Ланг быстро втягивается и проявляет талант в ранее неизвестной дисциплине, что грозит не только встречей с другими фанатами адреналина, но и персональными дуэлями. Например, с деспотичным заводилой местного скейт-кружка — Адамом
. Как и положено спокону, помимо индивидуальных приемов у всех персонажей «Скейта» есть личная драма и/или необычное хобби, отражающее личность. Спорт здесь оказывается как поводом излечить душу, так и познать себя, что в некоторых случаях — одно и то же. Делала аниме, кстати, студия Bones
(«Моб Психо 100
», «Моя геройская академия
»).
Еще одно парное противостояние: повидавшая дно жизни Ева
и едва ли не родившаяся с серебряной ложечкой во рту Аой
. Две максимально непохожие спортсменки раз за разом сходятся на полях аристократического спорта, получая истинное удовольствие не только от махания клюшкой, но и существования оппонентки такого уровня. За пределами зеленой долины с лунками — криминальные и семейные драмы, которые девушкам тоже предстоит виртуозно решить. Соревнования с необычайно высокими ставками, (другие) экспрессивные соперницы
, сестринство и драматургия не самого простого вида спорта — всё это выделяет «Птичье крыло» среди споконов-единомышленников. И если любовью к гиковским фетишам (фигурки роботов Gunpla) никого не удивишь, то феминистский взгляд — большая редкость не только для спортивного, но аниме вообще.
Японская футбольная ассоциация, уставшая от неудач сборной на Чемпионатах мира, решается на беспрецедентный шаг: одобрен эксцентричный план некоего Дзимпати Эго
. Тот предлагает собрать 300 лучших подростков-нападающих со всей страны и выбрать среди них лучшего голеодора. Для этого им придется соревноваться друг с другом в закрытом спорткомплексе тюремного типа «Блю Лок». Однако путевку в сборную получит только один, а остальным навсегда будет закрыта дорога в национальную команду. Среди участников странного эксперимента оказывается и Ёити Исаги
— паренек из заурядной школьной команды, который, казалось бы, не отличается особым голевым чутьем. Правда, в компании настоящих монстров атаки, он демонстрирует необычный талант к чтению игры — и обучению. Захватывающий сериал по манге Мунэюки Канэсиро
и Юсукэ Номуры
от студии 8bit
(франшиза
«О моем перерождении в слизь
»), где наряду с азами футбольной тактики затрагиваются темы разрушительного нарциссизма, командной работы и других подтекстов самой популярной игры с мячом.
Юный бадминтонист Тайки Иномата учится в частной школе «Эймей» — известной кузнице спортивных талантов. Расписание — не забалуешь: тренировки — до и после уроков, а еще на летних каникулах (никакого отдыха). У юноши, впрочем, есть необходимая мотивация: утром он приходит раньше всех, чтобы перекинуться наедине парой фраз с будущей звездой баскетбола Тинацу Кано. Серьезное отношение к делу — фундамент, на котором будет построен их роман. Тайки трудолюбив и упорен — как на корте, так и в отношениях. История о любви и спорте мгновенно очаровала читателей и зрителей, став одним из хитов Telecom Animation Film
(«Башня бога
», «Не издевайся, Нагаторо
»). За динамикой романтической линии так же интересно наблюдать, как и за матчами, а сомнения и неуверенность героев в своих чувствах видны до свистка на перерыв (второй сезон — в 2026-м).
Цукаса Акэурадзи лишь в 20 лет понял, что страсть всей его жизни — это фигурное катание. По безжалостным меркам профессионального спорта — уже пенсионер, однако молодой человек не сдался и даже пробился на национальные соревнования. Какое-то время спустя Хитоми Такаминэ, бывшая партнерша по танцам на льду, пригласила Цукасу стать помощником тренера. Приехав на собеседование, он сперва знакомится со школьницей Инори Юицку — 11-летней тихоней, которая грезит о профессиональной карьере, тайно посещает каток и почти наверняка закончит, как он. В тот же миг начинающий тренер решает положить жизнь, чтобы превратить «опоздавшую» самоучку в олимпийскую медалистку. Трогательная история двух неудачников — серьезная заявка на титул одного из самых привлекательных аниме года. Студия Engi
(«Прогулки маленькой акулы
»), как и персонажи её 300-минутной драмы, замахивается не на один аксель, а на комбо сложных прыжков. Правдивость в рассказе об особенностях национальной «фигурки» достигается парадоксальными методами. Конечно, работа с юниорами в «Медалистке» показана утопически, на контрасте с адом реального спорта. В то же время личностные характеристики юных атлетов весьма натуралистичные: у всех есть ментальные сложности, коронные навыки и особенности подхода.
«Стометровка
» (2025)
Легконогий от рождения школьник Тогаси носится значительно быстрее одноклассников, чем мгновенно отбивает желание соревноваться. Однажды к ним в класс переводится нелюдимый Комия, мрачно одержимого бегом. Для него это не веселый досуг, а изнуряющий эскапизм: когда мир вокруг размыт, мысли о проблемах тоже выдувает из головы. Поначалу он безоговорочно уступает Тогаси, однако демонстрирует фанатическое упорство. Пути юных бегунов стремительно разойдутся, но они, конечно, встретятся снова — уже на национальном уровне. Головокружительная экзистенциальная драма в спортивной экипировке, которую независимый режиссер Кэндзи Иваидзава
(«Онгаку
») снял по дебютной манге вундеркинда Уото
(«О движении Земли
»). Мастер-класс по захватывающей внятности, где практически каждый эпизод наделен эмоционально-кинетической мощью.
Максим Бугулов, Анастасия Зайцева, Андрей Серов, Дарья Тарасова, Алексей Филиппов
26.07.2024
