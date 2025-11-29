Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Японцы заставят вас полюбить спорт, даже если вы к нему равнодушны

29 ноября
2025 год
январь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2025
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2025
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
август 2025
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
октябрь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ноябрь 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Все рубрики

Мнение >>
29 ноября 2025
В прокате идет «Стометровка» — захватывающее аниме о жизни как бесконечном преодолении коротких и длинных дистанций. Для ценителей японской поп-культуры не секрет, что о любом хобби или роде деятельности в Стране восходящего солнца могут придумать увлекательнейший сюжет. Мы решили вспомнить несколько ярчайших примеров, где командные и личные соревнования раскрываются так, что могут заинтересовать даже тех, кто спорту вообще равнодушен. Ведь спокон — так называют этот жанр в Японии — бывает очень разным, но неизменно — драматичным, изобретательным и проникновенным. Недаром ключевая черта жанра — неудержимая страсть участников к любимому делу.

Бей эйс! (1973-1974)


Бей эйс! (1973-1974)

15-летняя Хироми Ока переводится в старшую школу Ниси, славящуюся достижениями в большом теннисе. Девушка никогда не демонстрировала талантов в обращении с ракеткой, поэтому без особого рвения выполняют ежедневные задания. Зато неприкрытое наслаждение ей доставляет игра местной суперзвезды — Рэйки Рюдзаки по прозвищу Отёфудзин. Внезапно женскую сборную Ниси возглавляет легендарный Дзин Мунаката, которому покорился даже Кубок Дэвиса, — и сразу же наводит суету в ростере участниц. Тренер-демон, как прозвали его подопечные, делает ставку на неловкую и неопытную Хироми. Бедная неофитка, еще не изучившая толком основы, вдруг оказывается под натиском профи, в то время как на нее волком смотрят все сверстницы. Через буллинг, слезы и страдания Оке предстоит многое узнать о себе и превратиться в одну из самых талантливых теннисисток страны. Сериал легендарного Осаму ДэдзакиЗавтрашний Джо», «Уважаемый старший брат») интересен в первую очередь тем, как аккуратно в истории Оки зарождается маленькое эмоциональное торнадо. И для зрителя, и для самих персонажей. Не все победы приносят радость, а поражения — досаду. Объяснить это через язык чувств — цвета, позы и музыку — значит, дойти до матч-пойнта. И сериал завершает его эйсом.

Читать «Бей эйс!» — яркая спортивная драма о юных теннисистках

Коронный бросок (1993-2023)


Японцы заставят вас полюбить спорт, даже если вы к нему равнодушны

Рыжеволосый балбес Ханамичи Сакураги оказывается в баскетбольной секции по чистой случайности: хотел произвести впечатление на симпатичную одноклассницу и наврал ей с три короба, что атлет и обожает «делать слэм-данк». Правда, забивать в кольцо сверху ему правда понравилось, а соревнования с другими высокими и спортивными парнями раззадорили хулиганское эго. Так команда с очень сильным юношей, который поначалу не знает о баскетболе абсолютно ничего, начинает движение к чемпионству. Комедийная манга Такэхико Иноуэ пользовалась невероятной популярностью в 90-е, а экранизация финала франшизы стала на родине кассовым хитом. Всем хотелось посмотреть, как Ханамичи и компания (не) достигнут того, о чем мечтали. Личные драмы и придурковатые шутки, командный дух и напряжение каждой секунды матча — без этой формулы практически невозможно представить ни один спокон. Впрочем, с переизбытком юмором последователи Иноуэ, который и выступил режиссером финала, стараются быть осторожнее.

Читать Спустя Рукава: «Коронный бросок» — самый успешный фильм о баскетболе

«Инициал Ди» (1998-2021)


Японцы заставят вас полюбить спорт, даже если вы к нему равнодушны

Среди стритрейсеров префектуры Гумма ходят легенды о белоснежной Toyota Trueno — невероятно быстрой, пускай и устаревшей машине. Водителем оказывается школьник Такуми Фудзивара, который развозит тофу для клиентов отцовского магазина. Что самое удивительное, новоявленный гений не интересуется ни авто, ни соревнованиями. С грехом пополам рейсеры уговаривают юнца принять участие в дрифт-дуэли. Разумеется, одним заездом юноша не отделается: он станет лишь прологом к главной гоночной легенде аниме. Экранизация одноименной манги Сюити Сигэно заставила весь мир полюбить дрифте: задолго до «Форсажа» и Need For Speed Underground. Фирменный вайб можно свести к пяти ключевым деталям, среди которых — личность протагониста, нетипичная жанровая структура, мотив единения, олдскульный визуал и, конечно, саундтрек (выверенная смесь итало диско, евробита и техно).

Читать «Инициал Ди» — аниме, которое заставило весь мир полюбить дрифт

«Пинок в сердце» (2013)


Пинок в сердце (2013)

Трибуны шумят. Исполинская фиолетовая женщина лупцует по груди лучадора в синей маске. Это Ромео, известный на ринге под именем «Маска М». Стандартный (M for medium) герой маскулинного нарратива — не плаща и шпаги, так трусов и прыжков. И вот он пропускает критический пинок обувью на высоком каблуке: не от фиолетовой женщины, а её напарницы — легендарной Госпожи С. Затянутой в красный латекс — воплощение эроса со страниц бульварного чтива. На груди Маски М вспыхивает, как счет на табло, сердце. Вот такая любовь. 12-минутную короткометражку Масааки ЮасыИну-О») хочется описывать и разбирать покадрово: в топах необычного визуала её можно встретить на верхних строчках. В сюрреальном вареве каждая сцена — жанра «Смотри как могу», а сюжетный пунктир собран по принципу «Всего и побольше»: шекспировский нейминг, мексиканский рестлинг, палповый задник, БДСМ-исповедь. Под маской же — ёрничеческое размышление о невозможности быть собой ни на работе, ни дома, ни в постели, ни церкви.

Читать «Пинок в сердце» — крышесносное аниме о любви и борьбе

Волейбол (2014 — настоящее время)


Японцы заставят вас полюбить спорт, даже если вы к нему равнодушны

Школьник Сёё Хината влюбляется в волейбол, увидев матч национального чемпионата по телевизору. Его так заворожила игра невысокого атлета, что он загорается идеей тоже стать спортсменом. Только в его школе нет подходящего кружка, а когда команду всё же удается собрать, их ждет разгромное поражение. И всё же Хината не сдается, продолжает мечтать о волейболе в старшей школе — и двигается к чемпионству, оказавшись бок о бок с бывшим обидчиком. «Волейбол!!» — одно из самых популярных спортивных аниме, чему поспособствовал успех манги-первоистоника, но не в меньшей степени — работа студии Production I.GПринц тенниса», «Путь аса», «Баскетбол Куроко»). Только сейчас эмоциональная сага приближается к финалу — и всё решится в двух полнометражных фильмах.

Читать Блок на негатив: «Волейбол» — возможно, лучшее аниме о спорте

Пинг-понг (2014)


Японцы заставят вас полюбить спорт, даже если вы к нему равнодушны

Старшеклассники Смайл и Пеко — друзья детства и талантливые игроки в пинг-понг, посещающие школьную секцию. При этом они полные противоположности: первый — прилежный и тихий, второй — взбалмошный и яркий. Смайлу никак не удается переиграть Пеко, хотя по навыкам он на самом деле не уступает. К счастью, юношу замечает пожилой тренер, решающий помочь юноше. Не меньшая удача для сериала о настольном теннисе, что его решил поставить великий Масааки Юаса — режиссер, например, «Игры разума» и «Когтей зверя». Именно его пластичной и разнообразной анимации оказалось под силу передать эмоциональную палитру соревновательного запала, что нередко выглядит однотипно у коллег по цеху. В общем, «Пинг-понг» стоит посмотреть не только ради характеров или истории, но и выдающегося художественного уровня.

Читать Спин, запил, удар: «Пинг-понг» — невероятное аниме про спорт и пир духа

Скейт: Бесконечность (2021)


Японцы заставят вас полюбить спорт, даже если вы к нему равнодушны

Родившийся в Канаде Ланг Хасэгава приезжает с матерью на историческую родину после смерти отца. На Окинаве он знакомится с Рэки Кяном, который мгновенно вовлекает его в местный досуг: экстремальными поездками на скейтборде в заброшенной шахте. Ланг быстро втягивается и проявляет талант в ранее неизвестной дисциплине, что грозит не только встречей с другими фанатами адреналина, но и персональными дуэлями. Например, с деспотичным заводилой местного скейт-кружка — Адамом. Как и положено спокону, помимо индивидуальных приемов у всех персонажей «Скейта» есть личная драма и/или необычное хобби, отражающее личность. Спорт здесь оказывается как поводом излечить душу, так и познать себя, что в некоторых случаях — одно и то же. Делала аниме, кстати, студия BonesМоб Психо 100», «Моя геройская академия»).

Читать Психоанализ, супер-путин и экстрим в подростковой драме «Скейт: Бесконечность»

Птичье крыло: История гольфисток (2022-2023)


Японцы заставят вас полюбить спорт, даже если вы к нему равнодушны

Еще одно парное противостояние: повидавшая дно жизни Ева и едва ли не родившаяся с серебряной ложечкой во рту Аой. Две максимально непохожие спортсменки раз за разом сходятся на полях аристократического спорта, получая истинное удовольствие не только от махания клюшкой, но и существования оппонентки такого уровня. За пределами зеленой долины с лунками — криминальные и семейные драмы, которые девушкам тоже предстоит виртуозно решить. Соревнования с необычайно высокими ставками, (другие) экспрессивные соперницы, сестринство и драматургия не самого простого вида спорта — всё это выделяет «Птичье крыло» среди споконов-единомышленников. И если любовью к гиковским фетишам (фигурки роботов Gunpla) никого не удивишь, то феминистский взгляд — большая редкость не только для спортивного, но аниме вообще.

Читать «Птичье крыло: История гольфисток» — закрученное аниме о сестринстве и спорте

Синяя тюрьма: Блю Лок (2022 — настоящее время)


Японцы заставят вас полюбить спорт, даже если вы к нему равнодушны

Японская футбольная ассоциация, уставшая от неудач сборной на Чемпионатах мира, решается на беспрецедентный шаг: одобрен эксцентричный план некоего Дзимпати Эго. Тот предлагает собрать 300 лучших подростков-нападающих со всей страны и выбрать среди них лучшего голеодора. Для этого им придется соревноваться друг с другом в закрытом спорткомплексе тюремного типа «Блю Лок». Однако путевку в сборную получит только один, а остальным навсегда будет закрыта дорога в национальную команду. Среди участников странного эксперимента оказывается и Ёити Исаги — паренек из заурядной школьной команды, который, казалось бы, не отличается особым голевым чутьем. Правда, в компании настоящих монстров атаки, он демонстрирует необычный талант к чтению игры — и обучению. Захватывающий сериал по манге Мунэюки Канэсиро и Юсукэ Номуры от студии 8bit (франшиза «О моем перерождении в слизь»), где наряду с азами футбольной тактики затрагиваются темы разрушительного нарциссизма, командной работы и других подтекстов самой популярной игры с мячом.

Читать «Блю Лок» — футбольная драма, которая не оставит равнодушным

«Голубая шкатулка» (2024 — настоящее время)


Голубая шкатулка (2024-2025)

Юный бадминтонист Тайки Иномата учится в частной школе «Эймей» — известной кузнице спортивных талантов. Расписание — не забалуешь: тренировки — до и после уроков, а еще на летних каникулах (никакого отдыха). У юноши, впрочем, есть необходимая мотивация: утром он приходит раньше всех, чтобы перекинуться наедине парой фраз с будущей звездой баскетбола Тинацу Кано. Серьезное отношение к делу — фундамент, на котором будет построен их роман. Тайки трудолюбив и упорен — как на корте, так и в отношениях. История о любви и спорте мгновенно очаровала читателей и зрителей, став одним из хитов Telecom Animation FilmБашня бога», «Не издевайся, Нагаторо»). За динамикой романтической линии так же интересно наблюдать, как и за матчами, а сомнения и неуверенность героев в своих чувствах видны до свистка на перерыв (второй сезон — в 2026-м).

Читать Смеш в сердце: «Голубая шкатулка» — спортивная романтика о бадминтоне и юности

«Медалистка» (2025)


Медалистка (2025-2026)

Цукаса Акэурадзи лишь в 20 лет понял, что страсть всей его жизни — это фигурное катание. По безжалостным меркам профессионального спорта — уже пенсионер, однако молодой человек не сдался и даже пробился на национальные соревнования. Какое-то время спустя Хитоми Такаминэ, бывшая партнерша по танцам на льду, пригласила Цукасу стать помощником тренера. Приехав на собеседование, он сперва знакомится со школьницей Инори Юицку — 11-летней тихоней, которая грезит о профессиональной карьере, тайно посещает каток и почти наверняка закончит, как он. В тот же миг начинающий тренер решает положить жизнь, чтобы превратить «опоздавшую» самоучку в олимпийскую медалистку. Трогательная история двух неудачников — серьезная заявка на титул одного из самых привлекательных аниме года. Студия EngiПрогулки маленькой акулы»), как и персонажи её 300-минутной драмы, замахивается не на один аксель, а на комбо сложных прыжков. Правдивость в рассказе об особенностях национальной «фигурки» достигается парадоксальными методами. Конечно, работа с юниорами в «Медалистке» показана утопически, на контрасте с адом реального спорта. В то же время личностные характеристики юных атлетов весьма натуралистичные: у всех есть ментальные сложности, коронные навыки и особенности подхода.

Читать «Медалистка» — душевная спортивная драма, которая растапливает сердца и лед
«Стометровка» (2025)

Стометровка (2025)

Легконогий от рождения школьник Тогаси носится значительно быстрее одноклассников, чем мгновенно отбивает желание соревноваться. Однажды к ним в класс переводится нелюдимый Комия, мрачно одержимого бегом. Для него это не веселый досуг, а изнуряющий эскапизм: когда мир вокруг размыт, мысли о проблемах тоже выдувает из головы. Поначалу он безоговорочно уступает Тогаси, однако демонстрирует фанатическое упорство. Пути юных бегунов стремительно разойдутся, но они, конечно, встретятся снова — уже на национальном уровне. Головокружительная экзистенциальная драма в спортивной экипировке, которую независимый режиссер Кэндзи ИваидзаваОнгаку») снял по дебютной манге вундеркинда УотоО движении Земли»). Мастер-класс по захватывающей внятности, где практически каждый эпизод наделен эмоционально-кинетической мощью.

Читать «Стометровка» — философская спортивная драма о вечном беге

«Стометровка» в кинотеатрах с 27 ноября.

«Стометровка». Тизер-трейлер

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием». Например, там вы можете прочитать интервью с режиссером «Стометровки» или выбрать спортивную историю по вкусу.

Максим Бугулов, Анастасия Зайцева, Андрей Серов, Дарья Тарасова, Алексей Филиппов
26.07.2024
версия для печати

обсуждение >>
№ 4
Yanina Sokolova   30.07.2024 - 09:05
Тут даже не стоит соревноваться, все выходы лучшие. Очень интересные сцены и прекрасные зарисовки. читать далее>>
№ 3
Angelika77   29.07.2024 - 17:10
Спортивная литература иногда интереснее и привлекательнее чем всякие дорамы. Есть в аниме своя изюминка. читать далее>>
№ 2
Прослушка Машка (Кумертау)   27.07.2024 - 16:10
Радуются, что наших на Олимпиаде не будет. Пусть победят и успокоятся наконец-то, а мы может и смотреть не станем, хотя они будут стараться специально для нас. читать далее>>
№ 1
Андрей (Омск)   27.07.2024 - 13:02
недолюбливаю спортивное кино, в том числе и мультики. в частности от кино хочется большего. читать далее>>
Всего сообщений: 4
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Вот это поворот: «О движении Земли» — философская драма о силе идеи
От пародии на Роналду до истории независимого женского ЧМ: 6 фильмов о футболе, каким его редко увидишь
«Уважаемый старший брат»: Как истории о девичьей дружбе вновь стали источником эмоциональных сил
Плут с золотым сердцем и проблемы подростков-экстрасенсов: как начинал путь к вершине «Моб Психо 100»
Молодость — одна: «Онгаку: Наш звук» — ода качественному юному безделью
«Ину-о: Рождение легенды»: Подумай о сёгунах свысока
Там, где живут чудовища: «Когти зверя» — глубокое аниме о либидо и агрессии
Двойное ведение: баскетбол в кино
Поиск по меткам
8-BitBonesENGIProduction I.GTelecom Animation FilmАлексей ФилипповАнастасия ЗайцеваАндрей СеровАнимацияанимеДарья ТарасоваМаксим Бугуловспокон
персоны
Осаму ДэдзакиКэндзи ИваидзаваМасааки Юаса
фильмы
Баскетбол КурокоБашня БогаБей эйс!Бёрди винг: История гольфистокВеличайший бейсболистВолейбол!!Волейбол!! Решающая игра на свалкеГолубая шкатулкаЗавтрашний ДжоИгра разумаИнициал Ди: Стадия перваяИнициал Ди: Стадия пятаяИнициал Ди: Стадия четвертаяИнициал Ди: Финальная стадияИнициал «Ди»: Стадия втораяИнициал «Ди»: Стадия третьяИну-о: Рождение легендыКогти зверяКоронный бросокКоронный бросок. ФильмМедалисткаМоб Психо 100Моя геройская академияНа скейте в бесконечностьНе издевайся надо мной, НагатороО движении ЗемлиО моём перерождении в слизьО моём перерождении в слизь: Алые узыОнгаку: Наш звукПинг-понгПинок в сердцеПринц теннисаПрогулки маленькой акулыСиняя тюрьма: Блю ЛокСтометровкаУважаемый старший братФорсаж

фотографии >>
Японцы заставят вас полюбить спорт, даже если вы к нему равнодушны фотографии
Японцы заставят вас полюбить спорт, даже если вы к нему равнодушны фотографии
Японцы заставят вас полюбить спорт, даже если вы к нему равнодушны фотографии
"Бей эйс!" (1973-1974)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Вадим Смирнов
28 ноября ушёл из жизни актёр Вадим Смирнов.
Дамир Закиров
27 ноября ушёл из жизни актёр Дамир Закиров.
Всеволод Шиловский
25 ноября ушёл из жизни актёр Всеволод Шиловский.

День рождения >>

Дарья Баранова
Александр Вершинин
Нина Гребешкова
Герман Качин
Евгений Миронов
Светлана Родина
Павел Савинков
Татьяна Храмова (II)
Григорий Чабан
Хулио Алеман
Жан-Пьер Лори
Лора Марано
Кэти Мориарти
Диего Рамос
Том Сайзмор
Анна Фэрис
все родившиеся 29 ноября >>

Афиша кино >>

Человек-слон
биография, драма
Великобритания, США, 1980
Есть только МиГ
военный фильм, драма, комедия
Россия, 2025
Письмо Деду Морозу
семейное кино, фэнтези
Россия, 2025
Одна дома-3
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Умри, моя любовь
драма, комедия, триллер, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, Канада, США, 2025
По-братски
комедия
Россия, 2025
Эльф и украденное Рождество
детский фильм, семейное кино
Германия, Индия, США, 2025
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца
биография, драма, исторический фильм, триллер
Бельгия, Ирландия, США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен