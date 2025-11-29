Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
Вуди Аллену — 90: Культура Отмены и хроника «Великого Разъединения»

29 ноября
2025 год
Мнение >>
29 ноября 2025
В истории американского кино трудно найти фигуру, чей юбилей сопровождался бы столь оглушительным молчанием дома и столь бурными овациями за океаном. 30 ноября Вуди Аллену исполняется 90 лет. Он подходит к этому рубежу не как забронзовевший классик, почивающий на лаврах, а как главный герой собственного, возможно, самого горького фильма. Это история о «Великом Разъединении»: о том, как Нью-Йорк и Вуди Аллен — синонимы на протяжении полувека — стали чужими.

Мы исследуем хронику последних лет, чтобы понять, как работает механика отмены, где заканчивается этика и начинается экономика, и почему искусство иногда оказывается живучее репутации.

Вуди Аллену — 90: Культура Отмены и хроника «Великого Разъединения»
фото: фотография из открытых источников

Анатомия падения: Как стать «нестрахуемым активом»

Еще в 2016 году казалось, что Аллен неприкасаем. У него был не просто контракт, а настоящий карт-бланш от Amazon Studios — сделка на производство пяти фильмов, о которой мечтают многие гении: полное финансирование и никакой творческой цензуры. Но потом случился Вайнштейн, движение #MeToo и эффект домино.

Для корпоративной Америки Аллен мгновенно превратился из живой легенды в «токсичный актив». Разрыв контракта с Amazon стал сигналом для рынка: студия была готова заморозить готовый фильм «Дождливый день в Нью-Йорке» и потерять миллионы, лишь бы не ассоциироваться с именем автора.

Дождливый день в Нью-Йорке (2019)
фото: «Дождливый день в Нью-Йорке» (2019)

Самым болезненный удар — бегство актеров. Тимоти Шаламе и Грета Гервиг, иконы нового поколения, публично отреклись от работы с мастером. Для Аллена это стало предательством, которое он позже назовет «поеданием кейла» — модной, полезной для карьеры диетой, не имеющей ничего общего с поиском истины.

К 2020 году двери захлопнулись окончательно. Даже издательский мир, казавшийся оплотом интеллектуальной свободы, дрогнул. Бунт сотрудников издательства Hachette против публикации мемуаров Аллена показал: «отмена» работает снизу вверх. Теперь судьбу книг решают не главные редакторы, а коллективный этический камертон персонала.

Важно понимать контекст: Вуди Аллена «отменяли» не за новые проступки, а за эхо семейной драмы 1992 года. Тогда, в разгар тяжелого разрыва с Миа Фэрроу, его обвинили в растлении семилетней приемной дочери Дилан. В то время эксперты клиники сексуального насилия над детьми больницы Йель-Нью-Хейвен пришли к заключению, что сексуального насилия не было, и уголовные обвинения так и не были выдвинуты. Но в эпоху #MeToo юридические заключения 30-летней давности потеряли вес. Слово повзрослевшей Дилан Фэрроу стало для общества важнее вердикта экспертов. Для закона Аллен остался невиновным, но для новой этики — виновным без срока давности.

Аллен против Фэрроу (2021)
фото: Миа Фэрроу и Вуди Аллен

Европейский ковчег: Кино как валюта

Лишившись Уолл-стрит, Аллен не ушел на пенсию. Он совершил «европейский разворот». Если Америка видела в нем моральную проблему, то Европа увидела возможность. Последние пять лет Аллен выстраивал уникальную модель выживания. Так, фильм «Фестиваль Рифкина» был профинансирован испанской компанией Mediapro и снимался в Сан-Себастьяне, служа своего рода кинематографической открыткой региона. Его 50-я, юбилейная лента «Великая ирония» была снята полностью на французском языке.

Контраст в приеме фильма был разительным. В Венеции ему рукоплескали, а в Европе картина собирала кассу — только в Италии сборы превысили 2,7 миллиона долларов. В США же фильм вышел в ограниченный прокат без широкой рекламы и прошел практически незамеченным.

Апогеем стал проект «WASP 2026»(рабочее название нового фильма Вуди Аллена). Правительство Мадрида выделило полтора миллиона евро с жестким условием: город должен быть узнаваем в кадре и упомянут в названии. Аллен принял правила игры. Если родному Нью-Йорку он больше не нужен, он будет снимать там, где его готовы финансировать.

Великая ирония (2023)
фото: «Великая ирония» (2023)

«Что с Баумом?»: Литература как убежище

В сентябре 2025 года, накануне юбилея, Аллен выпустил дебютный роман — «Что с Баумом?» (What's With Baum?). И если в интервью он всегда холоден и отстранен, то здесь, под маской фикшена, прорвалась настоящая рефлексия. Главный герой книги, стареющий писатель Ашер Баум, погружен в неврозы и скрывает секрет, способный разрушить его жизнь. Удивительный акт литературного эскапизма: защитный механизм 90-летнего человека, который продолжает творить вопреки изоляции.

Книгу выпустило независимое издательство Post Hill Press, известное работой с авторами, отвергнутыми мейнстримом. Это финальный штрих к портрету: либерал и символ нью-йоркской интеллигенции теперь печатается на периферии издательского мира, потому что «большая пятерка» США издателей опасается репутационных рисков.

Подставное лицо (1976)
фото: «Подставное лицо» (1976)

Лед тронулся? Усталость от гнева

К 2025 году монолит отмены начал давать трещины. Общество устало от перманентной войны. Важным сигналом стало интервью Миа Фэрроу в 2024 году.

Именно Миа в 1992 году обвинила режиссера, и долгие годы в Голливуде работало негласное правило лояльности клану Фэрроу. И вдруг в интервью каналу CBS Миа сменила гнев на примирение. На вопрос об актерах, которые продолжают работать с Вуди, она ответила: «Я полностью понимаю, если они решают с ним работать. Я не буду никого осуждать». Заявление прозвучало как историческая амнистия.

Аллен против Фэрроу (2021)
фото: Миа Фэрроу и Вуди Аллен с детьми

Осенью 2025 года нью-йоркский Film Forum провел ретроспективу Аллена, показывая «Энни Холл» и «Манхэттен». Даже Музей современного искусства (MoMA) косвенно вернул режиссера на экраны: в рамках чествования Майкла Кейна был показан фильм Аллена «Ханна и ее сестры». Тихая победа искусства над биографией. Институции признали: можно спорить о человеке, но невозможно вырезать его вклад из ДНК кинематографа.


Человек, который просто продолжает работать

В свои 90 лет Вуди Аллен остается верен единственной стратегии, которую он знает — работать, просто работать. Он не кается, не просит прощения и называет культуру отмены «глупой». Он существует в уникальном статусе: как призрак в США, как востребованный классик в Европе; проклят молодыми звездами — но защищен старой гвардией и европейскими фондами.

Его последние годы — урок стоицизма и невероятного упрямства. «Великое Разъединение» состоялось: Вуди Аллен больше не принадлежит Америке. Он принадлежит истории кино и тем, кто готов отделить творца от его тени. И пока в Мадриде, Париже или на страницах его книг продолжается жизнь, он будет писать сценарии. Потому что для Вуди Аллена остановиться — значит умереть по-настоящему.

Манхэттен (1979)
фото: «Манхэттен» (1979)

Ольга Исакова
