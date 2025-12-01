«Дело семейное» с Каей Скоделарио, новые «Елки» и еще 10 фильмов декабря

Девушки из четырех поколений в разное время живут на одной ферме в Альтмарке на северо-востоке Германии. Трагедия XX века, поколенческие и личные травмы просачиваются сквозь хитросплетение связей главных и второстепенных героев. Погружаясь в плотные сгустки памяти, Альма (Ханна Хект), Эрика (Леа Дринда), Ангелика (Лена Урцендовски) и Ленка (Лэни Гайзелер) смотрят в глаза страхам, обидам, насилию и другим кошмарам своей эпохи, вызывающим ужас и беспокойство. «Медитативное и гипнотическое кино Маши Шилински, где она исследует вопрос исторической памяти через призму женской оптики. В соавторстве с оператором Фабианом Гампером, чья камера документирует внимательный взгляд героинь, порой замирая под водой и проделывая воздушные пируэты, немецкая постановщица создает поэтическое и чувственное полотно, мастерски погружая зрителей внутрь каждой истории. Фильм-переживание не отпускает даже по окончании», — говорится в нашем обзоре новинок 78-го Каннского кинофестиваля, на котором картина получила приз жюри.
Оз Перкинс под конец года представит публике остросюжетную страшилку с Татьяной Маслани и Россифом Сазерлендом в главных ролях. Лиз и Малкольм едва знакомы: он зовет ее провести уикенд в фамильном доме посреди леса. Со вкусом обставленная гостиная, картины на стенах, богатая винотека. Здесь так хорошо, что уходят все тревоги. На утро Малкольм исчезает. Дом хрустит костями, точно голодный зверь, а в гостиной появляются странные существа. Если Лиз не разгадает его тайну, то останется здесь навечно.
Выдающийся южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук экранизировал роман Дональда Уэстлейка «Топор». Пробыв безработным несколько лет, мужчина придумывает уникальный план, чтобы получить новую работу: устранить всех своих конкурентов. В остросюжетной криминальной комедии снимаются Хон Ли Бен, Сон Е Джин, Хи Сун Пак и Ли Сон Мин.
«Человек-бензопила. Фильм: История Резе». Трейлер №4 на русском языке
Сирота Дэндзи, никогда не знавший человеческого тепла, мечтал лишь о тосте с джемом и прикосновении женской груди. Переродившись, благодаря демоническому псу Почите, в Человека-бензопилу, юноша оказывается в агентстве по истреблению нечисти, где влюбляется в начальницу Макиму. Теперь он борется с демонами, получает за это деньги и в ус не дует. Понятная рутина оказывается под угрозой, когда Дэндзи встречает Резе — девушку со взрывным характером. Ее симпатия заставляет паренька сомневаться, что он так уж привязан к Макиме. «Полнометражный сиквел аниме по манге Тацуки Фудзимото, который пришлось ждать долгие три года», — напоминают авторы нашего обзора аниме-новинок.
Новая режиссерская работа Алекса Уинтера, памятного зрителям по роли Билла Престона в трилогии «Билл и Тед», представляет собой криминальную трагикомедию. По сюжету перед продажей родительского дома брат и сестра Меган (Кая Скоделарио) и Ной (Джош Гэд) решают привести его в порядок. Когда в подвале обнаруживается труп соседки, пропавшей много лет назад, они понимают, что эта находка сделает их главными лицами в местной криминальной хронике и, возможно, станет причиной потери наследства. Им не остается ничего другого как решить эту проблему по-семейному, скрыв преступление родителей. Но когда появляются свидетели, которые начинают их шантажировать, новоиспеченные подельники сами встают на скользкий путь. Компанию исполнителям главных ролей составили Энтони Кэрриган, Билли Лурд и сам режиссер.
Элизабет Олсен, Каллум Тернер и Майлз Теллер в фантастической мелодраме про Джоан, которая, попав на тот свет, сталкивается с невозможным выбором — между умершим в молодости первым возлюбленным и вторым мужем, с которым она прожила почти всю жизнь. Но у нее всего лишь одна неделя, чтобы решить, где и с кем провести вечность.
Создатель «Ганнибала» Брайан Фуллер вновь поработал с Мадсом Миккельсеном. Перед нами драматический хоррор-триллер про десятилетнюю Аврору, нанявшую своего таинственного соседа, чтобы тот уничтожил монстра, поглотившего ее семью. Подозревая, что ее родители могли пасть жертвой киллеров, охотящихся на него самого, сосед с чувством вины берется за дело. Чтобы спасти девочку, ему придется отразить атаку наемных убийц и признать: некоторые монстры — вполне реальны. В картине также заняты Сигурни Уивер и Дэвид Дастмалчян.
В новой части популярной анимационной серии богатыри ждут пополнения в своих семействах, но отечество снова нужно спасать. Нагрянула огромная, невесть откуда взявшаяся, туча и грозит затмить весь белый свет и превратить день в ночь. Оставив все дела семейные, богатыри бросаются навстречу опасности. А хитрый купец Колыван как будто этого и ждал: набрав себе в помощники злодеев из подручных Бабы Яги, напал на княжество и много дел плохих натворил. Но не все коту масленица. Богатыри идут на помощь Князю, городу и верному Коню Юлию. Князя в мультфильме Дарины Шмидт вновь озвучил Сергей Маковецкий.
