Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Дело семейное» с Каей Скоделарио, новые «Елки» и еще 10 фильмов декабря

1 декабря
2025 год
январь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
февраль 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
март 2025
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
апрель 2025
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
май 2025
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
июнь 2025
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
август 2025
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
октябрь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
декабрь 2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Все рубрики

Фильмы месяца >>
1 декабря 2025
Перед Новым Годом в отечественный кинопрокат выйдет ряд любопытных премьер. Среди них — новые части традиционных новогодних серий «Елки» и «Три богатыря», свежие работы Оза Перкинса, Пака Чхан Ука и Алекса Уинтера, продолжение нашумевшего аниме «Человек-бензопила» и разножанровые фильмы с Каей Скоделарио, Джошем Гэдом, Энтони Кэрриганом, Элизабет Олсен, Мадсом Миккельсеном и Сигурни Уивер.

Человек-бензопила. Фильм: История Резе (2025)
фото: кадр из аниме «Человек-бензопила. Фильм: История Резе»


«Звук падения» / In die Sonne schauen


Девушки из четырех поколений в разное время живут на одной ферме в Альтмарке на северо-востоке Германии. Трагедия XX века, поколенческие и личные травмы просачиваются сквозь хитросплетение связей главных и второстепенных героев. Погружаясь в плотные сгустки памяти, Альма (Ханна Хект), Эрика (Леа Дринда), Ангелика (Лена Урцендовски) и Ленка (Лэни Гайзелер) смотрят в глаза страхам, обидам, насилию и другим кошмарам своей эпохи, вызывающим ужас и беспокойство. «Медитативное и гипнотическое кино Маши Шилински, где она исследует вопрос исторической памяти через призму женской оптики. В соавторстве с оператором Фабианом Гампером, чья камера документирует внимательный взгляд героинь, порой замирая под водой и проделывая воздушные пируэты, немецкая постановщица создает поэтическое и чувственное полотно, мастерски погружая зрителей внутрь каждой истории. Фильм-переживание не отпускает даже по окончании», — говорится в нашем обзоре новинок 78-го Каннского кинофестиваля, на котором картина получила приз жюри.

Выход в прокат: 4 декабря

Читать Рейв и чума сентиментальных ценностей: фильмы Каннского кинофестиваля — 2025, которые стоит запомнить
«Крипер» / Keeper

«Крипер»

Оз Перкинс под конец года представит публике остросюжетную страшилку с Татьяной Маслани и Россифом Сазерлендом в главных ролях. Лиз и Малкольм едва знакомы: он зовет ее провести уикенд в фамильном доме посреди леса. Со вкусом обставленная гостиная, картины на стенах, богатая винотека. Здесь так хорошо, что уходят все тревоги. На утро Малкольм исчезает. Дом хрустит костями, точно голодный зверь, а в гостиной появляются странные существа. Если Лиз не разгадает его тайну, то останется здесь навечно.

Выход в прокат: 4 декабря

Читать «Балерина», сиквел детектива «Достать ножи», третья «Иллюзия обмана» и еще 17 любопытных триллеров 2025 года
«Метод исключения» / 어쩔수가없다

«Метод исключения». Трейлер №2

Выдающийся южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук экранизировал роман Дональда Уэстлейка «Топор». Пробыв безработным несколько лет, мужчина придумывает уникальный план, чтобы получить новую работу: устранить всех своих конкурентов. В остросюжетной криминальной комедии снимаются Хон Ли Бен, Сон Е Джин, Хи Сун Пак и Ли Сон Мин.

Выход в прокат: 4 декабря

Читать Как приручить Этерну: 20 интригующих экранизаций 2025 года
«Человек-бензопила. Фильм: История Резе» / 劇場版 チェンソーマン レゼ篇

«Человек-бензопила. Фильм: История Резе». Трейлер №4 на русском языке

Сирота Дэндзи, никогда не знавший человеческого тепла, мечтал лишь о тосте с джемом и прикосновении женской груди. Переродившись, благодаря демоническому псу Почите, в Человека-бензопилу, юноша оказывается в агентстве по истреблению нечисти, где влюбляется в начальницу Макиму. Теперь он борется с демонами, получает за это деньги и в ус не дует. Понятная рутина оказывается под угрозой, когда Дэндзи встречает Резе — девушку со взрывным характером. Ее симпатия заставляет паренька сомневаться, что он так уж привязан к Макиме. «Полнометражный сиквел аниме по манге Тацуки Фудзимото, который пришлось ждать долгие три года», — напоминают авторы нашего обзора аниме-новинок.

Выход в прокат: 4 декабря

Читать «Человек-бензопила» — безумный хит ни на что уже не надеется
«Дело семейное» / Adulthood

«Дело семейное»

Новая режиссерская работа Алекса Уинтера, памятного зрителям по роли Билла Престона в трилогии «Билл и Тед», представляет собой криминальную трагикомедию. По сюжету перед продажей родительского дома брат и сестра Меган (Кая Скоделарио) и Ной (Джош Гэд) решают привести его в порядок. Когда в подвале обнаруживается труп соседки, пропавшей много лет назад, они понимают, что эта находка сделает их главными лицами в местной криминальной хронике и, возможно, станет причиной потери наследства. Им не остается ничего другого как решить эту проблему по-семейному, скрыв преступление родителей. Но когда появляются свидетели, которые начинают их шантажировать, новоиспеченные подельники сами встают на скользкий путь. Компанию исполнителям главных ролей составили Энтони Кэрриган, Билли Лурд и сам режиссер.

Выход в прокат: 11 декабря

Читать Вперед в прошлое: 5 фильмов и сериалов о перемещениях во времени
«Невероятные приключения Шурика»

«Невероятные приключения Шурика»

Очередная новогодняя история от ТНТ, которую зрителям покажут не только на ТВ, но и на больших экранах. Шурик, как Форрест Гамп, расскажет удивительную историю любви всей своей жизни — студентки, комсомолки и просто красавицы Нины. В касте — Тимур Батрутдинов, Марина Кравец, Гарик Мартиросян, Сергей Лазарев, Сергей Светлаков, Михаил Галустян и другие звезды кино и эстрады.

Выход в прокат: 11 декабря

Читать интервью Андрей Шелков: «По нашим фильмам можно вспоминать, чем жила страна в конкретном году»
«Стиляги»

«Стиляги». Тизер

В повторный прокат спустя 17 лет после премьеры выйдет режисерская версия мюзикла Валерия Тодоровского. Перед нами вновь развернется красочная история любви на фоне Москвы образца 1955 года. Актерский состав и сейчас выглядит впечатляющим: Антон Шагин, Оксана Акиньшина, Евгения Брик, Максим Матвеев, Екатерина Вилкова, Сергей Гармаш, Олег Янковский, Ирина Розанова, Леонид Ярмольник...

Выход в прокат: 11 декабря

Смотреть онлайн «Стиляги»
«Вечность» / Eternity

«Вечность»

Элизабет Олсен, Каллум Тернер и Майлз Теллер в фантастической мелодраме про Джоан, которая, попав на тот свет, сталкивается с невозможным выбором — между умершим в молодости первым возлюбленным и вторым мужем, с которым она прожила почти всю жизнь. Но у нее всего лишь одна неделя, чтобы решить, где и с кем провести вечность.

Выход в прокат: 18 декабря

Читать «Супермен» Джеймса Ганна, новый «Мир Юрского периода» и вторая адаптация «Бегущего человека»: 25 интересных фантастических фильмов 2025 года
«Елки-12»

«Ёлки-12». Тизер-трейлер

По сложившейся традиции Новый Год мы встретим не только с мандринами, шампанским и оливье, но и с «Елками». На экране — Рузиль Минекаев, Дмитрий Нагиев, Андрей Рожков, Надежда Маркина, Ольга Картункова и Юлия Топольницкая, а у руля — Ольга Долматовская, Андрей Силкин, Юрий Коробейников и Борис Дергачев.

Выход в прокат: 18 декабря

Читать Шаман и шут, или Нет Пророка в своем отечестве: 100 российских фильмов 2025 года
«Поймать монстра» / Dust Bunny

«Поймать монстра»

Создатель «Ганнибала» Брайан Фуллер вновь поработал с Мадсом Миккельсеном. Перед нами драматический хоррор-триллер про десятилетнюю Аврору, нанявшую своего таинственного соседа, чтобы тот уничтожил монстра, поглотившего ее семью. Подозревая, что ее родители могли пасть жертвой киллеров, охотящихся на него самого, сосед с чувством вины берется за дело. Чтобы спасти девочку, ему придется отразить атаку наемных убийц и признать: некоторые монстры — вполне реальны. В картине также заняты Сигурни Уивер и Дэвид Дастмалчян.

Выход в прокат: 18 декабря

Читать Финал «Заклятия», перезапуск «Пункта назначения», «28 лет спустя» и еще 22 хоррора 2025 года
«Пятый элемент» / The Fifth Element


На большие экраны возвращается культовая фантастика Люка Бессона. Мы вновь встретимся, словно в первый раз, с очаровательной Лилу в исполнении Миллы Йовович, брутальным Корбином Далласом с лицом Брюса Уиллиса, злодейским злодеем Зоргом, сыгранным бесподобным Гэри Олдманом, и, конечно же, незабываемым Руби Родом, чей образ воплотил Крис Такер. В 4К под музыку Эрика Серра перед нами также предстанут Иэн Холм, Брайон Джеймс, Томми Листер, Люк Перри, Матье Кассовитц и Майвенн, запечатленные на пленке камерой Тьерри Арбогаста.

Выход в прокат: 18 декабря

Читать Гэри Олдман получил рыцарское звание — вот знаковые роли прославленного артиста
«Три богатыря и свет клином»

«Три богатыря и свет клином»

В новой части популярной анимационной серии богатыри ждут пополнения в своих семействах, но отечество снова нужно спасать. Нагрянула огромная, невесть откуда взявшаяся, туча и грозит затмить весь белый свет и превратить день в ночь. Оставив все дела семейные, богатыри бросаются навстречу опасности. А хитрый купец Колыван как будто этого и ждал: набрав себе в помощники злодеев из подручных Бабы Яги, напал на княжество и много дел плохих натворил. Но не все коту масленица. Богатыри идут на помощь Князю, городу и верному Коню Юлию. Князя в мультфильме Дарины Шмидт вновь озвучил Сергей Маковецкий.

Выход в прокат: 25 декабря

Читать рецензию «Три богатыря и Морской царь»: Полное погружение


Смотрите также в кинотеатрах:

с 4 декабря
Волчок
Выживший
Мышиный переполох
Роман с того света
Семьянин
Шальная императрица

с 11 декабря
Агент времени: Глава Инду. Фильм
Астрал. Дом № 13
Отпуск без конца. Перевыпуск
Сахарная фабрика
Семейный приговор
Снеговик
Сожалею о тебе
Стервятники
Тихая ночь, смертельная ночь
Три кота. Путешествие во времени
Тропа гнева

с 18 декабря
Ассасин: Смертельная битва
Волчьи дети Амэ и Юки. Перевыпуск
Ночь койота
Фэкхем-холл

с 25 декабря
Мечты сбываются
Не слышу зла
Пуля навылет

с 27 декабря
Мульт в кино. Выпуск № 190

Макс Милиан
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Третья «Иллюзия обмана», «Новая волна» Ричарда Линклейтера, «Сущность» с Бенедиктом Камбербэтчем и еще 10 фильмов ноября
Аниме осени — 2025: «Человек-бензопила: Резе», «Семья шпиона», «Моя геройская академия» и не только
Сиквел «Бессмертной гвардии», восьмая «Миссия невыполнима», новый «Никто» и другие боевики 2025 года
Поиск по меткам
Американское киноАнимацияанимеКомедиякорейское киноМюзиклНаучная фантастикаНемецкое киноНовый годповторный прокатпремьеры годаРоссийские фильмысиквелтриллерфраншизаХоррорЭкранизация
персоны
Оксана АкиньшинаТьерри АрбогастТимур БатрутдиновЛюк БессонЛи Бён ХонЕвгения БрикЕкатерина ВилковаЛэни ГайзелерМихаил ГалустянФабиан ГамперСергей ГармашДжош ГэдДэвид ДастмалчянБорис ДергачёвБрайон ДжеймсОльга ДолматовскаяЛеа ДриндаСон Ё ДжинМилла ЙововичОльга КартунковаМатьё КассовитцЮрий КоробейниковМарина КравецЭнтони КэрриганСергей ЛазаревТомми ЛистерБилли ЛурдМайвеннСергей МаковецкийНадежда МаркинаГарик МартиросянТатьяна МасланиМаксим МатвеевМадс МиккельсенРузиль МинекаевДмитрий НагиевГэри ОлдманЭлизабет ОлсенХи Сун ПакОз ПеркинсЛюк ПерриАндрей РожковИрина РозановаРоссиф СазерлендСергей СветлаковЭрик СерраАндрей СилкинКая СкоделариоЛи Сон МинКрис ТакерМайлз ТеллерКаллум ТёрнерВалерий ТодоровскийЮлия ТопольницкаяСигурни УиверБрюс УиллисАлекс УинтерЛена УрцендовскиТацуки ФудзимотоБрайан ФуллерХанна ХектИэн ХолмПак Чхан УкАнтон ШагинМаша ШилинскиДарина ШмидтОлег ЯнковскийЛеонид Ярмольник
фильмы
Билл и ТедВечностьГаннибалДело семейноеЁлки (киноальманах)Ёлки-12Звук паденияКриперМетод исключенияНевероятные приключения ШурикаПоймать монстраПятый элементСтилягиТри богатыря и свет клиномФоррест ГампЧеловек-бензопилаЧеловек-бензопила. Фильм: История Резе

фотографии >>
"Крипер" (2025)
"Человек-бензопила. Фильм: История Резе" (2025)
"Дело семейное" (2025)
"Стиляги" (2008)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Том Стоппард
29 ноября ушёл из жизни драматург Том Стоппард.
Вадим Смирнов
28 ноября ушёл из жизни актёр Вадим Смирнов.

День рождения >>

Павел Белозёров
Ксения Громова
Елена Дубровская
Наталья Костенева
Дмитрий Марьянов
Неле Савиченко-Климене
Илья Соколовский
Гарик Сукачёв
Геннадий Хазанов
Михаил Царёв
Вуди Аллен
Кэрол Альт
Нестор Карбонелл
Бетт Мидлер
Эмили Мортимер
Джереми Нортэм
Ричард Прайор
все родившиеся 1 декабря >>

Афиша кино >>

Роман с того света
комедия, научная фантастика
Россия, 2024
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
боевик, приключения, триллер, фэнтези, экранизация
Япония, 2025
Метод исключения
чёрная комедия, экранизация
Южная Корея, 2025
Мышиный переполох
комедия, семейное кино
Норвегия, 2025
Выживший
драма, триллер, фильм-катастрофа, экранизация
США, 2025
Звук падения
драма
Германия, 2025
Крипер
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2025
Волчок
комедия, приключения
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram