Некуда бежать: мистические фильмы о людях с темным прошлым

В повторный прокат выходит культовый готический триллер Алехандро Аменабара Другие с Николь Кидман в главной роли. По этому случаю вспомнили еще несколько захватывающих историй, где персонажи оказываются зажаты между темным прошлым и, предположительно, мистикой. Во всех этих фильмах исследуется вопрос, что же такое — быть человеком (особенно с опцией вечной жизни).
Финальный твист «Других» оглушает ничего не подозревающих зрителей так же, как и Грейс Стюарт (Николь Кидман
). 1945 год, набожная дама приезжает с дочерью и сыном в особняк на Нормандских островах, чтобы дождаться супруга (Кристофер Экклстон
) с войны в безопасной обстановке. Детям требуется забота и полумрак — у обоих повышенная светочувствительность, а сама Грейс отличается тонкой душевной организацией. Постепенно домочадцев начинают одолевать тревоги мистические и психологические: вестей от отца нет уже полтора года, прислуга ведет себя странно, а самое главное — в доме кто-то постоянно бродит (и это явно создания не из этого мира). Чем сильнее особняк окутывает туман, тем ярче высвечиваются многочисленные противоречия Стюартов, которые не отпустят их, пока Грейс и дети не столкнутся с правдой лицом к лицу.
Французская археологическая мистика, вышедшая на волне популярности «Мумии
» с Бренданом Фрэйзером
и Рэйчел Вайс
. В Лувре оказывается саркофаг архидемона Белфегора, желающего вновь обрести тело любой ценой. Он подчиняют волю обычной парижанки Лизы (Софи Марсо
), которая начинает таскать из музея экспонаты, необходимые для соответствующего ритуала, а заодно сводить с ума охранников, заглядывая им в глаза и высвобождая потаенные страхи. Спасти девушку из лап тьмы стараются влюбленный электрик Мартен (Фредерик Дифенталь
из «Такси
») и опытный инспектор Верлак (Мишель Серро
), уже сталкивавшийся с Белфегором несколько десятилетий назад. В хорроре Жан-Поля Саломе
прошлое настигает не только отдельных людей, но целую страну: один из артефактов колониальной политики Франции оказывается источником бесконечной угрозы для людей и цивилизации.
Напрочь проигнорированный на «Оскаре» эпический детектив Мартина Скорсезе
, где послевоенные травмы эпохи отразились в диагнозах разномастных пациентов. В основе фильме — роман современного мастера нуара Денниса Лихэйна
, также известного по киноверсиям «Таинственной реки
», «Прощай, детка, прощай
» и «Общака
». 1954 год, маршал США Тедди Дэниэлс (Леонардо Ди Каприо
) с напарником Чаком (Марк Руффало
) отправляются на неприветливый остров Шаттер, что неподалеку от Бостона, где расположена лечебница для душевнобольных преступников. Их задача — разыскать беглую детоубийцу, однако мрачное заведение и его порядки заставляют детективов подозревать неладное, а также будят в Дэниэлсе болезненные воспоминания о смерти родных и концентрационных лагерях, куда он вошел в составе ВС США. Продираясь через ужасы истории и искалеченной психики Лихейн и Скорсезе задаются нетривиальным вопросом: что лучше — жить монстром или умереть человеком?
Низкобюджетный, но эффектный боевик сингапурского режиссера Пирри Тео
, где боевые искусства сходятся с многоэтажной мистикой. Искусный боец Ан (Ди Уай Сао
) уходит из подпольных соревнований и устраивается ночным сторожем в полузаброшенное здание, где обитают сквоттеры. Когда он узнает, что местных детей похищают таинственные культисты, ждущие пришествия Четырех всадников апокалипсиса и Мефисто, то решает дать им отпор, но терпит сокрушительное поражение. Заключив договор с богом смерти Хануманом, Ан возвращают с того света и получает сверхъестественные животные способности, которые помогут в противостоянии с силами тьмы. Среди продюсеров — режиссер Прачья Пинкаю
, с чьим боевиком «Онг Бак
» часто сравнивают «Повелителя теней».
Продуманный до мелочей — от смысловой и визуальной канвы до эффектнейшей пиар-кампании — ретро-хоррор о Дьяволе под половицей, который являет себя по извращенному паттерну, но всегда — без предупреждения. Гуру слоубернера Оз Перкинс
разрешает маньяку (Николас Кейдж
в плотном слое грима) распрощаться с психологизмом, который так долго прививали жанру, а жутковатому детективу — с катарсисом и рацио, обычно превращающими встречу со тьмой в протокольное (sic!) мероприятие. Белый снег, красная кровь, черная душа — все эти контрасты сливаются в полотно ужаса, где по ледяным 90-м неприкаянно бродит агентка-медиум Ли Харкер (Майка Монро
), у которой есть забытая травма, а вестник апокалипсиса, напоминающий зомби-версию глэм-иконы Марка Болана, чувствует себя как дома.
