МЕНЮ
Деконструкция «Последний ужин»
Некуда бежать: мистические фильмы о людях с темным прошлым

10 декабря
2025 год
10 декабря 2025
В повторный прокат выходит культовый готический триллер Алехандро Аменабара Другие с Николь Кидман в главной роли. По этому случаю вспомнили еще несколько захватывающих историй, где персонажи оказываются зажаты между темным прошлым и, предположительно, мистикой. Во всех этих фильмах исследуется вопрос, что же такое — быть человеком (особенно с опцией вечной жизни).

Другие (2001)


Другие (2001)

Финальный твист «Других» оглушает ничего не подозревающих зрителей так же, как и Грейс Стюарт (Николь Кидман). 1945 год, набожная дама приезжает с дочерью и сыном в особняк на Нормандских островах, чтобы дождаться супруга (Кристофер Экклстон) с войны в безопасной обстановке. Детям требуется забота и полумрак — у обоих повышенная светочувствительность, а сама Грейс отличается тонкой душевной организацией. Постепенно домочадцев начинают одолевать тревоги мистические и психологические: вестей от отца нет уже полтора года, прислуга ведет себя странно, а самое главное — в доме кто-то постоянно бродит (и это явно создания не из этого мира). Чем сильнее особняк окутывает туман, тем ярче высвечиваются многочисленные противоречия Стюартов, которые не отпустят их, пока Грейс и дети не столкнутся с правдой лицом к лицу.

Белфегор — призрак Лувра (2001)


Некуда бежать: мистические фильмы о людях с темным прошлым

Французская археологическая мистика, вышедшая на волне популярности «Мумии» с Бренданом Фрэйзером и Рэйчел Вайс. В Лувре оказывается саркофаг архидемона Белфегора, желающего вновь обрести тело любой ценой. Он подчиняют волю обычной парижанки Лизы (Софи Марсо), которая начинает таскать из музея экспонаты, необходимые для соответствующего ритуала, а заодно сводить с ума охранников, заглядывая им в глаза и высвобождая потаенные страхи. Спасти девушку из лап тьмы стараются влюбленный электрик Мартен (Фредерик Дифенталь из «Такси») и опытный инспектор Верлак (Мишель Серро), уже сталкивавшийся с Белфегором несколько десятилетий назад. В хорроре Жан-Поля Саломе прошлое настигает не только отдельных людей, но целую страну: один из артефактов колониальной политики Франции оказывается источником бесконечной угрозы для людей и цивилизации.

Остров проклятых (2009)


Остров проклятых (2009)

Напрочь проигнорированный на «Оскаре» эпический детектив Мартина Скорсезе, где послевоенные травмы эпохи отразились в диагнозах разномастных пациентов. В основе фильме — роман современного мастера нуара Денниса Лихэйна, также известного по киноверсиям «Таинственной реки», «Прощай, детка, прощай» и «Общака». 1954 год, маршал США Тедди Дэниэлс (Леонардо Ди Каприо) с напарником Чаком (Марк Руффало) отправляются на неприветливый остров Шаттер, что неподалеку от Бостона, где расположена лечебница для душевнобольных преступников. Их задача — разыскать беглую детоубийцу, однако мрачное заведение и его порядки заставляют детективов подозревать неладное, а также будят в Дэниэлсе болезненные воспоминания о смерти родных и концентрационных лагерях, куда он вошел в составе ВС США. Продираясь через ужасы истории и искалеченной психики Лихейн и Скорсезе задаются нетривиальным вопросом: что лучше — жить монстром или умереть человеком?

Повелитель теней (2022)


Некуда бежать: мистические фильмы о людях с темным прошлым

Низкобюджетный, но эффектный боевик сингапурского режиссера Пирри Тео, где боевые искусства сходятся с многоэтажной мистикой. Искусный боец Ан (Ди Уай Сао) уходит из подпольных соревнований и устраивается ночным сторожем в полузаброшенное здание, где обитают сквоттеры. Когда он узнает, что местных детей похищают таинственные культисты, ждущие пришествия Четырех всадников апокалипсиса и Мефисто, то решает дать им отпор, но терпит сокрушительное поражение. Заключив договор с богом смерти Хануманом, Ан возвращают с того света и получает сверхъестественные животные способности, которые помогут в противостоянии с силами тьмы. Среди продюсеров — режиссер Прачья Пинкаю, с чьим боевиком «Онг Бак» часто сравнивают «Повелителя теней».

Собиратель душ (2024)


Собиратель душ (2023)

Продуманный до мелочей — от смысловой и визуальной канвы до эффектнейшей пиар-кампании — ретро-хоррор о Дьяволе под половицей, который являет себя по извращенному паттерну, но всегда — без предупреждения. Гуру слоубернера Оз Перкинс разрешает маньяку (Николас Кейдж в плотном слое грима) распрощаться с психологизмом, который так долго прививали жанру, а жутковатому детективу — с катарсисом и рацио, обычно превращающими встречу со тьмой в протокольное (sic!) мероприятие. Белый снег, красная кровь, черная душа — все эти контрасты сливаются в полотно ужаса, где по ледяным 90-м неприкаянно бродит агентка-медиум Ли Харкер (Майка Монро), у которой есть забытая травма, а вестник апокалипсиса, напоминающий зомби-версию глэм-иконы Марка Болана, чувствует себя как дома.

Фильм «Другие» в кинотеатрах с 11 декабря.

«Другие». Трейлер на английском языке

Алексей Филиппов
08.08.2025
№ 10
MJ2002 (Пермь)   10.12.2025 - 17:16
Прикольно получается - я видела все фильмы из данной статьи! И каждый, кстати, очень крутой. читать далее>>
№ 9
valerik61   10.12.2025 - 16:25
Первые три фильма в свое время понравились, каждый по своему, еще на видаке смотрел. Сейчас наверное уже не так смотреться будут как раньше.)) читать далее>>
№ 8
Матвей Брикун   16.08.2025 - 12:58
Сразу захотелось посмотреть один фильм. Есть у меня одна слабость. читать далее>>
№ 7
Киноман1985   15.08.2025 - 11:06
Бельфогор больше похож на сказку, чем мистику или толковую фантастику. читать далее>>
№ 6
Вячеслав Щербин   14.08.2025 - 18:17
"Бельфегор" глубоко ностальгический фильм с характерно французским шармом. "Остров проклятых" крепкий триллер с элементами психодела от мастера Скорсезе. Остальные не смотрел, ничего... читать далее>>
Всего сообщений: 10
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
