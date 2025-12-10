Превратить «Шум времени» в музыку: Репортаж со съемочной площадки фильма Алексея Учителя

фото: кадр со съемок фильма "Шум времени" / proficinema.ru
В пасмурный, как по сценарию, день съемочная площадка превратилась в широкую московскую улицу. Её заполнила река людей в темных одеждах — мужчин, женщин, детей. Все они движутся медленно, с опущенными вниз головами, в едином порыве скорби. Над этим морем парит режиссер Алексей Учитель — камера установлена на кране, план снимается сверху. И только с высоты можно разглядеть девушку в белом платке, пробивающуюся против течения, — таинственную музу великого композитора в исполнении Полины Цыгановой. Её мягкий образ, контрастирующий с алыми флагами и гигантским портретом Сталина позади толпы, становится визуальным ключом к этой сцене.
Художник-постановщик Дмитрий Онищенко рассказал о поиске баланса между исторической достоверностью и художественным вымыслом в пространстве кинопарка Москино: «Нам нужно было "поженить" эти улицы с хроникой — найти баланс между историей и художественным образом. Здесь эффект создают не столько фасады, флаги, сколько черная река из скорбящих людей. В хронике у многих в руках были портреты, венки, но мы отказались от этого в пользу нужного контраста — темная толпа и пробивающаяся в ней девушка».
фото: кадр со съемок фильма "Шум времени" / Okko
Визуальная партитура «Шума времени» создается не только через воссоздание эпохи, но и через смелые решения в декорациях. Дмитрий Онищенко раскрывает, как вымысел служит более глубокому погружению в мир композитора: «На проекте мы многое придумывали: например, мы сделали декорации к трем операм и даже сочинили некоторые эпизоды из них, которых не существовало. Также в Петербурге есть улица, по которой никогда не ходили трамваи, но для фильма мы их там создали». Что касается работы с цветом, ставшей одним из ключевых драматургических элементов, Дмитрий пояснил: «Красный цвет играет большую роль в фильме. Мы хотим, чтобы он развивался по ходу всей картины, начиная от менее яркого, пыльно-розового». Что скрывается за этим эффектом, зритель почувствует при просмотре.
В основе снимаемой сцены — легенда о том, как Шостакович организовал перенос гроба Прокофьева по скатным крышам Москвы над огромной толпой, направляющейся к месту прощания с Вождем. Дом почившего композитора находился по пути к Колонному залу, поэтому не могло идти и речи о том, чтобы просто выйти на улицу. Однако Олег Савцов, исполняющий роль Шостаковича, признается, что сложнее всего ему дались вовсе не эпизоды перемещения по крышам: «Сцены игры на рояле потребовали длительной подготовки. Я брал уроки для фильма, чтобы познакомиться с инструментом, но самостоятельно сыграть что-то с нот я не смогу. Я пробовался в течение двух лет и еще тогда начал заниматься с педагогом, в общей сложности было около двадцати уроков».
фото: кадр со съемок фильма "Шум времени" / Киностудия «РОК»
В «Шуме времени» мы увидим Шостаковича как в начале пути, так и состарившимся. Пластический грим в этих сценах стал еще одним вызовом для группы. Художник по гриму Мария Морзунова раскрыла детали: «Грим старения считается одним из самых сложных, потому что все накладки должны быть настолько тонкими и аккуратными, чтобы сохранилась мимика актера, при этом он должен остаться собой. Он делается больше 2-х часов. Это полная маска, состоящая из нескольких деталей, парик, большое количество накладок на тело, линзы, которые начинают резать глаза за 12 часов смены. В этом состоянии Олег еще должен играть».
Каково играть гения? Наверное, это самый ожидаемый, но в то же время самый сложный вопрос для актера. Олег честно признался, что не знает ответ на него. В образе гения он предпочел найти человеческие проявления характера и воплотить собственное представление о герое. «Все-таки у нас не биографический фильм, а художественное высказывание. Для меня история Шостаковича про то, как стремление быть услышанным может загнать в тиски. Мне нравится его фраза "Даже если мне отрубят кисти рук, я все равно возьму карандаш в зубы и буду писать музыку". Я понял, что его жизненной тактикой было — работать», — поделился актер.
фото: кадр со съемок фильма "Шум времени" / Киностудия «РОК»
Алексей Учитель в видении главного героя солидарен с Олегом Савцовым. В «Шуме времени» композитор важен не как монумент, а как личность, прошедшая через испытания. «Шостакович для меня — человек, который ходил по проволоке и иногда срывался. Момент падения мне более всего интересен. Что происходит с гением в такой момент? Он ведь был гением и в человеческом смысле, не только в музыкальном. Я видел знаменитые фотографии Шостаковича, этот человек не казался мне замкнутым в себе, что соответствовало бы определенному периоду его жизни. В этом взгляде таилось что-то неизведанное. Я подумал, это может быть интересным», — объяснил Алексей.
Создатели фильма обещают не байопик, а глубокое киноисследование о цене творчества. Ожидаем выход «Шума времени» в 2026 году.
