Хук королевы: 15 фильмов о спортсменках

В международном онлайн-прокате можно познакомиться с «Кристи» — байопиком самой известной американской боксерши 90-х, чью роль в фильме Дэвида Мишо исполнила Сидни Суини. Актриса научилась держаться на ринге, а также набрала 14 килограмм мышечной массы, чтобы максимально прочувствовать себя на месте героини. Ведь Кристи Мартин известна не только многочисленными победами, но и борьбой с предубеждениями: с юных лет она скрывала сексуальную идентичность, а после окончания карьеры много сил отдала борьбе с домашним насилием (её избивал бывший муж-тренер Джим). Кино-Театр.Ру решил вспомнить и другие спортивные примеры, где гендерные стереотипы не мешали достижениям — спортивным и человеческим.
фото: «Новенькая» (1968) / Киностудия имени М. Горького
Черно-белый фильм о молодой советской гимнастке Валентине (Ирина Елисеева), которая попадает в сборную и становится свидетельницей сложных личных отношений в команде и в семье своей наставницы и подруги Ольги (Зинаида Славина), чья карьера подходит к концу. Обеим девушкам в жизни непросто: одной приходится преодолевать множество психологических барьеров на пути к успеху и высоким результатам, делать выбор между спортом и личной жизнью, а другой потребуется мужество, чтобы правильно оценить собственные силы и уйти из большого спорта, уступив место молодой коллеге. В этом фильме роли тренеров сыграли великие советские актеры — Валентин Гафт и Инна Макарова, а в эпизодической роли снялся Юрий Никулин.
фото: «Ход белой королевы» (1971) / Киностудия «Ленфильм»
Экранизация одноименной повести Льва Кассиля, посвященной советским спортсменам-победителям чемпионата мира по лыжам в Высоких Татрах. Помимо самой истории, в фильме «Ход белой королевы» можно увидеть и документальную хронику того легендарного соревнования. Талантливый тренер (Кирилл Лавров) находит в небольшом таежном поселке лыжницу Наталью (Светлана Головина), недавно пережившую сокрушительное поражение на всесоюзных соревнованиях, и побуждает в ней новую страсть к спорту. В фильме также снялись Анатолий Папанов, Евгений Евстигнеев, а в роли спортивного комментатора предстал Николай Озеров.
фото: «Все решает мгновение» (1978) / Киностудия «Ленфильм»
Галина Беляева играет в этой советской драме о преодолении талантливую пловчиху Надю, которая все детство провела у моря и плавать училась с дельфином под руководством своего первого тренера, а, попав на соревнования в большой город, столкнулась с серьезными психологическими трудностями — страхом трибун и публичности. В картине уникальный актерский состав: наставника Нади играет Александр Абдулов, ее деда — Анатолий Папанов, тренеры сборной – Наталья Фатеева, Александр Демьяненко, а на роль спортивного комментатора вновь взяли Николая Озерова. В картине звучит песня Александра Журбина на стихи Роберта Рождественского.
Картина про экзотический парашютный спорт с Александрой Яковлевой в главной роли получилась очень зрелищной и достоверной, поскольку в фильме снималась сборная команда парашютистов Вооружённых Сил СССР. Героиня фильма Ольга, влюбленная в оператора воздушных съемок Сергея (Борис Невзоров), серьезно занялась парашютным спортом и добилась высоких результатов. Но, узнав о трагедии, случившейся с Сергеем, она твердо решает закончить карьеру и делает выбор в пользу любви, семьи, детей. И хотя Ольга продолжает скучать по небу, финал фильма определенно трактуется авторами как счастливый.
Мощная перестроечная драма Исаака Фридберга о 16-летней чемпионке мира по спортивной гимнастике, которая, получив травму позвоночника, покидает большой спорт, но остается верной полученным за свою стремительную карьеру урокам жизни. Привыкшая добиваться цели во что бы то ни стало, она движется по жизни, ломая преграды на пути: манипулируя сверстниками, становится лидером класса, вступает в конфликт с молодой учительницей, а также пытается при помощи давления добиться любви одного из соучеников. Трагическая история подчеркивает не только влияние спорта высоких достижений на неокрепшую психику подростка, но и показывает некоторые национальные приоритеты, когда юное создание — лишь машинка для добывания медалей и денег. Роль подлеца-тренера юной гимнастки сыграл здесь Владимир Меньшов. Фильм, кстати, по нынешним временам недопустимо откровенный, поскольку в нем есть жирный намек на интимную сцену между учительницей и учеником.
«Ангелы Чарли» – только про серфинг. Энни-Мари (Кейт Босворт), Эден (Мишель Родригес) и Лена (Саноэ Лэйк) – неразлучные подруги, которые все свободное время отдают этому виду спорта и мечтают победить на местном конкурсе. Без романтических отношений, солнечных Гавайев, в пейзажах которых особенно ярко выглядят подтянутые тела главных героинь и героев, а также энергичного саундтрека тут не обходится. Спорное спортивное кино, в котором важна не победа, а участие – в данном случае заканчивающееся обложкой для журнала про серфинг.
фото: «Малышка на миллион» (2004) / Warner Bros. Pictures
Простая боксерская история, напоминающая лучшие фильмы о боксе 1940-х годов, но с женщиной в главной роли. Одна из самых известных работ режиссера Клинта Иствуда основана на автобиографических записках тренера Джерри Бойда. Фильм рассказывает о том, каково это драться на ринге за деньги, если ты – женщина. Иствуд написал трогательную музыкальную тему, которая добавляет остроты в и без того душераздирающую тональность фильма. Трёх центральных персонажей играют Хилари Суонк, Морган Фриман и сам режиссер. Все трое получили по «Оскару» – за лучшую женскую роль, мужскую роль второго плана, режиссерскую работу и лучший фильм. Картина стала образцом спортивной драмы и зрительским фаворитом – бокс-офис «Малышки» в семь раз превысил ее бюджет.
фото: «Грейси» (2007) / Picturehouse Entertainment
В конце 1970-х в Америке живет семья Боуэнов, которая любит, как это ни странно, обычный футбол (не американский). Глава семейства — сам бывший футболист, из-за травмы оставивший спорт, а его старший сын – Джонни – капитан школьной команды. После того как Джонни погибает в автокатастрофе, его младшая сестра Грейси, тоже обожающая футбол, хочет сделать всё, чтобы своими спортивными достижениями почтить память брата. А еще доказать, что и девушки, которых, конечно, в то время никто не воспринимает всерьез, тоже могут играть в футбол. Причем довольно успешно. Фильм отчасти вдохновлен историей Элизабет Шу, актрисы, получившей несколько премий за ленту «Покидая Лас-Вегас», а здесь выступающей в качестве продюсера – она тоже выросла в мужской семье с тремя братьями и в юности вместе с ними играла футбол.
Жасмин Пламмер (Кеке Палмер) – первая девочка, которая сыграла в детской футбольной лиге Америки и дошла до легендарного Супербоула, хотя вся ее жизнь ничего такого не предвещала. Детство в Иллинойсе, проведенное без присмотра родителей, но под руководством дяди, бывшего игрока в американский футбол, который однажды и нашел в ней талант.
фото: «Итальянская гонщица» (2016) / Fandango, Rai Cinema
Динамичная итальянская спортивная и семейная драма, основанная на реальной истории. Несовершеннолетняя Джулия (Матильда Де Анджелис), дочь помешанного на гонках Марио, собирается выиграть чемпионат, заручившись помощью своего старшего брата — когда-то прекрасного водителя, а теперь человека, полностью разрушенного многолетним приемом тяжелых наркотиков. Основная идея фильма — борьба с самим собой, своим телом и своими страстями и получение в жизни «второго шанса» через преодоление.
фото: «Королева Катве» (2016) / Walt Disney Studios Motion Pictures
За несколько лет до того, как Netflix своим «Ходом королевы» показал красоту и драматизм шахматных партий в женском исполнении, режиссер Мира Наир, обладательница «Золотого льва» Венеции и «Золотой камеры» Канн, сняла фильм «Королева Катве», основанный на реальной истории шахматистки из Уганды Фионы Мутези. Неграмотная девочка из трущоб пришла в шахматный кружок, чтобы получить бесплатную еду, а в результате стала одной из самых прославленных шахматисток мира. Главную роль в фильме сыграла непрофессиональная актриса Мадина Налванга, тоже, как и Мутези, выросшая в нищете Катве, а в год выхода картины признанная одной из самых многообещающих актрис и номинированная на Critic’s Choice Award. Роль матери Мутези, кстати, исполнила Лупита Нионго – одна из самых востребованных сегодня в Голливуде актрис.
фото: «Тоня против всех» (2017) / Neon, Capella Film
Спортивная драма, байопик, трагикомедия, семейный фильм, интервью – по части жанров в картине, поставленной Крейгом Гиллеспи, намешано много чего. Это, скорее, история провала, нежели успеха. Финал заранее известен, ведь в основу сценария ленты легла реальная история – известной американской фигуристки 90-х годов Тони Хардинг, стервы, скандалистки, хотя и, безусловно, одаренной спортсменки. Скандальный случай, который положил конец карьере Тони, был связан с ее участием в нападении на соперницу — Нэнси Керриган. Девушке нанесли травму, из-за чего она выбыла из национального первенства. Для Тони же это обернулось судебным разбирательством и, в конечном итоге, пожизненным отстранением от участия в турнирах. Роль Хардинг исполнила Марго Робби, диапазон актерской игры которой впечатляет. Читать рецензию
фото: «Битва полов» (2017) / Fox Searchlight Pictures
Снятый на волне фем-движения фильм о показательном матче ветерана Бобби Риггса (Стив Каррел) и Билли Джин Кинг (Эмма Стоун), которая, наверняка, добилась бы больших наград, если бы на дворе не были бы 1970-е. До этого матча профессиональные теннисистки то и дело боролись за равные призы с мужчинами, большинство из которых еще, к тому же, кичились, довоенным опытом и заслугами. Тот исторический матч несколько поумерил пыл «сильного пола».
История легендарной Сони Хени – норвежской фигуристки и звезды Голливуда. Рассказать ее историю на языке кино взялась норвежский режиссер Анне Севитски, она прослеживает путь своей знаменитой землячки от самых первых ее шагов на льду до момента, когда вслед за триумфом и золотыми годами славы пришло время переоценки сил и возможностей. Соня была сложным, даже жестким человеком, знала цену деньгам и всегда помнила о своей выгоде, постоянно спорила с продюсерами о размерах гонорара. И ей шли навстречу – благодаря бешеному нраву и столь же бешеному таланту. В фильме эту роль играет норвежка Ине Марие Вильман. Читать рецензию
На российском кубке по фехтованию среди женщин-саблисток разворачивается борьба за первенство между двумя спортсменками — молодой и подающей большие надежды провинциалкой (Стася Милославская) и титулованной чемпионкой (Светлана Ходченкова). Саблистки конкурируют не только на соревнованиях, но и в жизни. Одна переживает кризис карьеры и семьи, другая — спортивный пик, который, естественно, отражается и на ее личной жизни. Интересный, не заезженный кинематографом вид спорта, конкуренция среди «своих», а не с условными канадцами-американцами, и главное – сильные героини, не зависящие от мужчин (хотя тренирует сборную герой Сергея Пускепалиса), сконцентрированные на спортивных достижениях, а не на любовно-романтическом флере, без которого редко обходится российское кино. Читать рецензию
обсуждение >>